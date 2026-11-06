Coupe du monde de padel 2026 : l’Espagne et l’Argentine visent l’or à Doha

Six jours, 32 équipes nationales et deux titres mondiaux en jeu. La Coupe du monde FIP (Fédération internationale de padel ) 2026 se tient du 2 au 7 novembre au Khalifa International Tennis and Squash Complex de Doha, au Qatar, et l’Espagne et l’Argentine devraient y raviver leur rivalité, chez les hommes comme chez les femmes.

Côté masculin, l’Argentine est tenante du titre après avoir dominé l’Espagne il y a deux ans. Elle aborde cette Coupe du monde dans la peau du grand favori, d’autant que l’Espagnol Alejandro Galán a déclaré forfait sur blessure. Chez les femmes, l’Espagne a battu l’Argentine 2-0 en finale en 2024 et vise désormais une septième Coupe du monde consécutive.

Découvrez les infos à connaître pour suivre la Coupe du monde FIP 2026 : la composition des équipes d’Espagne et d’Argentine, et les autres nations qui viseront une médaille au Qatar.

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Ale Galán en action © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La Coupe du monde réunit 16 équipes masculines et 16 équipes féminines, réparties en quatre poules de quatre. Chaque équipe affronte les trois autres de son groupe dans des rencontres qui se jouent en trois matchs de double. Les deux premiers filent ensuite en quarts de finale, le jeudi 5 novembre. Les demi-finales suivent le vendredi 6, et les finales se disputent le samedi 7 sur le Central de Doha.

Le format récompense la profondeur d’effectif, l’esprit d’équipe et la régularité plus que les individualités. Les Espagnols l’ont appris à leurs dépens en 2024 : Arturo Coello et Coki Nieto avaient remporté le premier match de la finale 6-1, 6-2, avant que l’Argentine ne s’adjuge les deux suivants pour s’offrir la couronne mondiale.

Si le tournoi a lieu en pleine saison du Qatar Airways Premier Padel Tour, aucun point au classement FIP n’est en jeu. L’objectif est ailleurs : décrocher le titre pour son pays.

02 Les poules

Hommes

Poule A : Argentine, France, Australie, Pays-Bas

Poule B : Espagne, Émirats arabes unis, Suède, Paraguay

Poule C : Portugal, Chili, Qatar, Allemagne

Poule D : Italie, Brésil, États-Unis, Mexique

Femmes

Poule A : Espagne, Brésil, Allemagne, Grande-Bretagne

Poule B : Argentine, France, Chili, Belgique

Poule C : Italie, Suède, Égypte, Indonésie

Poule D : Portugal, Pays-Bas, États-Unis, Paraguay

03 L’Espagne peut-elle rivaliser sans Alejandro Galán ?

Javi Leal remplace Ale Galán © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Le sélectionneur Juanjo Gutiérrez a reçu une mauvaise nouvelle : Galán, nº 3 mondial et sans doute le joueur le plus complet du circuit, ne participe pas au tournoi. L’Espagne ne manque toutefois pas de ressources, et Javi Leal, 23 ans, vient d’intégrer le groupe de huit joueurs.

Même sans Galán, l’effectif espagnol regorge de talent, avec deux des meilleurs joueurs au monde. Arturo Coello partage la place de nº 1 mondial avec l’Argentin Agustín Tapia , un trône qu’ils occupent ensemble depuis mai 2023. Le duo a remporté les Majors de Rome, de Paris et du Koweït, notamment grâce à un Coello dominateur dans les airs et décisif au filet.

Tout aussi impressionnant, Juan Lebrón , nº 5 mondial. Joueur de droite le plus polyvalent du groupe, il attaque depuis une position que la plupart utilisent pour défendre, prend la balle tôt et monte au filet à la moindre occasion. Ancien nº 1 mondial à l’expérience considérable, il a remporté cette année le P2 de Bruxelles aux côtés de Leo Augsburger.

Le groupe compte aussi Paquito Navarro, le plus expérimenté des huit. Aujourd’hui nº 8 mondial, il joue avec vitesse et panache au filet, et connaît les grands rendez-vous : il a disputé le match décisif de la finale 2024 aux côtés de Mike Yanguas.

L’équipe d’Espagne masculine au complet

Arturo Coello

Juan Lebrón

Paquito Navarro

Mike Yanguas

Jon Sanz

Coki Nieto

Aimar Goñi

Javi Leal

04 Tenante du titre chez les hommes, l’Argentine mise sur l’expérience

Agustín Tapia va guider l'Argentine vers une 3e médaille d'or © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Les sélectionneurs Gaby Reca et Rodrigo Ovide ont dévoilé leur groupe pour novembre et ont misé sur l’expérience, en retenant six des huit joueurs sacrés en 2024. Ils partent favoris, forts de leurs victoires lors des deux dernières finales et d’un effectif qui compte cinq joueurs dans le top 12 mondial.

Nul doute que leur homme fort reste Agustín Tapia. Co-nº 1 mondial, il est l’un des joueurs les plus impressionnants de la planète. Ses forces ? Son toucher au filet, et une palette de coups qui fait constamment douter ses adversaires. Il y a deux ans, il avait aidé l’Argentine à battre l’Espagne en finale aux côtés de Federico Chingotto, lui aussi de retour au Qatar.

Federico Chingotto, nº 3 mondial, est l’un des défenseurs les plus rapides de la discipline. Joueur de droite qui va chercher les smashs et transforme la défense en attaque, il pourrait former un duo redoutable avec Tapia.

Preuve de la profondeur de banc argentine, Leo Augsburger et Franco Stupaczuk, nº 6 et nº 7 mondiaux, font eux aussi partie du roster. Augsburger est l’un des plus gros frappeurs du padel et a remporté le match décisif de la finale 2024, tandis que Stupaczuk est un joueur de gauche explosif et agressif, qui aime prendre la balle de volée et tenter le coup gagnant.

L’équipe d’Argentine masculine au complet

Agustín Tapia

Federico Chingotto

Leo Augsburg

Franco Stupaczuk

Martín Di Nenno

Tino Libaak

Maxi Maple

Gonzalo Alfonso

05 Les outsiders chez les hommes : Portugal, Italie et France

Lucas Bergamini va jouer crânement sa chance © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Le Portugal a décroché sa première médaille mondiale en 2024, en battant l’Italie 2-0 pour le bronze, et reste l’équipe la mieux placée derrière les deux géants pour monter sur le podium. L’Italie, quatrième il y a deux ans après une défaite 3-0 face à l’Espagne, peut raisonnablement viser un retour dans le dernier carré. La France, elle, aligne un groupe de joueurs régulièrement classés dans le top 200, emmené par Dylan Guichard (nº 71).

Le Brésil se présente sans Lucas Campagnolo, nº 15 mondial, absent pour raisons personnelles : l’équipe s’articule donc autour de Lucas Bergamini, nº 20 mondial et l’un des défenseurs les plus fiables et réguliers du circuit. Les Émirats arabes unis, cinquièmes en 2024, pourraient de nouveau s’appuyer sur des joueurs naturalisés comme Iñigo Jofre, nº 27 mondial.

06 Les Espagnoles en quête d’une septième Coupe du monde d’affilée

Bea González et Paula Josemaría forment l'une des meilleures paires © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Chez les femmes, l’Espagne est grandissime favorite, et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Six titres d’affilée, toutes les joueuses du groupe dans le top 10 mondial, et trois de leurs paires probables qui jouent ensemble chaque semaine. Aucune autre équipe du tableau ne peut aligner trois duos installés à ce niveau.

La figure de proue de ce groupe exceptionnel s’appelle Gemma Triay. Nº 1 mondiale avec l’Argentine Delfina Brea, Gemma est une joueuse de gauche grande et puissante, dotée d’un smash dévastateur et d’un long passé victorieux sous le maillot espagnol.

Autre talent hors norme : Bea González, dont le smash est l’une des armes les plus craintes du padel féminin. Actuelle nº 3 mondiale, elle joue régulièrement avec Paula Josemaría ; la paire a enchaîné cinq titres consécutifs au printemps de cette année. Si elles sont associées à Doha, elles formeront à nouveau un duo à surveiller.

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Le groupe espagnol affiche aussi un parfait mélange de jeunesse et d’expérience. Ari Sánchez, 29 ans, a remporté la Coupe du monde il y a deux ans et s’est imposée cette saison aux P1 de Riyad et de Valence, tandis que Martina Calvo, 18 ans, est devenue la plus jeune championne de l’histoire du padel de haut niveau en triomphant au P1 de Londres .

L’équipe d’Espagne féminine au complet

Gemma Triay

Bea González

Ari Sánchez

Paula Josemaría

Claudia Fernández

Andrea Ustero

Martina Calvo

Marta Ortega

07 Une équipe argentine polyvalente

Delfina Brea et Gemma Triay seront face à face pour une fois © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Les Argentines avaient atteint la finale 2024 avant de s’incliner 2-0. Sept joueuses de ce groupe reviennent, et la huitième a 16 ans. L’effectif est bien moins dense au classement que celui de l’Espagne : les sélectionneurs s’appuieront donc sur des joueuses capables d’évoluer des deux côtés du court.

Fer de lance de l’équipe, Delfina Brea, co-nº 1 mondiale, peut permettre à l’Argentine de battre n’importe qui sur un match. Habituée à défendre depuis le fond du court et dotée d’une grande patience, elle sait basculer très vite en attaque dès qu’une ouverture se présente. Forte de ses six titres cette saison, elle voudra prendre sa revanche après la défaite en finale il y a deux ans.

Claudia Jensen était la partenaire de Brea lors de la finale 2024 et s’impose comme le choix logique pour l’accompagner de nouveau. Joueuse de filet physique et agressive, elle a remporté le P2 de Bordeaux en juillet et a l’habitude de représenter son pays sur les grandes scènes.

Illustration de la polyvalence argentine, Aranza Osoro peut jouer à gauche comme à droite au plus haut niveau. La nº 17 mondiale possède une solide expérience, un atout précieux dans un groupe qui compte Victoria Vílchez, 16 ans. Médaillée d’or aux Jeux sud-américains, elle connaît ici sa première sélection chez les seniors, et il y aura forcément un peu de nervosité.

L’équipe d’Argentine féminine au complet

Delfi Brea

Claudia jensen

Aranza Osoro

Martina Fassio

Maria Laura Ferreyra

Virginia Riera

Julieta Bidahorria

Victoria Vílchez

08 Les outsiders chez les femmes : Italie, Portugal et France

Hors Espagne et Argentine, Sofia Araujo est la mieux classée © Premier Padel/Red Bull Content Pool

L’Italie a remporté trois médailles de bronze consécutives chez les femmes, la dernière grâce à une victoire 2-1 sur le Portugal en 2024. En quête d’une quatrième médaille d’affilée, elle sera emmenée par Giulia Dal Pozzo, nº 25 mondiale, et la très expérimentée Carolina Orsi.

Quatrième il y a deux ans, le Portugal espère faire mieux et comptera sur Sofia Araújo pour montrer la voie. Nº 9 mondiale, elle est la joueuse la mieux classée hors Espagne et Argentine.

La France espère elle aussi jouer une médaille et peut s’appuyer sur deux joueuses talentueuses, Alix Collombon et Léa Godallier, tandis que les Pays-Bas, la Suède, le Brésil et la Belgique, qualifiés grâce à leur place dans le top 9 en 2024, chercheront à réaliser de meilleures performances à Doha.

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Juan Lebrón, un joueur ultra expérimenté et tout aussi talentueux © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La Coupe du monde de padel 2026 se déroule du lundi 2 au samedi 7 novembre. Les sessions féminines débutent à 14 h, heure locale (11 h UTC, soit 12 h à Paris), et les sessions masculines à 18 h, heure locale (15 h UTC, soit 16 h à Paris). Retrouvez le programme complet, les tableaux et les résultats en direct sur le site de la FIP, padelfip.com .

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