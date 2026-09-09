Kaduzs x Red Bull Road to HYROX: a felkészülés elindult!

2026. október 17-én történelmi eseményre kerül sor Magyarországon, hiszen ekkor rendezik meg Budapesten az első HYROX-versenyt. A világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fitneszsorozat tehát most hazánkba is megérkezik. Egy ilyen jó buliból természetesen mi sem maradhatunk ki, főleg, hogy a Red Bull csapatához tartozik a világ legfittebb nője, Horváth Laura is.
Így adta magát, hogy útjára indítsuk a Kaduzs x Red Bull Road to HYROX- projektet, melynek lényege, hogy Laura és testvére, Kristóf, valamint Kálmán Kristóf edző segít egy csapatnak felkészülni az első budapesti versenyre. Náluk alkalmasabb trénereket nehéz lenne találni a feladatra, elég, ha csak annyit mondunk, hogy Laura nemrég második helyezést ért el a World Fitness Project második állomásán az Egyesült Államokban, így a decemberi szuperdöntőben aranyéremért szállhat harcba Koppenhágában – címvédőként.
A csapat sem akármilyen, amit felkészítenek, hiszen négy Red Bull creator is helyet kapott köztük, név szerint két fitnesz tartalomkészítő, Nagy Benedek és Eckert Lydia; a motokrosszos Pergel Bence és az utazó, gasztroblogger, valamint személyi edző Mózes Bogi is.
Mellettük még 14 civil résztvevő kezdte meg a nyolchetes intenzív felkészülést a Kaduzs x Red Bull Road to HYROX keretein belül. Mindenki kapott edzéstervet, ami alapján végezheti a hét közben az izzasztó tréningeket, vasárnaponként pedig közös edzéseken vesznek részt Lauráék edzőtermében.
Október elején lesz majd egy különleges pop-up edzés is Budapesten, úgyhogy már csak emiatt is érdemes követnek a közösségi oldalakon, ahogy tartalomkészítőink felkészülnek Budapest első HYROX-versenyére – na meg hátha ti is kedvet kaptok egy kis edzőtermi mozgáshoz.
A HYROX Budapestet tehát október 17-én rendeznek meg a Hungexpón.