Salaires F1 2026 : découvrez combien gagnent les pilotes !

Avec environ 1,5 milliard de téléspectateurs cumulés par saison et des pics à plus de 100 millions pour certaines courses, la

est un des sports les plus suivis au monde. Forcément, une discipline aussi suivie rapporte énormément d'argent : 3,7 milliards de dollars en 2025, un chiffre en hausse par rapport à 2024, dû aux droits télé, aux promoteurs de Grands Prix et aux sponsors. Les pilotes, grandes stars et acteurs majeurs de la réussite économique de la F1, sont donc payés en conséquence, et certains salaires pourraient vous faire tourner la tête.