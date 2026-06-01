Guide Forza Horizon 6 : à quoi servent les maisons ?

Bienvenue au Japon. Pour souffler après les événements du festival Forza Horizon 6 , peaufiner vos bolides ou exposer vos voitures de rêve, les maisons dans Forza Horizon 6 sont l'endroit idéal. Leur particularité : chaque propriété possède un atout unique qui facilite nettement votre progression en solo comme en ligne. Ce guide vous montre où trouver chaque maison, combien elle coûte et comment la débloquer.

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Les propriétés de Forza Horizon 6 sont bien plus qu'un point de voyage rapide pour rallier les dix régions du jeu de course en monde ouvert . Chaque maison embarque un atout actif dès l'achat — que vous en fassiez votre base d'attache ou non. Les atouts vont du "tirage" quotidien (la roue qui fait gagner des voitures, des vêtements ou de l'argent) aux bonus de crédits, en passant par des remises à l'Autoshow. Posséder les huit maisons de joueur, c'est cumuler tous les bonus en permanence.

S'ajoute le système de garage : chaque propriété dispose de son propre espace garage, à remplir avec vos voitures préférées et vos designs personnels.

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Comment débloquer les maisons : la plupart ne sont pas disponibles à l'achat d'entrée. Vous devez d'abord faire grimper votre progression Discover Japan dans le journal de collection et récolter de nouveaux tampons. Chaque palier de tampons débloque de nouvelles maisons à l'achat. Investir tôt dans les missions scénarisées, les courses tōge, les mascottes et l'exploration des régions vous donnera donc plus vite accès à l'ensemble des biens. Ce même système de tampons débloque aussi les trésors de grange de Forza Horizon 6 — des voitures gratuites à ne pas rater.

02 Combien y a-t-il de maisons dans Forza Horizon 6 et toutes les débloquer ?

Les magnats de l'immobilier — et ceux qui veulent le devenir — peuvent s'offrir huit maisons de Forza Horizon 6. La toute première propriété vous est offerte très tôt dans le jeu. Ensuite, l'addition peut grimper sévèrement.

Forza Horizon 6 a beaucoup à offrir aux collectionneurs © Phil Briel/Xbox Game Studios

Voici un aperçu des huit maisons de Forza Horizon 6, avec leur prix et leur atout associé :

Numéro Maison Emplacement Tampon Prix Atout 1 Maison de Mei Sud de la région d'Ohtani, au nord-est de Tokyo Jaune Gratuit Wheeler Dealer (échange de voitures à l'Autoshow) 2 Maison de Tokyo Ouest de Tokyo City Jaune 3 000 000 CR (gratuit avec le VIP) Tirage quotidien 3 Maison Yashiki Ouest de la région de Hokubu Jaune 10 000 CR Estate Builds (mode construction) 4 Maison Minka Région d'Ito, près de la plage et de la crique Vert 450 000 CR 10 % de crédits sur les Horizon Stunt Party 5 Chalet de montagne d'Hakusan Nord de la région de Sotoyama Bleu 635 000 CR Un emplacement de garage supplémentaire + 10 % de crédits sur les Horizon Life 6 Maison de la mer de nuages du mont Fuji Région de Shimanoyama, au sud de la Maison Yashiki Orange 830 000 CR 10 % de crédits à la fin des Horizon Jobs 7 Soko 78 Est de Tokyo City Violet 980 000 CR Import/Export : 5 % de remise à l'achat d'une voiture à l'Autoshow 8 Maison de la vision Région d'Ohtani, au nord-ouest de Tokyo Or 1 500 000 CR Driving With Friends : +10 % de Skill-Score sur les LINK Skills + un emplacement de garage supplémentaire

03 Maison de Mei

La Maison de Mei vous est offerte au début du jeu © Xbox Game Studios

Emplacement : Sud de la région d'Ohtani, au nord-est de Tokyo

Tampon : Jaune

Prix : Gratuit

Atout : Wheeler Dealer (vous pouvez échanger des voitures à l'Autoshow)

La Maison de Mei se situe au nord de Tokyo © Xbox Game Studios

La Maison de Mei est votre premier port d'attache au Japon et vous attend dès le lancement. Suivez simplement la campagne solo pour vous la voir offrir. L'atout Wheeler Dealer est actif dès le jour un et vous ouvre l'accès à l'échange de voitures à l'Autoshow. Si seulement on nous offrait une maison comme ça dans la vraie vie…

04 Tokyo House

La Tokyo House est offerte avec la Premium Edition © Xbox Game Studios

Emplacement : Ouest de Tokyo City, proche du centre urbain

Tampon : Jaune

Prix : 3 000 000 CR (gratuit avec le VIP Membership de la Premium Edition)

Atout : Tirage quotidien — un tirage gratuit à chaque connexion quotidienne

Si vous prenez la Premium Edition de Forza Horizon 6, la propriété la plus chère (et la meilleure) du jeu vous revient sans rien débourser. Les autres devront sortir le carnet de chèques : 3 000 000 de crédits pour ce bien en plein centre, qui vous offre en échange un tirage gratuit chaque jour. Pour accumuler cette somme plus vite, consultez notre guide pour gagner des crédits rapidement dans Forza Horizon 6 .

La Tokyo House se trouve à l'ouest de Tokyo © Xbox Game Studios

Astuce : investissez tôt dans la Tokyo House — avec un peu de chance, les tirages compensent vite la mise de départ.

05 Yashiki House

La Yashiki House dans Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Emplacement : Ouest de la région de Hokubu

Tampon : Jaune

Prix : 10 000 CR

Atout : Estate Builds — vous pouvez construire vos propres zones ou circuits.

La Yashiki House se trouve au nord-ouest de la carte de Forza Horizon © Xbox Game Studios

C'est le cadeau royal pour toutes celles et ceux qui jouent à Minecraft ou à Fortnite pour les options de construction, ou qui adorent les city-builders type Cities: Skylines. L'Estate est la maison la moins chère de tout Forza Horizon 6, et l'une des plus utiles. Pour seulement 10 000 crédits, vous débloquez l'Estate Builder qui vous permet de construire vos propres circuits, parcours de drift, parcs de stunts et zones de Car Meet. Si vous avez le moindre attrait pour le mode créatif : foncez.

06 Minka House

Vous sentez la brise marine ? © Xbox Game Studios

Emplacement : Région d'Ito, près de la plage et de la crique

Tampon : Vert

Prix : 450 000 CR

Atout : Credit Stunts — 10 % de crédits en plus sur les événements Horizon Stunt Party

La Minka House est nichée dans un village de pêcheurs pittoresque © Xbox Game Studios

La Minka House vous attend derrière le tampon vert. Si vous enchaînez régulièrement les Stunt Party en ligne dans Forza Horizon 6, le bonus de crédits maison tourne en permanence. Pour qui passe déjà beaucoup de temps sur ces événements, c'est un achat solide qui se transforme vite en petite fortune.

07 Hakusan Mountain Lodge

Le chalet offre une vue sur le mont Fuji © Xbox Game Studios

Emplacement : Nord de la région de Sotoyama, en zone montagneuse

Tampon : Bleu

Prix : 635 000 CR

Atout : un emplacement de garage supplémentaire et Cool Credits (+10 % de crédits sur les Horizon Life)

Le chalet se trouve tout au nord de la carte de Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Les amateurs de chalets de montagne pittoresques en auront pour leur argent avec cette maison dans Forza Horizon. La lodge des monts Sotoyama est la première propriété à embarquer deux atouts actifs en même temps. Outre l'emplacement de garage supplémentaire, elle apporte un bonus permanent de crédits sur tous les événements Horizon Life. Si vous passez beaucoup de temps en monde ouvert, vous rentabilisez vite votre achat.

08 Funji Unkai House

La Funji Unkai House est l'une des plus belles propriétés du jeu © Xbox Game Studios

Emplacement : Région de Shimanoyama, juste au sud de la Maison Yashiki

Tampon : Orange

Prix : 830 000 CR

Atout : Career Driver — 10 % de crédits en plus à la fin des Horizon Jobs

Les livraisons de Tokyo Food avec le Raku Raku Express sont une activité annexe plutôt fun dans le monde ouvert de Forza Horizon 6. Atteindre le niveau maximum (Boss) reste en revanche l'un des succès les plus chronophages du jeu. Pratique, du coup, de pouvoir empocher plus de crédits sur ces missions de livraison, non ?

La Funji Unkai se situe au nord-ouest de la carte © Xbox Game Studios

Eh bien dans ce cas, foncez sur la Funji Unkai House. Vous y gagnez 10 % de crédits en plus à la fin de chaque mission Job. Pratique pour avancer plus vite. Encore mieux pour amortir le prix d'achat de la maison.

09 Soko 78

Un hangar. En guise de maison ? Pourquoi pas © Xbox Game Studios

Emplacement : Est de Tokyo City

Tampon : Violet

Prix : 980 000 CR

Atout : Import/Export — 5 % de remise à l'achat d'une voiture à l'Autoshow

La Vision House dans Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

La deuxième maison de Tokyo City, et l'une des plus utiles pour les collectionneurs. Si vous achetez régulièrement de nouveaux véhicules à l'Autoshow pour étoffer votre garage, l'atout Import/Export vous fait économiser sur chaque achat. Sur les voitures chères, la différence se sent vite. Cinq pour cent, ça ne paraît pas grand-chose au premier abord, et pourtant : à prendre absolument.

10 Vision House

Posséder la Vision House, c'est avoir réussi © Xbox Game Studios

Emplacement : Région d'Ohtani, au nord-ouest de Tokyo

Tampon : Or

Prix : 1 500 000 CR

Atout : Driving With Friends (+10 % de Skill-Score sur les LINK Skills) + un emplacement de garage supplémentaire

Sans conteste la plus belle propriété de tout Forza Horizon 6. Elle évoque une villa des Hollywood Hills à Los Angeles. La Vision House est la dernière et la plus chère des maisons dans Forza Horizon, et elle embarque d'emblée deux atouts bien sentis.

La Vision House dans Forza Horizon 6 © Xbox Game Studios

Le bonus LINK Skills prend tout son sens à plusieurs en multijoueur. Si vous visez le tampon or de Maître-Explorateur, c'est ici que se trouve votre récompense. À condition, bien sûr, d'avoir le portefeuille qui suit. Pour vous donner toutes les chances de réunir ces crédits maison rapidement, jetez un œil à notre guide complet pour bien débuter dans Forza Horizon 6 .

11 L'Estate dans Forza Horizon 6

L'Estate, autrement dit la Yashiki House, est la seule maison de Forza Horizon 6 où vous pouvez aménager non seulement la garage, mais aussi l'ensemble du terrain extérieur. C'est aussi la réponse directe à la question : y aura-t-il des maisons dans Forza Horizon 6 réellement personnalisables ? Oui — et celle-ci en est la vitrine.

Comment ouvrir le mode Builder : garez-vous devant la rampe à l'extérieur de la maison. La valeur actuelle de l'Estate apparaît en haut à gauche, ainsi que le menu Estate Options. De là, vous accédez directement à l'Estate Builder.

Dans le mode Builder, vous supprimez des objets, en ajoutez d'autres et façonnez le terrain à votre guise — tant que vous ne dépassez pas la limite d'objets. Les props s'achètent avec des crédits directement dans la Prop Library du Builder.

Circuits, parcs de stunts ou points de rendez-vous ? À vous de choisir © Xbox Game Studios

Utiliser les Community Estates : vous ne voulez pas construire vous-même ? Aucun souci. Via Mes Maisons puis Parcourir les créations de la communauté, vous téléchargez les layouts d'autres joueurs et les appliquez à votre propre maison. Condition : avoir assez de crédits pour les props nécessaires.

Reset: pour repartir de zéro, l'option Vider ma maison dans la rubrique Mes maisons du menu Mon Horizon retire tous les props posés en un coup.