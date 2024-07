Le 5 armi migliori di Elden Ring per prepararsi a Shadow of the Erdtree

Se vi state immergendo nel mondo di Elden Ring per la prima volta o se volete migliorare la vostra build per Shadow of the Erdtree : con le migliori armi di Elden Ring anche la più difficile delle boss fight diventa un gioco da ragazzi. O quasi. Ecco la nostra Top 5.

01 Rivers of Blood

Rivers of Blood - Elden Ring © Bandai Namco

Tipo: Katana

Peso: 6,5

Requisiti: 12 Forza, 18 Destrezza, 20 Arcane

Passiva: Sanguinamento

La katana Rivers of Blood è stata una delle armi più forti del gioco fin dall'uscita di Elden Ring. Questo non è cambiato fino ad oggi: la katana è la scelta migliore in particolare per le build di sanguinamento, poiché infligge ingenti danni contro i boss.

In combinazione con l'abilità unica Corpse Piler, sarete in grado di combattere facilmente contro i nemici più forti che Elden Ring ha da offrire.

Come si ottiene Rivers of Blood? Per ottenere la katana dovete recarvi nell'area "Mountaintops of the Giants", generare e sconfiggere l'invasore PNG chiamato Okina, vicino alla chiesa che si trova a sud-est.

02 Mohgwyn's Sacred Spear

Mohgwyn's Sacred Spear - Elden Ring © Bandai Namco

Tipo: Lancia

Peso: 10,0

Requisiti: 24 Forza, 14 Destrezza, 27 Arcane

Passiva: Sanguinamento (33)

Questa lancia è una potenza assoluta, soprattutto quando vi ritrovate contro più avversari, grazie alla sua enorme portata e alla sua impressionante velocità.

Se a questo si aggiunge l'abilità dell'arma, il Bloodboon Ritual, che colpisce tre volte velocemente e provoca esplosioni, diventa subito chiaro perché non c'è modo di battere questa lancia quando si tratta di danni AoE.

Come si ottiene la Mohgwyn's Sacred Spear? Per ottenere quest'arma, dovete sconfiggere uno dei boss più difficili del gioco: Mohg, Signore del Sangue e poi consegnare il suo ricordo a Enia alla Tavola Rotonda.

03 Bolt of Gransax

Bolt of Gransax - Elden Ring © Bandai Namco

Tipo: Lancia

Peso: 8,5

Requisiti: 20 Forza, 40 Destrezza

Questa lancia è perfetta per le build di combattimento a distanza, in quanto la sua abilità unica evoca un potente fulmine che causa ingenti danni a distanza.

Come se non bastasse, il fulmine può essere caricato per aumentare ulteriormente i danni. Il raggio d'azione è così ampio che persino le armi a distanza e gli incantesimi vengono surclassati.

Come si ottiene il Bolt of Gransax? Potete ottenere la lancia a Leyndell. Per farlo, viaggiate verso ovest dal punto di salvataggio "Rifugio dell'albero della terra" e prendete l'ascensore. Scendete le scale e vedrete una lancia gigante con l'arma sopra. Saltate la ringhiera e prendetela.

04 Bloodhound's Fang

Bloodhound's Fang - Elden Ring © Bandai Namco

Tipo: Spada storta

Peso: 11,5

Requisiti: 18 Forza, 17 Destrezza

Passiva: Sanguinamento (55)

La Bloodhound's Fang si ottiene molto presto nel gioco. Tuttavia, nel 2024 è ancora una delle cinque armi migliori dell'Elden Ring.

Infatti, i suoi valori di base di 141 danni fisici sono già molto forti e si adattano in modo eccellente fino all'endgame. L'abilità dell'arma, Blodhound's Finesse, non solo infligge molti danni, ma vi dà anche un'animazione di schivata aggiuntiva.

Come si ottiene la Bloodhound's Fang? Andate nell'area di "Limgrave" e poi al punto di salvataggio "Agheel Lake South". Da lì, dirigetevi a sud e salite sulla scogliera dove troverete una prigione dei sigilli. Lì evocate un boss chiamato Buthund Knight Darriwil, che lascerà cadere l'arma quando morirà.

05 Blasphemous Blade

Blasphemous Blade - Elden Ring © Bandai Namco

Tipo: Spadone

Peso : 13,5

Requisiti: 22 Forza, 15 Agilità, 21 Fede

Passiva: Niente

La Blasphemous Blade è l'arma più forte che l'Elden Ring possa offrire. E lo è stata fin dall'uscita del gioco.

Questo spadone, con 121 danni fisici e 78 danni da fuoco, distrugge anche i boss più difficili in pochi secondi.

La vera chicca, però, risiede nell'abilità Taker's Flames che incendia la spada e seppellisce tutto ciò che vi trovate davanti sotto un'ondata di fiamme. Come se non fosse abbastanza potente, l'abilità vi guarisce anche un po' di punti vita.

Come si ottiene la Blasphemous Blade? Per ottenere quest'arma, dovete sconfiggere Lord Rykard a Volcano Manor. Riceverete l'oggetto da scambiare con Enia nella Tavola Rotonda.