de VTT plus petite peut changer votre pilotage. Voici pourquoi vous allez peut-être vous pencher plus précisément sur cet élément un peu ignoré de votre

Les standards de l'industrie du vélo

La longueur des manivelles de VTT est standardisée sur deux chiffres : 175 mm pour les vélos de taille M à XL et 170 mm pour les vélos de taille XS à S.

utilise ces normes depuis de nombreuses années maintenant. Les riders de grande taille ont besoin de manivelles plus longues et les vététistes de petit taille en ont besoin de plus courtes.

En approfondissant le sujet, on se rend compte qu'une taille plus petite - quel que soit le gabarit du pilote - pourrait être utile pour tous les riders.

Cela n’affectera pas vraiment votre puissance maximale globale.

Il y a encore quelques années, les manivelles de VTT les plus longues étaient privilégiées pour leur effet de levier permettant de créer plus de puissance.

de l'Université de l'Utah. Dans son expérience, il a constaté que même quand des coureurs passaient de manivelles de 120 mm à des manivelles de 220 mm, la différence de puissance maximale ne différerait que de 4%. On imagine alors aisément que l'écart entre des manivelles de 165 à 180mm est encore moins flagrant.

Opter pour des manivelles plus courtes n'a donc que peu de conséquence sur la puissance du pédalage.

Des manivelles plus courtes peuvent vous aider pour une meilleure accélération.

, à qui ont avait demandé un exercice supra-maximal, un test isocinétique à 50 tr/min et une mesure de la VO2 max. Trois indices pour mesurer au mieux la performance globale d'un athlète.

par Macdermid visait à examiner les différences entre des manivelles de 170 à 172,5 mm et d'autres de 175 mm. L'étude portait sur des femmes en

Si les résultats ont prouvé que les différentes longueurs de manivelle n'avaient pas d'impact sur le niveau de puissance maximale d'un cycliste, ils ont aussi montré que les manivelles plus courtes (170 mm) permettaient d'atteindre le dit niveau beaucoup plus rapidement.

Des manivelles plus courtes vous permettent de mieux vous positionner sur le vélo.