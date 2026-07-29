Le calendrier de la Vuelta a España 2026

, c’est désormais à la

Vuelta

de prendre place dans le

calendrier

du

. Le mythique

Tour d'Espagne

reprend ses droits du 22 août au 13 septembre. Le départ sera donné dans la Principauté de Monaco avec une arrivée à Grenade. L'occasion de retrouver l'équipe

sur les routes et de voir le maillot blanc et bleu rayonner sous le soleil espagnol.