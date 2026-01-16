F1 : découvrez la livrée 2026 de Visa Cash App Racing Bulls

Visa Cash App Racing Bulls a présenté sa livrée pour la saison 2026 de Formule 1, ainsi qu’ Arvid Lindblad , le nouveau pilote de l’écurie. L’événement a eu lieu à Detroit, et a mis en scène ce nouveau chapitre de l’équipe en Formule 1.

Avec l'architecture majestueuse de la gare de Michigan Central en toile de fond, non loin du siège de Ford, la soirée a réuni VCARB, Ford Racing et Oracle Red Bull Racing dans une célébration commune de l’innovation, de la vitesse et de l’excellence en ingénierie. Ce moment marque aussi le lancement d’un partenariat important avec la marque américaine, qui a donné naissance au tout premier moteur Red Bull Ford Powertrains .

01 Quoi de neuf pour Visa Cash App Racing Bulls en 2026 ?

Arvid Lindblad et Liam Lawson dévoilent la livrée VCARB 2026 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Un nouveau look : les pilotes Liam Lawson et Arvid Lindblad étaient accompagnés du CEO de l’équipe, Peter Bayer, et du Team Principal, Alan Permane, pour dévoiler la livrée devant 1 500 invités. Après avoir conquis le public la saison passée, l’équipe a choisi de conserver son look entièrement blanc, rehaussé par un clin d’œil subtil à son partenariat avec Ford.

Un nouveau duo de pilotes : Lindblad rejoint l’équipe pour former un nouveau tandem de pilotes, il a la réputation d’être extrêmement rapide, et d'avoir une détermination sans faille.

Sa montée vers la F1 a été fulgurante : il a débuté la saison dernière en décrochant le titre en Formula Regional Oceania – ce qui lui a permis d’obtenir sa Super Licence F1 – avant de disputer sa saison rookie en Formule 2. Il arrive en F1 comme seul rookie en 2026, et plus jeune pilote de la grille. Il est le quatrième plus jeune pilote de F1 de tous les temps (et le plus jeune Britannique de l’histoire, devant Oliver Bearman).

Arvid Lindblad va faire ses débuts en F1 © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Lindblad a déclaré : « Ce moment est honnêtement irréel. Être présenté comme pilote de Formule 1 lors d’un événement comme celui-ci, dans un cadre aussi iconique, c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je suis prêt à apprendre, à travailler et à tout donner en piste alors que nous entamons ensemble ce nouveau chapitre. »

Ayant rejoint le Red Bull Junior Team en 2021, Lindblad est le dernier diplômé en date à gagner ses galons en F1 et à faire ses armes au sommet du sport automobile. Il rejoint un autre diplômé, Lawson, qui ne disputera que sa deuxième saison complète, tandis qu’un autre jeune, le champion de Super Formula Ayumu Iwasa, occupe le rôle de pilote de réserve et d’essais.

02 Le point design : couleurs, patterns et détails

La nouvelle livrée Racings Bulls pour 2026 © VCARB/Red Bull Content Pool Le look blanc mat, net et épuré est toujours là © VCARB/Red Bull Content Pool Des touches de bleus soulignent les contours © VCARB/Red Bull Content Pool Le look 2026 affiche une finition plus nette et plus profilée © VCARB/Red Bull Content Pool L'ajout du bleu est un hommage au partenariat avec Ford © VCARB/Red Bull Content Pool

Visa Cash App Racing Bulls reste fidèle à sa monoplace blanc mat, nette et épurée. De fines touches de bleu soulignent désormais les contours du châssis, donnant au design une finition plus acérée et plus aérodynamique, tout en faisant subtilement référence au nouveau partenariat avec Ford Racing.

Lawson a déclaré : « Le partenariat entre Ford et Red Bull, l’énergie qui entoure l’équipe et l’ambition pour ce qui nous attend font de cette période un moment incroyablement excitant au sein de VCARB. Je suis plus motivé que jamais à aller de l’avant et à aider à transformer cette vision en résultats en piste. »

03 Qu’est-ce qui attend VCARB en 2026 ?

Liam Lawson et Arvid Lindblad, nouveaux coéquipiers © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

L’équipe devra relever le même défi qu’Oracle Red Bull Racing, en tentant de rivaliser avec un moteur fourni par un motoriste débutant, mais elle reste positive quant à ses chances pour la saison à venir, qui débutera avec le Grand Prix d’Australie le 8 mars.

Avec le leadership de Peter Bayer à l’usine, d’Alan Permane sur le muret des stands et du designer Tim Goss dans le garage, la VCARB03 entend offrir aux pilotes une base capable de leur permettre de marquer régulièrement des points, voire de monter sur le podium.

Liam Lawson et Arvid Lindblad dans leurs nouvelles tenues pour 2026 © Visa Cash App Racing Bulls

La saison dernière, Isack Hadjar a mené sa VCARB02 à la troisième place du Grand Prix des Pays-Bas. Il s’agissait de son premier podium, et du premier podium de l’équipe dans son incarnation actuelle – même si, sous le nom de Scuderia AlphaTauri, elle a décroché une victoire et une troisième place, et qu’en tant que Toro Rosso elle a signé la toute première victoire d’une équipe Red Bull en F1 ainsi que deux autres podiums.

Le Team Principal Alan Permane a déclaré : « 2026 représente l’un des plus grands changements techniques que la Formule 1 ait connus, et s’associer à Ford dès le tout début de ce voyage est extrêmement significatif pour nous.

Alan Permane, Liam Lawson, Arvid Lindblad et Peter Bayer © Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool

« Le projet Red Bull Ford Powertrains réunit une ingénierie de classe mondiale, de l’innovation et un véritable ADN de la course, et il nous place en position de force alors que le sport entre dans cette nouvelle ère. Nous avons travaillé en étroite collaboration et nous sommes fiers de ce que la famille Red Bull a développé. Nous sommes impatients d’avoir cela dans notre monoplace quand nous prendrons la piste dans les semaines à venir. »

Pour voir la monoplace en action, rendez-vous le 8 mars pour le lancement de la saison en Australie !