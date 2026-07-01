Remco Evenepoel e Florian Lipowitz: alleati per il Tour de France

Read this and other beyond the ordinary articles in The Red Bulletin Magazine. See more

Alla fine di febbraio del 2026, i nuovi compagni di squadra Remco Evenepoel e Florian Lipowitz sono partiti per la loro prima vera uscita insieme sulle pendici del Monte Teide a Tenerife. Il programma prevedeva una normale sessione di allenamento. Invece, i due contendenti al Tour de France hanno passato ore a parlare di gare, cadute e delle sfide che li aspettavano più avanti nella stagione.

Al loro ritorno, quella che era iniziata come una semplice uscita di allenamento si era trasformata in qualcosa di più: l’inizio di una collaborazione che potrebbe definire la campagna del Tour de France della Red Bull – BORA – hansgrohe.

Evenepoel e Lipowitz hanno trascorso 20 giorni ad allenarsi a Tenerife © Maximilian Fries

La nascita di una collaborazione

Il Tour de France 2026 inizia a Barcellona il 4 luglio con una cronometro a squadre – una disciplina in cui il lavoro di squadra conta più della forza individuale. Il successo dipende da otto corridori che lavorano all’unisono, condividendo lo sforzo e mantenendo la velocità senza rompere l'armonia aerodinamica della formazione.

Per la Red Bull – BORA – hansgrohe, la tappa di apertura rappresenta un’opportunità. Con Evenepoel, specialista di cronometro di livello mondiale, e Lipowitz, astro nascente tedesco, a guidare le ambizioni della squadra, i preparativi sono iniziati mesi prima. A gennaio, i due si sono incontrati a Maiorca per mettere alla prova alcune idee, creare intesa e capire se una collaborazione che sulla carta sembrava promettente potesse davvero funzionare sulla strada.

Lipowitz è introverso, mentre Evenepoel ama stare sotto i riflettori © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Una formula vincente

Ha funzionato. La Red Bull – BORA – hansgrohe ha vinto la cronometro a squadre al Trofeo Ses Salines, battendo la Movistar di quattro secondi. Evenepoel, l’aggressivo, ha fatto quello che sa fare meglio: spingere forte controvento, rimanendo in testa per 90 secondi a oltre 500 watt. Lipowitz, il motore diesel, ha mantenuto alta la velocità e il ritmo regolare. Stili diversi, stesso risultato.

Ciò che ha reso il tutto ancora più impressionante è che all’epoca si conoscevano a malapena. Il che solleva una domanda ovvia: come fanno due corridori della stessa squadra, entrambi con l’ambizione di vincere il Tour de France, a far funzionare le cose?

Lipowitz ed Evenepoel pedalano nella nebbia sul Monte Teide © Maximilian Fries

Un mese dopo, si sono ritrovati sul Monte Teide. Con i suoi 3.715 metri che svettano su Tenerife, il vulcano è diventato il santuario moderno del ciclismo. È qui che si fanno i sacrifici: settimane lontani dalla famiglia, giorni trascorsi in isolamento quasi totale, ore in sella a stomaco vuoto. Tutto nella speranza che ne valga la pena a luglio.

Red Bull originale Red Bull Energy Drink Scopri di più

In quota, il corpo produce più globuli rossi: un potenziamento naturale delle prestazioni che è sia legale che molto efficace. I ritiri sono stati programmati apposta in modo da sovrapporsi, dando a Evenepoel e Lipowitz la possibilità di conoscersi davvero.

Trasformare la preparazione in risultati

The signs of a successful partnership emerged at the Volta a Catalunya © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool Quotation Remco mi ha fatto un favore enorme… Non so nemmeno cosa dire Florian Lipowitz

I primi segnali che quei primi ritiri insieme stavano dando i loro frutti sono arrivati alla Volta a Catalunya a marzo. Freschi del loro periodo insieme sul Monte Teide, i due hanno dimostrato quanto velocemente si fosse sviluppata la loro collaborazione. Nella tappa regina, Lipowitz si è rivelato lo scalatore più forte, staccando Evenepoel nella salita finale.

Il giorno dopo, i ruoli si sono invertiti. Evenepoel ha attaccato nelle discese tecniche, ha lavorato instancabilmente in pianura e ha aiutato Lipowitz a conquistare il podio nella classifica generale. È stato uno dei primi esempi di come due corridori con la stessa ambizione possano trovare il modo di rafforzarsi a vicenda. «Remco mi ha fatto un favore enorme», ha detto Lipowitz dopo la gara. «Non so nemmeno cosa dire».

Sul tappetino, si attivano i muscoli prima dell'uscita in bici © Maximilian Fries Compagni di squadra con un obiettivo comune © Maximilian Fries

Il 4 luglio si schiereranno a Barcellona con lo stesso obiettivo che avevano quando si sono incontrati per la prima volta. La differenza è che ora sanno cosa può fare l’uno per l’altro – e cosa possono ottenere insieme.