F1 2026シーズン レギュレーション修正：まとめ

2026シーズン、 F1 はその70年の歴史を通じて 最大級のレギュレーション変更 を行った。その一部は好意的に受け止められず、ファンとドライバーからの批判の対象となっている。その結果、一部が改訂されることになった。その変更内容をまとめて紹介しよう。

01 問題

2026シーズンのF1マシン は好意的に受け止められていない。前世代の グラウンドエフェクトマシン は追走とオーバーテイクに苦労していたが、今シーズンは真逆で、 オーバーテイクが簡単過ぎ ている。

その批判は無根拠ではない。 ほとんどバトルすることなく手に入るポジションに何の意味があるのだろう？ というわけだ。2026シーズンのF1レースは一部のファンにただの “追いかけっこ” のように見えている。

ブーストとオーバーテイクはマシン間に 大きなスピード差 を生み出すため、簡単にオーバーテイクができる。電力アシストもこれまでのDRSより強力だ。結果、ディフェンスに回るドライバーは自分が攻撃に回る以外ほとんど打つ手がなくなり、“追いかけっこ” 状態になってしまうのだ。

オーバーテイク多発問題が解消されるか？ © Getty Images / Red Bull Content Pool

新型のF1エンジン が問題の根源だ。今シーズンの エンジン出力の半分を電力が担う ようになっており、その大量の電力をどこからか持ってくる必要がある。そのため、各チームは ドライブ中にできる限り多くの電力を回生できるありとあらゆる方法 を考えているのだが、一部はここに不満を抱えている。

特に “スーパークリッピング” は多くのファンの不満を買っている。彼らはF1マシンがブレーキングゾーンへ向けてフルスピードで突っ込んでいく様子を見慣れてきた。そして、エンジンの回転が上がり、そのサウンドが大きくなっていくところにF1の魅力を感じていたのだ。つまり、エネルギーを回生するためだけにストレート終端で減速していくF1マシンは、彼らにとって “F1への冒涜” なのだ。

2026シーズンのレギュレーション変更を批判してきたフェルスタッペン © Getty Images / Red Bull Content Pool

また、安全面も不安がある。バッテリーの充電は 急激かつ自動 で始まり、後方から迫ってくるマシンとのスピード差が最大で 30km/h になることもあるため、予測していなければ大事故に繋がる。実際、日本GPでは フランコ・コラピント と オリバー・ベアマン の間で問題が発生し、ベアマンがクラッシュした。

この流れを受けて、F1側が介入することになった。

02 解決策

中東の政情不安を受けて、バーレーンGPとサウジアラビアGPが中止となり、カレンダーに想定外の “5週間の空き” ができた。F1はこの時間を使用して、問題の解決に乗りだした。

マイアミGPに先駆けて新ルールが適用された © Getty Images / Red Bull Content Pool

そして4月20日、FIAがステークホルダー（F1チーム / ドライバー / マニュファクチャラー / エンジンサプライヤー / F1）がF1をより魅力的かつ安全にすることを目標にしたルール変更を行ったことを発表した。

F1 2026シーズンのルール変更は以下の4エリアにフォーカスしている：

予選

決勝

スタート

雨・ウェットコンディション

03 予選

F1の予選はF1マシンが 全開アタックをして最速ラップタイムを競い合う ためのものだ。しかしながら、新型マシンは 全体的にスピードが不足 しており、 ストレート終端 と ロングコーナー ではそれが顕著だ。そのため、以下の変更が行われた。

F1マシンのエネルギー回収量を減らし（8MJから7MJへ）、フルスロットルでより長い時間ドライブできるようにする。スーパークリッピングは1周あたり2〜4秒のみとなる。

F1マシンの充電出力を向上させる（250kWから350kWへ）。こうすることで充電時間が短縮され、ドライバーたちがレース中を含むバッテリー管理の手間を省く。

予選のドライバーたちは全開アタックを求めている © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 決勝

決勝のルール変更の目的は、 エネルギー回収・使用を予測しやすくして安全性を向上 させることにある。こうすることでオーバーテイクに影響することなくスピード差を減少させることができる。具体的には以下の変更が行われた。

ブーストボタンの出力を下げ、突然のスピード変化を防ぐ。

MGU-Kの最大電力を250kWに低下させる。重要な加速ゾーンでは350kWを維持する。

安全面が特に考慮された © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 スタート

2026シーズンの決勝スタートはすでに何回も混乱を生み出している。一部のマシンが急加速する一方、一部のマシンは蹴り出しが非常に悪い。結果、F1は 決勝スタートに以下の安全策 を追加した。

非常に遅い加速のF1マシンを検知するシステムを導入する。

スタートで問題が発生したときにすぐさま点滅して他のドライバーに注意を促すライトをマシンに装着する。

正しい場所とタイミングでの電力供給。サーキット上のポジションにより、これまでは特定のマシンで問題になるときがあった。

決勝レースのスタートは数多くの問題を生み出していた © Getty Images / Red Bull Content Pool

06 雨・ウェットコンディション

雨中のレース はそれだけで 危険 だ。そのため、F1は以下のような安全性と視認性を高めるための新しいルールを導入した。

ドライバーがタイヤを履き替えた直後にグリップ不足に陥らないように、インターミディエイト用タイヤウォーマーの設定温度を上昇

ドライバーがマシンをコントロールできる幅を増やすために、電力を減少

視界が悪い状況での視認性を高めるためにテールライトを調整