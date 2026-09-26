Les 7 meilleurs Styles de jeu pour votre équipe FC 27
Les Styles de jeu font leur retour dans EA SPORTS FC 27, et ils restent extrêmement puissants. Voici les meilleurs Styles de jeu à obtenir pour vos joueurs et vos évolutions.
© EA Sports
Depuis leur arrivée dans la série avec FC 24, les Styles de jeu sont essentiels pour rendre un joueur plus efficace en match. Cette année, EA Sports a annoncé vouloir réduire l'impact des Styles de jeu. Pourtant, après avoir pris la manette, il s'avère que certains Styles de jeu restent très puissants : voici les meilleures options à garder en tête au moment de construire votre équipe.
01
Passe incisive/Incisive Pass
Si vous parvenez à obtenir un milieu box-to-box ou un milieu offensif doté du Style de jeu Passe incisive, vos passes en profondeur auront moins de risques de partir de travers.
02
Interception/Intercept
Étant donné la puissance des passes en profondeur dans FC 27, vous aurez besoin de défenseurs capables de les intercepter. Avec vos défenseurs, le tacle manuel a plus de chances de vous permettre de récupérer le ballon, mais couper les passes adverses dépend davantage des capacités de vos joueurs. Avec le Style de jeu défensif Interception, vous préparerez le terrain pour les contre-attaques de votre équipe.
03
Tir rasant appuyé/Low Driven Shot
Non, ce n'est pas FIFA 17, mais la frappe basse tendue est de nouveau surpuissante. Dans FC 27, les frappes basses vers le premier poteau, ou les frappes enroulées basses et tendues à 9-14 mètres du but, sont les moyens les plus fiables de marquer.
Par conséquent, si vous réussissez à intégrer à votre équipe des attaquants dotés de ce Style de jeu, vous convertirez un plus grand pourcentage de vos occasions. Ajoutez-y un peu de vitesse et le Style de jeu Tir en finesse/Finesse, et vous enchaînerez les buts comme à la parade.
04
Contrôle/First Touch
Autre moyen fiable de marquer dans FC 27 : envoyer une passe tendue à votre attaquant positionné autour du point de penalty. Il peut alors se retourner et frapper avant que le défenseur adverse n'ait le temps de revenir. Ce Style de jeu permet aux joueurs de contrôler facilement les passes tendues, sans que le ballon ne rebondisse sur leur pied.
Ce Style de jeu est également utile pour les milieux qui reçoivent les passes des défenseurs centraux lorsque vous relancez depuis l'arrière. Si vous parvenez à doter la colonne vertébrale de votre équipe du Style de jeu Contrôle, vous pourrez passer de la défense à l'attaque en quelques secondes.
05
Rapide/Rapid
La vitesse est de retour. Vous voudrez avoir le plus de joueurs rapides possible dans votre équipe, et le Style de jeu Rapide les rend encore plus utiles. Grâce à ce bonus, leur vitesse de sprint est légèrement supérieure, ce qui leur permet de fausser compagnie aux défenses lorsqu'ils sont lancés vers le but, ou de rattraper les attaquants s'ils évoluent en défense.
06
Infatigable/Relentless
FC 27 est un jeu légèrement plus rapide que les éditions précédentes, avec des milieux qui font sans cesse les allers-retours pour tenter de prendre le contrôle du match. Comme dans n'importe quel autre FC, le Style de jeu Infatigable est indispensable, car il permet à vos joueurs de rester frais dans les dernières minutes des matchs. Lorsque les joueurs sont frais et que leur endurance est élevée, ils ont moins de risques de commettre des erreurs balle au pied et peuvent sprinter plus longtemps.
07
Anticipation/Anticipate
Le dernier Style de jeu parmi les meilleurs de FC 27 est lui aussi défensif. Anticipation, représenté par un petit raton laveur, augmente les chances de vos joueurs récupérer le ballon lors d'un tacle. Cela vous aidera à récupérer le ballon lorsque les attaquants adverses tentent de frapper, ou lorsque vous vous interposez face aux ailiers lancés à pleine vitesse sur les côtés. Sur vos milieux défensifs, ce Style de jeu vous permet de casser facilement le jeu adverse, et de passer de la défense à l'attaque en un instant.
Il arrive que, lors des mises à jour du jeu par EA Sports, les Styles de jeu soient rééquilibrés au fil de l'année. Ainsi, même si ces Playstyles figurent régulièrement parmi les meilleures options, d'autres peuvent aussi gagner en utilité à mesure que le jeu évolue.
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