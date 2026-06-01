Guide Forza Horizon 6 : à quoi servent les maisons ?

Bienvenue au Japon. Pour souffler après les événements du festival Forza Horizon 6, peaufiner vos bolides ou exposer vos voitures de rêve, les maisons dans Forza Horizon 6 sont l'endroit idéal. Leur particularité : chaque propriété possède un atout unique qui facilite nettement votre progression en solo comme en ligne. Ce guide vous montre où trouver chaque maison, combien elle coûte et comment la débloquer.
01
Comment fonctionnent les maisons dans Forza Horizon 6 ?
Les propriétés de Forza Horizon 6 sont bien plus qu'un point de voyage rapide pour rallier les dix régions du jeu de course en monde ouvert. Chaque maison embarque un atout actif dès l'achat — que vous en fassiez votre base d'attache ou non. Les atouts vont du "tirage" quotidien (la roue qui fait gagner des voitures, des vêtements ou de l'argent) aux bonus de crédits, en passant par des remises à l'Autoshow. Posséder les huit maisons de joueur, c'est cumuler tous les bonus en permanence.
S'ajoute le système de garage : chaque propriété dispose de son propre espace garage, à remplir avec vos voitures préférées et vos designs personnels.
Comment débloquer les maisons : la plupart ne sont pas disponibles à l'achat d'entrée. Vous devez d'abord faire grimper votre progression Discover Japan dans le journal de collection et récolter de nouveaux tampons. Chaque palier de tampons débloque de nouvelles maisons à l'achat. Investir tôt dans les missions scénarisées, les courses tōge, les mascottes et l'exploration des régions vous donnera donc plus vite accès à l'ensemble des biens. Ce même système de tampons débloque aussi les trésors de grange de Forza Horizon 6 — des voitures gratuites à ne pas rater.
02
Combien y a-t-il de maisons dans Forza Horizon 6 et toutes les débloquer ?
Les magnats de l'immobilier — et ceux qui veulent le devenir — peuvent s'offrir huit maisons de Forza Horizon 6. La toute première propriété vous est offerte très tôt dans le jeu. Ensuite, l'addition peut grimper sévèrement.
Voici un aperçu des huit maisons de Forza Horizon 6, avec leur prix et leur atout associé :
Numéro
Maison
Emplacement
Tampon
Prix
Atout
1
Maison de Mei
Sud de la région d'Ohtani, au nord-est de Tokyo
Jaune
Gratuit
Wheeler Dealer (échange de voitures à l'Autoshow)
2
Maison de Tokyo
Ouest de Tokyo City
Jaune
3 000 000 CR (gratuit avec le VIP)
Tirage quotidien
3
Maison Yashiki
Ouest de la région de Hokubu
Jaune
10 000 CR
Estate Builds (mode construction)
4
Maison Minka
Région d'Ito, près de la plage et de la crique
Vert
450 000 CR
10 % de crédits sur les Horizon Stunt Party
5
Chalet de montagne d'Hakusan
Nord de la région de Sotoyama
Bleu
635 000 CR
Un emplacement de garage supplémentaire + 10 % de crédits sur les Horizon Life
6
Maison de la mer de nuages du mont Fuji
Région de Shimanoyama, au sud de la Maison Yashiki
Orange
830 000 CR
10 % de crédits à la fin des Horizon Jobs
7
Soko 78
Est de Tokyo City
Violet
980 000 CR
Import/Export : 5 % de remise à l'achat d'une voiture à l'Autoshow
8
Maison de la vision
Région d'Ohtani, au nord-ouest de Tokyo
Or
1 500 000 CR
Driving With Friends : +10 % de Skill-Score sur les LINK Skills + un emplacement de garage supplémentaire
03
Maison de Mei
Emplacement : Sud de la région d'Ohtani, au nord-est de Tokyo
Tampon : Jaune
Prix : Gratuit
Atout : Wheeler Dealer (vous pouvez échanger des voitures à l'Autoshow)
La Maison de Mei est votre premier port d'attache au Japon et vous attend dès le lancement. Suivez simplement la campagne solo pour vous la voir offrir. L'atout Wheeler Dealer est actif dès le jour un et vous ouvre l'accès à l'échange de voitures à l'Autoshow. Si seulement on nous offrait une maison comme ça dans la vraie vie…
04
Tokyo House
Emplacement : Ouest de Tokyo City, proche du centre urbain
Tampon : Jaune
Prix : 3 000 000 CR (gratuit avec le VIP Membership de la Premium Edition)
Atout : Tirage quotidien — un tirage gratuit à chaque connexion quotidienne
Si vous prenez la Premium Edition de Forza Horizon 6, la propriété la plus chère (et la meilleure) du jeu vous revient sans rien débourser. Les autres devront sortir le carnet de chèques : 3 000 000 de crédits pour ce bien en plein centre, qui vous offre en échange un tirage gratuit chaque jour. Pour accumuler cette somme plus vite, consultez notre guide pour gagner des crédits rapidement dans Forza Horizon 6.
Astuce : investissez tôt dans la Tokyo House — avec un peu de chance, les tirages compensent vite la mise de départ.
05
Yashiki House
Emplacement : Ouest de la région de Hokubu
Tampon : Jaune
Prix : 10 000 CR
Atout : Estate Builds — vous pouvez construire vos propres zones ou circuits.
C'est le cadeau royal pour toutes celles et ceux qui jouent à Minecraft ou à Fortnite pour les options de construction, ou qui adorent les city-builders type Cities: Skylines. L'Estate est la maison la moins chère de tout Forza Horizon 6, et l'une des plus utiles. Pour seulement 10 000 crédits, vous débloquez l'Estate Builder qui vous permet de construire vos propres circuits, parcours de drift, parcs de stunts et zones de Car Meet. Si vous avez le moindre attrait pour le mode créatif : foncez.
06
Minka House
Emplacement : Région d'Ito, près de la plage et de la crique
Tampon : Vert
Prix : 450 000 CR
Atout : Credit Stunts — 10 % de crédits en plus sur les événements Horizon Stunt Party
La Minka House vous attend derrière le tampon vert. Si vous enchaînez régulièrement les Stunt Party en ligne dans Forza Horizon 6, le bonus de crédits maison tourne en permanence. Pour qui passe déjà beaucoup de temps sur ces événements, c'est un achat solide qui se transforme vite en petite fortune.
07
Hakusan Mountain Lodge
Emplacement : Nord de la région de Sotoyama, en zone montagneuse
Tampon : Bleu
Prix : 635 000 CR
Atout : un emplacement de garage supplémentaire et Cool Credits (+10 % de crédits sur les Horizon Life)
Les amateurs de chalets de montagne pittoresques en auront pour leur argent avec cette maison dans Forza Horizon. La lodge des monts Sotoyama est la première propriété à embarquer deux atouts actifs en même temps. Outre l'emplacement de garage supplémentaire, elle apporte un bonus permanent de crédits sur tous les événements Horizon Life. Si vous passez beaucoup de temps en monde ouvert, vous rentabilisez vite votre achat.
08
Funji Unkai House
Emplacement : Région de Shimanoyama, juste au sud de la Maison Yashiki
Tampon : Orange
Prix : 830 000 CR
Atout : Career Driver — 10 % de crédits en plus à la fin des Horizon Jobs
Les livraisons de Tokyo Food avec le Raku Raku Express sont une activité annexe plutôt fun dans le monde ouvert de Forza Horizon 6. Atteindre le niveau maximum (Boss) reste en revanche l'un des succès les plus chronophages du jeu. Pratique, du coup, de pouvoir empocher plus de crédits sur ces missions de livraison, non ?
Eh bien dans ce cas, foncez sur la Funji Unkai House. Vous y gagnez 10 % de crédits en plus à la fin de chaque mission Job. Pratique pour avancer plus vite. Encore mieux pour amortir le prix d'achat de la maison.
09
Soko 78
Emplacement : Est de Tokyo City
Tampon : Violet
Prix : 980 000 CR
Atout : Import/Export — 5 % de remise à l'achat d'une voiture à l'Autoshow
La deuxième maison de Tokyo City, et l'une des plus utiles pour les collectionneurs. Si vous achetez régulièrement de nouveaux véhicules à l'Autoshow pour étoffer votre garage, l'atout Import/Export vous fait économiser sur chaque achat. Sur les voitures chères, la différence se sent vite. Cinq pour cent, ça ne paraît pas grand-chose au premier abord, et pourtant : à prendre absolument.
10
Vision House
Emplacement : Région d'Ohtani, au nord-ouest de Tokyo
Tampon : Or
Prix : 1 500 000 CR
Atout : Driving With Friends (+10 % de Skill-Score sur les LINK Skills) + un emplacement de garage supplémentaire
Sans conteste la plus belle propriété de tout Forza Horizon 6. Elle évoque une villa des Hollywood Hills à Los Angeles. La Vision House est la dernière et la plus chère des maisons dans Forza Horizon, et elle embarque d'emblée deux atouts bien sentis.
Le bonus LINK Skills prend tout son sens à plusieurs en multijoueur. Si vous visez le tampon or de Maître-Explorateur, c'est ici que se trouve votre récompense. À condition, bien sûr, d'avoir le portefeuille qui suit. Pour vous donner toutes les chances de réunir ces crédits maison rapidement, jetez un œil à notre guide complet pour bien débuter dans Forza Horizon 6.
11
L'Estate dans Forza Horizon 6
L'Estate, autrement dit la Yashiki House, est la seule maison de Forza Horizon 6 où vous pouvez aménager non seulement la garage, mais aussi l'ensemble du terrain extérieur. C'est aussi la réponse directe à la question : y aura-t-il des maisons dans Forza Horizon 6 réellement personnalisables ? Oui — et celle-ci en est la vitrine.
Comment ouvrir le mode Builder : garez-vous devant la rampe à l'extérieur de la maison. La valeur actuelle de l'Estate apparaît en haut à gauche, ainsi que le menu Estate Options. De là, vous accédez directement à l'Estate Builder.
Dans le mode Builder, vous supprimez des objets, en ajoutez d'autres et façonnez le terrain à votre guise — tant que vous ne dépassez pas la limite d'objets. Les props s'achètent avec des crédits directement dans la Prop Library du Builder.
Utiliser les Community Estates : vous ne voulez pas construire vous-même ? Aucun souci. Via Mes Maisons puis Parcourir les créations de la communauté, vous téléchargez les layouts d'autres joueurs et les appliquez à votre propre maison. Condition : avoir assez de crédits pour les props nécessaires.
Reset: pour repartir de zéro, l'option Vider ma maison dans la rubrique Mes maisons du menu Mon Horizon retire tous les props posés en un coup.