Il dizionario di Valorant: 38 termini da conoscere

, l'ambizioso torneo internazionale di Valorant dedicato agli studenti universitari. In Italia adesso gli occhi sono puntati sul group stage dell'8 maggio, che ci darà i nomi dei team che si guadagneranno l'accesso alla finale nazionale: alla fine solo il migliore team dello stivale avrà l'opportunità di confrontarsi con i top player degli oltre

, ma oggi vogliamo chiudere questo filone di contenuti educativi con un pezzo dedicato ai 38 termini inglesi di Valorant più utilizzati dai giocatori internazionali. Pronti? Via!

Utilizzo strategico delle abilità degli agenti. Le smoke e le bombe, ad esempio, possono ritardare un push oppure far uscire allo scoperto i difensori.

Utilizzo strategico delle abilità degli agenti. Le smoke e le bombe, ad esempio, possono ritardare un push oppure far uscire allo scoperto i difensori.

Utilizzo strategico delle abilità degli agenti. Le smoke e le bombe, ad esempio, possono ritardare un push oppure far uscire allo scoperto i difensori.

Quando un giocatore ottiene tutte e cinque le kill in un round. Si parla di Team Ace, invece, se i giocatori di una squadra ottengono una kill a testa.

Quando un giocatore ottiene tutte e cinque le kill in un round. Si parla di Team Ace, invece, se i giocatori di una squadra ottengono una kill a testa.

Quando un giocatore ottiene tutte e cinque le kill in un round. Si parla di Team Ace, invece, se i giocatori di una squadra ottengono una kill a testa.

L'arte di rivelare volontariamente la posizione di un giocatore sulla mappa per attirare il team avversario in quella zona.

L'arte di rivelare volontariamente la posizione di un giocatore sulla mappa per attirare il team avversario in quella zona.

L'arte di rivelare volontariamente la posizione di un giocatore sulla mappa per attirare il team avversario in quella zona.

La capacità di bloccare il movimento laterale di un personaggio e sparare proprio nel momento esatto in cui l'agente è fermo.

La capacità di bloccare il movimento laterale di un personaggio e sparare proprio nel momento esatto in cui l'agente è fermo.

La capacità di bloccare il movimento laterale di un personaggio e sparare proprio nel momento esatto in cui l'agente è fermo.