LEC Summer Split 2026 : le calendrier complet des matchs !

Le troisième et dernier segment de la saison 2026 de

arrive à grands pas, et avec lui, les trois places de

LEC

qualificatives pour les Worlds seront distribuées. Alors que la Karmine Corp n'a pas réussi à performer lors du MSI, puis s'est hissé jusqu'en finale de l'EWC (en éliminant T1), Caliste et le reste de l'équipe de

vont tout faire pour partir aux États-Unis en novembre.