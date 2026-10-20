Les Worlds 2026 battent leur plein, la Karmine Corp dispute ses tout premiers Mondiaux, et vous voilà pris d'une furieuse envie de relancer une partie classée. Excellente idée. Seul hic : entre les divisions, les LP et ce fameux MMR que personne ne voit jamais, le système a de quoi donner le tournis (même aux vétérans qui reviennent après trois saisons de pause).

Bon, pas de panique. On a épluché les règles officielles de Riot Games pour vous dresser la carte complète : les 10 rangs de League of Legends dans l'ordre, le fonctionnement des LP, le rôle du MMR et les nouveautés en classé pour 2026. De quoi transformer (peut-être chaque partie en marche en avant plutôt qu'en pile ou face).

01 Les 10 rangs de LoL dans l'ordre, du Fer au Challenger

Le classement LoL compte dix rangs, que Riot appelle aussi « paliers ». Les voici, du plus bas au plus haut :

Rang Divisions Ce qu'il faut savoir Fer IV à I La porte d'entrée, que Riot veut désormais réserver aux nouveaux joueurs Bronze IV à I Le refuge des vétérans délogés du Fer en 2026 Argent IV à I Le premier vrai palier de progression Or IV à I Le cœur du peloton Platine IV à I Là où les fondamentaux commencent à faire la différence Émeraude IV à I Le petit dernier, ajouté en 2023 entre Platine et Diamant Diamant IV à I Dernier rang à divisions, premier soumis au decay Master aucune L'entrée de l'élite, avec un compteur de LP sans plafond Grand Master aucune Places limitées par serveur Challenger aucune Le sommet, réservé à une poignée de joueurs par serveur

Les rangs de League of Legends © Riot Games

Vous l'aurez remarqué, l'échelle se coupe en deux. Les sept premiers rangs fonctionnent avec des divisions, les trois derniers forment l'élite, ce que les joueurs appellent les rangs Apex. Là-haut, on ne grimpe plus tout à fait de la même façon (rendez-vous plus bas pour en savoir plus).

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Pour poser le pied sur le premier barreau, il faut un compte niveau 30 et au moins 20 champions. Vos premières parties servent ensuite de placement. Vous ne pouvez pas y perdre de LP, et le jeu s'en sert pour vous positionner sur le ladder.

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Du Fer au Diamant , chaque rang se découpe en quatre divisions , de IV (la plus basse) à I (la plus haute). Argent IV, Argent III, Argent II, Argent I, puis Or IV : vous avez saisi le principe.

Le carburant de cette ascension, ce sont les LP (League Points). Une victoire en rapporte, une défaite en coûte. Atteignez 100 LP et vous passez à la division supérieure, sans série de promotion à disputer : Riot a enterré les fameuses « promos » en 2023, au grand soulagement des joueurs aux mains moites. Pour les plus nostalgiques, il fallait disputer un BO3 pour passer à la division supérieure, et un BO5 pour accéder à un nouveau pallier.

Vous serez (peut-être) bientôt sur cette scène © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Et dans l'autre sens ? Tombez à 0 LP, perdez encore, et vous redescendez d'une division. Depuis 2024, plus aucun filet entre deux divisions d'un même rang. Une protection subsiste en revanche quand la chute vous ferait quitter votre rang, histoire de vous laisser une chance de défendre ce que vous avez gagné. Le reste du temps, une seule règle tient la route : gagner.

03 MMR LoL : la note cachée qui décide de vos LP

Place au plat de résistance. Derrière votre rang visible se cache le MMR (Matchmaking Rating), une note de niveau que le jeu ne vous montre jamais. Lointain cousin du classement Elo des échecs (d'où le « elo LoL » que les joueurs emploient encore), il sert à deux choses : composer des parties équilibrées et calculer combien de LP vous gagnez ou perdez.

Imaginez le MMR comme votre cote en bourse, et votre rang comme le prix affiché en vitrine. Tant que les deux ne coïncident pas, le marché corrige le tir, partie après partie.

Pourquoi vous gagnez +15 et perdez -25

Une défaite peut faire mal mentalement © Colin Young-Wolff/Riot Games

Si votre MMR est inférieur à la moyenne de votre rang, le jeu estime que vous êtes surclassé : les victoires rapportent peu, les défaites coûtent cher. Le fameux +15 / -25 qui rend fou, c'est exactement ça. À l'inverse, un MMR supérieur à votre rang fait gonfler les gains et fondre les pertes. Le système vous pousse alors vers le haut, là où il pense que vous devriez être.

Rien de définitif, heureusement. Enchaînez les bonnes séries et votre MMR remonte, entraînant vos gains de LP avec lui. Les sessions marathon en plein tilt font exactement l'inverse. Le conseil de la rédaction ? Fixez-vous un nombre de parties par session et faites une vraie pause entre deux games : on se lève, on respire, on jette un œil au replay du teamfight raté, puis on relance la tête froide.

04 Classé LoL 2026 : ce qui change entre MMR et rang

Riot a sérieusement remanié la mécanique cette année. Le constat, posé par les développeurs eux-mêmes : le niveau général a énormément progressé depuis le lancement du mode classé, et le ladder ne collait plus au niveau réel des joueurs.

Une échelle réalignée en bas et en haut

En bas, environ 14 % des joueurs se trouvaient en Fer, pour l'essentiel des vétérans. Riot les a basculés en Bronze pour que le Fer redevienne le rang des nouveaux venus. En haut, le sommet du Diamant I a été promu en Master, et la plage de MMR du Master a été élargie : il faut donc davantage de LP pour décrocher les rangs suivants.

Le Climb Indicator

Nouvel indicateur affiché à l'écran de chargement, il signale quand votre rang visible est en retard sur votre MMR. Autrement dit, la preuve que vous n'êtes pas maudit, juste en avance sur votre emblème.

L'Aegis of Valor contre la frustration de l'autofill

Envoyé sur un rôle que vous n'avez pas choisi ? Décrochez une note de maîtrise de C ou plus et l'Aegis of Valor vous offre le double de LP en cas de victoire. Riot a aussi revu la façon dont les MMR Flex et Solo/Duo se déterminent l'un par rapport à l'autre.

05 Master, Grand Master, Challenger : l'élite et le decay

Le logo qu'on aimerait tous voir apparaître © Riot Games

Bienvenue dans la crème de la crème. Maître, Grand Maître et Challenger n'ont plus de divisions, juste un compteur de LP qui grimpe sans plafond. Le Master s'ouvre à tous ceux qui arrivent au-delà du Diamant I. Grand Maître et Challenger, en revanche, fonctionnent sur places limitées par serveur, attribuées aux meilleurs totaux de LP et recalculées chaque jour. Il faut aussi franchir un minimum de LP en Master (actuellement autour de 1700 LP pour le GM, et 2 400 pour le Challenger), un seuil que l'élargissement de 2026 a rendu plus exigeant. Petit bonus de rigueur : à ce niveau, esquiver une partie (le fameux dodge) compte désormais comme une défaite pleine, en LP comme en MMR.

Le decay : jouez ou fondez

Caliste est l'arme secrète de la Karmine © Christina Oh/Riot Games

Le decay concerne tous les joueurs à partir du Diamant. Chaque compte dispose d'une réserve de jours qui se recharge en jouant. Une fois la réserve vide, les LP fondent chaque jour : 50 LP par jour en Diamant (28 jours de réserve au départ), 75 LP par jour à partir de Maître (14 jours). Passez sous 0 LP et vous perdez une division ; un joueur Apex qui décroît retombe en Diamant II. Seule consolation, le decay grignote vos LP mais pas votre MMR : au retour, vos victoires rapporteront gros le temps de rattraper le retard.

C'est sur ce ladder sans pitié que se forgent les pros. En janvier 2025, Caliste, prodige de la Karmine Corp, trônait en tête de la soloqueue européenne avec plus de 1 600 LP. Son parcours jusqu'à la LEC, on vous le raconte dans notre portrait du petit prince . Et pour voir du gameplay de niveau maximal, direction le Red Bull League of Its Own .

FAQ

Quel est l'ordre des rangs sur LoL ?

Du plus bas au plus haut : Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Émeraude, Diamant, Maître, Grand Maître et Challenger. Les sept premiers comptent quatre divisions chacun (IV à I), les trois derniers n'en ont aucune.

C'est quoi le MMR sur LoL ?

Le MMR (Matchmaking Rating) est une note de niveau cachée. Elle sert à former des parties équilibrées et à fixer le nombre de LP gagnés ou perdus après chaque partie classée.

Comment monter en rang sur LoL ?

Il n'existe pas de méthode miracle. Gagner régulièrement fait monter votre MMR, donc vos gains de LP. Limiter les sessions en tilt, maîtriser un petit groupe de champions et se fixer un nombre de parties par jour aide nettement plus que n'importe quelle astuce. Pour comprendre comment les pros abordent le jeu, notre guide de l'esport League of Legends est un bon point de départ.

Quel est le rang moyen sur LoL ?

Le gros du peloton se situe en milieu de tableau, autour de l'Argent et de l'Or. Les chiffres précis varient selon les sources et ont bougé avec les ajustements de 2026, qui ont notamment vidé une partie du Fer au profit du Bronze.

Combien de temps avant le decay sur LoL ?

Le decay ne touche que le Diamant et au-dessus. Un joueur Diamant démarre avec 28 jours de réserve, un joueur Maître ou plus avec 14 jours. Chaque partie classée en rajoute.