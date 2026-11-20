GTA 6 est enfin là , et Leonida vous attend. Comme prévu, Rockstar Games a sorti un jeu absolument titanesque qui éclipse tout ce qu'on a connu jusqu'ici en matière de mécaniques et de graphismes dans un monde ouvert. Si vous comptez venir à bout de toute l'histoire de Jason et Lucia , vous avez du pain sur la planche : 91 missions principales, réparties sur cinq chapitres , pour environ 70 heures de jeu. Par son ampleur, GTA 6 se rapproche davantage de Red Dead Redemption 2 que de GTA 5 (normal, c’était le dernier jeu de Rockstar). Voici a liste complète des missions et un bref aperçu de chaque chapitre.

01 GTA 6 durée de vie : combien de temps dure le jeu ?

Vous êtes en manque de sommeil depuis la sortie de GTA VI ? Comme Kameto et Gotaga , il va falloir être solide, parce que le scénario s’annonce assez long !

Pour l'histoire principale, comptez environ 70 heures. Sans grande surprise, Grand Theft Auto 6 est nettement plus copieux que son prédécesseur direct, sorti il y a 13 ans. En termes de contenu, ce jeu en monde ouvert éclipse même Red Dead Redemption 2 . Prévenez votre entourage que vous allez disparaître pendant un bon bout de temps (mais donnez-leur de vos nouvelles pour les rassurer).

Retour à Vice City © Rockstar Games

En plus, les missions principales ne sont qu'une facette du jeu. Un jeu comme GTA brille aussi par ses activités annexes, et celles-ci sont ici non seulement bien plus variées, mais aussi plus nombreuses qu'auparavant. Si vous faites également les missions secondaires et participez aux différentes activités, vous atteindrez vite les 90 à 100 heures. Et celles et ceux qui veulent vraiment tout boucler à 100 % devront compter plus de 200 heures.

Ce n'est pas seulement dû au nombre impressionnant de missions principales. D'un chapitre à l'autre, le monde du jeu évolue aussi de façon sensible : de nouvelles zones, de nouveaux contacts et de nouvelles possibilités s'ouvrent à vous. Ça vaut donc le coup de faire un tour dans Leonida après chaque changement de chapitre, avant de reprendre l'histoire.

Le contenu de GTA 6 :

Chapitres de l'histoire : 5

Missions principales : 91

Histoire principale : environ 70 heures

Avec les contenus annexes : entre 90 et 100 heures

Complétion à 100 % : plus de 200 heures

Cela peut sembler évident, mais la suite de l’article contient son lot de légers spoilers. Si vous souhaitez découvrir l’histoire pas à pas, c’est le moment de se dire au revoir (et à bientôt).

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02 Chapitre 1 : Just Like Paradise

Au début de GTA 6, le jeu en monde ouvert présente d'abord séparément ses deux protagonistes, Lucia et Jason , avant que leurs chemins ne se croisent. Détail intéressant : il n'est possible de passer librement d'un personnage à l'autre que plus tard dans le jeu.

Le personnage de Lucia dans GTA VI © Rockstar Games

À ce moment de l’aventure, Lucia est encore derrière les barreaux : l'introduction revient donc surtout à Jason. Petits boulots de contrebande, missions ponctuelles, quelques connaissances louches : le premier chapitre démarre volontairement en douceur et vous laisse prendre vos marques à Leonida tranquillement. En parallèle, l’intrigue de Lucia, qui mène à sa libération, se met en place. Avec 22 missions, ce chapitre d'ouverture est déjà bien rempli.

Prologue Partie de pêche Aux armes Juste égratignure Frais de labo Attention indésirable Plomberie Hé, Arnold ! Island Dreams Feng Shui Enfin Libre Buckme Nettoyer après Donnie Terre à Terre Ciel dégagé Permission de sortie Bourbier Bye Bye Don Recalibrage Piège à touristes Home Sweet Home Sortie d'Hôpital

03 GTA 6 chapitre 2 : Paradise Lost

Lucia et Jason admirent la vue sur Vice City © Rockstar Games

Lucia prend les commandes. Fraîchement sortie de prison, bracelet électronique à la cheville, elle doit d'abord trouver ses marques. Les missions tournent autour du quotidien, de nouvelles amitiés et de petites arnaques. Avec 11 missions, c'est le deuxième chapitre le plus court ; Jason fait son retour vers la fin de cette section.

Y a-t-il dans le sac ? Traque ambulance Nouvelle adresse Virées entre filles Moses Véhicule quotidien Et moi Dunk ! Course matinale Pause café Délits et délices Heurts de départ

04 Chapitre 3 : Tits Ass Drug Money

Bienvenue à Vice City. Après deux premiers chapitres concentrés sur les lieux environnants de la carte de Leonida, direction la grande ville qui, sans surprise, est évidemment bien plus vivante et détaillée que dans GTA Vice City, sorti en 2002.

De quoi en prendre plein les yeux © Rockstar Games

À partir de là, ça devient bruyant : Jason et Lucia arpentent ensemble la métropole, nouent de nouveaux contacts et s'enfoncent toujours plus dans le milieu criminel local. Deals de drogue, vols de voitures, braquages de banques et, pour finir, le grand coup contre le cartel. Avec 26 missions, le troisième chapitre est le plus copieux de tout le jeu.

Bienvenue à Vice City Came de choix Rencontre avec les Heder Origine douteuse Mami a toujours raison Urgence immobilière Tyrone Litière cachotière Services voiture En vedette Boobie Time Premières impressions La main dans le sac Crosstown Traffic Enquête de solvabilité Voler le Zorruso pour Randy Sinfrontera National Bank Experte en sécurité Conduire ou mourir En bonne compagnie Le chaînon manquant Un plan bien monté Cooties Une banlieue came Explosifs cachés Le coup du cartel

05 Chapitre 4 : Vice City, Baby

La ville est à vous, mais la loi vous surveille © Rockstar Games/Take-Two

Place aux grandes ambitions. Du côté d'Ocean Beach, Jason et Lucia montent leur propre opération. Missions de sécurité, livraisons, opérations sous couverture : le quatrième chapitre est très chargé, et surtout plus ambitieux que ce qui précède : les enjeux montent nettement et l'intensité de l'histoire passe pour de bon à la vitesse supérieure. À la fin vous attend l'une des grandes confrontations de l'histoire. (Pas d'inquiétude, nous n'en dirons pas plus pour éviter les spoilers.)

Ocean Beach Une autre vie Voitures de fonction Avocat Fête de cristal Poids lourd Shooting photo Prise de masse Montre en main Afflux de liquidités Amat'heure Sale boulot Bagage encombrant Babysitting nocturne Nouvelles pièces à conviction Mise à sac musclée Jeu d'enfant Têtes d'affiche Surveillance rapprochée Méthode de livraison Une équipe en béton Restauration complète Trafic aérien La dernière chevauchée (Spoiler) Non, on ne vous dira rien. Vraiment pas.

06 Le final de GTA 6 : chapitre 5, Top of the World, Ma

Ce qui se passe à Vice City reste à Vice City © Rockstar Games

Si vous avez atteint le chapitre 5 de GTA 6, vous approchez lentement mais sûrement du grand final. Et comme souvent chez Rockstar, il envoie du lourd. Le final est court, mais incroyablement intense. En seulement sept missions, Jason et Lucia repartent ensemble une dernière fois : voler des voitures, récupérer des livraisons, échafauder de nouveaux plans. Ce qui se passe dans la dernière mission, nous ne le révélerons pas. Seulement ceci : ne vous faites pas spoiler la fin.

Vol de coucou En quête de liberté VC Baby Flair marin Opération Savage Glory Garde préventive [Spoiler: Finale]

Félicitations, vous avez bouclé GTA 6 ! Enfin, l'histoire principale, du moins. Une fois les 91 missions dans la poche, Leonida est loin d'avoir dit son dernier mot. Missions secondaires à la pelle, activités en tout genre, des matchs de basket aux parties de pêche, il y a de quoi repousser le générique de fin encore longtemps en attendant l’arrivée du multi (votre canapé est prévenu).

FAQ missions et chapitres de GTA 6

Combien de missions compte GTA 6 ?

L'histoire de GTA 6 compte au total 91 missions principales. Les missions secondaires et les activités viennent s'y ajouter.

Combien de chapitres compte GTA 6 ?

Cinq chapitres vous attendent au total, qui portent les noms suivants : Just Like Paradise, Paradise Lost, Tits Ass Drug Money, Vice City, Baby et Top of the World, Ma.

Quel est le chapitre le plus long ?

Le chapitre 3 (la partie centrale de GTA 6) avec 26 missions, juste devant le chapitre 4 et ses 25 missions. Le final, au chapitre 5, est le plus court avec sept missions.

Combien de temps faut-il pour terminer l'histoire de GTA 6 ?

Comptez au moins 65 à 70 heures de jeu pour l'histoire principale. Avec les contenus annexes, on est plutôt sur 90 à 100 heures, et plus de 200 heures pour le 100 %.

Est-ce que je joue tout le temps avec Lucia et Jason ?

Non. Le chapitre 1 est surtout centré sur Jason, le chapitre 2 surtout sur Lucia. À partir du chapitre 3, vous êtes toujours ensemble à Vice City et pouvez passer d'un personnage à l'autre.