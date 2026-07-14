Assassin's Creed Black Flag Resynced : conseils et astuces

Assassin's Creed Black Flag Resynced ramène enfin sur nos écrans le volet en monde ouvert le plus adulé de la saga . Pour vous préparer à l'aventure de pirate à la sauce Ubisoft, notre guide débutant vous donne un solide coup de main. Avec ces conseils, vous vous épargnerez des heures de tâtonnement et serez êtes opérationnel dès la première minute. Si vous cherchez d'abord à situer ce remake, notre dossier complet sur Black Flag Resynced fait le point sur la date de sortie, les plateformes et les nouveautés.

01 L'histoire d'abord : la route vers Great Inagua

Les coffres au trésor de Cape Bonavista clignotent déjà de façon alléchante sur la carte, et les activités annexes de La Havane vous font vite de l'œil. Résistez à la tentation. La majorité des systèmes de jeu reste verrouillée tant que vous n'avez pas débloqué Great Inagua. Cela se produit après la 15ᵉ mission principale, This Old Cove. Le Jackdaw, lui, vous revient dès la 7ᵉ mission, The Treasure Fleet, mais les améliorations du navire, la chasse aux Templiers et votre propre repaire n'arrivent qu'ensuite.

Assassin's Creed Black Flag Resynced © Ubisoft

Explorer trop tôt le monde ouvert, c'est enchaîner du grind sans les outils que le jeu a prévu pour vous. Dès que votre repaire de Great Inagua est disponible, développez-le sans attendre : il augmente vos revenus passifs et débloque des options d'amélioration supplémentaires pour le Jackdaw. L'un des meilleurs investissements en début de partie.

02 Le Jackdaw : votre outil le plus précieux

Les combats navals font leur retour © Ubisoft

Combats navals, exploration et progression passent tous par un navire dans Black Flag Resynced : le Jackdaw. Pour vos premières améliorations, misez sur la coque pour gagner en points de vie et sur les canons de bordée pour infliger plus de dégâts. Ces deux catégories vous portent sans souci sur la majorité des affrontements du début et du milieu de partie.

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Certaines des meilleures améliorations dépendent de plans à récupérer dans des épaves, accessibles uniquement à partir de la séquence 6 avec la cloche de plongée. La plupart des épaves sont gardées par des requins. Une plongée courte suffit souvent à récupérer les plans, sans avoir à ramasser chaque objet à collectionner dans l'épave.

03 Équipage : recruter des officiers et fabriquer des holsters

Une fois Great Inagua entièrement débloquée, vous pouvez recruter des officiers pour votre équipage. Ouvrez la carte, allez au menu des contrats via la touche Carré ou X, puis sélectionnez les quêtes d'officiers. Deux d'entre eux sont accessibles très tôt dans le jeu : Lucy Baldwin, charpentière, réduit sensiblement les dégâts subis par le navire, et le Padre, maître d'armes, renforce l'attaque au bélier du Jackdaw.

Resynced fait apparaître un décor pittoresque à l'écran © Ubisoft

En parallèle, fabriquez des holsters à pistolets supplémentaires dès que Capitaine novice est terminée. Trois holsters supplémentaires peuvent être craftés au total, ce qui permet à Edward Kenway de porter jusqu'à quatre pistolets en même temps. Les trois niveaux sont atteignables avant la fin de la séquence 4.

Amélioration Matériaux Emplacement Effet Holster I 2× peau d'ocelot Abaco Island Une place de pistolet supplémentaire Holster II 2× peau de lapin Nassau Une place de pistolet supplémentaire Holster III 4× peau de requin-taureau Baie de Gibara, Dry Tortuga Une place de pistolet supplémentaire

04 Batailles navales : mieux vaut aborder que couler

Les batailles navales sont un pan central de l'expérience de Black Flag Resynced. Plutôt que de couler les navires ennemis, abordez-les dès qu'ils sont hors de manœuvre. Pendant l'abordage, le temps se met en pause : vous réparez le Jackdaw en plein combat pendant que les autres adversaires restent figés, et vous embarquez toute la cargaison au lieu de la voir sombrer dans les flots.

Avant même de passer à l'attaque, jetez un œil dans la longue-vue. Elle indique le type de cargaison, le niveau du navire et sa puissance. Les cibles les plus rentables transportent du bois et du métal, les matériaux clés pour améliorer le Jackdaw. Les Brigs contiennent le plus souvent du métal, les Schooners un mélange de rhum, de sucre et de bois. Marquez un navire après l'avoir repéré pour ne pas le perdre de vue durant la poursuite.

05 Se faire de l'argent rapidement

L'argent compte, et pas seulement pour les pirates. Votre premier gros objectif : 21 000 réaux. C'est le prix, dans n'importe quel magasin général, des Officer's Rapiers et des Spanish Officer Pistols. Deux armes qui accompagnent Edward Kenway sur une grande partie de l'aventure. Les alternatives supérieures n'apparaissent qu'après avoir bouclé l'intégralité des contrats de la Marine et des Assassins, ce qui prend nettement plus de temps. Avec cet équipement, vous prenez très tôt un avantage confortable.

Les plongeurs explorent désormais aussi les Caraïbes sous l'eau © Ubisoft

Les 21 000 réaux sont un objectif réaliste dès la séquence 3, en enchaînant les contrats d'Assassin et en ouvrant les coffres des îles accessibles rapidement : Nassau, La Havane, Cape Bonavista et Salt Key Bank. Le moyen le plus rapide de remplir vos poches reste toutefois de vendre votre surplus de rhum et de sucre. Ces deux marchandises n'ont aucune utilité de craft pour l'équipement d'Edward : la vente est toujours rentable. Si vous avez besoin de peaux pour vos améliorations de craft et que la bourse est pleine, l'achat en boutique va souvent plus vite que la chasse.

06 Conquérir des forts et bâtir sa propre flotte

La Havane reste la plus grande ville de l'aventure pirate d'Ubisoft © Ubisoft

Dès la séquence 5, souvenir 1, vous pouvez prendre des forts de la Marine. Une fois conquis, ils ouvrent le feu automatiquement avec leurs mortiers sur les navires ennemis et transforment des combats multiples délicats en situations bien plus gérables. Attirez vos poursuivants les plus tenaces à proximité d'un fort ami et laissez l'artillerie faire le reste. Commencez par les forts de faible difficulté autour de Great Inagua, Nassau et Salt Key Bank — le niveau est indiqué directement sur la carte du monde par des points rouges sur l'icône du fort. Une position conquise dissipe aussi durablement le brouillard de guerre dans les environs.

Pour la flotte de Kenway, ciblez plutôt les Frégates et les Man o' Wars que les navires plus légers. Ils offrent la plus grosse capacité de cargaison et les meilleures statistiques de combat — les deux nécessaires pour sécuriser les routes commerciales dangereuses. Les Man o' Wars apparaissent comme poursuivants dès que votre niveau de notoriété atteint 3 ou 4, les Frégates voyagent le plus souvent en convoi. Une fois une route sécurisée, vous pouvez envoyer des Schooners plus rapides sur les missions moins risquées. Un niveau de notoriété élevé finit même par payer : les chasseurs qu'il attire transportent une cargaison précieuse, bien plus rentable que n'importe quel pot-de-vin destiné à faire baisser votre notoriété.

07 Combats et infiltration : les bons réflexes

Les combats dans Assassin's Creed Black Flag Resynced sont plus modernes © Ubisoft

Assassin's Creed Black Flag Resynced ne récompense pas le matraquage de touches à l'aveugle, mais un jeu tactique. Quelques habitudes font la différence :

Marquez vos ennemis à la Vision de l'Aigle avant d'entrer en zone hostile. Les cibles marquées restent visibles à travers les murs, ce qui vous permet de timer vos déplacements avec précision. Sur le choix de l'épée, surveillez le nombre de takedowns enchaînés possibles : c'est cette stat qui vous verrouille sur l'ennemi suivant sans sortir de votre garde. Les tirs rapides au pistolet règlent leur compte aux ennemis blindés au corps-à-corps sans passer par le mode de visée. Et si vous êtes encerclé, les bombes fumigènes et la sarbacane sont bien plus fiables qu'une tentative de percée à l'épée — parfait aussi pour des éliminations silencieuses.

Contre un adversaire blindé, un tir de pistolet rapide fait le boulot sans mode de visée, en maintenant R2/RT puis Triangle/Y à la manette. En combat naval, ouvrez chaque engagement au mortier à longue distance : il inflige des dégâts solides avant même d'entrer dans la portée des canons ennemis.

08 Ces réglages sont à changer tout de suite

Quelques options méritent un détour avant même de vraiment lancer votre partie. Activez Area Loot dans le menu Gameplay, sous Playstyle : vous ramassez le butin autour de vous d'une seule pression, au lieu d'ouvrir chaque objet un par un. Un vrai gain de temps, sans contrepartie.

Resynced offre le meilleur gameplay de parkour de la série © Ubisoft

Advanced Parkour vous donne un contrôle plus fin sur les sauts et autorise les esquives latérales et arrière depuis n'importe quelle hauteur. Précieux pendant les fuites tendues, mais risqué : vous pouvez basculer dans le vide. Un peu de pratique en amont paie. Si vous êtes sensible au mal des transports, coupez les tremblements d'écran et le roulis du navire. Les deux options renforcent l'immersion en mer, mais deviennent vite désagréables.

Côté difficulté, jetez un œil aux curseurs granulaires pour Combat, Infiltration, Marine et Activités. En Normal, le combat au sol paraît souvent trop simple grâce à la nouvelle mécanique de parade. Passez la difficulté des combats sur Difficile : les ennemis restent une vraie menace sans devenir épuisants.

Bei dem Schwierigkeitsgrad lohnt sich ein Blick auf die granularen Regler für Kampf, Stealth, Marine und Aktivitäten. Auf Normal wirkt der Bodenkampf dank der neuen Parry-Mechanik oft zu leicht. Stellst du den Kampfschwierigkeitsgrad auf Hart, bleiben Gegner spürbar bedrohlich, ohne dass es zu anstrengend wird.

09 Bonus : quelques astuces en vrac

Synchronisez d'abord les points de vue à chaque nouvel endroit. Cela révèle la carte, débloque le voyage rapide, et affiche les objets à collectionner, les positions ennemies et les points d'intérêt aux alentours. Un signal audio scintillant vous indique en plus la proximité d'un coffre — activez la Vision de l'Aigle à ce moment-là pour le localiser précisément.

Gardez à l'esprit que le Jackdaw tire dans la direction où pointe votre caméra. Piloter la caméra volontairement en combat vous donne des tirs bien plus fiables qu'avec la seule aide à la visée automatique. Pour les longues traversées, la ligne de trajectoire vous facilite la vie : une fois activée et la touche maintenue, votre navire suit la route seul et vous naviguez mains libres.

Écoutez votre équipage : Adéwalé commente les navires et les curiosités observées à la longue-vue — vous prévenant notamment quand une cible est trop coriace pour le Jackdaw actuel.

10 FAQ

Sur quelles plateformes est disponible Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Le jeu est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC (via Ubisoft Store, Steam, Epic Games Store et compatible Steam Deck).

Quel est le prix d'Assassin's Creed Black Flag Resynced ? Et celui de l'Édition Collector ?

L'Édition Standard est vendue 59,99 €. L'Édition Deluxe, qui inclut le pack de personnage et le pack naval Maître Assassin, est à 69,99 €. Une Édition Collector (souvent en rupture rapide) est également disponible avec des objets physiques premium.

Peut-on jouer hors ligne ?

Oui. Une connexion internet est requise une seule fois au lancement pour télécharger le jeu. La campagne principale est ensuite jouable entièrement hors ligne. Seuls les contenus en direct (Animus Hub, boutique) nécessitent une connexion.

Assassin's Creed Black Flag Resynced a-t-il un mode multijoueur ?

Non. Le jeu est exclusivement solo.

Assassin's Creed IV Black Flag Resynced aura-t-il sa version Nintendo Switch ?

Non. À la date de lancement (9 juillet 2026), Assassin's Creed Black Flag Resynced n'est pas disponible sur Nintendo Switch. Le jeu est exclusivement disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Aucune annonce officielle d'Ubisoft ne confirme un portage Switch à ce jour.

Quelle est la meilleure configuration PC pour Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Ubisoft n'a pas encore publié les configurations PC officielles recommandées. Pour une expérience optimale en 1080p/60fps, les configurations équivalentes à celles recommandées pour Assassin's Creed Mirage ou Shadows constituent un point de départ raisonnable. [À vérifier et mettre à jour avec les specs officielles Ubisoft à la sortie du jeu]

Quelle est la date de sortie de Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Assassin's Creed Black Flag Resynced est sorti le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Ubisoft Store, Steam, Epic Games Store).