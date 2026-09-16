GTA 6 : toutes les infos sur Jason Duval

Aux côtés de Lucia Caminos , Jason Duval est la deuxième moitié du duo à la Bonnie and Clyde jouable dans GTA 6 . Si Lucia semble être le moteur du tandem, Jason, lui, ne demande qu'une chose : une vie tranquille (pas de pot, cela ne semble pas être au programme). Découvrez les infos officielles à son sujet, et sa place dans l'histoire des protagonistes de GTA .

Et si vous voulez tout savoir sur le jeu en lui-même, notre guide complet avant la sortie de GTA VI vous attend à bras ouverts.

01 Qui est Jason Duval dans GTA 6 ?

Les chemises toujours au sommet à Vice City © Rockstar Games

Comme on l’a dit, Jason Duval est l'un des deux protagonistes de GTA 6 avec Lucia Caminos. Rockstar le résume en une seule phrase : « Jason veut une vie simple, mais elle ne cesse de se compliquer pour lui. » Autrement dit, tout indique que Jason n’a pas réellement choisi cette vie de hors-la-loi.

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Contrairement à Lucia qui se rebelle activement contre sa situation, Jason donne d'emblée l'impression de quelqu'un qui n'a rien demandé et qui se fait pourtant constamment rattraper par le crime. C'est justement ce conflit intérieur, entre l'envie d'une vie tranquille et la réalité de sa condition de criminel à Leonida , qui fait avancer son personnage.

Élément Détail Nom Jason Duval Rôle Personnage principal de GTA 6 Lieu de résidence Vice City (État de Leonida) Passé Jeunesse difficile, passage dans l'armée américaine, puis trafic de drogue dans les Keys Particularité Formation militaire Contacts importants Brian Heder (patron), Cal Hampton (ami)

02 Le passé de Jason Duval dans GTA 6

D’après les devs, Jason a grandi dans un environnement rempli d'arnaqueurs et de criminels. Après une jeunesse difficile, il a rejoint l'armée américaine, apparemment pour échapper à ce passé. Sauf que celui-ci a fini par le rattraper.

Après son passage chez les militaires, Jason se retrouve donc de nouveau dans son ancien milieu, cette fois aux Leonida Keys. Ce lieu est une des portions de l'État où se déroule le jeu, directement inspiré de la Floride (peut-être que Jason pourra aller voir un match des Miami Dolphins ?).

Il y travaille pour des trafiquants de drogue locaux, notamment pour un dealer plus âgé du nom de Brian Heder (incarné par Stephen Root, de son propre aveu). Ce dernier le loge apparemment gratuitement dans l'un de ses biens, en échange de quoi Jason l'aide sur des petits boulots d'intimidation et de collecte (attention Rockstar, pas de scénario à la Arthur Morgan cette fois !). Son entourage proche compte aussi son ami Cal Hampton, qui préfère rester à la maison et passe son temps à écouter les communications radio des garde-côtes.

Cal Hampton et Jason Duval sont meilleurs amis dans GTA 6 © Rockstar Games

Rockstar n'a pour l'instant pas détaillé le moment exact du basculement entre l'armée et la criminalité, ni ce que Jason a vécu concrètement pendant sa jeunesse. A-t-il été trahi par un supérieur comme Vic Vance dans Grand Theft Auto: Vice City Stories ? Il va falloir patienter pour le découvrir.

03 Jason et Lucia : son rôle dans la relation

Pour Jason, la rencontre avec Lucia pourrait être, selon Rockstar, la meilleure ou la pire chose qui lui soit jamais arrivée. Cette incertitude façonne son attitude envers elle pendant une grande partie de l'histoire. Et comme on le sait déjà grâce aux détails de gameplay déjà dévoilés , c'est à vous de décider quel type de relation Jason et Lucia entretiennent.

Vous aurez le rôle de Cupidon (ou pas) dans GTA VI © Rockstar Games

Voilà le pitch côté histoire : quand un braquage basique tourne mal, Jason et Lucia se retrouvent embarqués dans une conspiration criminelle qui s'étend à tout l'État de Leonida. À partir de là, ils dépendent l'un de l'autre pour survivre. Jason y apporte sa loyauté : dans l'une de ses répliques, il dit à Lucia « If anything happens, I'm right behind you » (« S'il arrive quoi que ce soit, je suis juste derrière toi »). Cette relation se transforme-t-elle vraiment en romance ? Elle évoluera au fil des messages, des sorties communes et des jobs.

04 La personnalité de Jason : le contrepoint calme

Alors que Lucia peut se montrer impulsive, apte au combat et prête à prendre des risques, Jason paraît nettement plus réservé dans les images dévoilées jusqu'ici. L'ancien développeur de Rockstar Mike York, qui a analysé l'Extended Look , décrit les mouvements de Jason comme méthodiques, réfléchis et étonnamment lents. Cela reflète sa formation militaire : le protagoniste de GTA 6 agit avec calcul plutôt que par impulsion.

Lucia et Jason admirent la vue sur Vice City © Rockstar Games

Cette attitude contrôlée et introvertie transparaît aussi dans les dialogues entre les deux personnages. Dans une scène, Jason laisse entendre qu'il se sent plus à l'aise avec une arme à la main qu'en pleine conversation. Lucia lui répond alors simplement de se montrer charmant. Ce contraste, entre un Jason calme et maîtrisé et une Lucia impulsive et casse-cou, semble volontaire : il permet aux deux de se compléter, aussi bien dans le gameplay que dans l'histoire.

Le choix musical de l'Extended Look souligne également cette différence. Sur les scènes de Jason, on entend « People Are People » de Depeche Mode (un groupe des années 80 pour les plus jeunes), un titre qui parle de la colère et de l'incompréhension entre les êtres humains. Les scènes de Lucia sont, elles, accompagnées de « Devil Woman », un morceau nettement plus agressif.

Jason Duval vise juste © Rockstar Games

05 Qui double Jason ?

Pour l’heure, rien n'a été officialisé concernant l’acteur qui prête sa voix à Jason, ce qui n’a évidemment pas empêché les fans de spéculer. L'acteur Troy Baker a publiquement démenti être impliqué dans le développement du jeu. Plus récemment, une mention sur un CV a relancé les spéculations autour du nom Gregory Joseph Connors, tandis que celui de Dylan Rourke circule aussi. Bien sûr, en attendant un communiqué officiel, tout cela n’est que spéculations.

06 Le gameplay de Jason et l'Extended Look de GTA 6

Dans l'Extended Look diffusé le 27 août 2026, Jason est au centre de la plupart des scènes d'action. Il se déplace avec assurance dans des pièces occupées par des ennemis et se retrouve notamment dans une fusillade en plein labo de drogue. Vers la fin de l'extrait, il enchaîne façon film d'action contre des ennemis qui envahissent un bâtiment, une scène qui rappelle fortement le film Piège de cristal (Die Hard).

Lucia et Jason n'ont pas de pitié © Rockstar Games

Sur le plan du gameplay, on note aussi quelques parallèles avec Max Payne, dont le troisième épisode est aussi sorti des studios Rockstar Games.

Vous pouvez à tout moment basculer entre Jason et Lucia. Si vous êtes tous les deux dans le même véhicule, vous passez directement de conducteur à passager, avec la possibilité d'alterner entre conduite et tir en pleine course-poursuite. Si les deux protagonistes sont séparés, le changement passe par une courte animation de transition, comme dans GTA 5 , peu importe où se trouve chaque personnage à Leonida.

Autre détail intéressant : au corps à corps aussi, Jason et Lucia auraient des gameplays différents. Selon le créateur de contenu italien MikeShowSha et une présentation en mode « hands-off » chez Rockstar North ( via Reddit ), Lucia miserait plutôt sur une approche technique, avec des touches de kickboxing et de MMA. Jason, de son côté, s'appuierait davantage sur la force brute.

07 Jason face aux autres protagonistes de GTA

Comparé aux précédents protagonistes de l'histoire de GTA , Jason se distingue avant tout par sa réserve. Des personnages comme Tommy Vercetti dans GTA Vice City ou Niko Bellic dans GTA 4 avaient d'emblée une personnalité plus tranchée et des répliques marquantes. CJ, dans San Andreas, apportait quant à lui beaucoup de chaleur et un fort ancrage familial à son histoire. Jason, pour l'instant, ressemble plutôt à un observateur qui préfère l’action au dialogue.

Michael De Santa, une référence sur pattes à Heat © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Cette réserve n'est pas vue d'un bon œil chez les fans. On peut notamment le comparer à Michael De Santa dans GTA 5, lui aussi plutôt introverti et ruminant, tandis que son partenaire Franklin Clinton apportait le côté plus terre-à-terre et accessible de l'histoire. Ce même schéma, un personnage réservé aux côtés d'un partenaire plus impulsif, semble se répéter avec Jason et Lucia. Certaines voix critiques craignent même que Jason ne devienne un protagoniste standard relativement interchangeable, pendant que Lucia, première héroïne non optionnelle de la série, récupère l'essentiel de l'attention.

Niko Bellic a amené une touche plus sombre à la franchise © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Reste à savoir si ce ressenti se confirmera après la sortie. Pour l’instant (et c’est normal) Jason semble moins marquant que Niko Bellic, mais pour en être sûr, rendez-vous le 19 novembre !