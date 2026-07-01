Florian Lipowitz e Remco Evenepoel del team Red Bull - BORA - hansgrohe sono stati fotografati durante una sessione di allenamento a Palma di Maiorca, in Spagna, l'8 dicembre 2025.
© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool
Cycling

Remco Evenepoel e Florian Lipowitz: alleati per il Tour de France

Due corridori molto diversi tra loro, ma con la stessa ambizione: vincere la maglia gialla. Come compagni di squadra e contendenti al Tour, Remco Evenepoel e Florian Lipowitz hanno stretto un patto.
Di Christof Gertsch
4 minuti di letturaPublished on

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Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

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Red Bull - BORA - hansgrohe

After securing the team's first-ever Tour de France podium, Red Bull - BORA - hansgrohe continue their bold pursuit of Grand Tour success, while shaping the next generation of cycling talent.

Alla fine di febbraio del 2026, i nuovi compagni di squadra Remco Evenepoel e Florian Lipowitz sono partiti per la loro prima vera uscita insieme sulle pendici del Monte Teide a Tenerife. Il programma prevedeva una normale sessione di allenamento. Invece, i due contendenti al Tour de France hanno passato ore a parlare di gare, cadute e delle sfide che li aspettavano più avanti nella stagione.
Al loro ritorno, quella che era iniziata come una semplice uscita di allenamento si era trasformata in qualcosa di più: l’inizio di una collaborazione che potrebbe definire la campagna del Tour de France della Red Bull – BORA – hansgrohe.
Remco Evenepoel e Florian Lipowitz durante una sessione di allenamento sul Monte Teide, a Tenerife, nel febbraio 2026.

Evenepoel e Lipowitz hanno trascorso 20 giorni ad allenarsi a Tenerife

© Maximilian Fries

La nascita di una collaborazione

Il Tour de France 2026 inizia a Barcellona il 4 luglio con una cronometro a squadre – una disciplina in cui il lavoro di squadra conta più della forza individuale. Il successo dipende da otto corridori che lavorano all’unisono, condividendo lo sforzo e mantenendo la velocità senza rompere l'armonia aerodinamica della formazione.
Per la Red Bull – BORA – hansgrohe, la tappa di apertura rappresenta un’opportunità. Con Evenepoel, specialista di cronometro di livello mondiale, e Lipowitz, astro nascente tedesco, a guidare le ambizioni della squadra, i preparativi sono iniziati mesi prima. A gennaio, i due si sono incontrati a Maiorca per mettere alla prova alcune idee, creare intesa e capire se una collaborazione che sulla carta sembrava promettente potesse davvero funzionare sulla strada.
Remco Evenepoel e Florian Lipowitz del team Red Bull – BORA - hansgrohe sono stati fotografati durante il Trofeo Ses Salines (24 km) a Maiorca, in Spagna, il 29 gennaio 2026.

Lipowitz è introverso, mentre Evenepoel ama stare sotto i riflettori

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Una formula vincente

Ha funzionato. La Red Bull – BORA – hansgrohe ha vinto la cronometro a squadre al Trofeo Ses Salines, battendo la Movistar di quattro secondi. Evenepoel, l’aggressivo, ha fatto quello che sa fare meglio: spingere forte controvento, rimanendo in testa per 90 secondi a oltre 500 watt. Lipowitz, il motore diesel, ha mantenuto alta la velocità e il ritmo regolare. Stili diversi, stesso risultato.
Ciò che ha reso il tutto ancora più impressionante è che all’epoca si conoscevano a malapena. Il che solleva una domanda ovvia: come fanno due corridori della stessa squadra, entrambi con l’ambizione di vincere il Tour de France, a far funzionare le cose?
Florian Lipowitz e Remco Evenepoel mentre si allenano sul Monte Teide, a Tenerife, nel febbraio 2026.

Lipowitz ed Evenepoel pedalano nella nebbia sul Monte Teide

© Maximilian Fries

Un mese dopo, si sono ritrovati sul Monte Teide. Con i suoi 3.715 metri che svettano su Tenerife, il vulcano è diventato il santuario moderno del ciclismo. È qui che si fanno i sacrifici: settimane lontani dalla famiglia, giorni trascorsi in isolamento quasi totale, ore in sella a stomaco vuoto. Tutto nella speranza che ne valga la pena a luglio.

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In quota, il corpo produce più globuli rossi: un potenziamento naturale delle prestazioni che è sia legale che molto efficace. I ritiri sono stati programmati apposta in modo da sovrapporsi, dando a Evenepoel e Lipowitz la possibilità di conoscersi davvero.

Trasformare la preparazione in risultati

Florian Lipowitz and Remco Evenepoel of the Red Bull – BORA – hansgrohe team during Stage 6 (Berga – Queralt) of the 105th Volta a Catalunya in Spain on March 28, 2026.

The signs of a successful partnership emerged at the Volta a Catalunya

© Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

Quotation
Remco mi ha fatto un favore enorme… Non so nemmeno cosa dire
Florian Lipowitz
I primi segnali che quei primi ritiri insieme stavano dando i loro frutti sono arrivati alla Volta a Catalunya a marzo. Freschi del loro periodo insieme sul Monte Teide, i due hanno dimostrato quanto velocemente si fosse sviluppata la loro collaborazione. Nella tappa regina, Lipowitz si è rivelato lo scalatore più forte, staccando Evenepoel nella salita finale.
Il giorno dopo, i ruoli si sono invertiti. Evenepoel ha attaccato nelle discese tecniche, ha lavorato instancabilmente in pianura e ha aiutato Lipowitz a conquistare il podio nella classifica generale. È stato uno dei primi esempi di come due corridori con la stessa ambizione possano trovare il modo di rafforzarsi a vicenda. «Remco mi ha fatto un favore enorme», ha detto Lipowitz dopo la gara. «Non so nemmeno cosa dire».
Remco Evenepoel e Florian Lipowitz mentre si allenano insieme in palestra nel 2026.

Sul tappetino, si attivano i muscoli prima dell'uscita in bici

© Maximilian Fries

Remco Evenepoel e Florian Lipowitz insieme durante un allenamento nel 2026.

Compagni di squadra con un obiettivo comune

© Maximilian Fries

Il 4 luglio si schiereranno a Barcellona con lo stesso obiettivo che avevano quando si sono incontrati per la prima volta. La differenza è che ora sanno cosa può fare l’uno per l’altro – e cosa possono ottenere insieme.

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Remco Evenepoel

Remco Evenepoel is one of cycling’s brightest stars. Now competing for Red Bull - BORA - hansgrohe, the Belgian champion is chasing the sport’s biggest victories.

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