『Forza Horizon 6』：用途・レース・クラス別最強マシン おすすめ10台

Red Bull.comでは、すでに 初心者用ガイド や 掘り出し物ガイド などを紹介してきたが、本記事では 『Forza Horizon』のベストマシンガイド を用意した。この作品には 600台を超える車種 が収録されているが、その中からガレージで所有しておくべきマシンを 目的別 にピックアップして紹介する。

01 ロード / ストリートレース：マツダ Furai

ロードレース はタイトなコーナーやロングストレートを擁するサーキットで開催されるレースで、対向車はいない。一方、 ストリートレース は対向車が来る公道で開催されるレースで、ロードレースよりも多様なスキルが問われる。

収録されている車種の中で、Rクラスのマシンはロードレースに、S1クラスはストリートレースにより適していると言えるが、両方に適しているのが マツダ Furai（風籟） だ。

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強烈な加速性能 と 完ぺきに近いステアリング性能 を組み合わせており、 最高速度 も高いこのマシンは 非常に優秀なオールラウンダー だ。フェスティバルプレイリストのシリーズ1で登場した3ローターエンジンのFuraiは、すぐにファンから高い人気を獲得した。

02 ダートレース：ポルシェ 917 Forza Edition

ダートレースはスピードだけでは制することができない。勝利を引き寄せるのは 巧みなコントロール だ。ダートでスロットルを過剰に開いてしまえば、グリップを簡単に失って勝利を逃してしまう。しかし、ドライビングが慎重すぎても貴重なタイムを失ってしまう。 ポルシェ 917 Forza Edition はこのバランスに非常に優れているマシンだ。

Porsche #3 917 LH Forza Editionはダートに強い © Xbox Game Studios

ポルシェ 917 Forza Editionが他のダート専用マシンと異なるのは、 非常に高い最高速度 と グラベルのグリップ性能 で、この両立は非常にレアだ。他のマシンがステアリング操作に苦労するような局面でも、ポルシェ 917 Forza Editionは 高精度のステアリング操作 が可能で、路面が次々に変化しても問題ない。

このような特長から、ポルシェ 917 Forza Editionは、ダートレースはもちろん、舗装路セクションが多少含まれる ラリークロス的レースでも活躍 してくれる。また、ポルシェ 917 Forza Editionは、マツダ MX-5 Forza Editionをはじめとするライバルマシンに対してほぼすべての重要な性能でわずかに上回っており、長距離レースではこの差が大きな意味を持ってくる。

03 ラリー：三菱 Lancer Evolution VIII MR

『Forza Horizon 6』にはダートレースが数多く用意されているため、 オフロード / ラリー専用タイヤ を装着していて、 ゆるい路面でも高いコーナーリング性能を誇るマシン が必要になる。

三菱 Lancer Evolution VIII MRは最強のラリーマシン © Xbox Game Studios

三菱 Lancer Evolution VIII MR は『Forza Horizon 6』最強のラリーマシンで、しかもコスパにも優れている。 スピード、オフロードでのグリップ、ステアリングがどれも非常に優秀 なこのマシンは、他のすべてのライバルマシンを完全に上回っている。最大のライバルマシン、スバル Imprezaと比較しても、ほとんどすべてのラリー性能でわずかに優れている。

わずかしか違わないのかと思うかもしれないが、長距離のラリーではこの違いが大きな差になっていく。このマシンは 強化エリアをエンジン・サスペンション・ブレーキに絞り込む ことで、本番でアドバンテージが得られるようにしているのだ。グラベルで勝利を得たいなら必ず手に入れておきたい。

04 クロスカントリー：2022 スバル BRZ Forza Edition

クロスカントリーレース は舗装路とオフロードを組み合わせたカテゴリーだが、実際はオフロードセクションの配分がかなり大きい。そのため、純粋なロードレース用マシンでは最初のグラベルセクションで大きく遅れてしまう。しかし逆に、純粋なオフロード用マシンでは最初の舗装路で大きく遅れてしまう。

クロスカントリーレースなら2022 スバル BRZ Forza Edition © Xbox Game Studios

オフロードマシンとしては例外的なルックスだが、 2022 スバル BRZ Forza Edition は正しくチューニングすれば完ぺきなオフロードマシンに仕上がる。グラベルで 安定感と精度を備えたドライビング が可能で、舗装路でもロードレース用マシンに引けを取らない。

外山スキーリゾートのアフターマーケット を訪れれば、このマシンが入手可能になる。クロスカントリーレースではこのマシンは不可欠だ。

05 ドリフト：2020 Formula Drift #151 トヨタ GR Supra

ドリフト は『Forza Horizon 6』で最も高いテクニックが求められるレースカテゴリーだ。 正しいセットアップ （フロントエンジン、後輪駆動、専用タイヤ、最適化された重量配分）がなければ、最初のコーナーに到達する前にコースアウトしてしまうだろう。

トヨタ Supraはドリフトに強い © Xbox Game Studios

名称から分かる通り、このマシンはドリフト専用だ。 2020 Formula Drift #151 トヨタ GR Supra はすべてのコーナーでドリフトができるように設計・製造されたマシンで、リアをコントロールして振り出したあと、再びコントロールしてスムーズに元の位置に戻れる。この性能は連続ドリフトやハイスコアを狙う上で極めて重要だ。

パフォーマンスとシャシーバランスのチューニング を加えれば、他のライバルマシンとは比べものにならないレベルに到達できる。ドリフト関連ではこのマシンが唯一の選択肢だ。カーショーから18万5,000クレジットで購入できる。

06 ドラッグレース：2012 日産 GT-R Black Edition R35 Forza Edition

ドラッグレース はひとつの疑問に帰結する ―「直線のA地点からB地点まで誰が一番速く到達できるのか？」

日産 GT-R Black Edition (R35) Forza Edition © Xbox Game Studios

その回答のカギになるのが発進、加速、そして直線での最高速度だが、 2012 日産 GT-R Black Edition R35 Forza Edition が特別な理由は、後輪駆動で 最大出力約3000PS にもかかわらず、発進時に ホイールスピンをほとんどしない ところにある。タイムをロスせずに発進できるのだ。そして、その優れた蹴り出しのおかげで、他のどのマシンよりも早く 最高時速（480km/h） に到達できる。

その最高速度は、トヨタ Sprinter Trueno AE86 Forza Editionと比較するとわずかに劣るのだが、その 比類なき加速性能 でその穴を十二分に埋めている。いずれにせよ、ドラッグレースの距離ではこの差が明確になることはまずない。

このマシンの唯一の欠点はWheelspin、ドラッグレース用コース付近のアフターマーケット、またはオークションハウスでしか入手できないところだ。

07 オールラウンダー：マツダ 787B

『Forza Horizon 6』に収録されているマシンの大半は “スペシャリスト” だ。ランエボはグラベル、GT3 RSはストリート、GRスープラはドリフトを得意としている。しかし、つまりはオールラウンダーではない。では、 最強のオールラウンダー は？ 答えは マツダ 787B だ。

マツダ Furaiと並び、マツダ 787Bは『Forza Horizon 6』最強のオールラウンダーだ。舗装路でロードレース専用マシンと同等のドライビングが味わえる一方、グラベルでもル・マン24時間レース用プロトタイプとして開発されたマシンとしては信じられないレベルの安定したドライビングが得られる。さらにドラッグレースでも十分なタイムを記録できる。

このマシンの特長は、ひとつの性能に秀でていない代わりに、 欠点らしい欠点がどこにも存在しない ところにある。

すべてのレースイベントから日本を気ままに流すクルージングまで、 あらゆるシチュエーションで活躍するマシン1台 があれば十分という人にとって、マツダ 787Bはパーフェクトな選択肢だ。600台を超える収録車種の中で、最も信頼できる相棒になる。

08 タイムアタック：ロータス Exige WTAC

タイムアタック に挑戦したいなら、ダウンフォース、最高速度、加速、ステアリングに優れているマシンが必要になる。ここでおすすめしたいのが ロータス Exige WTAC だ。

ワールドタイムアタックチャレンジ（WTAC）専用にチューニングされているこのマシンほど ダウンフォース を発生できるマシンはこのゲーム内に存在しない。このダウンフォースのおかげで、 タイトでテクニカルなタイムアタック用サーキットでほとんど無敵のコーナーリングスピード を得ることができる。

ロータス Exige WTACは他のマシンならブレーキングを踏むコーナーでも強烈なダウンフォースを得て力強く旋回していく。ストレートの性能はそこまで高くないが、タイムアタック用サーキットは最高速度の高さがアドバンテージになるデザインではない。このサーキットで最速ラップタイムを定期的に記録したいなら、ロータス Exige WTACを外すことはできない。

09 Rクラス：2018 フェラーリ FXX-K Evo

450万クレジットを支払うときは最高の性能を期待するのが当然だが、 2018 フェラーリ FXX-K Evo はその期待に応えてくれる。『Forza Horizon 6』で最も速く、最も高価なマシンがひしめき合うRクラスで、このマシンは フルチューニングマシンの可能性 を示してくれる。

フェラーリFXX-K EVOはロードレースで活躍する © Xbox Game Studios

たとえチューニングを施さなくても、2018 フェラーリ FXX-K Evoは他のマシンがかなりのチューニングを施さないと得られないレベルの性能を備えており、 圧倒的なスピード 、 優れたステアリング性能 、そして 強力なブレーキング を誇る。唯一注意したいのはタイトなコーナーが続くサーキットだ。このレベルの性能では、ほんの少しのミスが大きな失敗に繋がる。

このマシンを高い精度で操作できるプレイヤーなら、ロングストレートと高速コーナーを備えているロードレース用サーキットでライバルに苦労することはまずないだろう。

トヨタ GR GT Prototypeは入手が簡単で性能も淡泊だと感じているなら、より高額で、より過激で、より速い2018 フェラーリ FXX-K Evoが良いだろう。 より強力な基本性能を誇るWelcome Packバージョン も存在する。

10 初心者用：2022 マツダ MX-5 Miata RF

『Forza Horizon 6』を大量のクレジットとともにスタートできるプレイヤーは少ない。また、たとえ大量のクレジットを所有していても、超高額のフェラーリに乗り込む前に、 ゲームプレイのいろはを学ぶためのマシン が必要になる。 2022 Mazda MX-5 Miata RF はその パーフェクトな選択肢 だが、ゲームプレイの序盤が終わっても優秀なマシンとして活躍してくれる。

マツダ MX-5 Miata Forza Editionは直線番長 © Xbox Game Studios

2万9,000クレジットは高価ではないが、この金額を払うだけで、コーナーでの反応がよく、欠点もなく、ドライビングが楽しい、 ステアリング性能に優れた後輪駆動マシン の2022 マツダ MX-5 Miata RFが手に入る。

また、2022 マツダ MX-5 Miata RFは 優秀な初心者用ドリフトマシン の1台でもある。ノーマルでもリアを振り出しやすく、ノーブレーキで連続ドリフトを決めることができる。ドリフト専用タイヤを装着してエンジン出力をチューニングすれば、ゲーム内のあらゆるドリフトチャレンジに対応できるようになる。

ドライビングのいろはを学びながらドリフトの仕組みを理解して、さらにはレースに勝利したいなら2022 マツダ MX-5 Miata RFを入手しよう。