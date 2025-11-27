F1 | Hogyan lehet Max Verstappen ötszörös világbajnok?

A 2025-ös Formula–1-es idény a végéhez közeledik, a mezőny pedig már a hétvégi Katari Nagydíjra összpontosít, ahol a szezon utolsó előtti futamát rendezik. Az Oracle Red Bull Racing és Max Verstappen számára a rendkívül nehéz szezonkezdet után sokáig úgy tűnt, hogy idén a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri egymás között döntenek a világbajnoki cím sorsáról, de aztán jött az a bizonyos nyári szünet.

Az egyhónapos szezon közbeni leállás után gyökeresen megváltozott a helyzet. Verstappen fokozatosan visszakapaszkodott, sorozatban szállította a dobogós helyezéseket, és a múlt hétvégi, látványos Las Vegas-i győzelme után – amelyet tovább erősített a két McLaren-versenyzők kizárása – újra helyzetbe hozta magát, hogy megszerezze pályafutása ötödik világbajnoki címét. A címvédőnek így továbbra sem kell lemondania arról, hogy a szezon végén ismét ő álljon a tabella élén.

01 Mi történt a nyári szünet óta?

Verstappen 25 pontot hozott riválisain Las Vegasban © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

A nyári szünet utáni visszatéréskor, a hazai Holland Nagydíjon elért második helye után Verstappen sorozatban több futamot is megnyert, Monzában és Bakuban pedig ismét a dobogó legfelső fokára állhatott.

Szingapúrban ugyan „csak” a második helyet szerezte meg, de így is mindkét McLaren-versenyző előtt végzett, ezzel tovább csökkentve a riválisok előnyét.

Újabb győzelmet ünnepelhetett Bakuban © Sam Bagnall/Sutton Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

Austinban, az Amerikai Nagydíjon Verstappen megállíthatatlannak tűnt: a sprinten és a főfutamon is a magabiztos győzelmet aratott a négyszeres világbajnok. Mexikóban azonban jóval nehezebb feladat várt rá. A rajtrács ötödik helyéről indulva egy nagyon kemény csatában küzdötte fel magát, és végül Lando Norris és Charles Leclerc mögött óriásit mentve a harmadik helyen ért célba.

A Brazil Nagydíj időmérője ismét csalódáskeltően sikerült számára, a frissen beszerelt erőforrás miatt pedig a boxutcából kellett rajtolnia. A holland pilóta mégis lenyűgöző versenyt futott, és fantasztikus teljesítménnyel egészen a harmadik helyig kapaszkodott vissza. Bár a bajnoki harcban újabb pontokat veszített Norrisszal szemben, már az is pozitívum volt ezek után, hogy Max ilyen felzárkózást tudott produkálni.

Az utolsó helyről dobogóra - Max ünnepel a csapatával © Getty Images/Red Bull Content Pool

Aztán elérkeztünk Vegashoz , ahol Verstappen domináns teljesítményt nyújtott: korán átvette a vezetést a pole-ból induló Norristól, és a kockás zászlóig uralta a versenyt. Húsz másodperces előnnyel győzött, miután Norrisnak az utolsó körökben üzemanyagproblémák miatt jelentősen vissza kellett vennie a tempóból.

Ami azonban igazán új síkra helyezte Max címvédési reményeit, az csak órákkal a futam után derült ki. A versenyt követően ugyanis mindkét McLaren-pilótát kizárták, mivel autójukon túlzott kopást mutattak a csúszásgátlók. A döntés nemcsak a vegasi végeredményt, hanem az egész bajnoki tabellát felforgatta, melynek köszönhetően Verstappen drámai mértékben felzárkózott riválisaira - Piastrit beérte pontszámban, míg Norristól mindössze 24 pontra került.

02 Lélektani előny?

A harmadik világbajnoki címet 2023-ban, Dohában ünnepelhette © Getty Images/Red Bull Content Pool

Amellett, hogy Max lendületben van, egy másik, talán még nagyobb előnye is van McLarenes riválisaival szemben. Míg Piastri és Norris első világbajnoki címükre hajtanak, Verstappen már többször átélte ezt a helyzetet. Tudja, hogyan kell kezelni egy kiélezett bajnokságot, ismeri a rá nehezedő nyomást, és pontosan tudja, mi kell ahhoz, hogy az utolsó pillanatban őt intsék le elsőként.

Most elérkezett számára a pillanat, hogy kihasználja a kiváló formáját, és tovább fokozza a nyomást ellenfeleire. Ha Katarban és a december 7-i Abu-Dzabi szezonzárón is győzni tud, akkor minden teher a McLaren párosára nehezedik majd. Ki tudja, miként reagál Norris és Piastri akkor, ha Katar után még szorosabbá válik a tabella, és Verstappen számára ott lesz a lehetőség, hogy megszerezze ötödik világbajnoki címét.

03 Hogy néz ki a jelenlegi versenyzői tabella

Verstappen számára még mindig összejöhet idén az ötödik világbajnoki cím © Simon Galloway/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

A Katari Nagydíj előtt a pilóták világbajnoki tabellája a következőképpen néz ki.

Lando Norris - McLaren - 390 pont Oscar Piastri - Mclaren - 366 pont Max Verstappen - Red Bull - 366 pont George Russell - Mercedes - 294 pont Charles Leclerc - Ferrari - 226 pont

04 Mi kell ahhoz, hogy Verstappen révbe érjen?

A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj akár a világbajnoki címről is dönthet © Getty Images/Red Bull Content Pool

Dióhéjban: Verstappennek a hátralévő két fordulóban Piastrit legalább egy ponttal, Norrist pedig 24 ponttal kell megelőznie. Ha a holland mindkét versenyt megnyeri, Piastrit biztosan maga mögé utasítja – ez a könnyebb része –, Norris esetében azonban jóval nagyobb a hátrány, amit le kell dolgozni. Mivel egy győzelem 25 pontot ér, egy újabb riválisbotlás – akár kizárás – gyakorlatilag megoldaná a dolgot.

A lehetséges forgatókönyvek száma szinte végtelen, de a lényeg egyszerű: ha Norris bármelyik versenyhétvégén két vagy több ponttal többet szerez Verstappennél, övé lesz a világbajnoki cím. Max számára tehát még így sem realítás vagy elvárás a világbajnoki cím, de már bizonyította, nem ismer lehetetlent .

Íme, mit várhatunk az utolsó két futamtól:

Katari Nagydíj Miről ismert? Nagy sebességű, technikailag igényes pálya, nagy gumikopással, valamint a stratégiai kockáztatás lehetőségével. Verstappen grabs fastest lap in Qatar © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen pályafutása A Red Bull Racing történelmileg jól teljesít a nagy leszorítóerőt igénylő, nagy sebességű pályákon. Verstappen az itt rendezett három futamból kettőt megnyert. Max a harmadik világbajnoki címét ünnepelhette az Oracle Red Bull Racinggel © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

Abu-dzabi Nagydíj Miről ismert? A hagyományos szezonzáró; gyakran a nagy drámák, a késői címdöntések és a hosszú DRS-zónák helyszíne. Abu Dhabi's always been a happy hunting ground © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen pályafutása A Red Bull Racingnek (hét győzelem) és Verstappennek (négy győzelem) elég sikeres a múltja itt, ahol többek közt világbajnoki címet is szerzett meg drámai körülmények között. Mivel itt nagyon nagy lesz a tét, Verstappen tapasztalata veszélyessé teszi őt. Max Verstappen celebrates his record 19th win of the season in Abu Dhabi © Getty Images/Red Bull Content Pool