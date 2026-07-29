Le calendrier de la Vuelta a España 2026

Le Tour de France dans le rétroviseur, c’est désormais à la Vuelta de prendre place dans le calendrier du cyclisme. Le mythique Tour d'Espagne reprend ses droits du 22 août au 13 septembre. Le départ sera donné dans la Principauté de Monaco avec une arrivée à Grenade. L'occasion de retrouver l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe sur les routes et de voir le maillot blanc et bleu rayonner sous le soleil espagnol.
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La Vuelta a España 2026 en un coup d'œil
Dates : du samedi 22 août au dimanche 13 septembre 2026
Grand départ : Monaco
Arrivée finale : Grenade
Pays traversés : Monaco, France, Andorre et Espagne
Édition : 81e Vuelta a España
Statut : 3e et dernier Grand Tour de la saison cycliste 2026 (après le Giro et le Tour de France)
Calendrier UCI : Course n°31 sur 36 de 2026 UCI World Tour
Dates, types d'étapes, lieux...Découvrez le programme du parcours 2026 !
Étape
Type
Date
Départ et arrivée
Distance
1
CLM Individuel
samedi 22 août
Monaco > Monaco
9 km
2
Accidentée
dimanche 23 août
Monaco > Manosque
215,2 km
3
Moyenne montagne
lundi 24 août
Gruissan > Aude > Font Romeu
166,7 km
4
Montagne
mardi 25 août
Andorra La Vella > Andorra La Vella
104,9 km
5
Accidentée
mercredi 26 août
Falset Costa Daurada > Roquetes Terres de l'Ebre
171,1 km
6
Moyenne montagne
jeudi 27 août
Alcossebre > Castelló
176,8 km
7
Montagne
vendredi 28 août
Vall D'Alba > Aramón Valdelinares
149,9 km
8
Plat
samedi 29 août
Puçol > Xeraco
176,4 km
9
Montagne
dimanche 30 août
La Vila Joiosa > Alto de Aitana Costa Blanca
187,5 km
Repos
lundi 31 août
10
Accidentée
mardi 1 septembre
Alcaraz > Elche De La Sierra
184,5 km
11
Plat
mercredi 2 septembre
Cartagena > Lorca
156,1 km
12
Montagne
jeudi 3 septembre
Vera > Calar Alto
166,5 km
13
Moyenne montagne
vendredi 4 septembre
Amuñécar > Loja
193,2 km
14
Montagne
samedi 5 septembre
Jaén > Sierra de la Pandera
152,7 km
15
Moyenne montagne
dimanche 6 septembre
Palma Del Río > Córdoba
181,2 km
Repos
lundi 7 septembre
16
Accidentée
mardi 8 septembre
Cortegana > La Rábida Palos De La Frontera
186 km
17
Plat
mercredi 9 septembre
Dos Hermanas > Sevilla
189,2 km
18
CLM Individuel
jeudi 10 septembre
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
32,5 km
19
Accidentée
vendredi 11 septembre
Vélez-Málaga > Peñas Blancas Estepona
205,1 km
20
Montagne
samedi 12 septembre
La Calahorra > Collado Del Alguacil
187 km
21
Plat
dimanche 13 septembre
Carrefour Granada > Granada
99,4 km
Les étapes 2 et 19 sont les seules à dépasser les 200 kilomètres de distance. Sur ces trois semaines de course, deux jours de repos sont prévus pour les coureurs et leurs équipes, le lundi 31 août et le lundi 7 septembre. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre article dédié aux différentes étapes de ce Tour d'Espagne 2026.
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Les chiffres clefs de cette édition
La Vuelta 2026 et ses 21 étapes couvrira 3 275 kilomètres. Voici le détail des étapes :
La boucle autour d’Andorre-la-Vieille s’étale sur 104,9 kilomètres. Les ascensions s’enchaînent et mettront les coureurs à rude épreuve. Si ce n’est « que » l’étape 4, elle pèsera au classement général.
L’étape 7 - Aramón Valdelinares
Qui n’a jamais rêvé de faire du ski en plein été ? La station d’Aramón Valdelinares accueille pour la première fois une arrivée du Tour d’Espagne. L’étape sera une montée à la fois longue et régulière sur la montagne.
L’étape 18 - Jerez de la Frontera
Ne confondez pas avec le circuit de Jerez, ce n’est pas cette ville qui accueille le fameux Grand Prix. La cité andalouse sera le théâtre du dernier contre-la-montre de la Vuelta 2026, qui redessinera (peut-être) le classement final du Tour. Lors d’un CLM, le temps s’arrête et les coureurs ne doivent pas perdre la tête sur leurs vélos.
L’étape 20 - Collado del Alguacil
L’avant-dernière étape et ses 187 kilomètres, dont l’ascension vers le Collado del Alguacil. Cette montagne, c’est la dernière bataille avant le final.
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FAQ
Que signifie Vuelta en espagnol ?
Vuelta signifie littéralement "tour" ou "retour" en espagnol. La Vuelta a España désigne donc le Tour d'Espagne. La course a été créée en 1935, ce qui en fait l'un des trois Grands Tours du cyclisme mondial avec le Tour de France et le Giro d'Italia. L'édition 2026 sera la 81e de l'histoire. L'édition 2024 avait sacré Primož Roglič pour un record de quatre victoires sur la Vuelta.
Quelle chaîne TV diffuse la Vuelta en direct ?
En France, la Vuelta a España 2026 est diffusée en clair sur Eurosport et disponible en streaming sur discovery+. Les résumés d'étapes sont également proposés sur L'Équipe. Les étapes les plus attendues (étape 4 à Andorre, étape 20 vers Collado del Alguacil) feront l'objet d'une couverture spéciale.
Quelles sont les étapes de la Vuelta 2026 ?
La Vuelta 2026 compte 21 étapes du 22 août au 13 septembre, pour un total de 3 275 kilomètres. Le programme inclut 6 étapes de montagne, 4 étapes de moyenne montagne, 4 étapes plates, 4 étapes vallonnées et 2 contre-la-montre individuels. Les étapes clés sont l'étape 4 (boucle autour d'Andorre-la-Vieille), l'étape 18 (CLM à Jerez de la Frontera) et l'étape 20 (Collado del Alguacil, l'avant-dernière juge de paix).
Qui a remporté la Vuelta en 2025 ?
C'est le Danois Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) qui a remporté la Vuelta a España 2025, s'imposant au classement général devant ses adversaires. Giulio Pelizzari a quant à lui terminé sixième de l'épreuve. Il s'agissait de la 80e édition de la course. Primož Roglič est le cycliste ayant remporté le plus de fois le grand Tour avec 4 victoires (à égalité avec Robert Heras).
Quel est le classement général de la Vuelta (Tour d'Espagne) 2025 ?
Le classement général final de la Vuelta 2025 a vu Jonas Vingegaard s'imposer en vainqueur. Giulio Pelizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe) a réalisé une belle performance en terminant à la sixième place du classement général. Pour consulter le classement complet et détaillé de l'édition 2025, retrouvez notre article dédié.