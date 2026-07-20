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© Christina Oh/Riot Games
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LEC Summer Split 2026 : le calendrier complet des matchs !
Alors que le segment de printemps était qualificatif pour le MSI, celui d’été permettra à 3 équipes d’aller aux Worlds. Voici le calendrier de ce Summer Split crucial pour l'Europe.
Le troisième et dernier segment de la saison 2026 de League of Legends arrive à grands pas, et avec lui, les trois places de LEC qualificatives pour les Worlds seront distribuées. Alors que la Karmine Corp n'a pas réussi à performer lors du MSI, puis s'est hissé jusqu'en finale de l'EWC (en éliminant T1), Caliste et le reste de l'équipe de Kameto vont tout faire pour partir aux États-Unis en novembre.
Avant d'imaginer une revanche entre Keria et Busio ou Kyeahoo et Faker, il va falloir surpasser les rivaux européens de la KC. Pour tout comprendre à l'organisation de la scène esport League of Legends en 2026, notre guide complet est là. Avec G2, Movistar KOI, Team Vitality et tous les autres, les places pour les championnats du monde seront chères.
En attendant le début des matchs, (re)découvrez la vie de la KC dans les locaux de T1 Esports :
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Le format et le Roadtrip à Paris organisé par la Karmine Corp
Le segment d'été ne débutera pas dans les studios berlinois de Riot mais bien dans la capitale française, à l'Adidas Arena. Côté format, la LEC a choisi la continuité du Spring Split : les équipes se jouent au meilleur de trois parties dans la phase de groupe. Le top 6 aura son billet pour les playoffs. Cette dernière partie sera à double élimination et tout se jouera en Bo5.
La phase de saison régulière se jouera du 24 juillet au 6 septembre, quelques jours après l'Esports World Cup que la Karmine Corp et G2 Esports ont jouée. Pour rappel, c'est G2 Esports qui avait remporté le LEC Spring Split 2026, battant la KC au cours d'une finale en 5 games. Tous les matchs de ce segment sont en Fearless Draft, le format qui empêche de rejouer un champion dans la même rencontre.
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Le calendrier des matchs du Summer Split LEC 2026
Vendredi 24 juillet :
- 16h : G2 Esports - Movistar KOI
- 19h : Team Vitality - Karmine Corp
Samedi 25 juillet :
- 16h : Team Vitality - G2 Esports
- 19h : Karmine Corp - Movistar KOI
Dimanche 26 juillet :
- 16h : Movistar KOI - Team Vitality
- 19h : G2 Esports - Karmine Corp
Vendredi 31 juillet :
- 17h : Team Vitality - Team Heretics
- 19h15 : Movistar KOI - Shifters
Samedi 1er août :
- 17h : GiantX - SK Gaming
- 19h15 : Karmine Corp - Natus Vincere
Dimanche 2 août :
- 17h : SK Gaming - G2 Esports
- 19h15 : Fnatic - Movistar KOI
Lundi 3 août :
- 17h : Natus Vincere - Shifters
- 19h15 : Karmine Corp - Team Heretics
Vendredi 7 août :
- 17h : Shifters - GiantX
- 19h15 : Team Heretics - Fnatic
Samedi 8 août :
- 17h : SK Gaming - Natus Vincere
- 19h15 : Movistar KOI - GiantX
Dimanche 9 août :
- 17h : Team Heretics - G2 Esports
- 19h15 : Fnatic - Karmine Corp
Lundi 10 août :
- 17h : SK Gaming - Team Vitality
- 19h15 : Natus Vincere - G2 Esports
Vendredi 14 août :
- 17h : Shifters - SK Gaming
- 19h15 : GiantX - Team Vitality
Samedi 15 août :
- 17h : SK Gaming - Fnatic
- 19h15 : G2 Esports - Shifters
Dimanche 16 août :
- 17h : Movistar KOI - Natus Vincere
- 19h15 : G2 Esports - Fnatic
Lundi 17 août :
- 17h : Natus Vincere - Team Heretics
- 19h15 : GiantX - Karmine Corp
Vendredi 21 août :
- 17h : Team Heretics - SK Gaming
- 19h15 : Team Vitality - Natus Vincere
Samedi 22 août :
- 17h : Fnatic - Shifters
- 19h15 : SK Gaming -Movistar KOI
Dimanche 23 août :
- 17h : Team Heretics - GiantX
- 19h15 : Shifters - Karmine Corp
Lundi 24 août :
- 17h : Natus Vincere - Fnatic
- 19h15 : GiantX - G2 Esports
Vendredi 28 août :
- 17h : Shifters - Team Heretics
- 19h15 : Team Vitality - Fnatic
Samedi 29 août :
- 17h : Karmine Corp - SK Gaming
- 19h15 : Natus Vincere - GiantX
Dimanche 30 août :
- 14h : Shifters - Team Vitality
- 16h15 : Movistar KOI - Team Heretics
- 18h30 : Fnatic - GiantX
À noter : les LEC Summer Finals vont boucler la boucle française : la saison se clôturera à Nice.
Les playoffs du LEC Summer 2026 se joueront à la Madrid Arena (Madrid, Espagne), du 4 au 6 septembre 2026. Le calendrier précis des matchs de playoffs sera mis à jour dès la fin de la saison régulière !
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FAQ
Où se déroulera le tournoi Roadtrip LEC 2026 ?
Le Roadtrip d'ouverture du LEC Summer 2026 se tiendra à Paris, à l'Adidas Arena, du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2026. C'est la Karmine Corp qui organise cet événement, comme Movistar KOI avait organisé les roadtrips côté espagnol lors du Spring Split. Les finales du Summer Split se joueront, elles, à Madrid Arena (Espagne), du 4 au 6 septembre 2026.
Quand commence le LEC Summer Split 2026 ?
Le LEC Summer Split 2026 commence le vendredi 24 juillet 2026 avec le Roadtrip à Paris. La saison régulière se joue ensuite à la Riot Games Arena de Berlin, jusqu'au dimanche 30 août 2026. Les playoffs débuteront la semaine suivante, avec les finales prévues à Madrid du 4 au 6 septembre.
Quel a été le classement du LEC au Spring Split 2026 ?
Voici le classement final de la saison régulière du LEC Spring 2026 :
Place
Équipe
Victoires
Défaites
1
Team Vitality
8
1
2
Karmine Corp
7
2
3
G2 Esports
6
3
4
Movistar KOI
6
3
5
Natus Vincere
6
3
6
GiantX
5
4
7
Fnatic
3
6
8
SK Gaming
2
7
9
Shifters
1
8
10
Team Heretics
1
8
G2 Esports a remporté les playoffs du Spring Split, battant la Karmine Corp en finale. En début de saison, G2 avait également dominé le LEC Versus 2026, le premier segment de l'année.
Quelle est la billetterie officielle pour assister au LEC Summer Split 2026 ?
Les billets pour les événements LEC sont disponibles sur le site officiel lolesports.com. Pour le Roadtrip Paris à l'Adidas Arena (24-26 juillet), la billetterie est également accessible via le site de la Karmine Corp.