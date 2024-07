Tout savoir sur les règles du volley-ball

claquer de gros smashs). Mais pour les néophytes, entre les chiches, les bidoulles et autres chaussettes, le volley-ball peut aussi être assez difficile à comprendre, on fait donc le point sur les règles de ce sport hyper spectaculaire. Parce qu’avant de s’envoler comme

Pour cela, William G. Morgan décide de mélanger basket, tennis et badminton

. Hasard historique, il est né à quelques kilomètres seulement du basket-ball (et à quatre années d’écart). Les deux sports ont été inventés dans le même but : occuper les élèves d’éducation physique pendant l’hiver.

Dimensions et caractéristiques d’un terrain de volley-ball

Un terrain de volley-ball mesure 9 mètres de large pour 18 mètres de long. Il est délimité en deux côtés séparés par un filet situé à 2,43 mètres de haut (2,24 mètres pour les femmes). Chaque côté est occupé par une équipe et divisé en deux parties : la zone avant (longue de 3 mètres) et la zone arrière (longue de 6 mètres).

Composition et rôles des joueurs dans une équipe

Une équipe de volley-ball est composée de 6 joueurs. Ils sont identifiés par des numéros allant de 1 à 6 et vont de paire avec leur rôle sur le terrain.

: C’est le meilleur attaquant de l’équipe. Il se place presque toujours à l’opposée (en diagonale) du passeur et envoie de grosses frappes pour marquer des points. Petite précision : ce sont généralement eux qui envoient des chiches et autres parpaings (deux mots utilisés pour décrire des smashs réussis).

Mise en jeu et système de rotation

Système de points et durée des matchs

