Primož Roglič, de l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe, est photographié lors d'une séance d'entraînement à Palma de Majorque, en Espagne, le 8 décembre 2025.
© Red Bull Content Pool
Cyclisme

Le calendrier de la Vuelta a España 2026

Dans moins d’un mois, des centaines de coureurs vont parcourir l’Espagne à vélo. Voici les dates de la Vuelta.
Écrit par Enzo Brûlé
Temps de lecture estimé : 5 minutesPublished on

Résumé

  1. 1
    La Vuelta a España 2026 en un coup d'œil
  2. 2
    Les chiffres clefs de cette édition
  3. 3
    Les étapes clefs à ne pas louper
  4. 4
    FAQ
Le Tour de France dans le rétroviseur, c’est désormais à la Vuelta de prendre place dans le calendrier du cyclisme. Le mythique Tour d'Espagne reprend ses droits du 22 août au 13 septembre. Le départ sera donné dans la Principauté de Monaco avec une arrivée à Grenade. L'occasion de retrouver l'équipe Red Bull - BORA - hansgrohe sur les routes et de voir le maillot blanc et bleu rayonner sous le soleil espagnol.
01

La Vuelta a España 2026 en un coup d'œil

  • Dates : du samedi 22 août au dimanche 13 septembre 2026
  • Grand départ : Monaco
  • Arrivée finale : Grenade
  • Pays traversés : Monaco, France, Andorre et Espagne
  • Édition : 81e Vuelta a España
  • Statut : 3e et dernier Grand Tour de la saison cycliste 2026 (après le Giro et le Tour de France)
  • Calendrier UCI : Course n°31 sur 36 de 2026 UCI World Tour
Dates, types d'étapes, lieux...Découvrez le programme du parcours 2026 !

Étape

Type

Date

Départ et arrivée

Distance

1

CLM Individuel

samedi 22 août

Monaco > Monaco

9 km

2

Accidentée

dimanche 23 août

Monaco > Manosque

215,2 km

3

Moyenne montagne

lundi 24 août

Gruissan > Aude > Font Romeu

166,7 km

4

Montagne

mardi 25 août

Andorra La Vella > Andorra La Vella

104,9 km

5

Accidentée

mercredi 26 août

Falset Costa Daurada > Roquetes Terres de l'Ebre

171,1 km

6

Moyenne montagne

jeudi 27 août

Alcossebre > Castelló

176,8 km

7

Montagne

vendredi 28 août

Vall D'Alba > Aramón Valdelinares

149,9 km

8

Plat

samedi 29 août

Puçol > Xeraco

176,4 km

9

Montagne

dimanche 30 août

La Vila Joiosa > Alto de Aitana Costa Blanca

187,5 km

Repos

lundi 31 août

10

Accidentée

mardi 1 septembre

Alcaraz > Elche De La Sierra

184,5 km

11

Plat

mercredi 2 septembre

Cartagena > Lorca

156,1 km

12

Montagne

jeudi 3 septembre

Vera > Calar Alto

166,5 km

13

Moyenne montagne

vendredi 4 septembre

Amuñécar > Loja

193,2 km

14

Montagne

samedi 5 septembre

Jaén > Sierra de la Pandera

152,7 km

15

Moyenne montagne

dimanche 6 septembre

Palma Del Río > Córdoba

181,2 km

Repos

lundi 7 septembre

16

Accidentée

mardi 8 septembre

Cortegana > La Rábida Palos De La Frontera

186 km

17

Plat

mercredi 9 septembre

Dos Hermanas > Sevilla

189,2 km

18

CLM Individuel

jeudi 10 septembre

El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera

32,5 km

19

Accidentée

vendredi 11 septembre

Vélez-Málaga > Peñas Blancas Estepona

205,1 km

20

Montagne

samedi 12 septembre

La Calahorra > Collado Del Alguacil

187 km

21

Plat

dimanche 13 septembre

Carrefour Granada > Granada

99,4 km

Les étapes 2 et 19 sont les seules à dépasser les 200 kilomètres de distance. Sur ces trois semaines de course, deux jours de repos sont prévus pour les coureurs et leurs équipes, le lundi 31 août et le lundi 7 septembre. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre article dédié aux différentes étapes de ce Tour d'Espagne 2026.
02

Les chiffres clefs de cette édition

Primož Roglič roule au cœur du groupe Red Bull – BORA – hansgrohe lors d'une sortie d'entraînement, entouré de ses coéquipiers.

Primož Roglič

© Red Bull

La Vuelta 2026 et ses 21 étapes couvrira 3 275 kilomètres. Voici le détail des étapes :
  • 4 étapes vallonnées
  • 1 étape finale vallonnée et ascendante
  • 4 étapes plates
  • 4 étapes de moyenne montagne
  • 6 étapes de montagne
  • 2 étapes de contre-la-montre individuel
  • 2 jours de repos
À titre de comparaison, l'édition précédente, qui a vu Jonas Vingegaard l'emporter, comptait 20 étapes. Vous vous demandez combien gagne le vainqueur de la Vuelta ? On vous dit tout.

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03

Les étapes clefs à ne pas louper

L’étape 4 - Andorre
La boucle autour d’Andorre-la-Vieille s’étale sur 104,9 kilomètres. Les ascensions s’enchaînent et mettront les coureurs à rude épreuve. Si ce n’est « que » l’étape 4, elle pèsera au classement général.
L’étape 7 - Aramón Valdelinares
Qui n’a jamais rêvé de faire du ski en plein été ? La station d’Aramón Valdelinares accueille pour la première fois une arrivée du Tour d’Espagne. L’étape sera une montée à la fois longue et régulière sur la montagne.
Primož Roglič et Remco Evenepoel s'entraînent sous les couleurs de Red Bull – BORA – hansgrohe à Palma de Majorque, en Espagne.

Roglič et Evenepoel à l'entraînement

© Red Bull Content Pool

L’étape 18 - Jerez de la Frontera
Ne confondez pas avec le circuit de Jerez, ce n’est pas cette ville qui accueille le fameux Grand Prix. La cité andalouse sera le théâtre du dernier contre-la-montre de la Vuelta 2026, qui redessinera (peut-être) le classement final du Tour. Lors d’un CLM, le temps s’arrête et les coureurs ne doivent pas perdre la tête sur leurs vélos.
L’étape 20 - Collado del Alguacil
L’avant-dernière étape et ses 187 kilomètres, dont l’ascension vers le Collado del Alguacil. Cette montagne, c’est la dernière bataille avant le final.
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FAQ

Que signifie Vuelta en espagnol ?

Vuelta signifie littéralement "tour" ou "retour" en espagnol. La Vuelta a España désigne donc le Tour d'Espagne. La course a été créée en 1935, ce qui en fait l'un des trois Grands Tours du cyclisme mondial avec le Tour de France et le Giro d'Italia. L'édition 2026 sera la 81e de l'histoire. L'édition 2024 avait sacré Primož Roglič pour un record de quatre victoires sur la Vuelta.

Quelle chaîne TV diffuse la Vuelta en direct ?

En France, la Vuelta a España 2026 est diffusée en clair sur Eurosport et disponible en streaming sur discovery+. Les résumés d'étapes sont également proposés sur L'Équipe. Les étapes les plus attendues (étape 4 à Andorre, étape 20 vers Collado del Alguacil) feront l'objet d'une couverture spéciale.

Quelles sont les étapes de la Vuelta 2026 ?

La Vuelta 2026 compte 21 étapes du 22 août au 13 septembre, pour un total de 3 275 kilomètres. Le programme inclut 6 étapes de montagne, 4 étapes de moyenne montagne, 4 étapes plates, 4 étapes vallonnées et 2 contre-la-montre individuels. Les étapes clés sont l'étape 4 (boucle autour d'Andorre-la-Vieille), l'étape 18 (CLM à Jerez de la Frontera) et l'étape 20 (Collado del Alguacil, l'avant-dernière juge de paix).

Qui a remporté la Vuelta en 2025 ?

C'est le Danois Jonas Vingegaard (Visma–Lease a Bike) qui a remporté la Vuelta a España 2025, s'imposant au classement général devant ses adversaires. Giulio Pelizzari a quant à lui terminé sixième de l'épreuve. Il s'agissait de la 80e édition de la course. Primož Roglič est le cycliste ayant remporté le plus de fois le grand Tour avec 4 victoires (à égalité avec Robert Heras).

Quel est le classement général de la Vuelta (Tour d'Espagne) 2025 ?

Le classement général final de la Vuelta 2025 a vu Jonas Vingegaard s'imposer en vainqueur. Giulio Pelizzari (Red Bull–BORA–hansgrohe) a réalisé une belle performance en terminant à la sixième place du classement général. Pour consulter le classement complet et détaillé de l'édition 2025, retrouvez notre article dédié.
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