Les meilleurs formats HYROX selon ton profil : solo, double ou relais ?

L'HYROX, c’est le sport du moment. Vous avez forcément vu des vidéos de gens courir dans des salles sombres et enchaîner des exercices qui feraient trembler un prof d’EPS. Mais avant de vous présenter chaque format lié à la discipline, petit rappel sur le déroulement de l'HYROX. Si vous partez de zéro, consultez d'abord notre guide complet du débutant , ou notre lexique .

01 Qu'est-ce que l'HYROX et quelles sont ses origines ?

L'HYROX est une discipline de fitness racing en salle, fondée en Allemagne en 2017 par Christian Toetzke et le champion olympique Moritz Fürste. Elle mêle course à pied et ateliers physiques fonctionnels dans un format toujours identique : 8 km de course alternés avec 8 stations d'exercices . C'est en quelque sorte le marathon du fitness : une distance standardisée, un parcours identique, un classement mondial. HYROX se revendique d'ailleurs comme "The World Series of Fitness Racing" — la série mondiale du fitness racing.

Les courses se tiennent dans de vastes halls d'exposition, créant une atmosphère de stade unique. Avec plus de 550 000 athlètes et 350 000 spectateurs sur plus de 80 courses dans le monde lors de la saison 2025, l'HYROX est devenu la plus grande compétition de fitness en groupe au monde — certains événements rassemblant jusqu'à 4 000 participants et 10 000 spectateurs sur un seul week-end. Pas étonnant : selon HYROX, 52 % des membres de salles de sport citent aujourd'hui le fitness comme leur sport principal, et l'HYROX est le premier événement de masse conçu spécifiquement pour eux. La standardisation totale du parcours permet des classements mondiaux et l'organisation de championnats du monde HYROX à la fin de chaque saison.

02 Quels sont les exercices de l'HYROX ?

L’enchaînement d’une course HYROX se déroule dans cet ordre :

Course de 1 km → SkiErg 1 000 m Course de 1 km → Sled Push 50 m Course de 1 km → Sled Pull 50 m Course de 1 km → Burpee Broad Jump 80 m Course de 1 km → Rameur 1 000 m Course de 1 km → Farmer's Carry 200 m Course de 1 km → Sandbag Lunges 100 m Course de 1 km → Wall Balls 100 répétitions

L’alternance entre les courses et les « stations » est identique partout dans le monde. Cela permet de comparer les performances de chacun, peu importe la compétition. Sur le site web , les participants peuvent suivre leur position dans le classement mondial.

Les épreuves sont réparties en quatre divisions principales : la catégorie Open et Pro (en individuel), ainsi que les formats Double et Relais. Une division Adaptive est également disponible pour les athlètes en situation de handicap. Alors, quel est le meilleur format pour vous ?

03 Open

Ici, vous gérez les 8 kilomètres seul, avec des poids standards (mais qui font bien transpirer).

Vous gérez votre effort, sans filet. C'est un véritable marathon fonctionnel qui va tester votre endurance globale et votre gestion de course. Vos bras brûleront sur le SkiErg, vos jambes trembleront sur le rameur, et vous serrerez les dents sur les Wall Balls — mais le sentiment de finir seul en vaut tous les efforts.

Verdict : À choisir si vous avez déjà une base sportive très solide (habitués du CrossFit et des courses à pied) et que vous voulez poser un premier temps référence.

04 Pro

Même principe que le Solo Open, à la différence que les poids sont plus lourds sur chacun des ateliers.

Dans cette catégorie, pas de Coubertin, on vient pour performer et monter dans les classements.

Verdict : À éviter si c’est votre premier HYROX. Déjà que le format demande beaucoup d’endurance et de mental, les charges plus lourdes finiront par vous dégoûter. Gardez cette option quand vous aurez plus d’expérience, là ça vaut le coup !

Poids officiels par division

Le format est identique partout, mais les charges varient selon la division. Voici les poids officiels pour la division Individuel :

Exercice Open (F) Open (H) Pro (F) Pro (H) SkiErg 1 000 m 1 000 m 1 000 m 1 000 m Sled Push 102 kg 152 kg 152 kg 202 kg Sled Pull 78 kg 103 kg 103 kg 153 kg Burpee Broad Jump 80 m 80 m 80 m 80 m Rameur 1 000 m 1 000 m 1 000 m 1 000 m Farmers Carry 2×16 kg 2×24 kg 2×24 kg 2×32 kg Sandbag Lunges 10 kg 20 kg 20 kg 30 kg Wall Balls 4 kg 6 kg 6 kg 9 kg

05 Double

Avec votre meilleur pote, votre couple ou n'importe quel binôme, vous allez courir côte à côte les huit kilomètres, mais vous partagez les exercices comme bon vous semble ! Une seule règle : un seul partenaire travaille à la station à la fois pendant que l'autre attend dans la zone de relais — vous pouvez alterner autant que vous voulez.

NB : Il existe également un format Double Mixte (un homme + une femme), qui utilise les poids masculins de la division Open et une cible de Wall Balls à 3,0 m.

C’est le meilleur format pour se défier tout en gardant une sécurité avec la présence de votre duo. Votre pote a des jambes solides ? Il prend les fentes de sac de sable. Vous avez un bon cardio ? Coltinez-vous le SkiErg.

Verdict : C’est l’équilibre idéal. Vous avez le sentiment de réussite tout en partageant votre succès avec votre binôme.

06 Relais

Des participants au Red Bull Night Shift Olympia © Red Bull Content Pool

Montez votre équipe de 4 pour affronter les défis de l’HYROX. Encore une fois, le parcours reste le même, mais vous le découpez.

Chaque membre fait deux kilomètres de course et deux épreuves. Et si vous n'avez pas arrêté les maths trop tôt, 2x4 ça fait 8. C’est le format parfait pour ceux qui veulent démarrer sans se mettre la pression. Vous donnez tout sur votre course et les deux exercices, et vous passez le reste du temps à encourager votre équipe d’Avengers.

Verdict : Parfait pour découvrir l’HYROX. Vous avez des « petits » défis, une bonne ambiance et le sentiment de travail accompli.

Faites attention à votre égo. Dans ce cadre compétitif, c’est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi. Il n’y a rien de mal à y aller étape par étape, voire de rester sur un seul format sans aller chercher le défi supplémentaire.

FAQ

Quelles sont les catégories et niveaux à l'Hyrox ?

L'HYROX est ouvert à tous, à partir de 16 ans. Il est recommandé d'avoir une pratique sportive régulière — courir ou faire du renforcement musculaire — mais inutile d'être un athlète d'élite pour s'inscrire. Contrairement au CrossFit, l'HYROX ne requiert aucune technique olympique complexe : les 8 stations sont des mouvements que n'importe qui peut apprendre rapidement. L'enjeu est dans l'allure et le conditionnement, pas dans la maîtrise technique.

C'est d'ailleurs ce qui explique son essor : selon HYROX, 52 % des membres de salles de sport déclarent aujourd'hui le fitness comme leur sport principal — et l'HYROX est le premier événement de masse conçu spécifiquement pour eux.

Avec ses formats de participation variés, l'HYROX s'adapte à tous les profils :

Débutants : le format Relais ou Double permet de découvrir la compétition sans pression

Sportifs réguliers : l'Open est le point d'entrée idéal pour poser un premier temps référence

Athlètes confirmés : le format Pro, avec des charges plus lourdes, offre un défi de haut niveau

Athlètes en situation de handicap : la division Adaptive permet à tous de participer avec les aménagements nécessaires

À titre indicatif, voici les temps de finish moyens en Open :

Profil Hommes Femmes Élite 55–65 min 60–70 min Niveau intermédiaire 80–95 min 90–105 min Premier HYROX 100–120 min+ 100–120 min+

Comment participer ou s'inscrire à une compétition Hyrox en France en 2026 ?

Les compétitions officielles sont ouvertes à tous. Retrouvez les prochaines dates sur le calendrier des événements HYROX , puis achetez vos billets directement sur le site.

Quels sont les prix pour l'inscription à un HYROX ?

En moyenne pour les événements HYROX (de la billetterie officielle) :

Solo (Open et Pro) : 124 euros

Doubles : 170 euros par équipe

Relais : 200 euros par équipe

Championnats du monde : 199 euros, tarif unique

Quel âge faut-il avoir pour participer à l'Hyrox ?

Les participants sont classés par tranches d'âge au sein de chaque division. En individuel, les catégories sont : moins de 24 ans (16-24), puis par tranches de 5 ans jusqu'à 85-89 ans. En Double, la tranche est calculée sur la moyenne d'âge des deux partenaires. En Relais, deux tranches : moins de 40 ans et 40 ans et plus.

Quel est l'entraînement pour les épreuves de l'HYROX ?

L'erreur classique des primo-participants : s'entraîner à la course et au renforcement musculaire séparément, et espérer que ça fusionne le jour J. Spoiler : ça ne fusionne pas. Découvrez toutes les erreurs d'entraînement HYROX à éviter avant votre course.

La particularité de l'HYROX, c'est de devoir enchaîner des efforts de force avec un cœur déjà à 160 BPM — puis repartir courir avec des jambes cramées. C'est ce qu'on appelle la "course compromise".

Pour bien se préparer, il faut travailler quatre axes :

Course compromise : courir directement après un exercice de force pour habituer le corps à la transition

Maîtrise des stations : s'entraîner avec les poids officiels de sa division (Sled Push, SkiErg, rameur, Wall Balls…)

Simulations complètes ou partielles : reproduire des enchaînements course + épreuves pour apprendre à gérer son allure

Endurance aérobie : construire une base solide avec des sorties longues en zone basse

La plupart des clubs partenaires HYROX (les HYROX Training Clubs) proposent des séances spécifiques pour préparer la compétition.

Combien de kilomètres faut-il courir lors d'un HYROX ?

Lors d'un HYROX, il faut faire 8 kilomètres de courses à pied.

Quelle est la différence entre le CrossFit et l'HYROX ?

Les deux disciplines partagent une base : celle de l'intensité. Mais l'HYROX mise sur un effort long et régulier, quand le CrossFit demande plus de technique.

Leur grosse différence, c'est la manière de s'y préparer. Pour l’HYROX, vous pouvez le faire en salle ou en extérieur avec un matériel simple (traîneaux, cordes, rameurs, sacs de charge).Le CrossFit se pratique dans un box équipé de barres, d’anneaux, de kettlebells et d’ergomètres, sous la supervision de coachs spécialisés.

Y a-t-il un Champion du Monde HYROX ?

Oui, il s'agit de Alexander Rončević. Les Championnats du Monde HYROX se tiennent en fin de chaque saison de course. Les athlètes qualifiés dans toutes les divisions (Open, Pro, Double, Relais) y concourent avec les poids professionnels. C'est le sommet de la discipline.

Curieux de savoir d'où viennent les meilleurs athlètes HYROX ? Leurs parcours sont souvent surprenants.

Peut-on suivre son résultat après une course HYROX ?

Oui. Chaque participant reçoit une puce de chronométrage et un temps officiel. Les résultats sont accessibles sur hyroxresults.com et permettent de se comparer à tous les compétiteurs du monde, par division et par catégories d'âge.

Vous avez d'autres questions ? Retrouvez nos réponses aux questions fréquentes sur l'HYROX .

Quand a lieu le prochain événement HYROX à Paris ?

Il va falloir prendre son mal en patience pour le prochain événement dans la capitale française. Le Fitness Par HYROX Paris aura lieu du 12 au 20 décembre 2026. À noter que l'édition Youngstars sera du 19 au 20 décembre.