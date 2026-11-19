Dans Grand Theft Auto VI , aucun crime (ou presque) ne reste secret. La police de GTA 6 a de la mémoire. Si vous braquez une station-service à Vice City et que vous revenez ensuite tranquillement sur les lieux du crime avec la même chemise hawaïenne, vous allez avoir une mauvaise surprise. Rockstar Games a complètement remanié le système de recherche : on retrouve six étoiles, mais un tout nouveau système de Heat et des zones de recherche qui restent chaudes même après la course-poursuite débarquent. Découvrez ici comment fonctionnent les flics de Leonida , comment vous vous retrouvez sur leur radar et comment vous débarrasser rapidement des niveaux de recherche élevés.

01 Niveau de recherche dans GTA 6 : pas de témoins, pas d'étoiles

L'essentiel en bref :

Niveau de recherche maximal : 6 étoiles (GTA 5 : 5 étoiles)

Déclencheurs : témoins, caméras de surveillance, alarmes, véhicules équipés d'un traceur

Nouveau : des symboles de Heat sous les étoiles indiquent ce que la police sait de vous

Types de Heat : visage, vêtements, véhicule, arme, enregistrements vidéo, complice

Zones Hot : les zones de recherche rouges restent actives après la fuite, et potentiellement toute la carte à six étoiles

Minimap : les forces de l’ordre n’y sont pas affichées, seul le Focus les rend visibles à travers les murs

Le système de recherche de la police a subi pas mal de changements © Rockstar Games

Dans GTA 5 , on avait l'impression que la police était déjà au courant de vos crimes avant même que vous ne passiez à l'action. C'est terminé. Dans GTA 6 , un méfait doit trouver un chemin jusqu'à la police : un passant appelle les secours, une caméra dans une zone surveillée vous filme ou une alarme se déclenche. Les voitures volées équipées d'un traceur peuvent aussi se signaler d'elles-mêmes. Ça paraît logique, mais pour la série (et pour l'ensemble du paysage gaming), c'est un véritable changement de paradigme.

Conséquence : un crime sans témoins, sans caméras et sans alarme n’entraîne aucune étoile. Les passants signalent même des détails comme l'endroit où ils vous ont vu. Si vous vous baladez dans une rue piétonne avec un fusil d'assaut sur l'épaule, ne vous étonnez donc pas que quelqu'un sorte son téléphone. Le simple fait de porter ostensiblement de grosses armes ou des masques peut éveiller les soupçons avant même le passage à l'acte et alerter la police.

FAQ sur le niveau de recherche de GTA 6 Combien d'étoiles de recherche y a-t-il dans GTA 6 ? Six. GTA 5 était plafonné à cinq étoiles, GTA 6 réintroduit le sixième niveau. Que signifient les étoiles rouges dans GTA 6 ? Vous avez semé la police, mais vous vous trouvez encore dans une zone de recherche. La police continue d'y chercher quelqu'un qui correspond à votre description. Comment se débarrasser du symbole de véhicule ? Descendez et prenez une autre voiture. Selon GTA Base, une nouvelle peinture aide aussi. Puis-je abandonner Lucia ou Jason pour m'échapper ? Non. Si l'un des deux se fait arrêter pendant que vous êtes séparés, la partie compte quand même comme « Busted ». Comment obtenir six étoiles ? Pour obtenir six étoiles dans GTA 6, vous devez survivre à près de 20 minutes de poursuite au total : environ dix minutes jusqu'à cinq étoiles, puis 10 à 15 minutes supplémentaires.

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Les six étoiles en haut à droite sont plus qu'un simple compteur. Leur état indique à quel point la police est proche de vous. Si vous savez les lire, vous saurez s’il vaut mieux mettre immédiatement les gaz ou tourner tranquillement au coin de la rue.

Gardez un œil sur les étoiles dans le coin supérieur droit © Rockstar Games

Étoiles creuses : un crime a été signalé, mais la police n'a pas encore votre description. Le moment idéal pour disparaître discrètement.

Étoiles blanches : les flics vous ont directement en visuel et vous poursuivent activement.

Étoiles blanches clignotantes : vous avez rompu le contact visuel, la police ratisse votre dernière position connue.

Étoiles rouges : la poursuite est terminée, mais vous vous trouvez encore dans une zone de recherche. La police dispose d'informations sur vous et passe le secteur au peigne fin à la recherche de personnes correspondant à votre signalement.

Bon à savoir : aux niveaux les plus élevés, la minimap est recouverte par les gyrophares rouges et bleus. Il ne vous reste alors plus qu'à guetter les voitures de patrouille de vos propres yeux.

03 Le système de Heat : ce que la police sait de vous

Le cœur du nouveau système de Grand Theft Auto VI se trouve juste sous les étoiles : des symboles de Heat rouges. Chacun correspond à une information que des témoins ou des agents ont recueillie sur vous. Plus il y a de symboles allumés, plus il est difficile de semer la police. La bonne nouvelle : chaque symbole peut être éliminé de façon ciblée.

Surprise : il y aura des braquages dans GTA 6 ! © Rockstar Games

Les symboles de Heat de GTA 6 et comment les faire disparaître :

Visage : mettez un masque ou un couvre-chef avant le crime, passez chez le coiffeur après

Vêtements : changez-vous entièrement, un seul accessoire ne suffira peut-être pas

Véhicule : changez de voiture, abandonnez-la ou faites-la repeindre

Arme : rangez-la, mettez-la dans la voiture ou débarrassez-vous-en

Enregistrements vidéo : effacez ou volez les images, ou détruisez les caméras au préalable

Complice : envoyez Jason et Lucia dans différentes directions

Les symboles de Heat de GTA 6 sont visibles dans le coin supérieur droit © Rockstar Games

Le symbole du duo est particulièrement intéressant. La police sait que Jason et Lucia font équipe. Si vous vous séparez, cette caractéristique disparaît. Mais attention, la romance à la Bonnie et Clyde reste de rigueur : si l'un des deux se fait arrêter pendant que vous êtes séparés, vous aurez quand même droit à un « Busted ». Laisser votre partenaire derrière vous en guise de sacrifice ne fonctionne donc pas.

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Rockstar Games pousse nettement le curseur du réalisme, et ça se ressent sur l'ensemble du gameplay. Les flics de GTA 6 n’apparaissent plus comme par magie à côté de vous, sortis de nulle part. Ils arrivent physiquement sur place, transmettent leurs observations par radio et suivent plusieurs caractéristiques à la fois, au lieu de la seule dernière voiture aperçue. Plutôt que de foncer tête baissée dans les échanges de tirs, ils peuvent désormais planifier une approche tactique individuelle.

Les forces de l'ordre ont des yeux partout dans GTA 6 © Rockstar Games

Une fuite réussie ne signifie pas la fin des ennuis. La zone autour du lieu du crime reste marquée en rouge sur la carte : c'est ce qu'on appelle une zone Hot. Davantage d'agents y patrouillent et recherchent activement quelqu'un qui correspond aux infos qu’ils ont sur vous. Si vous revenez trop tôt avec le même look, la traque reprend. À six étoiles, la Hot Area peut s'étendre à toute la carte.

Important pour planifier votre fuite : les policiers ne sont plus affichés sur la minimap. Avec le Focus, vous pouvez toutefois les voir à travers les murs. C'est votre vision à rayons X pour les situations tendues.

05 Six étoiles : le boss final

Après 13 ans à cinq étoiles à Los Santos, le sixième niveau fait son retour (normal pour un GTA 6). Par contre, il ne s’obtient pas en quelques tirs de fusil à pompe. Même si vous semez un chaos monstre et réduisez le monde en cendres, vous n’aurez d'abord que quatre ou cinq étoiles. Comme d’habitude, le moyen le plus rapide d'atteindre les niveaux élevés est d'attaquer un policier ou une policière, ce qui rapporte immédiatement trois étoiles. Si vous pénétrez dans le Vice City Airport ou la Mike Zero Air Station, vous passez directement à quatre ou cinq étoiles.

Pour la sixième étoile, c’est une question de survie et d’endurance, il faut tenir environ dix minutes à cinq étoiles.

Dans GTA 6, la police est plus difficile à semer © Rockstar Games

Qu'est-ce qui vous attend à six étoiles dans GTA 6 ? Vous croiserez des véhicules blindés qui vous percutent de plein fouet, des voitures de patrouille plus rapides, plusieurs hélicoptères et une flopée d'agents bien agressifs. Un petit conseil : quittez le centre-ville étroit de Vice City et filez sur l'autoroute vers le nord ou l'ouest, où il est plus difficile d'installer des barrages routiers.

La rançon du succès : à six étoiles, la police ne cesse jamais de vous chercher. Les zones de votre poursuite restent surveillées jusqu'à ce que vous soyez arrêté ou éliminé. Si vous voulez retourner sur les lieux du crime, il vous faut une nouvelle tenue, une nouvelle apparence et une nouvelle voiture.

06 Se débarrasser rapidement du niveau de recherche dans GTA 6 : les meilleures astuces

Lucia et Jason sont sans pitié © Rockstar Games

La règle d'or dans GTA 6 : ne vous contentez pas de fuir, devenez quelqu'un d'autre. En éliminant les symboles de Heat, vous compliquez la tâche de la police. Grâce aux conseils suivants, vous pouvez rapidement faire baisser votre niveau de recherche dans GTA 6 :

1. Rompre le contact visuel

Le grand classique fonctionne toujours. Bifurquez dans des ruelles, disparaissez dans des bâtiments ou entrez dans un parking couvert. Dès que les étoiles passent du blanc au clignotant, vous avez franchi le premier obstacle. Contre les hélicoptères, les tunnels, les ponts et consorts sont efficaces.

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2. Moteur coupé, tête baissée

Une astuce tirée de l'Extended Look : si une patrouille passe, coupez le moteur et les phares et baissez-vous dans la voiture. Rockstar a en outre montré qu'à pied, vous pouvez vous accroupir derrière un abri pour rester hors du champ de vision d'un agent.

3. Changer de voiture

Si la police connaît votre véhicule, abandonnez-le. Dans l'Extended Look, le symbole de véhicule disparaît dès que Lucia sort de la voiture. Pour une scène digne d'un film, vous pouvez aussi, comme Lucia, incendier la caisse repérée et repartir avec un autre véhicule. Une voiture fraîchement volée est d'abord inconnue de la police, mais dans le cas des modèles coûteux, elle peut être signalée via un traceur.

4. Changer de look

Les magasins de vêtements et les safehouses sont vos meilleurs amis. Encore mieux : vous pouvez stocker des tenues de rechange dans le coffre de votre propre véhicule. Un changement de costume express sur le parking, et vous ne correspondez plus à la description.

5. Arme rangée, partenaire éloigné

Rangez votre arme ou mettez-la dans la voiture, et le symbole d'arme appartient au passé. Si Jason et Lucia se séparent, la caractéristique du duo disparaît. Partir dans deux directions opposées fait aussi baisser le niveau de recherche d'une étoile.

6. Sortir de la zone Hot

Une fois tous les symboles éliminés, quittez la zone et restez à l'écart un moment. Le secteur se refroidit avec le temps si vous n'y commettez pas de nouveaux crimes.

07 Mieux vaut prévenir que fuir

Le meilleur niveau de recherche est celui que vous n'obtenez jamais. Mettez votre masque avant un braquage, pas après. GTA 6 propose toute une série de tenues parmi lesquelles choisir, comme des déguisements de senior ou de mannequin. Pensez aussi à détruire les caméras et à désactiver les alarmes avant de passer à l'action. Garez votre voiture un peu à l'écart et déposez des vêtements de rechange le long de l'itinéraire.

Une nouveauté plus que bienvenue : on peut quasiment jouer à GTA 6 en pacifiste. Les braquages et les crimes peuvent être réalisés sans recourir aux armes à feu. Si, par exemple, vous vous garez suffisamment loin, prenez l'entrée de service, détruisez toutes les caméras et désactivez l'alarme, vous n'alerterez pas la police.

Lucia et Jason font la paire dans GTA VI © Rockstar Games

En revanche, si vous tirez dans tous les sens, les appels aux secours arrivent plus vite. Même avec peu d'étoiles, une règle s'applique : tirer sur les forces de l’ordre fait immédiatement dégénérer la situation. Et rassurez-vous : selon Rob Nelson de Rockstar North, vous pouvez toujours vous défouler sur les PNJ volontairement. Simplement, cela a désormais beaucoup plus de conséquences.

08 GTA 6 vs GTA 5 : le système de recherche en comparaison

Fonctionnalité GTA 6 GTA 5 Nombre maximum d’étoiles 6 5 La police a besoin de témoins Oui Non Les vêtements modifient la recherche Oui Non L'arme joue sur la recherche Oui Non Le véhicule impact la recherche Oui Oui Enregistrements de surveillance Oui, peuvent être effacés Oui, limités Mémoire de la police après la fuite Oui Non Hot Areas Oui Non Patrouilles sur la minimap Non Oui