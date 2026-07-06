L’histoire de l’Esports World Cup

Imaginez les Jeux Olympiques. Maintenant, remplacez les stades par des arènes, les drapeaux nationaux par les logos des plus grandes organisations d'esports mondiales, et le podium par un chèque de 7 millions de dollars. Vous avez à peu près saisi ce qu'est l'Esports World Cup. En l'espace de trois éditions seulement, l'EWC est devenu l'événement qui redessine les contours de l' esport mondial . Alors, avant de retrouver la Karmine Corp et Kameto dans quelques jours, on vous raconte l'histoire de la compétition.

01 Qu'est-ce que l'EWC ?

L'Esports World Cup est une compétition internationale qui regroupe une série de tournois. Elle est encadrée par l'Esports Foundation, une organisation à but non lucratif. Elle est considérée comme le plus grand événement esport professionnel au monde en termes de dotation totale et de nombre de jeux représentés.

Le concept est unique dans l'écosystème esports : ce n'est pas un tournoi sur un seul jeu. C'est une saison entière condensée sur 7 à 8 semaines, qui réunit les meilleurs joueurs de la planète sur des dizaines de disciplines différentes : Counter-Strike 2 , League of Legends , PUBG, VALORANT, Apex Legends, Dota 2, Fortnite, du FPS au MOBA en passant par les jeux de combat, les battle royales et même les échecs. La compétition dépasse les 70 millions de dollars distribués répartis entre les prize pools individuels des tournois, les récompenses de qualification, les prix de MVP et le Club Championship.

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Au cœur du dispositif, le Club Championship (ou Championnat des clubs) : une compétition transversale qui récompense les organisations les plus constantes sur l'ensemble des semaines, au-delà de chaque jeu pris individuellement. C'est la compétition dans la compétition. Et c'est là que tout se joue.

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Les organisations accumulent des points à chaque tournoi selon leur classement : 1 000 points pour une victoire, 750 pour la 2e place, 500 pour la 3e, 300 pour la 4e, et ainsi de suite jusqu'à la 8e place.

Pour être éligible au classement général, un club doit terminer dans le top 8 d'au moins deux tournois différents. Et pour pouvoir remporter le titre, il doit avoir gagné au moins un tournoi lors de l'édition. Un double filet qui garantit que le vainqueur du Club Championship est aussi une équipe dominante sur un jeu précis — pas seulement régulière.

03 Une histoire récente mais riche

L'histoire de l'EWC ne commence pas en 2024. Elle a débuté bien plus tôt, dans un contexte qui n'a rien à voir avec les prize pools à 8 chiffres.

L'Esports World Cup trouve ses origines dans Gamers Without Borders, une série de tournois d'esport caritatifs organisée par la Fédération saoudienne pour les Sports électroniques et intellectuels. L'objectif à l'époque : récolter des fonds pour lutter contre la pandémie de Covid-19. À noter que l'acronyme EWC ne doit pas être confondu avec l'ESWC (Electronic Sports World Cup), une compétition française historique sans lien avec l'organisation saoudienne.

En 2022, la Fédération saoudienne d'Esport lance Gamers8, un festival gaming de 8 semaines organisé au cœur du Boulevard City de Riyad. Le prize pool atteint 13 millions de dollars la première année, puis 33,5 millions lors de la deuxième édition.

En 2023, Gamers8 accueille les derniers FIFAe World Cup organisés sur la franchise FIFA d'EA Sports, et introduit les Club Awards, une compétition multi-jeux dotée de 5 millions de dollars où les clubs les plus performants sur plusieurs titres sont récompensés. Le concept du Club Championship est né. Il ne manque plus qu'un nom, une ambition, et un budget à la hauteur.

04 Il faut rêver grand

L'ambition esportive de l'Arabie Saoudite s'inscrit dans la Vision 2030, le plan stratégique initié pour diversifier l'économie saoudienne, et limiter de sa dépendance au pétrole.

En septembre 2023, l'EWC et sa Fondation sont formellement créés. L'annonce tombe lors de la « New Global Sport Conference » du Royaume, devant des officiels gouvernementaux et les grands noms du sport, du gaming et de l'esport.

05 EWC 2024 : la première édition

La première édition de l'Esports World Cup se tient à Riyad, en Arabie Saoudite, du 3 juillet au 25 août 2024. 23 compétitions sur 22 jeux différents, un prize pool combiné de 62,5 millions de dollars, le plus grand de l'histoire de l'esport à l'époque.

L'événement se déroule dans un espace de 59 900 m² au Boulevard City de Riyad, avec quatre arènes séparées : la SEF Arena, la 5V5 Arena, la BR Arena et le Riyadh Festival.

Le prize pool se décompose en quatre catégories : le Club Championship, les tournois individuels, les qualifications et les prix de MVP. Le Club Championship distribue 20 millions de dollars aux 16 meilleures organisations, chaque MVP de tournoi reçoit 50 000 dollars.

Team Falcons remporte le Club Championship 2024 avec 5 665 points, loin devant Team Liquid et ses 2 545 points à la deuxième place. La différence est telle que l'organisation saoudienne avait déjà mathématiquement gagné le titre plus d'une semaine avant la fin de l'événement. Pour mesurer le niveau de l'EWC, rappelons que T1, champion du monde en titre sur League of Legends , a terminé troisième du tournoi LoL lors de cette édition.

06 EWC 2025 : une évolution logique

La deuxième édition de l'Esports World Cup se tient à Riyad du 8 juillet au 24 août 2025. 26 compétitions sur 25 disciplines, un prize pool total de 71,5 millions de dollars. Les records de 2024 sont déjà dépassés.

Les nouveautés du programme

Les nouvelles disciplines de cette édition sont VALORANT, Crossfire, les Échecs (via un partenariat multi-années avec Chess.com), FATAL FURY: City of the Wolves et Naraka: Bladepoint (hors Club Championship). À noter que Crossfire intègre le programme en remplacement des tournois de tir tactique absents en 2024, tandis que Naraka: Bladepoint représente la première incursion d'un battle royale en mêlée dans l'écosystème EWC. L'intégration des échecs, en particulier, fait débat : le jeu est principalement un jeu de plateau physique, mais ses versions digitales via Chess.com le rendent éligible au statut d'esport selon l'EWC Foundation.

Magnus Carlsen est signé par Team Liquid. Hikaru Nakamura rejoint Team Falcons. Ian Nepomniachtchi part chez Aurora Gaming. Les grandes organisations esport recrutent des grands maîtres aux échecs. L'esport n'a décidément plus de limites.

Cristiano Ronaldo est nommé ambassadeur mondial de l'EWC le 13 juin 2025. Le joueur le plus suivi du monde en ambassadeur du plus grand événement d'esport du monde.

Le Club Partner Program : 40 clubs, 20 millions directs

L'ancien Club Support Program est élargi à 40 organisations et rebaptisé Club Partner Program, avec 20 millions de dollars distribués directement aux clubs, indépendamment de leurs résultats en compétition. Un filet de sécurité financier pour les structures qui s'engagent sur le long terme dans l'écosystème EWC. Pas anodin dans un secteur qui traverse des turbulences économiques sérieuses depuis 2023.

Team Falcons : le doublé historique

Team Falcons remporte le Club Championship 2025 avec 4 900 points, défendant ainsi leur titre acquis l'année précédente. L'organisation a engagé des rosters sur 21 titres, la plus grande présence de toute la compétition.

Team Liquid et Team Vitality ont tous deux dépassé les 4 000 points malgré une participation moins large que les Falcons. La course au titre est serrée jusqu'à la dernière semaine, avant que les deux challengers ne décrochent.

Team Falcons remporte également le tout premier « Jafonso Award », distinction inédite récompensant les équipes non-têtes de série qui réussissent à tout gagner, baptisée en l'honneur de João « jafonso » Vasconcelos, seul joueur à avoir remporté un tournoi EWC via les qualifications de dernière chance en 2024.

07 Le trophée EWC : un bijou de 9 kilos

Parce qu'un événement de cette envergure mérite un objet à la hauteur. Le trophée de l'EWC, dédié au Club Championship, a été dévoilé à Riyad en 2024. Il a été conçu et fabriqué par Thomas Lyte, orfèvre londonien qui fabrique notamment certains trophées des championnats de football anglais.

Le trophée mesure 60 cm de haut et est façonné à partir de plus de 9 kg d'argent sterling. Le design final inclut des triangles entrelacés inspirés des boutons d'une manette de jeu, tandis que le pied est moulé à partir d'un modèle imprimé en 3D et rappelle le tronc d'un palmier.

08 Les trois éditions de l'Esports World Cup en un coup d'œil

Information EWC 2024 EWC 2025 EWC 2026 Dates 3 juillet – 25 août 2024 8 juillet – 24 août 2025 6 juillet – 23 août 2026 Lieu Riyad (Arabie Saoudite) Riyad (Arabie Saoudite) Paris (France) Nombre de tournois 23 26 25 Nombre de jeux 22 25 24 Prize pool total 62,5 M$ 71,5 M$ 75 M$ Prize pool Club Championship 20 M$ 27 M$ 30 M$ Clubs partenaires 30 40 40 Vainqueur Club Championship Team Falcons Team Falcons À venir Nouveautés Première édition Échecs, VALORANT, Crossfire Trackmania, Fortnite Reload

09 Où se déroulera la prochaine Coupe du monde d'e-sport en 2026 ?

Depuis sa création en 2024, l'Esports World Cup n'a jamais mis un pied hors de Riyad. Paris devient le premier territoire hôte en dehors du sol saoudien. Et ce changement n'était pas prévu.

Le 20 mai 2026, il est annoncé que l'EWC 2026 se déplace à Paris en raison de l'instabilité dans la région. Deux semaines pour tout réorganiser, un déménagement intercontinental à orchestrer en urgence.

Du 6 juillet au 23 août 2026, l'EWC pose ses valises au Paris Expo Porte de Versailles. 2 000 joueurs, 200 clubs, 100 pays, 25 tournois sur 24 jeux et un prize pool record de 75 millions de dollars. Chaque édition repousse les limites de la précédente. La trajectoire est vertigineuse.

Le prize pool du Club Championship seul atteint 30 millions de dollars. Les nouvelles disciplines incluent Trackmania et le retour de Fortnite sous le mode Reload via un accord 3 ans avec Epic Games. StarCraft 2 et Rennsport, eux, quittent le programme.

Ce virage parisien ne signe pas la fin de la relation entre l'EWC et l'Arabie Saoudite. Riyad reste le berceau historique et le partenaire stratégique principal de la compétition. Dès la fin 2026, la capitale saoudienne reprend du service avec l'Esports Nations Cup, une compétition par nations prévue du 2 au 29 novembre qui inaugure un nouveau format basé sur la représentation nationale.

10 FAQ

Qu'est-ce que l'Esports World Cup (EWC) ?

L'Esports World Cup est la plus grande compétition esport multi-jeux au monde. Elle réunit chaque été les meilleures équipes professionnelles sur plus de 20 disciplines différentes, avec un prize pool total qui dépasse les 75 millions de dollars depuis l'édition 2026.

Qui organise l'Esports World Cup ?

L'EWC est organisée par l'Esports World Cup Foundation (EWCF), une organisation à but non lucratif financée par le fonds souverain d'Arabie saoudite (Public Investment Fund). L'opérationnel des compétitions est géré par ESL FACEIT Group.

Quand a lieu l'Esports World Cup 2026 ?

L'EWC 2026 se déroule du 6 juillet au 23 août 2026, pour la première fois à Paris (Paris Expo Porte de Versailles), en raison d'une délocalisation liée à l'instabilité régionale au Moyen-Orient.

League of Legends, Rocket League, Valorant, Call of Duty, quels sont les jeux à l'EWC à Paris ?

L'EWC 2026 compte 25 tournois sur 24 jeux, parmi lesquels League of Legends, Counter-Strike 2, VALORANT, PUBG, Apex Legends, Dota 2, Fortnite (mode Reload), Rocket League, Street Fighter 6, Tekken 8, Trackmania, et les Échecs.

Qu'est-ce que le classement du EWC Club Championship ?

Le Club Championship est la compétition transversale de l'EWC : les organisations (appelées "clubs") accumulent des points sur l'ensemble des tournois. Le club le plus régulier sur toutes les disciplines remporte le titre et une part du prize pool de 30 millions de dollars (édition 2026).

Quel est le lien entre l'EWC et l'Arabie Saoudite ?

L'EWC est née de la Vision 2030, le plan stratégique saoudien pour diversifier l'économie du pays. Elle succède à Gamers8, festival esport lancé à Riyad en 2022.

Qui a remporté l'Esports World Cup ?

Il n'y a qu'un seul gagnant dans l'histoire de l'EWC : Team Falcons. La structure saoudienne a réussi le doublé 2024-2025.

Quel est le rôle de l'Esports World Cup Foundation ?

L'Esports World Cup Foundation (EWCF), rebaptisée Esports Foundation en mars 2026, est l'organisme à but non lucratif qui supervise l'ensemble de la compétition. Financée par le fonds souverain d'Arabie saoudite (Public Investment Fund), elle est responsable de la sélection des jeux au programme, de la gestion du Club Partner Program, et de la coordination avec l'opérateur technique ESL FACEIT Group. Elle pilote également le développement de l'écosystème esport mondial à travers ses partenariats pluriannuels avec des éditeurs comme Riot Games, Epic Games ou SNK Corporation.

Quelle est l'origine de l'Esports World Cup ?

L'Esports World Cup trouve ses racines dans Gamers8, un festival d'esport lancé en 2022 par la Saudi Esports Federation (Fédération saoudienne d'esports) à Riyad, avec un prize pool initial de 13 millions de dollars. En 2023, Gamers8 introduit les "Club Awards", un format multi-jeux, et accueille les derniers FIFAe World Cup. En octobre 2023, Gamers8 devient l'Esports World Cup lors de la "New Global Sport Conference" organisée à Riyad. La première édition se tient en juillet 2024.