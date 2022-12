Mais où courir en Ile-de-France ?

Le 7 mai 2023 à Paris, vous vous élancerez peut-être, comme des milliers d’autres personnes à travers le monde, au départ de la Wings for Life World Run . Mais pour résister à la fameuse Catcher Car, il vous faut un peu d’entraînement… On vous a donc concocté quelques itinéraires franciliens.

01 Tour du Lac des Minimes

Le rond du Lac des Minimes x3 © Strava

Distance : 1,8 km (x3)

Dénivelé : 8,5 m

Localisation : Bois de Vincennes (Paris)

L’Ile-de-France a beau être (de loin) la région la plus densément peuplée de France, cela ne l’empêche pas de compter grand nombre de parcs et d’espaces verts en tout genre. Le Bois de Vincennes en est l’un des meilleurs exemples. Si vous êtes amateur d’endroits qui mixent parfaitement bucolisme et proximité avec la capitale, foncez à l’Est de Paris pour un (ou plusieurs) tours du Lac des Minimes. La révolution fait “seulement” 1,8 km, c’est pourquoi nous vous conseillons de pousser et de partir pour une session d’au moins 3 ou 4 tours, histoire de transpirer un peu… Et de se rendre compte que les parisiens ne se sont pas trop foulés (vous l’avez?) pour nommer les trois îles situées sur le lac : l’île du Nord, du Sud et de la Porte Jaune.

02 Parc du Château de Versailles - Tour du Grand Canal

Tour du Grand Canal dans le Parc du Château de Versailles © Strava

Distance : 5,5 km

Dénivelé : 13 m

Localisation : Versailles (Yvelines)

Y a-t-il de plus beaux endroits que le parc du Château de Versailles pour faire un petit footing ? Franchement, on ne veut pas être chauvin, mais on en doute fortement. Pour cet itinéraire, nous vous conseillons de suivre le tracé de Sa Majesté le Grand Canal, situé dans le Parc du Château. Mais ne vous laissez pas abuser par la beauté des étendues d’eau créées par Le Nôtre et la vue imprenable sur le palais du Roi Soleil… Le tracé sinueux (et oui, le “canal” est en fait une immense croix), d’une longueur de 5,5 km, saura vous challenger. Pour profiter pleinement de cet itinéraire aussi majestueux qu’insolite, on vous conseille d’arriver tôt le matin (le Parc ouvre à 8h) : vous pourrez ainsi courir tranquille et, si le temps le permet, vous délecter du lever du soleil sur le Château. Pas mal, non ?

03 Bois de Boulogne

Bois de Boulogne © Strava

Distance : 5 km

Dénivelé : 8,2 m

Localisation : Bois de Boulogne (Paris)

À l’instar de Vincennes, impossible de mentionner les termes “course à pied” et “Île-de-France” sans parler de son pendant de l’Ouest : le Bois de Boulogne. Haut lieu des coureurs de la capitale, le Bois offre des centaines (voire des milliers) de possibilités en matière de running. Pour vous, nous avons choisi un parcours assez classique mais très efficace de 5 km. Ce dernier vous fait démarrer le long de la (très) longue Allée de la Reine Marguerite, vous fait faire le tour du fameux Pré Catelan et vous fait revenir par la grande avenue de l’Hippodrome. Un tracé plutôt rectiligne mais assez challengeant qui vous permettra, par exemple, de travailler votre souffle et de faire du fractionné.

04 Bois de Clamart - Forêt de Meudon

Bois de Clamart - Forêt de Meudon © Strava

Distance : 10,7 km

Dénivelé : 71 m

Localisation : Clamart (Hauts-de-Seine)

À quelques kilomètres seulement au Sud de la capitale se trouve un autre bois (encore ??) : le Bois de Clamart. Sa particularité ? Il fait partie intégrante de la Forêt Domaniale de Meudon. La zone du Bois est un superbe terrain de jeu pour les coureurs car elle offre des segments accidentés et d’autres beaucoup plus plats. Une aubaine pour les amateurs de trails, notamment, qui souhaitent courir dans des environnements inégaux et challengeants.

La boucle choisie est longue de presque 11 km et possède des variations de terrains très intéressantes. Elle vous fait démarrer au Rond-Point de l’Anémomètre (un étrange objet qui fut, en 1884, d’une grande utilité pour contrôler la vitesse de l’air et permettre le premier vol du dirigeable “La France”), un terrain tout plat, puis vous fait passer par des chemins plus escarpés qui vont font longer les nombreux lacs situés dans la zone. Bref, il y a de quoi faire.

05 Du pont de Bonneuil au pont de Champigny

Du pont de Bonneuil au pont de Champign © Strava

Distance : 5,3 km

Dénivelé : 8,8 m

Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne)

Direction le Sud-Est de la capitale pour un tracé tout en longueur ! Ici, l’idée est de relier le pont de Bonneuil, au Sud, à celui de Champigny, au Nord. Étant tous les deux situés sur la Marne, l’itinéraire vous fait longer le fleuve sur une durée de presque 5 km. Le décor est bucolique, boisé et calme. Bref, c’est un spot parfait pour les coureurs à la recherche d’un tracé moyenne distance dans un cadre apaisant (bon, attention à ne pas vous endormir, un faux-pas et vous finissez dans la Marne).

06 Forêt de Montmorency

Forêt de Montmorency © Strava

Distance : 25 km

Dénivelé : 126 m

Localisation : Forêt de Montmorency (Val-d’Oise)

n finit sur du lourd. Pour ce dernier parcours, on vous emmène dans le Val-d’Oise, au Nord de Paris, dans la Forêt de Montmorency. Grande de 2 200 hectares, elle offre des milliers de possibilités d’itinéraires aux coureurs… Et est aussi un lieu chargé d’histoire(s). Site de la plus grande carrière de gypse d’Europe, la forêt a aussi un lourd passé préhistorique et il n’est pas rare de croiser des ruines d’édifices datant pour certains du IXème siècle. Le parcours qu’on vous propose est une boucle longue de 25 km. Elle vous fait commencer (et arriver) sur le parking du Château de la Chasse, un édifice datant du XIIIème siècle. Entre les deux, préparez-vous à affronter des fortes variations d’altitude (jusqu’à 120 mètres d’écart par endroit), des chemins escarpés et des zones entourées de ruines en tout genre. Alors, prêts à relever le défi ?

