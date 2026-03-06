Record HYROX: i tempi più veloci e le classifiche globali

è cresciuto rapidamente, attirando sempre più partecipanti in tutto il mondo, con la competizione nei campi d'élite continua a intensificarsi. Sempre più atleti diventano professionisti e inseguono i posti nella HYROX Elite 15, la serie per i 15 concorrenti più veloci tra uomini e donne. I record e le prestazioni di spicco sono sempre più frequenti in tutte le divisioni, dai professionisti d'élite agli atleti dei gruppi di età che si spingono oltre i propri limiti.

Poiché gli eventi HYROX si svolgono in tutto il mondo quasi ogni fine settimana, le classifiche e i record sono in continua evoluzione. Per le informazioni più accurate e aggiornate, comprese le classifiche attuali e storiche suddivise per fasce d'età, visita

superando di poco l'attuale campione del mondo Tim Wenisch. La prestazione di Rončević non solo ha superato i 53m 22s di Hunter McIntyre a Stoccolma 2023, ma ha anche inviato un chiaro messaggio: la competizione ai vertici dell'HYROX è più agguerrita che mai.

a Miami nell'aprile del 2025. Sia per gli uomini che per le donne, la categoria del doppio ha visto una raffica di record stabiliti e battuti di recente, a dimostrazione di quanto questa categoria stia diventando raffinata man mano che gli atleti perfezionano il loro approccio, la loro forma fisica e il loro lavoro di squadra.

Rich Ryan e Pelayo Menendez Fernandez hanno conquistato il record mondiale nella divisione Pro Doubles maschile con un tempo di 48m 31s a Miami nell'aprile del 2025. Sia per gli uomini che per le donne, la categoria del doppio ha visto una raffica di record stabiliti e battuti di recente, a dimostrazione di quanto questa categoria stia diventando raffinata man mano che gli atleti perfezionano il loro approccio, la loro forma fisica e il loro lavoro di squadra.

HYROX: cos'è e perché è diventato così popolare

A partire da Città del Capo, il 21 settembre 2024, le regole sono cambiate per il Singolo Open femminile, richiedendo a tutte le partecipanti di completare 100 Wall Balls e non più 75 come in precedenza. Con queste premesse, siamo in prima linea nelle nuove e migliorate gare femminili ed è un momento molto emozionante per vedere quali record emergeranno. Attualmente il record mondiale è stato stabilito da Lauren Weeks a Washington DC, nel marzo 2025, con un tempo di 55m 38s. Prendi questo, wall ball.

Jake Williamson e Fabi Eisenlauer h anno stabilito il record mondiale del doppio maschile open a Berlino durante la stagione 2025 con un tempo di 47m 57s. Conosciuta per essere una delle piste più veloci dell'HYROX, Berlino aveva già visto cadere il record il giorno prima, ma il duo è andato ancora più veloce solo 24 ore dopo.