10 conseils de pro pour EA FC 27

À propos de l'auteur Christian Knoth Christian Knoth est un ancien joueur professionnel d'eFootball. Il a été international allemand, champion d'Europe, et a affronté les meilleurs joueurs du monde lors de championnats nationaux et internationaux. Depuis de nombreuses années, Chris est coach. Il a notamment entraîné des joueurs esport de la Virtual Bundesliga, le championnat d'Allemagne officiel d'EA FC 27. Sur redbull.com, Chris vous accompagne dans votre progression et partage régulièrement des conseils pour EA FC 27.

La saison de FC 27 est lancée ! Sorti le 25 septembre, le jeu d’EA Sports propose une fois encore de nouvelles fonctionnalités qui modifient le gameplay et l'expérience de jeu. Comme d'habitude, on est là pour vous proposer des conseils de pro, histoire que vous maîtrisiez le jeu le plus vite possible et passiez un cap sur FC 27.

De votre canapé ou de votre fac jusqu'à Miami : participez à la Red Bull Wings Cup sur EA FC 27 et qualifiez-vous via la University League et l'Open League. L'enjeu : une place pour la finale mondiale à Miami.

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Notre guide FC 27 est le compagnon idéal pour toute la saison. Débutant ou joueur confirmé, peu importe : chacun y trouvera de quoi progresser. Avec ces 10 conseils de pro, vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires !

01 Gameplay : la défense active paie plus que jamais

Le gameplay d'EA FC 27 diffère de celui de son prédécesseur EA FC 26. Les raisons sont nombreuses. La défense automatique de l'IA a notamment été revue à la baisse. Il ne suffit plus de simplement fermer les espaces. Dans EA FC 27, vous devez à nouveau vous montrer actif. La défense avec L2/LT a été accélérée et la portée des duels manuels augmentée, tant que c’est vous qui défendez.

« Nous avons entièrement reconstruit notre système de défense de l'IA », nous a confié Sam Rivera, Gameplay Executive Producer d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 à Cologne : « Lorsque vous contrôlez un défenseur, les tacles, les contres et les interceptions sont meilleurs, le placement réagit de manière plus directe. Les défenseurs de l'IA ne prennent plus tout en charge automatiquement - si l'IA passe à côté du ballon, elle ne le récupère plus. »

Résultat : celui qui maîtrise rapidement la défense (vous trouverez des conseils concrets pour la phase défensive plus bas) et prend ses responsabilités en jouant directement à la récupération s'assure un avantage décisif. Cette réduction de la part de hasard était demandée par la communauté depuis des années. C'est désormais une réalité. « En défense, les sensations seront complètement différentes dans EA FC 27, c'est tout simplement plus gratifiant quand vous allez chercher le ballon vous-même », explique Rivera.

Quotation Notre objectif pour EA FC 27 : un PlayStyle vous donne un bonus d'environ 5 à 10 %. Un tireur noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu'un tireur noté 99. Sam Rivera

Christopher Nkunku est de retour au RB Leipzig dans FC 27 © EA Sports

02 PlayStyles vs attributs : un nouvel équilibre

Ces dernières années dans EA FC, le rapport entre les PlayStyles et les attributs classiques des joueurs et joueuses était clairement établi : les PlayStyles étaient si dominants que les valeurs d'attributs normales pouvaient être négligées. Dans EA FC 27, ça change. « L'an dernier, nous avions déjà commencé à transférer de la puissance des PlayStyles vers les attributs, c'est ce que voulait la communauté », a déclaré Kantcho Doskov, Senior Game Design Director d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 : « Mais le retour, c'était : ça ne suffit pas encore. Dans FC 27, nous allons plus loin – plus de dix PlayStyles ont été rééquilibrés. »

Sam Rivera, collègue de Doskov chez EA Sports, ajoute : « Notre objectif pour EA FC 27 : un PlayStyle vous donne environ 5 à 10 % de bonus. Un tireur noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu'un tireur noté 99. » Retenez donc vite que les attributs ont retrouvé tout leur poids : tout ne repose plus uniquement sur les bons PlayStyles. Même des PlayStyles OP d'EA FC 26 , comme Bruiser par exemple, ont été retravaillés pour affiner l’équilibrage.

03 Maîtrisez la défense

Les nombreuses nouveautés de chaque année peuvent sembler un peu intimidantes, au point que vous vous demandez peut-être : dois-je tout réapprendre ? Rassurez-vous. Beaucoup de fondamentaux restent les mêmes dans EA FC 27, c'est aussi le cas en défense. Une défense solide reste la clé de votre succès sur le long terme. Voici six conseils pour une arrière-garde plus stable, moins de buts encaissés, et, au final, plus de victoires.

6 conseils pour votre défense dans EA FC 27 Le timing des duels Dans les duels, tout est question de timing. Avec des tacles au bon moment, le ballon ne revient pas directement à l'adversaire. Le « ping-pong » des précédentes éditions du jeu n'existe plus de manière aussi extrême. Attention toutefois : ne vous attendez pas à ce qu'un joueur avec une note générale de 60 et une valeur de tacle de 40 gagne chaque duel simplement parce que vous êtes bien placé. Plus la valeur de tacle est élevée, plus vos chances de réussite sont grandes. Un pressing efficace Un pressing ciblé pousse vos adversaires à perdre le ballon. Avec R1/RB, vous exercez avec un joueur supplémentaire une pression constante sur le porteur du ballon. Plus vous l'utilisez de manière agressive, plus vous déstabilisez l'attaquant. Mais attention : en appuyant trop sur R1/RB, vous risquez de laisser des espaces, alors dosez. Le joueur supplémentaire avec lequel vous mettez la pression est signalé par l'icône grise au-dessus de lui. C'est aussi le joueur que vous sélectionnez lors d'un changement de joueur (stick droit ou L1/LB). Laissez vos défenseurs centraux en place Sortir vos défenseurs centraux de leur alignement défensif est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Cela crée d'énormes brèches que votre adversaire exploitera facilement avec des passes en profondeur. Repliez-vous avec vos milieux de terrain Pour pouvoir laisser vos défenseurs centraux à leur poste tout en défendant plus haut, faites redescendre l'un de vos milieux de terrain. Vous créez ainsi en plus une supériorité numérique et disposez d'un joueur supplémentaire pour bloquer les attaques adverses. Autre point important pour l'utilisation de vos milieux en défense : dans FC 27, vous devez veiller plus que jamais à ce que vos MC bloquent les lignes de passe vers l'avant-centre. Cette saison, l'axe est la clé ! Défendez avec L2/LT Si vous n'appuyez pas sur L2/LT en défense, vous manquez d'emprise dans les duels et laissez trop souvent filer vos adversaires. Avec L2/LT, vous êtes mieux placé, vous vous déplacez dans un rayon plus restreint et défendez de façon optimale grâce à des mouvements plus rapides dans un petit périmètre. En appuyant simultanément sur L2/LT et R2/RT, vous vous déplacez plus vite tout en gardant les yeux rivés sur le porteur de balle. Même à pleine vitesse, vous pouvez défendre parfaitement avec L2/LT. Défendez vous-même et prenez vos responsabilités Ne comptez jamais uniquement sur la défense du CPU : défendez surtout manuellement. Comme expliqué plus haut, la défense manuelle est plus payante que jamais et la défense de l'IA a été affaiblie. La défense du CPU n’est utile que si vous disposez de joueurs absolument monstrueux en défense. Entraînez-vous à défendre manuellement grâce à nos conseils ci-dessus.

Suivez nos conseils pour célébrer plus souvent © EA Sports

04 Maîtrisez les phases de construction

Pour développer vos attaques, il faut garder votre calme, même lorsque votre adversaire vous met sous pression. Trop de précipitation mène à des passes ratées, à des contre-attaques et à des buts encaissés bêtement. Lorsque vous avez la balle, les contrôles et un jeu de passes structuré sont particulièrement importants.

Ce qui compte dans la construction Contrôle du ballon Ici, tout est une question de sang-froid. Essayez de ne pas stresser dès qu'un adversaire s'approche. Ayez confiance en votre niveau, restez serein et évitez la précipitation. Vos qualités de dribble seront aussi décisives ( découvrez ici les nouveaux gestes techniques de FC 27 ). Jeu de passes Là aussi : restez calme et patient. Si vous appuyez trop frénétiquement sur X/A, vous enverrez une passe imprécise, voire carrément ratée. Quand vous faites une passe, la direction doit être celle du regard du joueur. Si votre joueur regarde vers l'avant et que vous passez à gauche ou à droite, la transmission risque d’être de piètre qualité, voire de ne pas arriver du tout à un coéquipier. Ne jouez donc idéalement une passe que lorsque vous regardez votre coéquipier.

05 Perfectionnez vos passes

Dans la même veine : beaucoup de joueurs négligent encore et toujours le contrôle dans leur jeu de passes. À la place, la touche de passe est martelée sans contrôle, de manière frénétique et plusieurs fois d'affilée pour se sortir tant bien que mal du pressing adverse. Inutile de préciser que ce n'est pas la voie du succès. Vous devez réfléchir à chaque passe. La moindre imprécision peut déjà provoquer une erreur.

Améliorez votre jeu de passes 5 conseils pour une passe précise Regardez votre partenaire et ne vous placez pas de côté ou dos à lui. Ne vous tenez pas trop loin de votre partenaire. Assurez-vous qu'aucun adversaire ne se trouve sur la ligne de passe. Jouez des ballons contrôlés, si possible après un contrôle et une conduite de balle. N'appuyez sur X/A qu'aussi longtemps que la ligne de passe l'exige (pour une passe très courte, une brève pression sur la touche suffit).

06 Brillez en attaque

En attaque, plusieurs chemins mènent au but. L'important est de ne pas toujours choisir le même : cela vous rend trop prévisible.

4 chemins vers le but Attaque par l'axe Ici, vous prenez de nombreuses décisions rapides dans un espace restreint. Des passes rapides, du dribble et des gestes techniques sont essentiels pour mettre vos adversaires dans le vent. Pour créer des occasions, la passe dans l’intervalle doit arriver au bon moment. Les passes en profondeur, en particulier, peuvent être très efficaces. Cela s'explique aussi par le fait que les appels des joueurs sont plus intelligents que jamais dans EA FC 27. Comme dit plus haut, cette année : l'axe est la clé. Formez des triangles et essayez de trouver votre attaquant ou votre numéro 10 dans l'axe. Les joueurs de couloir avec le rôle d'attaquant intérieur vous aident à désorganiser l'axe de la défense et à atteindre vos joueurs offensifs axiaux. Attaques par les côtés Dans les couloirs, vous avez souvent plus d'espace qu'en passant par l'axe. Revers de la médaille : vous êtes plus loin du but adverse et devez décider à un moment donné comment ramener le ballon dans l'axe. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous optez pour la solution la plus simple et envoyez un centre aérien. Avec les centres, le ballon doit toutefois souvent parcourir une longue distance, si bien que la précision laisse parfois à désirer. Si l'un de vos joueurs n'est pas complètement démarqué dans la surface, réfléchissez à deux fois avant de vous débarrasser du ballon avec un centre plutôt que de le garder au pied. Une autre possibilité consiste à repiquer vers l’intérieur, soit avec des passes courtes, rapides et précises ainsi que des passes appuyées dans la surface (X/A + R1/RB), soit avec un rush individuel bien senti. Souvent, votre adversaire ne s'y attend pas et la défense est désorganisée. Frappes de loin N'essayez pas toujours de rentrer dans le but avec le ballon. Les frappes en dehors de la surface sont plus efficaces que vous ne le pensez. Avec des gardiens qui se sont améliorés, il est de toute façon plus difficile de marquer à l'intérieur de la surface. Vous ne devez pas pour autant frapper dans toutes les situations possibles. Pour tirer de loin, il vous faut le bon joueur et la bonne position. Si vous avez suffisamment d'espace et que le ballon est sur votre bon pied, n'hésitez pas à déclencher !

Frappes enroulées de loin Depuis l'extérieur de la surface, les frappes enroulées au second poteau sont une arme redoutable.

07 Devenez le roi du dribble

Si vous voulez vous imposer en attaque, impossible de faire l'impasse sur votre dribble. Voici ce qui compte pour dribbler dans EA FC 27.

Les dribbles dans EA FC 27 Left Stick Dribbling Le dribble classique au stick gauche est nettement plus solide dans FC 27, c’est une des grandes différences par rapport aux deux derniers opus. Première touche La première touche de balle est très importante pour le dribble. Partez-vous directement en sprint ? Disposez-vous de suffisamment d'espace pour cela ? Ou un dribble en sprint va-t-il entraîner une perte de balle rapide ? Dans FC 27, vous devez dribbler efficacement et réfléchir davantage à vos décisions. Protection de balle La protection de balle ayant déjà été nerfée dans EA FC 26, vous devez garder davantage de distance avec vos adversaires lorsque vous dribblez. Observez attentivement les défenseurs et réagissez rapidement à leurs mouvements. Cela vous aidera à prendre les bonnes décisions si vous partez en dribble.

Bienvenue dans la Red Bull Arena du RB Leipzig © EA Sports

08 Gagnez en efficacité avec les gestes techniques

Quand il est question de gestes techniques, beaucoup de gamers perdent vite leurs moyens. Trop compliqué. Trop difficile. Trop long à apprendre. Rien de tout cela n'est vrai. De nombreux gestes peuvent être appris rapidement et sont très utiles en match.

Nous vous présentons ici trois gestes techniques de base qui existent depuis de nombreuses années et qui fonctionnent très bien dans FC 27.

Les gestes techniques de base dans EA FC 27

Feinte de frappe (Fake Shot) : geste technique une étoile Exécution Souvent, la feinte de frappe classique suffit déjà à prendre votre adversaire à contre-pied. Mais ce sont les différentes variantes d'exécution qui font la différence. Appuyez d'abord sur la touche de tir/centre. Appuyez ensuite sur la touche de passe pour exécuter la feinte de frappe. Simultanément, déterminez avec le stick gauche la direction dans laquelle vous vous déplacez après la feinte de frappe. Vous décidez ainsi également si vous conservez votre vitesse ou si vous la réduisez avec un changement de direction. Il est aussi possible de ne pas toucher du tout le stick gauche. Vous exécutez alors une feinte de frappe à l'arrêt. Il existe en outre une feinte de frappe suivie d'une accélération. Pour cela, appuyez sur L1/LB. Si vous voulez exécuter une feinte de frappe, par exemple en diagonale vers la droite ou la gauche, tout en gagnant en vitesse, utilisez sans hésiter la touche L1/LB. Si vous passez ainsi votre adversaire, il aura bien du mal à vous rattraper. Utilisation La feinte de frappe vous aide dans de nombreuses situations. Vous pouvez vous placer dans des positions de frappe prometteuses dans et autour de la surface. Avec la feinte de frappe à l'arrêt, vous pouvez interrompre des duels avec vos adversaires. Si le défenseur continue sa course, vous aurez brièvement un peu d’espace et aurez l'occasion de créer de nouvelles situations de jeu. La feinte de frappe avec accélération est particulièrement adaptée sur les côtés, lorsque vous avez besoin d'un surplus de vitesse pour les sprints de vos ailiers.

Ball roll : geste technique deux étoiles Exécution Pour le Ball Roll, vous n'avez besoin que du stick droit. Poussez le stick dans la direction dans laquelle vous voulez exécuter le geste. Si vous courez tout droit vers le but de droite et que vous voulez aller vers la droite, poussez par exemple le stick droit vers la droite. Pour qu’il fonctionne, vous devez maintenir le stick dans la direction choisie pendant un court instant. Plus vous maintenez le stick dans cette direction, plus votre joueur enchaîne les Ball Rolls. Utilisation Pour l’utiliser de façon optimale, le timing est particulièrement important. Un exemple : vous courez vers l'avant avec votre joueur et un adversaire fonce sur vous. Vous devinez que votre adversaire va tenter un tacle pour vous prendre le ballon. C'est juste avant le tacle que le Ball Roll entre en jeu. Grâce au geste, vous évitez le duel et laissez l'adversaire tacler dans le vide. Mais si vous l'utilisez trop tôt ou trop tard, il n'apporte pas la valeur ajoutée espérée et, dans le pire des cas, votre adversaire vous prend le ballon.

Drag Back : geste technique deux étoiles Exécution Appuyez sur R1/RB tout en tirant le stick gauche vers l'arrière par rapport à la direction de course de votre joueur. Si vous courez tout droit vers le but de droite, poussez le stick gauche vers la gauche ; si vous courez vers le but de gauche, poussez-le vers la droite. Vous ramenez ainsi d'abord le ballon vers l'arrière. Vient ensuite le mouvement décisif qui rend le drag back si imprévisible et efficace. Vous pouvez exécuter la sortie (exit move) du drag back dans n'importe quelle direction. Soit vous laissez le stick gauche poussé vers l'arrière, soit vous le poussez pour finir vers la droite, la gauche ou l'avant. Utilisation Les différentes directions de sortie possibles font que votre adversaire a du mal à deviner ce que vous comptez faire avec le drag back. Deux utilisations concrètes : Vous êtes rattrapé par un défenseur lors d'un sprint. Avec le drag back, vous laissez l'adversaire courir dans le vide et retrouvez de l'espace. Vous servez votre attaquant à l'entrée de la surface. Avec le drag back, vous éliminez votre adversaire et vous vous mettez en position de frappe.

Les nouveaux gestes techniques dans EA FC 27

Nouveau geste technique EA FC 27 Difficulté Fake Turn 3 Étoile Ball Roll Spin 4 Étoile Stepover Combo (Jog) 5 Étoile Kneel Header pas de classement en étoiles, uniquement possible avec le PlayStyle Trickster

09 Travaillez votre mental

Dans EA FC 27, il ne s'agit pas seulement de maîtriser le gameplay. Pour réussir sur la durée, la force mentale joue aussi un rôle. Pétages de plomb, manettes et écrans détruits : tout cela doit appartenir au passé si vous voulez atteindre le niveau supérieur. Les émotions font certes partie du football virtuel, mais péter un câble ne vous fera pas avancer d'un pouce.

Que faire quand vous êtes mené au score Restez fort mentalement Lorsque vous êtes mené et que rien ne semble fonctionner, gardez votre calme. Maintenez votre concentration et restez fort mentalement. FC 27, ça se joue aussi dans la tête ! Si vous commencez à vous énerver contre certains faits de jeu ou contre vos joueurs, vous êtes déjà sur le chemin de la défaite.

10 Apprenez des pros de RBLZ Gaming

De nombreux joueurs professionnels d'EA FC 27 proposent des tutoriels et des conseils lors de leurs lives. Si, malgré nos nombreux conseils, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur EA FC 27, rendez-vous sur les chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming , l'équipe EA FC 27 du RB Leipzig.

Conseil : Regardez des matchs complets des pros de RBLZ Gaming sur YouTube ou Twitch. Suivez les diffusions en direct des tournois majeurs et essayez d’analyser ce qui fait leur force. L’idéal serait de vous inspirer de leur style de jeu, de leurs coups de pied arrêtés et de leur finition pour votre propre jeu.

Vous vous sentez prêt pour la nouvelle saison sur FC 27 ? N'oubliez jamais : tout ne peut pas fonctionner tout de suite. Mais avec du temps et de la patience, vous progresserez dans le jeu et écrirez votre propre success story.