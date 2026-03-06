© Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool
Fitness Training
Record HYROX: i tempi più veloci e le classifiche globali
Uno sguardo ai record e alle classifiche mondiali di HYROX: ecco i tempi più veloci mai registrati e le prestazioni migliori nella storia di questo sport che si sta espandendo in tutto il mondo..
L'HYROX è cresciuto rapidamente, attirando sempre più partecipanti in tutto il mondo, con la competizione nei campi d'élite continua a intensificarsi. Sempre più atleti diventano professionisti e inseguono i posti nella HYROX Elite 15, la serie per i 15 concorrenti più veloci tra uomini e donne. I record e le prestazioni di spicco sono sempre più frequenti in tutte le divisioni, dai professionisti d'élite agli atleti dei gruppi di età che si spingono oltre i propri limiti.
Poiché gli eventi HYROX si svolgono in tutto il mondo quasi ogni fine settimana, le classifiche e i record sono in continua evoluzione. Per le informazioni più accurate e aggiornate, comprese le classifiche attuali e storiche suddivise per fasce d'età, visita Rox Lyfe, l'hub dedicato all'HYROX gestito dall'atleta, allenatore e commentatore di HYROX Greg Williams.
01
Record mondiali HYROX: Donne Pro
Il fenomeno australiano Joanna Wietrzyk ha stabilito un nuovo record mondiale nella gara Elite 15 di Phoenix, negli Stati Uniti, nel gennaio del 2025, riducendo di ben 20 secondi il precedente record di Lauren Weeks e chiudendo in 56m 03s.
Gli altri record delle HYROX Women Pro nelle fasce d'età sono i seguenti:
- 16-24 - Joanna Wietrzyk - 56m 03s (Phoenix 2026)
- 25-29 - Vivian Tafuto - 58m 35s (Amburgo 2025)
- 30-34 - Megan Jacoby - 58m 09s (Stoccarda 2025)
- 35-39 - Lauren Weeks - 56m 23s (Glasgow 2025)
- 40-44 - Jezabel Kremer - 1h 2m 58s (Glasgow 2025)
- 45-49 - Mareesa Robertson - 1h 7m 33s (Melbourne 2023)
- 50-54 - Amy Bevilacqua - 1h 1m 9s (Toronto 2024)
- 55-59 - Anna Buxó - 1h 15m 18s (Campionati del Mondo di Chicago 2025)
- 60-64 - Heidi Williams - 1h 30m 32s (Dallas 2020)
- 65-69 - Lynda Hamilton - 1h 56m 07s (Poznan 2025)
02
Record mondiali HYROX: Uomini Pro
Nel 2025, Alexander Rončević ha continuato a lasciare il segno come uno dei grandi della HYROX di tutti i tempi. All'HYROX Hamburg Major 2025, ha stabilito un nuovo record mondiale Pro maschile di 53m 15s, superando di poco l'attuale campione del mondo Tim Wenisch. La prestazione di Rončević non solo ha superato i 53m 22s di Hunter McIntyre a Stoccolma 2023, ma ha anche inviato un chiaro messaggio: la competizione ai vertici dell'HYROX è più agguerrita che mai.
Il resto dei record HYROX Men Pro nei gruppi di età è così composto:
- 16-24 - Charlie Botterill - 54m 49s (Danzica 2025)
- 25-29 - Dylan Scott - 53m 27s (New York 2025)
- 30-34 - Alex Rončević - 53m 15s (Amburgo 2025)
- 35-39 - Rich Ryan - 53m 57s (Phoenix 2026)
- 40-44 - Tomas Tvrdik - 55m 04s (Stoccolma 2025)
- 45-49 - Lukas Storath - 58m 39s (Amburgo 2025)
- 50-54 - Mike Schifferle - 1h 2m 15s (Torino 2026)
- 55-59 - Joze Kojc - 1h 2m 55s (Berlino 2025)
- 60-64 - Frank Godulla - 1h 19m 05s (Stoccarda 2025)
- 65-69 - John Hesse - 1h 31m 41s (Singapore 2025)
03
Record del mondo HYROX: Doppio maschile Pro
Rich Ryan e Pelayo Menendez Fernandez hanno conquistato il record mondiale nella divisione Pro Doubles maschile con un tempo di 48m 31s a Miami nell'aprile del 2025. Sia per gli uomini che per le donne, la categoria del doppio ha visto una raffica di record stabiliti e battuti di recente, a dimostrazione di quanto questa categoria stia diventando raffinata man mano che gli atleti perfezionano il loro approccio, la loro forma fisica e il loro lavoro di squadra.
Gli altri detentori di record, suddivisi per fasce d'età, sono:
- 16-29 - Charlie Botterill, Ollie Russell - 50m 02s (Londra 2025)
- 30-39 - Rich Ryan, Pelayo Menendez Fernandez - 48m 31s (Miami 2025)
- 40-49 - Joffrey Voisin, Guillaume Levoy - 50m 57s (Londra 2025)
- 50-59 - Guy Portlock, Mike Schifferle - 56m 27s (Dublino 2025)
- 60-69 - Jeff Fisher, Clint Williams - 1h 15m 08s (Dallas 2025)
04
Record del mondo HYROX: Doppio femminile Pro
Vivian Tafuto e Lauren Weeks hanno stabilito il record mondiale ufficiale di Pro Doubles femminile con un tempo di 53m 11s a Phoenix all'inizio del 2026.
Gli altri record femminili sono:
- 16-29 - Joanna Wietrzyk, Tia Toomey - 54m 24s (Houston 2025)
- 30-39 - Vivian Tafuto, Lauren Weeks - 53m 11s (Phoenix 2026)
- 40-49 - Rebecca Houard, Jezabel Kremer - 56m 48s (Bordeaux 2025)
- 50-59 - Emma Reeve, Sam Bilbie - 1h 03m 38s (Vienna 2026)
05
Record del mondo HYROX: Singolo maschile Open Gruppi di età
Battendo comodamente il suo record Elite 15, Alexander Rončević ha superato se stesso a Colonia nell'aprile del 2024 per concludere l'HYROX Men's Open con un tempo di 50m 38s. Non male per un atleta che insegna alle scuole elementari quando non gareggia.
Per quanto riguarda i migliori degli altri:
- 16-24 - Charlie Botterill - 53m 56s (Madrid 2025)
- 25-29 - Tim Wenisch - 52m 12s (Istanbul 2026)
- 30-34 - Alexander Rončević - 50m 38s (Colonia 2024)
- 35-39 - Dieter Schwarzkopf - 53m 43s (Amsterdam 2026)
- 40-44 - Tiago Lousa - 53m 55s (Vienna 2025)
- 45-49 - Jose Angel Hidalgo Izquierdo - 58m 0s (Malaga 2023)
- 50-54 - Mike Schifferle - 58m 27s (Berlino 2025)
- 55-59 - Antony Oke - 57m 32s (Torino 2026)
- 60-64 - Sean Wade - 1h 02m 58s (Las Vegas 2026)
- 65-69 - Art Smith - 1h 13m 57s (Phoenix 2026)
- 70-74 - Ian Redford - 1h 28m 22s (Birmingham 2025)
- 75-79 - José Maria Martín Miguez - 1h 39m 46s (Bilbao 2026)
- 80-84 - Roel Gaasbeek - 2h 8m 42s (Amsterdam 2023)
06
Record del mondo HYROX: Singolo femminile Open Gruppi di età
A partire da Città del Capo, il 21 settembre 2024, le regole sono cambiate per il Singolo Open femminile, richiedendo a tutte le partecipanti di completare 100 Wall Balls e non più 75 come in precedenza. Con queste premesse, siamo in prima linea nelle nuove e migliorate gare femminili ed è un momento molto emozionante per vedere quali record emergeranno. Attualmente il record mondiale è stato stabilito da Lauren Weeks a Washington DC, nel marzo 2025, con un tempo di 55m 38s. Prendi questo, wall ball.
Gli altri campioni, suddivisi per fasce d'età, sono:
- 16-24 - Lucy Procter - 57m 35s (Glasgow 2025)
- 25-29 - Lena Putters - 56m 53s (Maastricht 2025)
- 30-34 - Tanja Stroschneider - 58m 31s (Vienna 2025)
- 35-39 - Lauren Weeks - 55m 38s (Washington DC 2025)
- 40-44 - Judith Spijksma - 1h 1m 9s (Heerenveen 2025)
- 45-49 - Jennifer Weston - 1h 4m 11s (Miami 2025)
- 50-54 - Sam Bilbie - 1h 3m 6s (Vienna 2025)
- 55-59 - Xenia Parsons - 1h 8m 55s (Londra 2025)
- 60-64 - Mapi Serna - 1h 15m 28s (Bilbao 2026)
- 65-69 - Avril McClement - 1h 18m 00s (Londra 2025)
- 70-74 - Kirsten Frederiksen - 1h 25m 40s (Copenhagen 2025)
- 75-79 - Amie Howard - 1h 41m 53s (Dallas 2025)
07
Doppio maschile open Gruppi di età
Jake Williamson e Fabi Eisenlauer hanno stabilito il record mondiale del doppio maschile open a Berlino durante la stagione 2025 con un tempo di 47m 57s. Conosciuta per essere una delle piste più veloci dell'HYROX, Berlino aveva già visto cadere il record il giorno prima, ma il duo è andato ancora più veloce solo 24 ore dopo.
In un campo competitivo, gli altri detentori di record sono i seguenti:
- 16-24 - Michael O'Donnell, Joseph Vatcher - 50m 17s (Londra 2025)
- 25-29 - Jake Williamson e Fabi Eisenlauer - 47m 57s (Berlino 2025)
- 30-34 - Jess Price-Owen, David O'Toole - 49m 18s (Londra 2025)
- 35-39 - Dexter Buchanan, Chris Woolley - 49m 40s (Melbourne 2025)
- 40-44 - Aaron Woodman, Simon Derby - 52m 32s (Danzica 2025)
- 45-49 - Alberto Rivera Pizarro, Javier Martín Merino - 56m 04s (Madrid 2025)
- 50-54 - Kevin Shaloo, Conor Whelan - 55m 57s (Dublino 2025)
- 55-59 - Romuald Lepers, Joze Kojc - 55m 40s (Poznan 2025)
- 60-64 - Thomas Heider, Helmut Schuck - 1h 1m 52s (Maastricht 2025)
- 65-69 - David Banks, Peter Kelly - 1h 10m 5s (Birmingham 2025)
- 70-74 - Geoffrey Booth, Adrian Halkes - 1h 54m 24s (Hong Kong 2025)
- 75-79 - Andrew Quidayan, Omar Martínez Muniz - 1h 43m 51s (Chicago 2025)
08
Gruppi di età del doppio femminile open
Anche in questo caso siamo nel territorio delle 100 Wall Balls, con Meg Martin e Mollie Emond della fascia d'età 30-39 anni che guidano il gruppo con un tempo di 54m 20s, ottenuto a Brisbane nel marzo 2025.
Gli altri record mondiali del doppio femminile per fascia d'età sono i seguenti:
- 16-24 - Emily Robertson, Jessica Durr - 59m 37s (Londra 2025)
- 25-29 - Kate Smith, Chelsea Ribeiro - 58m 52s (Perth 2025)
- 30-34 - Meg Martin, Mollie Emond - 54m 20s (Brisbane 2025)
- 35-39 - Sara Gandola, Kimi Isom - 58m 43s (Shanghai 2025)
- 40-44 - Jane Erbacher, Sandy Vickerstaff - 59m 59s (Melbourne 2025)
- 45-49 - Kerry Ashford, Bec Myers - 1h 2m 19s (Sydney 2025)
- 50-54 - Sam Bilbie, Fay Morne - 1h 2m 10s (Birmingham 2025)
- 55-59 - Angie Nuttall, Susan Birch - 1h 10m 27s (Londra 2025)
- 60-64 - Carole Payen, Ludovica Bruno - 1h 16m 17s (Verona 2025)
- 65-69 - Camilla Allwood, Ruth Gledhill - 1h 43m 08s (Londra 2025)
- 70-74 - Kirsten Frederiksen, Celia Duff - 1h 34m 48s (Birmingham 2025)
- 75-79 - Amy Mandjes, Nina Mantel - 1h 27m 08s (Utrecht 2025)
09
Doppio misto
Il record del doppio misto è stato infranto nel dicembre 2025 quando Cole Learn e Mollie Fkiaras hanno fermato il cronometro con un nuovo miglior tempo di 49m 13s a Melbourne, in Australia. Nello stesso evento Joanna Wietrzyk e Hunter McIntyre sono arrivati a soli 11 secondi di distanza e hanno stabilito un nuovo record mondiale per i 25-29 anni, mentre Joel Trudgeon e Ivy Ozimek hanno stabilito un nuovo record per i 16-24 anni. Il resto dei record dei gruppi di età è riportato di seguito.
Gli altri record sono:
- 16-24 - Joel Trudgeon, Ivy Ozimek - 55m 23s (Melbourne 2025)
- 25-29 - Joanna Wietrzyk, Hunter McIntyre - 49m 24s (Melbourne 2025)
- 30-34 - Cole Learn, Mollie Fkiaras - 49m 13s (Melbourne 2025)
- 35-39 - Guillaume Levoy, Sophie Charlot - 53m 33s (Bordeaux 2025)
- 40-44 - Jezabel Kremer, Joffrey Voisin - 53m 43s (Vienna 2025)
- 45-49 - Guy Portlock, Sabine Von Salis - 56m 03s (Dublino 2025)
- 50-54 - Mike Schifferle, Martina Görz - 58m 54s (Francoforte 2025)
- 55-59 - Mark Griffin, Teresa Barford - 1h 04m 52s (Dublino 2025)
- 60-64 - Peter Kelly, Wendy Williams - 1h 11m 59s (Glasgow 2025)
- 65-69 - Martin Gannon, Elizabeth Gannon - 1h 19m 13s (Birmingham 2025)
- 70-74 - Steve Scammell, Jill Cooper - 2h 06m 02s (Dallas 2025)
10
Staffetta maschile
Il record mondiale di staffetta maschile è detenuto dalla squadra composta da Jørgen Olsen, Simen Røssland, Kevin Woods e Kieron White che ha ottenuto un tempo di 45m 43s durante l'evento di Londra del dicembre 2025.
Il record over 40 è stato stabilito nello stesso evento da David Sloan, George Edwards, Tom Wyles e Daniel Williams con un tempo di 51m 01s.
11
Staffetta femminile
Il record mondiale di staffetta femminile è detenuto dalla squadra composta da Alexandra Hill, Lauren Stockely, Saskia Geddes e Allana Falconer, che ha ottenuto un tempo di 51m 26s durante l'evento di Londra del dicembre 2025.
Il record over 40 è stato stabilito nel maggio 2025 a Berlino da Emma Reeve, Kelly Limond, Sam Bilbie e Chloe Hammond con un tempo di 58m 06s.
Staffetta mista
Il record mondiale della staffetta mista è detenuto dalla squadra composta da Niamh Young, Travis Owles, Lauren Leigh Richardson e Ben Sutherland che ha ottenuto un tempo di 49m 06s all'evento di Dublino nel novembre 2025.
Il record over 40 è stato stabilito nel gennaio 2025 a Manchester da Sam Bilbie, Paul Gillingham, Michael Sandbach e Georgina Wood con un tempo di 58m 06s.
12
Leggende di HYROX
La prima donna
Megan Jacoby, campionessa mondiale HYROX Elite 2024, ha l'onore di essere la prima donna ad aver completato una gara HYROX in meno di un'ora. L'impresa è stata compiuta ai Campionati Mondiali di Nizza, in Francia, nel 2024, solo due anni dopo l'inizio del percorso HYROX della Jacoby. Ha concluso la gara con un tempo da cardiopalma di 58 minuti.
La concorrente più... incinta
Forse è alle calcagna di Jacoby, ma Lauren Weeks, tre volte campionessa del mondo HYROX, si distingue per un altro risultato. Ai Campionati del Mondo HYROX 2022 ha gareggiato all'ottavo mese di gravidanza, classificandosi al nono posto su 14.
Per saperne di più sul mondo dell'HYROX, clicca qui.
Parte di questa storia