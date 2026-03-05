Max Verstappen au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des tests F1 sur le Bahrain International Circuit.
F1

F1 : le bilan des essais hivernaux avant le début de la saison 2026

À quelques jours du début de la saison de Formule 1 à Melbourne, le second test à Bahreïn était la dernière occasion de travailler sur les nouvelles monoplaces et leurs moteurs.
Écrit par Nelly Pluto-Prondzyńska
Temps de lecture estimé : 5 minutes

Max Verstappen

Né pour être rapide, Max Verstappen, fils du pilote de Formule 1 Jos Verstappen, est le champion du monde de F1 en titre.

Pays-BasPays-Bas

Isack Hadjar

Désormais pilote de F1, passé par la Red Bull Junior Team depuis une victoire remarquée en Formule Régionale à Monaco, Isack Hadjar a fait ses preuves en F3, F2 et désormais en Formule 1.

Liam Lawson

L'ascension fulgurante du Néo-Zélandais Liam Lawson dans les rangs du sport automobile, avec ses premières victoires dans plusieurs catégories, l'a mené au sommet de son rêve d'enfant : la Formule 1.

Nouvelle ZélandeNouvelle Zélande

Après trois jours d’action lors de ce deuxième test de pré-saison 2026 à Bahreïn, la préparation hivernale pour la nouvelle saison de F1 est terminée. Tous les regards sont désormais tournés vers l’Australie, avec un premier Grand Prix à Melbourne du 6 au 8 mars.
Pour Oracle Red Bull Racing, ces tests ont représenté une opportunité supplémentaire de travailler avec la RB22 et les tout nouveaux Red Bull Ford Powertrains. Au cours des trois jours à Bahreïn, l’équipe a parcouru 329 tours (1 780 kilomètres), tandis que plus de 5 000 kilomètres ont été couverts sur l’ensemble de la préparation hivernale – qui comprenait deux sessions à Bahreïn et le shakedown de Barcelone.
Pour ne passer à côté d’aucun Grand Prix cette année, voici notre article dédié au calendrier de F1 2026. Concernant les dates de cette pré-saison, la question a été abordée sur cette page.
Je pense que nous nous sommes préparés du mieux possible pour les tests de Bahreïn et l’équipe y a fait du très bon travail
Max Verstappen
01

Une session réussie pour Max Verstappen

Après avoir accumulé un total de 204 tours lors de la dernière séance d’essais – l’un des plus gros kilométrages du plateau – Max Verstappen a finalement signé le cinquième meilleur temps en 1m 33.109s. Le programme du pilote néerlandais a principalement consisté en des simulations de course et un travail sur les réglages de la voiture.
« C’était une semaine réussie. Durant mes relais, nous avons en fait bouclé l’intégralité du programme, donc nous avons beaucoup de données à analyser. Je pense que nous nous sommes préparés du mieux possible pour les tests de Bahreïn et l’équipe y a fait du très bon travail. Évidemment, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour améliorer notre rythme et c’est là-dessus que nous allons nous concentrer », a déclaré le quadruple champion du monde Max Verstappen.
Max Verstappen au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des tests F1 sur le Bahrain International Circuit.

Max Verstappen effectue un arrêt aux stands pendant les essais

Max Verstappen au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des tests F1 sur le Bahrain International Circuit.

Verstappen dans le garage

Max Verstappen au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des tests F1 sur le Bahrain International Circuit.

Le Hollandais en piste

Max Verstappen au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des tests F1 sur le Bahrain International Circuit.

Verstappen a signé le 5e meilleur temps

Verstappen a fait 204 tous

Max Verstappen au cours des essais hivernaux 2026 de F1 à Bahreïn

Verstappen et la RB22 ont fait connaissance

Verstappen se prépare pour une nouvelle session

02

Isack Hadjar est impatient d’être à Melbourne

Isack Hadjar, qui se prépare pour sa première saison en tant que pilote Oracle Red Bull Racing, a bouclé un total de 125 tours lors de cette deuxième session d’essais, avec un meilleur temps en 1m 34.511s. Le Français s’est principalement concentré sur des tests de changements de réglages et sur l’analyse du comportement de la voiture lors de longs relais avec davantage d’essence à bord.
« Nous avons tiré le maximum de cette dernière journée d’essais. Nous avons testé beaucoup de changements de réglages et ils allaient tous dans le bon sens, donc je suis satisfait de la direction que nous avons prise. Le rythme sur les longs relais et avec beaucoup de carburant était également bon. Je suis très content de tout ce que nous avons appris cette semaine et j’ai hâte que la saison démarre à Melbourne », a confié Hadjar.
Isack Hadjar au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 20 février 2026.

Isack Hadjar lors du deuxième test hivernal de F1 à Bahreïn en 2026

Isack Hadjar au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors de la troisième journée des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 20 février 2026.

Hadjar avant sa première saison en tant que pilote Red Bull

Isack Hadjar se prépare lors de la troisième journée des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 20 février 2026.

Hadjar se prépare pour les essais

Isack Hadjar au volant de l’Oracle Red Bull Racing RB22 Red Bull Ford en piste lors des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 20 février 2026.

Hadjar au volant de la RB22

Hadjar dans la RB22

Le Français s'élance sur la piste

La séance d’essais a été réussie pour Isack Hadjar à Bahreïn

Hadjar passe la ligne d'arrivée

03

Que retenir pour le Team Principal ?

Le Team Principal Laurent Mekies a souligné que les tests de pré-saison de cette année étaient particulièrement intéressants. En effet, en 2026, la F1 entre dans une nouvelle ère, avec une nouvelle génération de monoplaces et de moteurs.
« Les trois séances à Barcelone et à Bahreïn ont été fascinantes pour de nombreuses raisons – de la technologie des moteurs au carburant et à l’aérodynamique en passant par les pneus. Nous sommes fiers de ce qui a été accompli avec les Red Bull Ford Powertrains. Après deux semaines d’essais à Bahreïn, nous avons un solide roulage derrière nous, ce qui est déjà une belle réussite pour une équipe qui travaille sur un nouveau moteur », a expliqué Mekies.
« En ce qui concerne la hiérarchie réelle sur la grille, nous n’aurons les premiers indices qu’en qualification à Melbourne. Maintenant, les choses sérieuses commencent et nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail pour atteindre le niveau auquel nous aspirons », a ajouté Mekies.
Richard Wolverson, Head of Racing Operations d’Oracle Red Bull Racing, et Laurent Mekies, Team Principal d’Oracle Red Bull Racing, lors des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, en 2026.

Laurent Mekies (D) dans le muret des stands pendant les essais de Bahreïn

04

Visa Cash App Racing Bulls boucle 407 tours

L’équipe Visa Cash App Racing Bulls a terminé la deuxième session d’essais avec 407 tours – le deuxième meilleur total de tout le plateau. Arvid Lindblad, qui a affiché un bon rythme sur ses tentatives individuelles, a été le pilote le plus assidu de ces essais avec 240 tours, tandis que Liam Lawson en a signé 167.
L’équipe a travaillé sur la stabilité de la voiture au freinage dans les virages lents, et sur la gestion de l’énergie des nouveaux moteurs. Malgré quelques difficultés initiales, le comportement de la monoplace s’est progressivement amélioré, et les données collectées devraient permettre d’affiner encore davantage le package avant la première course de la saison en Australie.
Liam Lawson au volant de la Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford dans la voie des stands lors des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 18 février 2026.

Liam Lawson dans la pit lane

Liam Lawson au volant de la Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford dans la voie des stands lors des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 18 février 2026.

Liam Lawson en piste

Arvid Lindblad, pilote pour Visa Cash App Racing Bulls, se prépare à prendre la piste, le 20 février 2026.

Arvid Lindblad en pleine préparation

Liam Lawson au volant de la Visa Cash App Racing Bulls VCARB 03 RB Ford dans la voie des stands lors des essais F1 sur le Bahrain International Circuit, le 18 février 2026.

Liam Lawson a fait 167 tours

Lawson lors des essais de pré-saison

Lawson avant la dernière journée d'essais

05

Quels résultats pour les autres écuries de F1 ?

Comme l'a dit Laurent Mekies, les résultats des tests hivernaux ne donnent qu'un ordre d'idée. Les vrais résultats, eux, arriveront ce week end, à Melbourne. Ceci dit, voici les meilleurs temps de chaque pilote lors de cette seconde phase de tests :
  • Charles Leclerc (Ferrari) 1m31.992s
  • Kimi Antonelli (Mercedes) 1m32.803s
  • Oscar Piastri (McLaren) 1m32.861s
  • Lando Norris (McLaren) 1m32.871s
  • Max Verstappen (Red Bull) 1m33.109s
  • George Russell (Mercedes) 1m33.197s
  • Lewis Hamilton (Ferrari) 1m33.408s
  • Pierre Gasly (Alpine) 1m33.421s
  • Ollie Bearman (Haas) 1m33.487s
  • Gabriel Bortoleto (Audi) 1m33.755s
  • Franco Colapinto (Alpine) 1m33.818s
  • Nico Hulkenberg (Audi) 1m33.987s
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1m34.149s
  • Esteban Ocon (Haas) 1m34.201s
  • Isack Hadjar (Red Bull) 1m34.260s
  • Carlos Sainz (Williams) 1m34.342s
  • Liam Lawson (Racing Bulls) 1m34.532s
  • Alex Albon (Williams) 1m34.555s
  • Valtteri Bottas (Cadillac) 1m35.290s
  • Sergio Perez (Cadillac) 1m35.369s
  • Lance Stroll (Aston Martin) 1m35.974s
  • Fernando Alonso (Aston Martin) 1m36.536s
La première manche de la saison 2026 de Formule 1 a lieu le week-end du 6 au 8 mars sur le circuit de l’Albert Park, à Melbourne, en Australie.

