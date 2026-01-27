Horváth Laura bizony még a legharcedzettebb férfiakat is képes olyan fizikai kihívások elé állítani, hogy csak pislogunk. Nem véletlen, hiszen személyében a világ legfittebb nőjéről beszélünk, aki 2025-ben pályafutása során már harmadszor nyerte meg a Rogue Invitationalt, majd az év végén az első ízben megrendezett, háromállomásos World Fitness Project végén is aranyérem került a nyakába.
Most éppen nincsen verseny, amin Laura részt venne, úgyhogy az edzések mellett arra is van egy kis ideje, hogy a Red Bull Zero Excuse kampányunk keretében kihívások elé állítson általatok is jól ismert arcokat. Név szerint Nagy Vivien tartalomkészítőt, Nagy Benedek fitnesz creatort és AKC Misi zenészt állította brutális fizikai kihívások elé. Mármint nekik és nekünk brutálisak, Laurának már nem annyira…
A videósorozat első részében egy medicinlabdát kellett feldobniuk guggolásból felállva a falra. Minderre egy percük volt – Laura ennyi idő alatt nem kevesebb, mint 35 ismétlést tudott csinálni az embert próbáló mozdulatból.
De vajon a többieknek hogyan sikerült? A videóból kiderül!
Második kihívásként a szántolás következett. Laura ebből egy fiú-lány csapatversenyt szervezett, azaz Laura és Vivi csatázott Misi és Beni ellen. Az a csapat nyert, amelyik előbb visszaért a szánnal.
Nem nehéz kitalálni, hogy Laura miatt a lányok verhetetlennek bizonyultak ebben a kihívásban, de vajon mennyire könnyedén nyomták le a srácokat?
Nézzétek meg a videót, és választ kaptok a kérdésre!
