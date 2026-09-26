Les 7 meilleurs Styles de jeu pour votre équipe FC 27

Depuis leur arrivée dans la série avec FC 24, les Styles de jeu sont essentiels pour rendre un joueur plus efficace en match. Cette année,

vouloir réduire l'impact des

Styles de jeu

. Pourtant, après avoir pris la manette, il s'avère que certains Styles de jeu restent très puissants : voici les meilleures options à garder en tête au moment de construire votre équipe.