Horváth Laura bizony még a legharcedzettebb férfiakat is képes olyan fizikai kihívások elé állítani, hogy csak pislogunk. Nem véletlen, hiszen személyében a világ legfittebb nőjéről beszélünk, aki 2025-ben pályafutása során már harmadszor

a Rogue Invitationalt, majd az év végén az első ízben megrendezett, háromállomásos World Fitness Project végén is

.