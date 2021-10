DOTA 2 VS League of Legends : quelles différences majeures ?

En tant qu’européen, difficile de voir les victoires successives de l’équipe RedBull OG sur The International 2018 et 2019 - sans même parler de la coquette somme remportée - et ne pas se laisser tenter par l’aventure DOTA 2 . Pendant que SumaiL , Topson , Ceb , Saksa et N0tail bataillent pour tenter de remporter le titre de champions du The Invitational 2021 , vous vous dites que le prochain pourrait être vous ? Que vous avez assez développé vos skills sur League of Legends pour pouvoir gratter des millions de dollars sur DOTA 2 sans souci ? Attention : quand bien même ils sont tous deux des MOBA basés sur la même idée, ils restent bien différents...

Différence mineure : le design de DOTA est plus “américain” dans l’approche © Valve

DOTA 2 ou League of Legends : l’œuf ou la poule ?

Avant toute chose, une petite leçon d’histoire pour ceux du fond qui n’ont pas suivi. Le genre du MOBA n’a été créé ni par League of Legends , ni par DOTA . C’est même bien plus complexe que cela. À l’origine, Defense Of The Ancients n’était ni plus ni moins qu’une carte modifiée sur WarCraft III. Le mod est devenu incroyablement populaire en ligne au fil des ans, avec ses propres serveurs dédiés exclusivement à sa pratique, ce qui l’a fait prendre énormément d’ampleur. Mais ce statut de mod relié à un autre jeu l’empêchait de véritablement grandir pour devenir son propre jeu.

Kyle "Eulogizing" Sommer fut le créateur original de la map Defense of the Ancients. Elle est devenue assez populaire pour que de nombreuses variantes existent, ce qui a poussé par la suite la création de DotA AllStars par Meian et Ragn0r, qui ont tout compilé en une seule et même carte. Steve "Guinsoo" Feak en a ensuite continué le développement. Et enfin, les rennes de DotA AllStars ont été confiées à IceFrog. Alors que le genre MOBA a commencé à exploser en compétitions esport, tout ce beau monde s’est dispersé pour tenter de surfer cette vague de popularité en se détachant des origines du jeu pour mieux développer la communauté.

Valve a embauché IceFrog et s’est mis à la tâche sur le développement de DOTA 2. Mais en essayant de récupérer les droits de la marque “DOTA”, il a attiré les foudres de Steve “Guinsoo” Feak et ses camarades de DotA-Allstars, LLC, une filiale de Riot Games qui avec le concours de Guinsoo développait son propre MOBA… Un certain League of Legends . D’autres à l’époque ont essayé de creuser leurs trous, et notamment Heroes of Newerth. Jusqu’à ce que Valve réussisse à racheter la marque DOTA des mains de Blizzard, et que Riot Games trouve sa propre voie avec League of Legends. Les autres MOBA ont depuis disparu ou peinent toujours à naître et subsister.

Avouez que vous aviez déjà oublié HoN © S2 Games

Héros contre Champions

DOTA 2 vous permet de jouer des héros. League of Legends vous permet de jouer des champions. Cette différence de vocabulaire employé est cependant loin d’être la seule dans le gameplay des personnages que vous jouez dans une partie. Les équipes de Riot Games ont en effet tendance à développer des champions qui utilisent beaucoup des “skillshots”. Ce sont des sorts qui vous demandent de viser manuellement pour toucher un adversaire particulier. Valve a une approche différente de son gameplay de base : les “skillshots” sont rares, et la plupart des sorts vous demande juste une activation et un clic sur l’ennemi visé. De plus, les héros de DOTA 2 ont tendance à avoir plus de capacités passives qui vont venir influencer leur jeu.

Sur ce terrain donc, League of Legends est un jeu qui demande plus de skill à un joueur unique, qui doit avoir le talent de viser précisément et lire les déplacements de ses adversaires pour maximiser ses dégâts. A contrario, DOTA 2 met déjà l’emphase sur le jeu d’équipe au choix même de son héros. Ce qui ne veut pas dire que le jeu est plus simple malgré tout, loin de là…

Le dernier héros en date, Dawnbreaker © Valve

La gestion de la compo

La composition de votre équipe est déterminante dans l’un ou l’autre jeu. Cependant, les champions de League of Legends ont tous un rôle prédéterminé dont il est presque impossible de dévier : top, bot ou mid lane, tous ont un placement favori qu’ils garderont tout au long d’une partie faute d’avoir un rôle bien marqué ; jungler, support, ad carry etc. A contrario, DOTA 2 est beaucoup plus libre. Si les héros ont tous une prédisposition pour certains rôles et certaines positions, ils sont loin d’y être limités. Aussi, au cours d’un match, il est possible qu’un carry passe en support et change de lane rapidement. C’est là que DOTA 2 devient complexe : il faut savoir jouer en équipe en tout temps, et surtout être extrêmement réactif non seulement sur les mouvements de ses coéquipiers mais aussi de ses adversaires.

Cette adaptabilité se voit aussi dans une mécanique qui n’existe que sur DOTA 2 : le Courier. Il s’agit d’un NPC qui vous permet d’acheter des objets des magasins sans devoir vous y déplacer, contrairement à League of Legends. Voilà qui permet aussi une plus grande adaptabilité ! Une fois votre achat effectué, ce Courier se déplace sur la carte jusqu’à vous, et peut éventuellement être attaqué par vos ennemis pour vous empêcher de récupérer vos buffs. D’ailleurs, il n’y a pas qu’un magasin unique : des magasins secrets sont disponibles sur la carte et offrent des objets différents du magasin classique.

Le véritable héros de DOTA 2 © Valve

La gestion de l’éco et de l’XP

Dans les deux jeux, il est important de récupérer un maximum d’or et d’XP pour optimiser au maximum votre personnage. Mais là où League of Legends vous demande absolument de tuer des champions adverses ou leurs unités, DOTA 2 fonctionne différemment. Vous obtenez 85 ors toutes les minutes, et pouvez également collecter l’or et l’xp en remplissant des objectifs et en tuant des unités ennemis. Cependant, vous pouvez aussi plus drastiquement influer sur l’économie adverse en tuant vos propres unités avant eux pour qu’ils ne puissent pas en récupérer les bénéfices. Faire cela vous donne beaucoup moins d’or et aucun XP, mais peut vous permettre de bloquer la montée en niveau adverse.

De plus, DOTA 2 met en avant quelques mécaniques qui rendent la gestion de l’économie plus importante. La principale reste la fonctionnalité "Buy Back", qui vous permet de respawn immédiatement après une mort moyennant un coût en or et un cooldown de 480 secondes après activation. C’est aussi en cela que beaucoup considèrent DOTA 2 comme un jeu plus subtil que League of Legends, puisqu’il réclame une vision macroéconomique plus importante que son rival.

Un point commun reste les petits héros mimis © Valve

D’autres différences existent bien sûr entre League of Legends et DOTA 2, comme les runes de pouvoir disponibles sur les cartes de DOTA 2 ou encore les sorts d’invocateurs dans League of Legends… Mais celles que nous soulignons vous permettent déjà d’appréhender à quel point une partie de DOTA 2 est différente d’une partie de League of Legends lorsque vous êtes devant le clavier. Est-ce assez pour vous donner envie de toucher au titre de Valve et vous inscrire au prochain circuit The International ? À vous de nous le dire !

