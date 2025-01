EA FC 25 Ultimate Team : les techniques de pro en termes d'achat-revente

Pour avoir une grande équipe sur EA FC 25 Ultimate Team, il vous faudra accumuler les crédits. L’objectif est d’ailleurs d'en avoir le plus possible. Plus vite vous en aurez, plus vite vous pourrez constituer une équipe à la hauteur de vos ambitions. Vous obtenez des crédits, par exemple, en jouant des matchs. Plus de victoires entraînent plus de moyens. Logique, non ? Vous pouvez également obtenir cette monnaie virtuelle tant convoitée en accomplissant différentes tâches, l’achat-revente sur le marché des transferts étant l’une des plus prolifiques.