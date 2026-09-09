Kaduzs x Red Bull Road to HYROX: a felkészülés elindult!

Így adta magát, hogy útjára indítsuk a Kaduzs x Red Bull Road to HYROX- projektet, melynek lényege, hogy Laura és testvére, Kristóf, valamint Kálmán Kristóf edző segít egy csapatnak felkészülni az első budapesti versenyre. Náluk alkalmasabb trénereket nehéz lenne találni a feladatra, elég, ha csak annyit mondunk, hogy

az Egyesült Államokban, így a decemberi szuperdöntőben aranyéremért szállhat harcba Koppenhágában – címvédőként.