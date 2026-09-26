Comme pour les autres classements, les joueurs de plus de 21 ans ont été exclus, mais entre les énormes potentiels et les joueurs prêts à se battre pour une place de titulaire, il y a de quoi faire !

01 Robin Risser - G (21 ans, France, RC Lens)

Robin Risser © EA Sports

Note générale : 81

Potentiel : 87

Même si le gardien de Lens ne pourra pas fêter dignement ses premières sélections avec l’équipe de France à cause d’une blessure, le portier de 21 ans est sur les bons rails. Dans cette liste, il fait partie du haut du panier côté relance, et a déjà des attributs élevés pour ce qui compte vraiment (82 en plongeons, 84 en réflexes, 74 en réactivité). Alors certes, il ne va potentiellement gratter “que” 6 points de note, mais avec un 81 aujourd’hui, c’est une valeur sûre (et une future icône ?).

02 Eunate Astralaga - G (20 ans, Espagne, Athletic Bilbao)

Eunate Astralaga © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 89

Le Pays basque est sérieux lorsque l’on parle des gardiens. Oui, Arconada a fait une boulette, mais ça reste le très haut niveau, tout comme Unai Simón et Zubizarreta (désolé Kepa). Chez les femmes, Eunate Astralaga semble prête à prendre la relève du haut de son mètre 86. Sur FC 27, elle pourrait même passer de 78 à 89 de note générale, un bond monumental.

03 Mike Penders - G (21 ans, Belgique, Chelsea)

Mike Penders © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 86

Lui aussi noté à 78, Mike Penders a de beaux jours devant lui. Il a un jeu au pied correct (62 de passes longues) et, avec ses 2 mètres et 68 de détente, il n’aura aucun problème à sortir pour boxer un ballon dans sa surface. Par contre, avec un contrat qui court jusqu’en 2032 et les améliorations du système de transferts , il risque de coûter un peu cher.

04 Guillaume Restes - G (21 ans, France, Toulouse FC)

Guillaume Restes © EA Sports

Note générale : 78

Potentiel : 84

Retour en France avec un autre joueur appelé par Zinedine Zidane. Titulaire avec le TFC depuis 3 ans maintenant, Guillaume Restes est un habitué de ce genre d’articles , que l’on parle d’EA FC ou de Football Manager. Tout ce qu’on lui souhaite, c’est de réaliser les espoirs placés en lui.

05 Matthieu Epolo - G (21 ans, République démocratique du Congo, Standard de Liège)

Matthieu Epolo © EA Sports

Note générale : 75

Potentiel : 85

Avec un +10 de potentiel et un contrat qui se termine en 2029 avec le Standard de Liège, Matthieu Epolo est une bonne option si vous êtes aux commandes d’une équipe au budget relativement serré. Petite précision : il ne faut pas compter sur son jeu au pied (n’est pas Neuer qui veut).

06 Lina Altenburg - G (21 ans, Allemagne, Eintracht Francfort)

Lina Altenburg © EA Sports

Note générale : 75

Potentiel : 82

Lina Altenburg serait-elle la regen de Guillermo Ochoa ? Comme le portier mexicain, elle n’est pas très grande pour son poste (1,73 m), mais elle compense avec 77 en réflexes et 75 en plongeons. Si vous avez envie de voir votre dernier rempart bondir dans tous les sens, allez-y les yeux fermés.

07 Dennis Seimen - G (20 ans, Allemagne, VfB Stuttgart)

Dennis Seimen © EA Sports

Note générale : 72

Potentiel : 87

On passe aux joueurs à petits prix et gros potentiels. Estimé actuellement à 4,9 millions, Dennis Seimen offre un +15 qui fait saliver, et malgré sa note générale à 72, il ne fait aucun doute qu’après quelques saisons titularisé en coupe, il se transformera en monstre absolu.

08 Áron Yaakobishvili - G (20 ans, Hongrie, UD Almería)

Áron Yaakobishvili © EA Sports

Note générale : 70

Potentiel : 83

Pour l’instant, Áron Yaakobishvili est à 69 sur les notes de gardien, en lui faisant confiance, il pourrait bien se retrouver à 83, faisant de lui un joueur plus que sérieux pour garder vos cages inviolées.

09 Renato Marin - G (20 ans, Italie, Nacional da Madeira)

Renato Marin © EA Sports

Note générale : 70

Potentiel : 83

Alors qu’on s’apprête à conclure cette liste d’emplettes, vous avez rendez-vous entre l’Italie et le Brésil. Actuellement prêté au CD Nacional par le PSG, Renato Marin a la double nationalité, et s’il a déjà porté le maillot des moins de 19 ans de la Squadra Azzurra, il risque de souvent croiser le prochain nom lors de la suite de sa carrière internationale.

10 Tommaso Martinelli - G (20 ans, Italie, Avellino)

Tommaso Martinelli © EA Sports

Note générale : 70

Potentiel : 80

Autre jeune joueur et autre prêt. Si Tommaso Martinelli joue pour l’heure avec Avellino, il appartient à la Fiorentina. Avec 70 en réflexes et 71 en plongeons, il peut dépanner en attendant d’atteindre (peut-être) sa note globale ultime.

11 Bonus : les énormes progressions au poste de gardien

Histoire de terminer en beauté, on est allé piocher dans les cracks de demain pour vous proposer des prix réduits parfaits à long terme. Parce qu’on le sait, certains ont une fâcheuse tendance à faire plus de 5 saisons en Carrière.

Lucca Brughmans © EA Sports

Lucca Brughmans : 61 - 82

Tyrese Pinthus : 54 - 81

Renato : 56 - 80

Anna Reimann : 59 - 80

Isabella Damn : 58 - 80

Théoriquement, vous devriez avoir quelques coups de fil à passer pour finaliser un effectif qui dominera l’Europe sur les 8 prochaines saisons. Bonne chance !