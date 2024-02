L'histoire du tennis : des origines à une nouvelle ère

Le tennis trouve ses racines dans l'Europe médiévale, mais à l'époque, il s'agissait d'un jeu de niche, bien différent du sport très populaire et passionnant qu'il est devenu aujourd'hui. À l'heure actuelle, les joueurs de tennis sont considérés comme des superstars mondiales, et nombre d'entre eux ont défini leur propre ère dans ce sport.

01 La naissance d'un sport mondial : du tenez au tennis

Le tennis, tel que nous le connaissons aujourd'hui, trouve ses racines il y a plusieurs siècles en Europe. La première interprétation, connue sous le nom de jeu de paume, est apparue au 12e siècle. Joué dans le nord de la France, dans les cours des monastères, il consistait à frapper une balle dans les deux sens avec la main. Au fil du temps, le jeu a évolué, des raquettes ont été introduites et il a trouvé la faveur des noblesses française et anglaise. De là, il s'est développé pendant des centaines d'années pour devenir un sport pratiqué par des millions de personnes dans le monde entier.

Le tennis trouve ses origines linguistiques dans le mot français "tenez", qui signifie prendre, recevoir ou tenir. Les joueurs criaient "tenez !" avant de servir, une tradition qui a finalement donné son nom au sport.

02 Le tennis à la Renaissance : un symbole de sophistication et de statut social

Pendant la Renaissance, le tennis a gagné en popularité en tant que passe-temps raffiné pour la noblesse européenne. Des courts étaient souvent construits dans l'enceinte des châteaux, où la royauté et la classe supérieure pratiquaient ce sport élégant. Le jeu se déroulait à l'intérieur et les balles utilisées étaient fabriquées à la main à partir de cuir rembourré de poils ou de laine. À cette époque, le tennis n'était pas un sport populaire, mais plutôt un symbole de statut social et de sophistication.

Le 16e siècle marque l'arrivée du tennis en Angleterre et sa popularité monte en flèche sous les règnes d'Henri VII et d'Henri VIII.

03 La fin de l'exclusivité : le tennis au service du plus grand nombre

Au cours du 18e siècle, le tennis a commencé à s'étendre au-delà des cours royales et à pénétrer dans le domaine public. La standardisation du sport et son accessibilité au grand public, ainsi que l'amélioration des équipements, ont marqué des changements significatifs par rapport à ses racines aristocratiques.

Les premiers clubs de tennis connus ont été créés à cette époque et le jeu a évolué grâce à la standardisation des règles et de l'équipement. Cette époque a également vu le déclin du "vrai tennis" - la forme originelle du jeu, qui comportait encore des types de courts asymétriques avec des pentes, des murs et des hauteurs de filet variables - au profit d'autres variantes, notamment ce qui deviendra plus tard le tennis sur gazon, une variété de tennis beaucoup plus cohérente avec des courts plats de dimensions uniformes.

L'équipement de tennis s'est également beaucoup amélioré à cette époque. Les raquettes, initialement en bois massif, ont commencé à évoluer avec l'introduction de matériaux plus légers et de cordages plus serrés, pour un meilleur contrôle et une plus grande puissance. Les balles, qui étaient autrefois fabriquées à la main en cuir et bourrées de poils ou de tissu, ont commencé à être fabriquées avec des matériaux plus consistants et plus durables, ce qui a permis un jeu plus uniforme.

04 Naissance des tournois du Grand Chelem

C'est au major Walter Clopton Winfield que l'on doit la publication du premier livre de règles du tennis en 1873. Mais c'est la création des tournois du Grand Chelem entre 1877 et 1905 - Wimbledon, l'US Open, Roland-Garros et l'Open d'Australie, dans cet ordre chronologique - qui a catapulté le tennis sur le devant de la scène mondiale.

Wimbledon : la gloire du gazon

Si Wimbledon est le tournoi de tennis le plus prestigieux au monde aujourd'hui, il a pourtant commencé comme un événement modeste au All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, en 1877. Le club avait été initialement fondé pour le croquet, mais avec la popularité croissante du tennis sur gazon, une variante du jeu traditionnel en salle connu sous le nom de "vrai tennis", le club a décidé d'inclure des installations de tennis. Cette décision a conduit à l'inclusion du tennis dans son nom en avril 1877, reflétant ainsi l'évolution de l'objectif du club.

Le premier tournoi de Wimbledon était beaucoup plus simple que l'actuel Grand Chelem et se limitait à une seule compétition : le Gentleman's Singles. Spencer William Gore est devenu le champion inaugural, gagnant devant une foule de 200 spectateurs, chacun payant un shilling - environ 0,0058 euro - pour assister au match. Bien que retardée par la pluie, la finale a marqué le début de ce qui allait devenir un tournoi prestigieux et célébré dans le monde entier.

Au fil des ans, Wimbledon a considérablement évolué. Ce qui a commencé comme un championnat à événement unique s'est développé en un tournoi international majeur comprenant une variété de compétitions, y compris les simples hommes et femmes, les doubles et les doubles mixtes.

De façon unique, Wimbledon a conservé sa tradition de jouer sur des courts en gazon, ce qui le distingue des autres grands championnats de tennis. Il maintient aussi un lien avec ses racines historiques, qui dictent notamment que tous les joueurs doivent porter des tenues et des chaussures entièrement blanches.

US Open : nuits électriques à New York

L'US Open a débuté en 1881 en tant que championnat national américain au casino de Newport, à Rhode Island. D'abord réservé aux membres des clubs de l'USNLTA, il a évolué pour inclure les simples féminins en 1887, se diversifiant encore au fil du temps. En 1915, le tournoi s'est déplacé au West Side Tennis Club dans le Queens, à New York, avant un bref passage à Philadelphie.

De retour à Forest Hills en 1924, il a fini par avoir besoin d'un lieu plus spacieux en raison de sa popularité croissante. En 1978, il a déménagé dans le vaste USTA National Tennis Center à Flushing, New York, qui a ensuite été nommé en l'honneur de Billie Jean King. Ce centre, doté de l'emblématique Arthur Ashe Stadium - le plus grand stade spécifique au tennis au monde, avec plus de 23 000 places assises - reflète la transformation de l'US Open en un spectacle de tennis mondial.

Roland Garros : batailles épiques sur terre battue

L'histoire de Roland Garros, également connu sous le nom des Internationaux de France, commence à la fin du 19e siècle. Créé en 1891, le tournoi s'appelait à l'origine le Championnat de France et était réservé aux membres des clubs de tennis français. L'événement inaugural s'est déroulé au Stade français et a couronné H. Briggs, un Britannique expatrié à Paris, comme premier champion. Ce n'est qu'en 1897 que les simples féminins ont été introduits, n'attirant au départ que quatre concurrentes.

Le début des années 1900 a vu l'ajout des doubles mixtes, puis des doubles féminins. Le paysage du tournoi a changé de manière significative en 1925 lorsqu'il a ouvert ses portes aux joueurs internationaux, se transformant en Roland-Garros. Et devenant reconnu dans le monde entier. La compétition a connu plusieurs domiciles, notamment le Stade français, le Parc de Saint-Cloud et les terrains du Racing Club de France, jusqu'à ce qu'un événement notable vienne remodeler son avenir.

Le triomphe des "mousquetaires français" - Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon - lors de la Coupe Davis de 1927 en Amérique a conduit à la construction d'un nouveau stade à la Porte d'Auteuil. Ce stade, construit pour accueillir la défense de la coupe suivante en 1928, a été nommé en l'honneur de Roland Garros, un célèbre pilote de la Première Guerre mondiale et un pionnier de l'aviation. Cela a marqué le début d'une nouvelle ère pour le championnat, cimentant son statut d'incontournable dans le monde du tennis.

Open d'Australie : duels épiques dans la chaleur de Melbourne

L'Open d'Australie, première pierre des tournois de tennis du Grand Chelem, a débuté en 1905 au Warehouseman's Cricket Club de Melbourne. Couronnant son premier champion de simple masculin, Rodney Heath. D'abord connu sous le nom de Championnats d'Australasie, il est devenu le Championnat d'Australie en 1927 et a été rebaptisé Open d'Australie en 1969.

Pendant des années, le tournoi a alterné entre diverses villes australiennes et néo-zélandaises jusqu'en 1988, date à laquelle il a trouvé un domicile permanent au Flinders Park de Melbourne, rebaptisé par la suite Melbourne Park. Ce déménagement a marqué la transition vers les courts en dur, distinguant l'Open d'Australie des autres grands tournois sur gazon.

D'abord mis à mal par les contraintes géographiques qui limitaient la participation internationale, l'avènement des voyages en avion a considérablement boosté sa stature mondiale. Le tournoi, qui se déroule pendant l'été australien, est devenu un événement central du calendrier du tennis qui attire chaque année les plus grands talents internationaux.

05 Le tennis devient un sport olympique

L'inclusion du tennis dans le programme olympique en 1896, lors des Jeux de la 1ère Olympiade à Athènes, a marqué une étape décisive dans le développement de ce sport. Malgré son succès précoce, le tennis a cependant été retiré de la liste olympique après les Jeux olympiques de Paris en 1924. Principalement en raison de désaccords sur la définition des joueurs amateurs. Cette absence a duré 64 ans, une période pendant laquelle le tennis a prospéré.

La résurgence olympique de ce sport s'est produite aux Jeux de Séoul en 1988 - un retour alimenté par l'insistance de la Fédération internationale de tennis et une épreuve de démonstration aux Jeux de 1984. Cette réintroduction a été un moment décisif, renforçant l'attrait et le prestige du tennis à l'échelle mondiale. Ce sport est resté un pilier depuis, attirant l'élite mondiale dans la quête de médailles.

06 Changements importants et pionniers du tennis à travers les âges

Tout au long de son histoire, le tennis a vu des pionniers élever chaque époque vers de nouveaux sommets, laissant une trace durable dans les livres d'histoire. Ces progrès n'étaient pas seulement techniques, ils étaient aussi le fruit d'avancées technologiques significatives.

Au début du 20e siècle, la joueuse française Suzanne Lenglen a apporté au tennis féminin un mélange d'athlétisme et de sophistication. Son style proche du ballet sur le court, associé à sa domination, a révolutionné la perception des athlètes féminines. Cette époque a également vu la transition des raquettes en bois vers celles en métal et autres matériaux, offrant aux joueuses plus de puissance et de précision. Bill Tilden, avec son jeu puissant et son brio stratégique, domine le tennis masculin dans les années 1920 et devient le premier Américain à remporter Wimbledon.

La télévision change le jeu

Les années 1940 et 1950 ont vu l'ascension de Margaret Osborne Dupont. Une star américaine du tennis dont les compétences et l'expertise tactique l'ont amenée à remporter 37 titres du Grand Chelem en simple, en double et en double mixte - un record à son époque. L'avènement de la diffusion du tennis à la télévision au cours de ces années a considérablement accru la visibilité et la popularité de ce sport.

Dans les années 1960, Rod Laver, un élégant gaucher australien connu pour sa polyvalence et son jeu complet, a absolument dominé le paysage du tennis. L'introduction des cordes synthétiques au cours de cette période a permis d'améliorer l'effet et le contrôle, aidant les joueurs comme Laver dans leur quête de précision. Son exploit de deux "Calendar Slams" (remporter deux fois les quatre titres majeurs au cours d'une année civile) reste inégalé.

L'ère de la légende tchèque Martina Navratilova, à la fin du 20e siècle, a été marquée par sa remarquable ténacité et ses attributs physiques. Le développement des raquettes en graphite dans les années 1980 a permis un jeu plus rapide et plus puissant, sur lequel des joueuses comme Navratilova et ses rivales ont capitalisé. Sa rivalité intense avec l'Américaine Chris Evert a apporté un nouveau niveau d'athlétisme au tennis féminin, tandis que sa carrière record a établi de nouvelles normes dans ce sport.

Borg et McEnroe poussent les rivalités à leur paroxysme

Au cours de la même période, le suédois Bjorn Borg a redéfini le jeu grâce à son attitude cool et à son jeu de fond de court. La fin du 20e siècle a également été marquée par la mise en œuvre de la technologie de l'appel de ligne électronique, qui a permis d'améliorer la précision des appels dans les matchs serrés. La rivalité entre Borg et l'américain John McEnroe, qui mettait en évidence le contraste entre la précision de Borg et la fougue de McEnroe, a poussé l'esprit de compétition de ce sport vers de nouveaux sommets.

Cette époque a également été marquée par la grandeur de Pete Sampras. L'Américain a dominé le tennis masculin dans les années 1990 grâce à son puissant jeu de service et de volée. Il a profité de l'évolution de la technologie des raquettes pour remporter 14 titres du Grand Chelem en simple et établir le record de l'époque pour le plus grand nombre de victoires en Grand Chelem.

À l'aube du 21e siècle, l'essor de la diffusion en haute définition et du streaming en ligne a considérablement élargi l'audience mondiale du tennis. Serena Williams s'est imposée comme une force de la nature. Son service puissant et sa force générale, combinés à une agilité remarquable, ont redéfini le tennis féminin. Les 23 titres du Grand Chelem de l'Américaine témoignent de sa longévité et de sa domination.

Chez les hommes, l'ère la plus récente a été définie par la rivalité entre Roger Federer (20 titres du Grand Chelem), Rafael Nadal (22 titres du Grand Chelem, dont un record de 14 titres à Roland Garros) et Novak Djokovic (24 titres du Grand Chelem, un record absolu).

La grâce et le jeu sans effort de Federer, les prouesses inégalées sur terre battue et la compétitivité féroce de Nadal, ainsi que les qualités athlétiques et la force mentale exceptionnelles de Djokovic ont créé un âge d'or qui a donné lieu à certains des duels les plus épiques de l'histoire du tennis. Leurs batailles ont constamment relevé la barre de ce que signifie être un grand joueur de tennis. Au cours de cette ère, les progrès de la science du sport et les régimes de remise en forme des joueurs ont eu un impact considérable, permettant des matchs et des carrières plus longs et plus intenses.

Chacun de ces joueurs, à travers les âges, a apporté quelque chose d'unique et de nouveau à ce sport. Leur héritage continue de façonner la façon dont le tennis est joué et perçu aujourd'hui.

07 Quel est l'avenir du tennis ?

Un groupe de nouveaux talents du tennis est prêt à définir la prochaine ère des jeux professionnels, une ère dans laquelle il semble y avoir plusieurs prétendants qui se battent pour la couronne. Tout en contrastant avec l'ère récente, dans laquelle Federer, Djokovic et Nadal ont semblé tout sauf imbattables. Prends note de ces étoiles montantes du jeu :

Carlos Alcaraz

Alcaraz, avec son jeu explosif et son esprit inflexible, canalise la vigueur de la jeunesse qui rappelle les premiers pionniers de ce sport.

L'Espagnol Carlos Alcaraz est déjà un double vainqueur du Grand Chelem © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Jannik Sinner

Sinner combine magistralement le dynamisme et la précision, avec des capacités physiques parfaites pour le jeu et le style d'aujourd'hui.

Stefanos Tsitsipas a mis la Grèce sur la carte du tennis © Antoine Truchet/Red Bull Content Pool

Tsitsipas, avec son coup droit foudroyant et un vaste arsenal de compétences, personnifie la figure du joueur de tennis moderne. Son élégance sur le court et sa polyvalence font de lui l'un des joueurs les plus complets du circuit.

Iga Swiatek

Swiatek, au jeu à la fois gracieux et puissant, se distingue par son talent précoce et son sang-froid sur le court.

Rybakina, qui fait toujours preuve d'un mélange puissant d'énergie et d'habileté, incarne la joueuse moderne, armée de capacités stratégiques d'élite.

Elena Rybakina est une future grande en devenir © Red Bull Content Pool

Vondrousova, avec son art de la frappe et du jeu, combine élégance et intelligence tactique, avec une capacité innée à dicter le jeu et à s'adapter à des conditions variées.

Markéta Vondroušová © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Ces étoiles montantes apportent innovation et enthousiasme au sport. Leur combinaison d'athlétisme, de passion et de recherche constante de la grandeur annonce une nouvelle ère pour le tennis. Tout au long de leur parcours, ils ont l'intention de continuer à enrichir l'histoire avec de nouveaux chapitres de triomphes et de moments légendaires.