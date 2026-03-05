F1 : le bilan des essais hivernaux avant le début de la saison 2026

Après trois jours d’action lors de ce deuxième test de pré-saison 2026 à Bahreïn, la préparation hivernale pour la nouvelle saison de F1 est terminée. Tous les regards sont désormais tournés vers l’Australie, avec un premier Grand Prix à Melbourne du 6 au 8 mars.

Pour Oracle Red Bull Racing, ces tests ont représenté une opportunité supplémentaire de travailler avec la RB22 et les tout nouveaux Red Bull Ford Powertrains. Au cours des trois jours à Bahreïn, l’équipe a parcouru 329 tours (1 780 kilomètres), tandis que plus de 5 000 kilomètres ont été couverts sur l’ensemble de la préparation hivernale – qui comprenait deux sessions à Bahreïn et le shakedown de Barcelone.

Je pense que nous nous sommes préparés du mieux possible pour les tests de Bahreïn et l’équipe y a fait du très bon travail Max Verstappen

01 Une session réussie pour Max Verstappen

Après avoir accumulé un total de 204 tours lors de la dernière séance d’essais – l’un des plus gros kilométrages du plateau – Max Verstappen a finalement signé le cinquième meilleur temps en 1m 33.109s. Le programme du pilote néerlandais a principalement consisté en des simulations de course et un travail sur les réglages de la voiture.

« C’était une semaine réussie. Durant mes relais, nous avons en fait bouclé l’intégralité du programme, donc nous avons beaucoup de données à analyser. Je pense que nous nous sommes préparés du mieux possible pour les tests de Bahreïn et l’équipe y a fait du très bon travail. Évidemment, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour améliorer notre rythme et c’est là-dessus que nous allons nous concentrer », a déclaré le quadruple champion du monde Max Verstappen.

Max Verstappen effectue un arrêt aux stands pendant les essais © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen dans le garage © Getty Images/Red Bull Content Pool Le Hollandais en piste © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen a signé le 5e meilleur temps © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen a fait 204 tous © Getty Images/Red Bull Content Pool Max Verstappen au cours des essais hivernaux 2026 de F1 à Bahreïn © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen et la RB22 ont fait connaissance © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen se prépare pour une nouvelle session © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Isack Hadjar est impatient d’être à Melbourne

Isack Hadjar , qui se prépare pour sa première saison en tant que pilote Oracle Red Bull Racing, a bouclé un total de 125 tours lors de cette deuxième session d’essais, avec un meilleur temps en 1m 34.511s. Le Français s’est principalement concentré sur des tests de changements de réglages et sur l’analyse du comportement de la voiture lors de longs relais avec davantage d’essence à bord.

« Nous avons tiré le maximum de cette dernière journée d’essais. Nous avons testé beaucoup de changements de réglages et ils allaient tous dans le bon sens, donc je suis satisfait de la direction que nous avons prise. Le rythme sur les longs relais et avec beaucoup de carburant était également bon. Je suis très content de tout ce que nous avons appris cette semaine et j’ai hâte que la saison démarre à Melbourne », a confié Hadjar.

Isack Hadjar lors du deuxième test hivernal de F1 à Bahreïn en 2026 © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar avant sa première saison en tant que pilote Red Bull © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar se prépare pour les essais © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar au volant de la RB22 © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar dans la RB22 © Getty Images/Red Bull Content Pool Le Français s'élance sur la piste © Getty Images/Red Bull Content Pool La séance d’essais a été réussie pour Isack Hadjar à Bahreïn © Getty Images/Red Bull Content Pool Hadjar passe la ligne d'arrivée © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Que retenir pour le Team Principal ?

Le Team Principal Laurent Mekies a souligné que les tests de pré-saison de cette année étaient particulièrement intéressants. En effet, en 2026, la F1 entre dans une nouvelle ère, avec une nouvelle génération de monoplaces et de moteurs.

« Les trois séances à Barcelone et à Bahreïn ont été fascinantes pour de nombreuses raisons – de la technologie des moteurs au carburant et à l’aérodynamique en passant par les pneus. Nous sommes fiers de ce qui a été accompli avec les Red Bull Ford Powertrains. Après deux semaines d’essais à Bahreïn, nous avons un solide roulage derrière nous, ce qui est déjà une belle réussite pour une équipe qui travaille sur un nouveau moteur », a expliqué Mekies.

« En ce qui concerne la hiérarchie réelle sur la grille, nous n’aurons les premiers indices qu’en qualification à Melbourne. Maintenant, les choses sérieuses commencent et nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail pour atteindre le niveau auquel nous aspirons », a ajouté Mekies.

Laurent Mekies (D) dans le muret des stands pendant les essais de Bahreïn © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Visa Cash App Racing Bulls boucle 407 tours

L’équipe Visa Cash App Racing Bulls a terminé la deuxième session d’essais avec 407 tours – le deuxième meilleur total de tout le plateau. Arvid Lindblad , qui a affiché un bon rythme sur ses tentatives individuelles, a été le pilote le plus assidu de ces essais avec 240 tours, tandis que Liam Lawson en a signé 167.

L’équipe a travaillé sur la stabilité de la voiture au freinage dans les virages lents, et sur la gestion de l’énergie des nouveaux moteurs. Malgré quelques difficultés initiales, le comportement de la monoplace s’est progressivement amélioré, et les données collectées devraient permettre d’affiner encore davantage le package avant la première course de la saison en Australie.

Liam Lawson dans la pit lane © Getty Images/Red Bull Content Pool Liam Lawson en piste © Getty Images/Red Bull Content Pool Arvid Lindblad en pleine préparation © Getty Images/Red Bull Content Pool Liam Lawson a fait 167 tours © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson lors des essais de pré-saison © Getty Images/Red Bull Content Pool Lawson avant la dernière journée d'essais © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Quels résultats pour les autres écuries de F1 ?

Comme l'a dit Laurent Mekies, les résultats des tests hivernaux ne donnent qu'un ordre d'idée. Les vrais résultats, eux, arriveront ce week end, à Melbourne. Ceci dit, voici les meilleurs temps de chaque pilote lors de cette seconde phase de tests :

Charles Leclerc (Ferrari) 1m31.992s

Kimi Antonelli (Mercedes) 1m32.803s

Oscar Piastri (McLaren) 1m32.861s

Lando Norris (McLaren) 1m32.871s

Max Verstappen (Red Bull) 1m33.109s

George Russell (Mercedes) 1m33.197s

Lewis Hamilton (Ferrari) 1m33.408s

Pierre Gasly (Alpine) 1m33.421s

Ollie Bearman (Haas) 1m33.487s

Gabriel Bortoleto (Audi) 1m33.755s

Franco Colapinto (Alpine) 1m33.818s

Nico Hulkenberg (Audi) 1m33.987s

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1m34.149s

Esteban Ocon (Haas) 1m34.201s

Isack Hadjar (Red Bull) 1m34.260s

Carlos Sainz (Williams) 1m34.342s

Liam Lawson (Racing Bulls) 1m34.532s

Alex Albon (Williams) 1m34.555s

Valtteri Bottas (Cadillac) 1m35.290s

Sergio Perez (Cadillac) 1m35.369s

Lance Stroll (Aston Martin) 1m35.974s

Fernando Alonso (Aston Martin) 1m36.536s

La première manche de la saison 2026 de Formule 1 a lieu le week-end du 6 au 8 mars sur le circuit de l’Albert Park, à Melbourne, en Australie.