10 conseils de pro pour EA FC 27

Découvrez 10 conseils de pro pour progresser sur EA FC 27, maîtriser les nouvelles mécaniques de jeu et enchaîner les victoires.
Écrit par Christian Knoth
Temps de lecture estimé : 6 minutesPublished on
Les joueurs du RB Leipzig célèbrent un but dans EA Sports FC 27.
© EA Sports

Résumé

  1. 1
    Gameplay : la défense active paie plus que jamais
  2. 2
    PlayStyles vs attributs : un nouvel équilibre
  3. 3
    Maîtrisez la défense
  4. 4
    Maîtrisez les phases de construction
  5. 5
    Perfectionnez vos passes
  6. 6
    Brillez en attaque
  7. 7
    Devenez le roi du dribble
  8. 8
    Gagnez en efficacité avec les gestes techniques
  9. 9
    Travaillez votre mental
  10. 10
    Apprenez des pros de RBLZ Gaming

À propos de l'auteur

La saison de FC 27 est lancée ! Sorti le 25 septembre, le jeu d’EA Sports propose une fois encore de nouvelles fonctionnalités qui modifient le gameplay et l'expérience de jeu. Comme d'habitude, on est là pour vous proposer des conseils de pro, histoire que vous maîtrisiez le jeu le plus vite possible et passiez un cap sur FC 27.
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Notre guide FC 27 est le compagnon idéal pour toute la saison. Débutant ou joueur confirmé, peu importe : chacun y trouvera de quoi progresser. Avec ces 10 conseils de pro, vous aurez toujours une longueur d'avance sur vos adversaires !
01

Gameplay : la défense active paie plus que jamais

Le gameplay d'EA FC 27 diffère de celui de son prédécesseur EA FC 26. Les raisons sont nombreuses. La défense automatique de l'IA a notamment été revue à la baisse. Il ne suffit plus de simplement fermer les espaces. Dans EA FC 27, vous devez à nouveau vous montrer actif. La défense avec L2/LT a été accélérée et la portée des duels manuels augmentée, tant que c’est vous qui défendez.
« Nous avons entièrement reconstruit notre système de défense de l'IA », nous a confié Sam Rivera, Gameplay Executive Producer d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 à Cologne : « Lorsque vous contrôlez un défenseur, les tacles, les contres et les interceptions sont meilleurs, le placement réagit de manière plus directe. Les défenseurs de l'IA ne prennent plus tout en charge automatiquement - si l'IA passe à côté du ballon, elle ne le récupère plus. »
Résultat : celui qui maîtrise rapidement la défense (vous trouverez des conseils concrets pour la phase défensive plus bas) et prend ses responsabilités en jouant directement à la récupération s'assure un avantage décisif. Cette réduction de la part de hasard était demandée par la communauté depuis des années. C'est désormais une réalité. « En défense, les sensations seront complètement différentes dans EA FC 27, c'est tout simplement plus gratifiant quand vous allez chercher le ballon vous-même », explique Rivera.
Quotation
Notre objectif pour EA FC 27 : un PlayStyle vous donne un bonus d'environ 5 à 10 %. Un tireur noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu'un tireur noté 99.
Sam Rivera
Christopher Nkunku du RB Leipzig dribble dans l'EA Sports FC 27.

Christopher Nkunku est de retour au RB Leipzig dans FC 27

© EA Sports

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PlayStyles vs attributs : un nouvel équilibre

Ces dernières années dans EA FC, le rapport entre les PlayStyles et les attributs classiques des joueurs et joueuses était clairement établi : les PlayStyles étaient si dominants que les valeurs d'attributs normales pouvaient être négligées. Dans EA FC 27, ça change. « L'an dernier, nous avions déjà commencé à transférer de la puissance des PlayStyles vers les attributs, c'est ce que voulait la communauté », a déclaré Kantcho Doskov, Senior Game Design Director d'EA FC, lors de la Gamescom 2026 : « Mais le retour, c'était : ça ne suffit pas encore. Dans FC 27, nous allons plus loin – plus de dix PlayStyles ont été rééquilibrés. »
Sam Rivera, collègue de Doskov chez EA Sports, ajoute : « Notre objectif pour EA FC 27 : un PlayStyle vous donne environ 5 à 10 % de bonus. Un tireur noté 80 avec Finesse Shot ne sera jamais meilleur qu'un tireur noté 99. » Retenez donc vite que les attributs ont retrouvé tout leur poids : tout ne repose plus uniquement sur les bons PlayStyles. Même des PlayStyles OP d'EA FC 26, comme Bruiser par exemple, ont été retravaillés pour affiner l’équilibrage.
03

Maîtrisez la défense

Les nombreuses nouveautés de chaque année peuvent sembler un peu intimidantes, au point que vous vous demandez peut-être : dois-je tout réapprendre ? Rassurez-vous. Beaucoup de fondamentaux restent les mêmes dans EA FC 27, c'est aussi le cas en défense. Une défense solide reste la clé de votre succès sur le long terme. Voici six conseils pour une arrière-garde plus stable, moins de buts encaissés, et, au final, plus de victoires.

6 conseils pour votre défense dans EA FC 27

Les joueurs du RB Leipzig célèbrent un but dans EA FC 27.

Suivez nos conseils pour célébrer plus souvent

© EA Sports

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Maîtrisez les phases de construction

Pour développer vos attaques, il faut garder votre calme, même lorsque votre adversaire vous met sous pression. Trop de précipitation mène à des passes ratées, à des contre-attaques et à des buts encaissés bêtement. Lorsque vous avez la balle, les contrôles et un jeu de passes structuré sont particulièrement importants.

Ce qui compte dans la construction

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Perfectionnez vos passes

Dans la même veine : beaucoup de joueurs négligent encore et toujours le contrôle dans leur jeu de passes. À la place, la touche de passe est martelée sans contrôle, de manière frénétique et plusieurs fois d'affilée pour se sortir tant bien que mal du pressing adverse. Inutile de préciser que ce n'est pas la voie du succès. Vous devez réfléchir à chaque passe. La moindre imprécision peut déjà provoquer une erreur.

Améliorez votre jeu de passes

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Brillez en attaque

En attaque, plusieurs chemins mènent au but. L'important est de ne pas toujours choisir le même : cela vous rend trop prévisible.

4 chemins vers le but

Frappes enroulées de loin

Depuis l'extérieur de la surface, les frappes enroulées au second poteau sont une arme redoutable.

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Devenez le roi du dribble

Si vous voulez vous imposer en attaque, impossible de faire l'impasse sur votre dribble. Voici ce qui compte pour dribbler dans EA FC 27.

Les dribbles dans EA FC 27

Vue aérienne de la Red Bull Arena dans EA Sports FC 27.

Bienvenue dans la Red Bull Arena du RB Leipzig

© EA Sports

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Gagnez en efficacité avec les gestes techniques

Quand il est question de gestes techniques, beaucoup de gamers perdent vite leurs moyens. Trop compliqué. Trop difficile. Trop long à apprendre. Rien de tout cela n'est vrai. De nombreux gestes peuvent être appris rapidement et sont très utiles en match.
Nous vous présentons ici trois gestes techniques de base qui existent depuis de nombreuses années et qui fonctionnent très bien dans FC 27.

Les gestes techniques de base dans EA FC 27

Feinte de frappe (Fake Shot) : geste technique une étoile

Ball roll : geste technique deux étoiles

Drag Back : geste technique deux étoiles

Les nouveaux gestes techniques dans EA FC 27

Nouveau geste technique EA FC 27

Difficulté

Fake Turn

3 Étoile

Ball Roll Spin

4 Étoile

Stepover Combo (Jog)

5 Étoile

Kneel Header

pas de classement en étoiles, uniquement possible avec le PlayStyle Trickster

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Travaillez votre mental

Dans EA FC 27, il ne s'agit pas seulement de maîtriser le gameplay. Pour réussir sur la durée, la force mentale joue aussi un rôle. Pétages de plomb, manettes et écrans détruits : tout cela doit appartenir au passé si vous voulez atteindre le niveau supérieur. Les émotions font certes partie du football virtuel, mais péter un câble ne vous fera pas avancer d'un pouce.

Que faire quand vous êtes mené au score

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Apprenez des pros de RBLZ Gaming

De nombreux joueurs professionnels d'EA FC 27 proposent des tutoriels et des conseils lors de leurs lives. Si, malgré nos nombreux conseils, vous souhaitez approfondir vos connaissances sur EA FC 27, rendez-vous sur les chaînes YouTube, Twitch et TikTok des pros de RBLZ Gaming, l'équipe EA FC 27 du RB Leipzig.
Conseil : Regardez des matchs complets des pros de RBLZ Gaming sur YouTube ou Twitch. Suivez les diffusions en direct des tournois majeurs et essayez d’analyser ce qui fait leur force. L’idéal serait de vous inspirer de leur style de jeu, de leurs coups de pied arrêtés et de leur finition pour votre propre jeu.
Vous vous sentez prêt pour la nouvelle saison sur FC 27 ? N'oubliez jamais : tout ne peut pas fonctionner tout de suite. Mais avec du temps et de la patience, vous progresserez dans le jeu et écrirez votre propre success story.