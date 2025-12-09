Call of Duty: Black Ops 7 Zombies - le secret d'Astra Malorum

Il y a peu, on s’est penché sur le secret de la carte Ashes of the Damned pour tous ceux qui aiment 100% le mode Zombies de Call of Duty: Black Ops 7 . Logiquement, il est désormais temps de foncer sur Astra Malorum pour une deuxième session exploration et un guide clé en main. Vous voulez accomplir la quête principale de la map ? Vous préférez les boss contrôlés par l’IA plutôt que de croiser un Gotaga sauvage ? Vous êtes au bon endroit.

Avant de commencer, une nouvelle fois, on remercie Flapix pour ses vidéos qualitatives sans lesquelles ces articles seraient encore plus complexes à réaliser.

N.B : le défi peut être fait en solo comme à quatre.

01 Activez le Pack-A-Punch et récupérez le PMV-1

Pour s’élancer dans la quête principale, il va tout d’abord falloir activer le Pack-A-Punch et récupérer l’arme miracle PMV-1.

Pour cela, suivez les objectifs à l’écran, rendez-vous au Dôme de l’observatoire. Ensuite, il vous sera demandé de ramasser des composants harmoniques. Ils se trouvent au Luminarium et au Machina Astralis. Chaque composant a trois points de spawn possible, mais vous tomberez rapidement dessus.

Ensuite, placez les composants sur l'Oculus harmonique du Dôme, et défendez la zone pendant 45 secondes face aux zombies. Si vous réussissez, vous aurez accès au Pack-A-Punch.

Allez retrouver l’épave de Tessie (la voiture) et tirez sur le capot avec votre arme Pack-A-Punch, cela fera sortir une batterie. Après cela, trouvez un lampadaire qui clignote rapidement (n’importe lequel) et tirez à nouveau pour looter un câblage anormal.

Tessie est presque toujours là pour nous © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Les lampadaires peuvent être au spawn, entre le spawn et le Luminarium, à côté de l’abysse, à la Marche du voile, et à la Cour des astronomes. Dans tous les cas, vu qu’ils clignotent, vous ne devriez pas avoir de problèmes pour les trouver.

Pour récupérer le dernier objet nécessaire, il va falloir tirer sur le drone qui génère le bouclier qui protège OSCAR. Ramassez-le en vitesse, et déposez les trois composants au pied du piège du projecteur stellaire.

Tirez sur le drone à droite du OSCAR © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Il vous faudra ensuite 3 fragments de cristaux, pour les prendre, il faut tirer sur des cristaux d’ether noir avec une arme équipée du mode de tir cryogénisation. Ils se trouvent en extérieur, proches de l’abysse, à la Marche du voile ou dans la Cour des astronomes.

Après cela, il faut tuer trois OSCAR de façons différentes :

En activant la fusée du musée avec le haut parleur

Avec le projecteur stellaire

Via le télescope

En tirant sur 5 valves, cela mettra de la fumée dans le Dôme de l’observatoire (elles sont à l’étage, sous le Pack-A-Punch et en hauteur) et activera l’Oculus.

Interagissez ensuite avec, et déplacez-vous jusqu’à trouver le soleil, cela créera un rayon dans lequel il faut faire passer l’OSCAR.

Voilà l'une des valves sur lesquelles tirer © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Si vous vous ratez, les OSCAR réapparaissent toutes les deux manches, il faudra donc patienter un peu avant de retenter.

Quand le troisième OSCAR sera tombé, il droppera la PNV-1 au sol.

02 La fuite des cerveaux

Avec la PNV-1 en main, attendez qu’un nouvel OSCAR débarque sur la map. Cette fois-ci, ne le tuez pas. Au contraire, évitez de vous faire repérer et suivez-le. Ayez le son du jeu assez élevé, parce qu’il va falloir écouter ce qu’il va dire. Une fois qu’il commence une phrase par : “Lecture de l’élimination 20”, tendez l’oreille. Il va ensuite citer trois planètes dans un ordre précis comme “Neptune, Jupiter, Terre”. Retenez-le, cela permettra de résoudre une énigme basée sur un code.

Voici le code des planètes © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Les chiffres correspondent à l’éloignement des planètes par rapport au soleil. Si la phrase est : “Saturne, Mars, Mercure.” vous devrez entrer les chiffres 6, 4, 1.

Dans le Dôme de l’observatoire, on peut interagir avec un dispositif fixé sur un pilier, c’est là qu’il va falloir entrer le code. Après cela, une plateforme descend, allez-y et récupérez la clef sur le corps.

Pour la suite, munissez-vous de la scie qui se trouve au Musée, à droite de la cabine téléphonique.

Après coup, rendez-vous au Machina Astralis. Sur la gauche, vous verrez une cuve dans laquelle se trouve Thurston, ouvrez-la, récupérez le cerveau du monsieur.

Ensuite, direction le Luminarium, pour déposer le cerveau dans une cuve. Attention : une défense d’une minute se déclenche après cela.

Un bel objet déco © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Ramassez la cuve, portez-la jusqu’au Machina Astralis, et déposez-là à côté du téléporteur.

03 Les coordonnées de Mars

Retournez à l’Oculus, comme pour tuer le troisième OSCAR précédemment, et cherchez Mars. Indice : c’est la planète rouge. Lorsque vous êtes dessus, notez les coordonnées qui s’affichent en bas à gauche de votre écran.

À l’étage du Machina Astralis, près des escaliers, interagissez avec l’espèce de caisse enregistreuse, et entrez les coordonnées.

Là où vous avez posé le cerveau de ce bon Thurston, notez les titres de livres qui apparaissent sur la gauche (sur un petit écran). Ces titres correspondent aux bouquins que l’on peut trouver dans la salle Archive d’Orbis.

Les livres sont répartis en trois groupes qui correspondent à une zone de la bibliothèque et à un buste en marbre. Comptez combien de fois les livres de chaque groupe apparaissent sur le petit écran, et faites pivoter les bustes attitrés autant de fois que nécessaire. Détail important : faites-le zone par zone, tournez chaque buste le nombre de fois qu’il faut avant de passer suivant.

Quand les bustes seront bien positionnés, vous pourrez monter à l’étage via une échelle pour récupérer Neptune.

04 Le planétarium

Dans le Machina Astralis, prenez les escaliers et placez votre version miniature de Neptune sur le planétarium. Vous verrez ensuite les autres planètes s’aligner automatiquement. Après cela, ça va devenir sympa : regardez la rose des vents qui se trouve au centre ; vous allez devoir faire correspondre la position de Mars, Saturne et Neptune avec les informations que l’on trouve sur trois pages. Comme d’habitude, l’énigme change à chaque partie.

Sur un bureau non loin, vous trouverez la première page qui vous indique la position des planètes.

Saturne au nord ouest © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Les deux suivantes se trouvent dans la page au centre de la bibliothèque (Archive d’Orbis) et sur une table dans le Luminarium, à côté du piège du projecteur stellaire.

Une fois que vous avez noté la planète et le point cardinal qui lui correspond (le nom de la planète est inscrit en haut à gauche de chaque page, si vous n’arrivez pas à lire, fiez-vous à la couleur de la planète), tirez sur les globes en hauteur pour les positionner correctement.

Quand les planètes sont en place, interagissez avec le cerveau, et préparez-vous pour une défense. Un OSCAR immortel sera aussi de la partie, ne vous focalisez pas dessus, contentez-vous de tirer sur les drones qu’il enverra vers le cercle au milieu de la pièce. Si menée à bien, vous serez téléporté.

05 Seul(s) sur Mars

Après avoir enchaîné 2/3 sauts à faible gravité comme un homme des cavernes qui découvre le feu, ramassez la cuve avec le cerveau qui va tomber au centre de la zone devant vous. Posez-la sur le dispositif et interagissez avec jusqu’à ce qu’un artefact ailé apparaisse au loin. Pour l’attirer, tirez sur les pylônes métalliques, du plus éloigné, jusqu’au plus proche.

Tirez sur les pylônes pour attirer l'artefact © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

En dernier, il faudra tirer sur le pylône qui se trouve dans votre zone, juste au-dessus du téléporteur, et sauter sur l’artefact et interagir dans les airs pour le récupérer.

Après cela, allez sur une construction située au fond à droite, des antennes sont apparues sur les cinq piliers de la zone, tirez dessus avec l’arme miracle pour faire apparaître des symboles.

Maintenant, le but est d’interagir dans un ordre précis avec chaque tour. Pour le savoir, il faut retourner du côté de l’Oculus et regarder les symboles. Attention : dans la séquence, seulement 4 symboles vont apparaître, avec un signe d'interférence remplaçant un des logos des piliers. Il faut simplement déduire duquel il s’agit, et le positionner au bon endroit.

Chacun son Oculus © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Prenez à nouveau le téléporteur, et appuyez sur E (X sur Xbox et carré sur PS) à côté des piliers dans le bon ordre. Vous avez droit à deux erreurs, après quoi, il faudra recommencer à la manche suivante.

Si vous réussissez, un flash blanc s’affiche, et il va falloir se préparer pour le boss final.

06 Conseils pour battre le boss de fin d’Astra Malorum

Avant de se lancer, il est recommandé d’avoir (au moins) une armure de Tier 3 et des atouts comme Jugger-Nog, Quick Revive, Stamin-Up, Speed Cola, Deadshot Daiquiri, Double Tap et Vulture Aid. Embarquez aussi une auto-réanimation (on ne sait jamais) et prenez une amélioration de combat et de quoi racheter des munitions.

Une fois que vous avez tout coché sur votre liste de courses, activez le cerveau sur Mars pour lancer le fight.

En phase 1, tout en évitant les rayons qui suivent chaque joueur, tuez des zombies pour charger les pylônes. Une fois qu’ils sont chargés, vous aurez droit à un flash blanc, et le pylône sera tout bleu. Pour faire feu, interagissez avec le cerveau. Recommencez, mais faites attention aux boules de feu qu’envoie désormais le boss.

Après ça, on doit répéter l’opération, alors que le boss se met à envoyer du gaz en bas de l’arène. Lorsqu’on aura fait feu une troisième fois, le boss passe en P2.

Petit conseil : pensez à tuer des zombies blindés pour récupérer des plaques d’armure si besoin.

Désormais en forme de golem de pierre, le boss va vous poursuivre et vous envoyer des patates et vous lancer des rochers au visage. En lui tirant dessus et en brisant certaines roches, vous rendrez visibles des points faibles. Tirez-en profit, et vous devriez assez vite atteindre la troisième phase.

Pour cette partie, le boss s’appelle Caltheris Ascendante. Sous cette forme, il a le même moveset qu’avant, tout en ajoutant une attaque au cours de laquelle il frappe le sol et le fait trembler. Pour l’éviter, il faut sauter au bon moment. Hormis ce détail et ses points de vie, rien de nouveau.

Encore un beau bébé © Activision / Chaîne Youtube de Flapix

Une fois à zéro de santé, la phase 4, la plus compliquée, démarre. À ce moment-là, les roches qu’il lance ont une zone d’impact plus grande et font très mal. Conseil : tirez-leur dessus pour les détruire avant qu’elles n’atteignent le sol. Pour ce qui est de lui faire mal, le procédé reste le même.

Voilà, que vous ayez ou non le skill de Gotaga , vous avez toutes les armes pour vous en sortir. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance.