Ultimate Team , c’est un puit sans fond pour les joueurs d’ EA FC . Entre les cartes, l’ achat-revente , les TOTY et les icônes … il y a de quoi faire et plus encore. Réunir assez de crédits, ouvrir des packs ou boucler des SBC pour s'offrir une dream team peut prendre du temps, mais en attendant, rien ne vous empêche de donner un peu de cachet à votre onze de départ.

Avoir des maillots domicile et extérieur bien différents permet aussi d'éviter les conflits de couleurs et de distinguer facilement vos joueurs de ceux de l'adversaire. Voici 10 maillots à envisager pour votre Ultimate Team dans EA FC 27 .

01 Maillot extérieur de Manchester United

Nouveau maillot au feeling rétro © EA Sports

Le maillot extérieur bleu de Manchester United est une option pour ceux qui cherchent autre chose que le traditionnel rouge du club. Inspirée de l'Irwell, la rivière qui traverse Manchester, cette tenue bleue est parcourue de lignes sur toute sa longueur, avec des détails rouges aux épaules et autour du col. Le design s'inspire aussi du maillot Sharp de 1988 de Manchester United (du nom du sponsor de l'époque), ce qui lui donne un côté rétro.

02 Maillot domicile du Montpellier HSC

Bleu, blanc, orange... original © EA Sports

Le trio bleu marine, orange et blanc du Montpellier HSC revient pour un nouveau design reconnaissable instantanément. Ces trois couleurs figurent régulièrement sur les maillots du club héraultais, et la tunique de cette saison les décline en une série de bandes verticales et diagonales sur le côté gauche. Le short orange ajoute un autre bloc de couleur à l'ensemble et offre un contraste marqué face aux équipes qui jouent en couleurs plus claires. Pari risqué, mais franchement réussi.

03 Troisième maillot du RB Leipzig

Un maillot qui ne laisse pas indifférent © EA Sports

Les maillots Red Bull ont affiché toutes sortes de motifs marquants au fil des ans, et le troisième maillot du RB Leipzig pour la saison 2026-2027 s'inscrit dans la même veine. Le bleu marine sert de base, et il est recouvert d'un patchwork de motifs contrastés. Un bleu plus clair et des touches de rouge lui donnent un look séduisant qui ne manquera pas d'attirer les regards.

04 Maillot extérieur du San Diego Wave

L'équipe de NWSL a un maillot unique © EA Sports

Pour ceux qui veulent un design coloré sans base trop chargée, le maillot du San Diego Wave mérite qu'on s'y intéresse. Le blanc est recouvert d'un motif « craquelé » orange et bleu accompagné des classiques bandes Adidas bleues sur chaque épaule.

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Comme on l'a dit, mieux vaut avoir deux maillots aux couleurs radicalement opposées. Ainsi, vous pourrez en choisir un pour votre équipe et l'autre pour votre adversaire, sans conflit de couleurs susceptible de semer la confusion quand vous défendez ou tentez une passe qui casse les lignes. En plus, en prenant un maillot de NWSL, vous êtes certain de faire dans l’original.

05 Maillot extérieur d'Elche

Couleur originale et myriade de détails © EA Sports

Cette année, Elche a de nouveau opté pour un design accrocheur qui se révèle de plus en plus détaillé à mesure qu'on s'en approche. Au premier coup d'œil, ce maillot violet semble parcouru de vagues horizontales, un joli changement par rapport aux couleurs habituelles de l’équipe de la Comunitat Valenciana. Mais en regardant de plus près, on s'aperçoit que ces vagues sont composées de points en similigravure sur le devant et les manches.

Le maillot est complété par un écusson doré contrasté, tandis que l'absence de sponsor sur le devant laisse plus de place au design pour ressortir.

06 Maillot extérieur de Venezia

Venezia est connu pour ses maillots géniaux © EA Sports

Venezia est réputé pour avoir sorti certains des plus beaux maillots de ces dernières années, et le maillot extérieur 2026-2027 ne fait pas exception. On retrouve le vert, le noir et l'orange auxquels le club italien nous a habitués, mais avec du blanc à motifs qui occupe la majeure partie du maillot.

L'orange, le vert et le noir partent du col, longent les épaules et descendent de chaque côté du torse. L'écusson du club reprend lui aussi ces trois couleurs traditionnelles pour se détacher sur le fond blanc, au centre du maillot.

07 Maillot domicile de Wolfsburg

La foudre s'abat sur Wolfsburg © EA Sports

Deux options : adorer ou détester. Le nouveau maillot domicile de Wolfsburg perpétue la tradition du vert comme couleur principale. Cette fois, le vert foncé est recouvert d'un motif d'éclairs qui rayonnent depuis le centre du maillot. Ils s'étirent vers chaque coin, avec des ramifications plus petites qui filent vers les bords.

Ce code couleur donne aussi au maillot un look distinctif face aux équipes qui portent des couleurs plus courantes comme le rouge, le bleu ou le blanc.

08 Maillot domicile du CD Tenerife

Un maillot inspiré par les vagues de l'Atlantique © EA Sports

Ce maillot domicile s'inspire du mouvement de l'océan Atlantique : le bleu d'un côté représente les profondeurs de la mer, et le blanc les vagues qui viennent se briser sur les côtes de l'île des Canaries. Les couleurs des épaules s'inversent de part et d'autre du torse pour un look original qui devrait vous aider à vous démarquer sur le terrain.

09 Maillot domicile des Pumas UNAM

Le club mexicain a choisi l'originalité © EA Sports

Le maillot domicile du club mexicain arbore une grande tête de puma dorée sur une tenue majoritairement bleu marine. La tête occupe l'essentiel du devant du maillot, le col et les détails des manches ajoutent eux aussi des touches dorées. Si vous cherchez un maillot vraiment unique, celui des Pumas UNAM est l'un des plus originaux que vous trouverez. Par contre, on n’aurait pas dit non à un peu plus de sobriété côté sponsors.

10 Maillot Red Bull Wings

Les maillots Red Bull sont prêts à entrer en action dans FC 27 © EA Sports

Un maillot promotionnel Red Bull Wings peut être débloqué en scannant les canettes spéciales de Red Bull Wings Cup , qui donnent accès à des cosmétiques pour EA Sports FC 27 . Il peut aussi être obtenu en participant à des tournois en jeu ouverts à tous.

Reprenant les emblématiques couleurs rouge et bleu de la marque, le maillot Red Bull Wings arbore un motif géométrique rouge sur une base bleu roi foncé qui lui donne un look légèrement futuriste.

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Pour changer de maillot dans Ultimate Team, rendez-vous dans le menu « Club », puis sélectionnez l'onglet « Stade ». Choisissez ensuite « Club » : vous pourrez alors accéder aux options « Tenue domicile » et « Tenue extérieur » et choisir parmi tous les maillots déjà obtenus dans des packs, achetés sur le marché des transferts ou débloqués par d'autres moyens, comme les récompenses.

Tous les maillots présentés ici peuvent être achetés sur le marché des transferts, mais sachez que les maillots les plus populaires peuvent coûter nettement plus cher que les autres.