Chi è Vegas Jones: la sua vita in 3 tappe

Matteo Privitera , in arte Vegas Jones, nasce a Garbagnate Milanese il 28 settembre 1994. La sua vita però è legata indissolubilmente a un altro paese dell'hinterland: Cinisello Balsamo. È lì che cresce e si avvicina alla cultura hip hop, prima come writer graffitaro e poi come rapper .

A 19-20 anni comincia a farsi un nome grazie ai numerosi eventi hip hop a Milano. «Nel 2013/2014 c’erano molti contest in giro per Milano e dintorni. Io mi infilavo dovunque riuscissi, ho partecipato a tanti di questi eventi dove ogni rapper portava il suo pezzo e, dopo ore e ore, veniva proclamato un vincitore. Ho cominciato a prenderci gusto perché vincevo quasi sempre, e da buon diciottenne mi gasava tornare a casa la sera sapendo di aver spaccato, con 50 euro in tasca o con un nuovo snapback».

Dopo un'esperienza non molto fruttuosa con Honiro Label a Roma, Matteo torna a Milano e firma con la Dogozilla Empire di Don Joe . Nasce Chic Nisello , primo mixtape in free download. Il suo successo viene riconfermato dal singolo Trankilo ft. Nitro, che finisce per conquistare il disco di platino.

