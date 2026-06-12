Qu'est-ce que l'HYROX et pourquoi est-il si populaire ?

01 Qu'est-ce que l'HYROX ?

HYROX, c'est la rencontre entre la course à pied et le fitness fonctionnel : un format clair, normalisé et pensé pour tous les niveaux. Contrairement aux courses traditionnelles ou aux courses à obstacles, les événements HYROX suivent un format identique partout dans le monde. Huit stations d'exercices fonctionnels s'intercalent entre des runs de 1 km. Aussi simple que ça.

Ce format standardisé garantit que chaque course soit identique et place tous les concurrents à armes égales. Cette constance du format d'un événement à l'autre permet aux athlètes de comparer leurs temps et leur progression, où qu'ils s'alignent sur la ligne de départ, et nourrit un véritable sentiment de communauté et de compétition à l'échelle mondiale.

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Quels sont les exercices et épreuves de l'HYROX ?

Sur une course HYROX, vous parcourez 8 km au total, divisés en blocs de 1 km, et chaque kilomètre est suivi d'une station d'entraînement différente à enchaîner le plus vite possible. Les huit stations exigeantes couvrent tout : du rameur à la poussée de traîneau, en passant par les wall balls et les burpees.

Voici la structure d'une course HYROX :

1 km de course

1 000 m de Ski Erg

1 km de course

50 m de Sled Push

1 km de course

50 m de Sled Pull

1 km de course

80 m de Burpee Broad Jumps

1 km de course

1 000 m de rameur

1 km de course

200 m de Farmers Carry

1 km de course

100 m de Sandbag Lunges

1 km de course

100 Wall Balls

Le format de la course HYROX reste le même à chaque événement © HYROX

02 L'HYROX est-il difficile pour les débutants ?

Pour s'adapter à tous les niveaux, deux catégories de compétition coexistent, Pro et Open. La catégorie Open s'adresse à toute personne qui veut se lancer un défi, tandis que la catégorie Pro est réservée aux athlètes au niveau de forme plus élevé, prêts à se mesurer aux meilleurs.

Pour celles et ceux qui visent vraiment le haut niveau, l' Elite 15 représente le sommet de la compétition : la crème de la crème. Seuls les participants réguliers ont une chance de se hisser dans cette catégorie prestigieuse.

« Le niveau d'entrée est vraiment bas », explique Jake Dearden , coach HYROX et athlète Elite 15. « C'est parce que les mouvements ne demandent pas un niveau de technique énorme par rapport à d'autres sports. N'importe qui peut s'inscrire, du sportif lambda en salle de sport à l'athlète HYROX confirmé. »

8 épreuves sont séparées de courses de 1 km lors des événements HYROX. © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool Quotation Les mouvements ne demandent pas un niveau de technique énorme. N'importe qui peut s'inscrire

L'HYROX est conçu pour tester la force, l'endurance et la condition physique générale des participants. Cette faible barrière à l'entrée permet à de nombreux pratiquants de salle de sport de prendre part à un événement HYROX, mais ne vous y trompez pas : cette course de fitness exige une bonne condition physique globale et une vraie préparation pour le jour J.

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Il suffit de se rendre sur le site officiel et de réserver sa place dans la division de son choix. Les places dans les deux catégories partent rapidement : mieux vaut être réactif à l'ouverture des inscriptions. De nombreuses courses du calendrier HYROX à travers le monde affichent déjà complet.

Prix des billets par catégorie

L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans mais ils doivent tout de même être munis d'un ticket. Il faut avoir au moins 16 ans pour pouvoir assister à une compétition HYROX seul.

Il faut savoir que les prix varient selon les lieux, et des frais de service s'ajoutent au prix des billets.

Catégorie Classe Genre Prix indicatif /personne Singles Open Homme / Femme 79 € à 139 € Singles Pro Homme / Femme 89 € à 149 € Doubles Open Homme / Femme / Mixte 89 € à 110 € Doubles Pro Homme / Femme 99 € à 120 € Relais (4) Open Homme / Femme / Mixte 65 € à 79 € Relais (4) Pro X Non proposé Spectateur X X 15 € à 25 € / jour

04 Quelles sont les catégories d'âge à l'HYROX ?

Les événements HYROX se déclinent en trois divisions principales : Singles, Doubles et Relais qui suivent toutes le même format d'épreuves. À l'exception du Relais, chaque division propose les catégories Open et Pro et se subdivise ensuite en catégories d'âge. Cette structure permet à des athlètes de tout âge de courir ensemble tout en se classant face à leurs pairs dans une tranche d'âge précise, pour une compétition juste et inclusive.

Voici les tranches d'âge des divisions individuelles (HYROX Open et HYROX Pro). L'âge est déterminé le jour de la course, avec 14 tranches au total, des plus jeunes aux seniors. C'est le format au découpage le plus fin, qui garantit que vous courez parmi vos pairs.

Moins de 24 ans (16-24)

Puis par tranches de cinq ans : 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69

Et les catégories seniors : 70-74, 75-79, 80-84, 85-89

Pour la division HYROX Doubles , l'âge est calculé à partir de la moyenne des âges des deux partenaires le jour de la course. Avec six tranches d'âge, ce format laisse plus de souplesse aux équipes mixtes en âge.

Moins de 29 ans (16-29)

30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+

Les équipes HYROX Relais, composées de quatre membres, sont classées dans deux tranches d'âge seulement, calculées sur la moyenne des âges de l'équipe.

Moins de 40 ans

40+

En quoi consiste un entraînement HYROX ?

La course alterne huit stations d'exercices fonctionnels et huit runs de 1 km, à effectuer dans le même ordre quelle que soit la division ou la catégorie. Comme il n'y a pas de limite de temps, l'HYROX reste accessible à tous les niveaux, avec des catégories plus ou moins exigeantes selon votre forme et votre expérience.

HYROX Singles Open

C'est le plus accessible des deux formats individuels. L'Open est une épreuve en solo, où chaque concurrent boucle les huit stations d'exercices fonctionnels et les huit 1 km de course. La différence avec le format Pro tient au poids du matériel utilisé sur cinq des huit stations.

HYROX Singles Pro

C'est le format le plus dur de l'HYROX : en division Pro, les concurrents en individuel doivent déplacer des charges très lourdes sur chaque station fonctionnelle. Les athlètes Pro les plus rapides peuvent se qualifier pour l'Elite 15, une série à part qui oppose, sur plusieurs événements de la saison, les 15 meilleurs athlètes HYROX au monde, les meilleurs d'entre eux décrochant un ticket pour le Championnat du monde HYROX .

HYROX Doubles

La division Doubles peut se courir en équipe 100 % féminine, 100 % masculine ou mixte. Sur une épreuve mixte, les poids sont ceux de la catégorie Singles Pro féminine. Si les deux membres du duo doivent boucler les huit runs, ils peuvent se répartir librement le travail aux stations fonctionnelles, ce qui rend ce format sans doute plus accessible que l'équivalent en Singles, puisqu'il offre des moments de récupération entre les efforts.

Jake Dearden et Marc Dean franchissent la ligne d'arrivée © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

HYROX Pro Doubles

C'est la version la plus dure de la division Doubles : la catégorie Pro voit les charges augmenter pour s'aligner sur celles de la Singles Pro.

HYROX Relais

Le Relais est la division HYROX la plus accessible aux débutants, un excellent moyen, pour celles et ceux qui découvrent la discipline, de goûter à l'ambiance avant de passer au Doubles ou au Singles. Disputé en équipe de quatre, ce format demande à chaque membre de l'équipe de boucler deux segments, un segment correspondant à une station d'exercices fonctionnels suivie d'un 1 km de course.

Le relais à quatre est une brillante façon de s'initier à l'HYROX © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool