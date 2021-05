Chi è Dade: la vita del musicista e produttore

e mano dietro a moltissimi beat della scena rap non accenna minimamente a fermarsi. In continua evoluzione, viene quasi da chiedersi se ci sia qualcosa che il ragazzo non possa fare nella musica.

Davide Pavanello , in arte Dade e Antianti, nasce il 27 luglio 1977 in una Torino ormai post-industriale. Se da una parte il declino economico della città sembra inesorabile, dal punto di vista culturale è un pullulare di scene e sottoculture. Davide, appena sedicenne, capita in quella che inizialmente è una cover band di CCCP Fedeli alla Linea e Rage Against The Machine, due band distanti da un punto di vista sonoro ma parecchio affini per impegno politico.