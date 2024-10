Red Bull Genova Cerro Abajo: il grande giorno è arrivato e Fabio Wibmer...

Dietro a run di 2'30” scarsi come quelle a cui assisteremo domani c'è un lavoro fisico e tecnico di anni, che un professionista e funambolo delle due ruote come l'atleta Red Bull non può che ammirare: «Dietro ogni prestazione c'è un grande lavoro. Io avrei provato con piacere il tracciato e magari lo farò in futuro come è successo a Valparaiso, senza la "fretta" dei ritmi imposti dalla competizione. Seguo e stimo questi atleti. Fare un pronostico per domani è difficile, io seguirò con un'attenzione particolare l'eterno Tomas Slavik (

in cui il rider ceco scopre Genova in sella alla sua bici, ndr) e un discesista di prim'ordine come Bernard Kerr» continua Fabio, che ispirato dai colleghi impegnati al Red Bull Genova Cerro Abajo sfornerà presto nuovi video che ci lasceranno a bocca aperta.