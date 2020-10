Le

sono scarpe di alta gamma dedicate ai biker esigenti per prestazioni e versatilità. Dotate di una suola in fibra di carbonio, hanno un indice di rigidità di 12. Per migliorare la spinta sui pedali e la trazione, Northwave utilizza inserti in TPU (la termoplastica utilizzata nelle custodie protettive per garantire che il telefono non si rompa nel caso di urti e cadute) in punti strategici della scarpa per ridurre l'usura e offrire una resistenza significativa. Il fissaggio è curato con un doppio quadrante SLW2, che consente di regolare la calzabilità in piccoli incrementi ma anche di aprire per un rilascio completo con la semplice pressione di un singolo pulsante. Disponibile in quattro fantastici colori, compresa un'affascinante versione camo.