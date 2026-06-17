『Forza Horizon 6』：メインストーリー完了後にやりたいこと おすすめ10選

日本を走り始めたあとは、 リストバンドを最高レベルまで高めることが当面の目的 になるが、ゴールドのリストバンドを獲得すれば終わりではない。というわけで、 全リストバンド獲得後にやるべきこと をまとめて紹介しよう！

01 すべての道路を発見する

『Forza Horizon 6』のマップには 合計約700本の道路 が存在しており、ゲームをプレイしていくと走行した道路の数がカウントされていく。

すべての道路を発見しても特に報酬はなく、全クリアを目指すプレイヤーのためのマイルストーンに過ぎない。一方で、 マップ全体を開放 すると 実績《Horizonの地図製作者》 が解除される。

美しい道路がいくつも用意されている『Forza Horizon 6』 © Xbox Game Studios

02 コレクティブルをすべて集める

『Forza Horizon 6』のマップには ボーナスボード200枚 と 地域マスコット200体 が配置されている。

地域マスコットは道路脇やオープンな場所に分かりやすく配置されているが、ボーナスボードは クリエイティブに問題を解決する 必要がある。多くのボーナスボードは屋根の上や建物の裏側に隠されており、プレイヤーは周辺環境を利用してクルマをジャンプさせる必要があるのだ。

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ボーナスボードをすべて破壊すると 実績《少しくらい傷でも！》 が、地域マスコットをすべて破壊すると 実績《全部ぶっ壊せ！》 が解除される。

究極のコレクターを目指すなら、 フォトモード でクルマを撮影してExplore Japanのレベルを上げていくのも良いだろう。

03 ハイスコアを狙う

PRスタント は『Forza Horizon 6』の伝統的なレーシングにスパイスを加えてくれる要素だ。危険標識の先に待つ大ジャンプや、スピードトラップでの最速記録、峠での連続ドリフトなど、PRスタントは 素晴らしい息抜き になる。

しかし、PRスタントで星3個を獲得したら終わりではない。すべてのスタントには オンラインリーダーボード が用意されており、フレンドや世界中のプレイヤーたちと競い合うことができる。フレンドが自分より上位にいれば、「あと1回」という気持ちになるはずだ。

04 デザインとチューニングを極める

カスタマイズとチューニングの選択肢は多い © Xbox Game Studios

『Forza Horizon』には、何時間もかけて美しいリバリーとデザインのカスタムマシンを生み出すことを愛して止まない 巨大なコミュニティ が存在する。映画『ワイルド・スピード』シリーズのブライアン・オコナーが駆っていた シルバーとブルーのNissan Skyline を再現するプレイヤーがいれば、 ライトニング・マックイーンそっくりのDodge Viper をデザインするプレイヤーもいる。

芸術センスがあるプレイヤーなら、奥深い ペイント機能 を活用して、独自のペイントやデカールをデザインすることもできる。

チューニング のカスタマイズもかなり奥が深い。タイヤの空気圧やギア比、サスペンションの硬さなどを変えてマシンのフィーリングを完全に変えることができる。

05 すべての実績を解除する

『Forza Horizon 6』には 全部で57の実績 が用意されており、その約半分はプレイしていれば自然に解除されるが、残りは 時間と注力が必要 になる。他のプレイヤーのエステートを訪れる、2025 GR GT Prototypeをカーミートに駐車する、Horizon Rushイベントを3つクリアするなど、シングルプレイヤーのメインストーリーを完了したあとも、やることは山ほどある。

全実績の解除は全員に勧められるものではないが、『Forza Horizon 6』のすべてを知りたいプレイヤーにはパーフェクトだ。時間がかかることだけは覚悟しておこう。

06 ガレージをデザインする

『Forza Horizon 6』の プレイヤーハウス はそこまで機能性は高くないが、スタイリッシュなガレージにお気に入りのマシンを並べることを夢見ているプレイヤーにとっては理想郷だ。

各プレイヤーハウスは購入後にガレージを好きなようにカスタマイズできる。 多様な家具やアイテムが用意されている ので、理想のガレージをデザインしてみよう。

07 各シーズンのライブコンテンツをクリアする

『Forza Horizon 6』では週ごとに シーズン が切り替わる。切り替わると新しいチャレンジが追加されるが、天候も変化する。つまり、特定のPRスタントやチャレンジを完了するのが難しくなるのだ。

各シーズンのチャレンジは 毎週ログインする理由 になる。レースや特定の条件でのPRスタント、お宝車などが追加され、これらを完了すれば特定の期間限定の報酬を解放できるポイントが獲得できるようになっている。

シーズンごとのチャレンジを楽しもう © Xbox Game Studios

08 カスタムイベントを作成する

通常のレースが退屈に感じ始めたなら、 《イベントラボ》 がクリエイティビティを解放してくれる。プレイヤーがカスタムコースやルートを設定し、任意の場所にチェックポイントを用意したり、天候や車両ルールを決めたりできるのがこの機能だ。

クラシックなマシンでの壮大なレースや、雪山でのオフロードレースなど、自分好みのレースを作成してみよう！

09 すべての車種を集める

600種類以上のマシンが収録されている © Xbox Game Studios

『Forza Horizon 6』は典型的なレーシングゲームであると同時 にカーカルチャーの祝祭 でもある。ローンチ時にオートショーや掘り出し物、お宝車を含む 600台以上 が収録されているため、コンプリートを目指すプレイヤーは大きな歯応えを感じるはずだ。

『Forza Horizon 6』完全クリアを目指しているプレイヤーにとって、全車種コンプリートは最後の砦のひとつになる。すべてをドライブするのは不可能かもしれないが、全部集めるだけでも 世界に自慢 できる。

10 オンラインでプレイする

シングルプレイヤー用コンテンツを完了したあとは、 オンライン をプレイしたい。他のプレイヤーと競えるレースが用意されている他、バトルロイヤルにインスパイアされたエリミネーションモード、さらには かくれんぼ も楽しめる。

フレンドや他のプレイヤーと一緒にただ流していたはずが、いつの間にか独自のチャレンジを用意した対戦に変化して、大笑いしながら楽しい時間を過ごしているときも少なくないので、オンラインも試してみよう。