Screenshot from Forza Horizon 6 shows the 2023 Ford Fiesta ST drifting.
© Xbox Game Studios
ゲーム

『Forza Horizon 6』：全実績パーフェクトガイド

日本が舞台のレーシングゲームシリーズ最新作『Forza Horizon 6』には57種類・1,000ゲームスコアの実績が用意されている。そのすべてと解除方法をまとめてチェック！
Written by Phil Briel (@nophilterde)
読み終わるまで：12分Published on

コンテンツ

  1. 1
    実績の総数は？
  2. 2
    『Forza Horizon 6』実績リスト
  3. 3
    達成率を100%にする方法
  4. 4
    全実績解除への道
  5. 5
    最高難度の実績
  6. 6
    実績を取りこぼす可能性は？
『Forza Horizon』シリーズ最新作『Forza Horizon 6』日本が舞台に設定されているため、その実績も日本に相応しいものになっており、峠バトル、お宝車、地域マスコット、リストバンドなどが用意されている。
そこで今回は『Forza Horizon 6』の実績パーフェクトガイドを用意した。全実績リストや高難度の実績などをまとめて紹介するので、ゲーム達成率100%を目指しているプレイヤーは是非参考にしてもらいたい。

オリジナル缶

レッドブル エナジードリンク

もっと見る
Red Bull Energy Drink
『Forza Horizon 6』実績概要
  • 総数：57
  • 最大ゲームスコア：1,000
  • 必要時間：GS1,000までは100〜150時間以上必要
  • 難度：低〜高
  • 実績の大半はゲームをクリアすれば自動的に解除
  • 一部実績は解除まで非常に時間がかかる
  • 見逃してしまう実績は存在しない

『Forza Horizon』シリーズ最新作の特徴＆インプレッション

『Forza Horizon 6』：最新情報まとめ

読み終わるまで：7分
ストーリーを読む
01

実績の総数は？

『Forza Horizon 6』にはローンチ時に57種類の実績が収録されており、ゲームスコア（GS）は1,000に達する。これらの実績は今作の新システム（リストバンド / コレクションジャーナル / 峠バトル / Horizon Rush）とその他の様々な収集要素と密接に関係している。
『Forza Horizon 6』では都内を走行できる

『Forza Horizon 6』では都内を走行できる

© Xbox Game Studios

嬉しいのは、シンプルに日本を巡りながらレースに出場していけば、自動的に大半の実績を解除できるところだ。しかし、残りの実績解除には忍耐力が必要になる。収集系・マルチプレイヤー系の実績は特にそうだ。
02

『Forza Horizon 6』実績リスト

実績

解除条件

ゲームスコア

ようこそ日本へ

オープニングをクリアする

10

最初のひとつ

初めての予選イベントをクリアする

10

ランキング入り

始めてHorizon Festivalレースイベントで勝利する

10

Smashscot

初めて地域マスコットを破壊する

10

四振りの剣

LINKスキルを完了する

10

Horizonへようこそ

イエロー・リストバンドを獲得し、Horizon Festivalに参加する

10

スタンプラリー

コレクションジャーナルでイエロースタンプを獲得する

10

掘り出し物探し

アフターマーケットカーを購入する

10

まだ始まったばかり

初めての峠バトルをクリアする

10

9時から5時まで

初めてのジョブをクリアする

10

ピン留め！

ランドマークを10ヵ所発見する

10

フェスティバルファン

グリーン・Horizon Festivalリストバンドを獲得する

10

波に乗れ

ブルー・Horizon Festivalリストバンドを獲得する

10

観光気分

コレクションジャーナルでグリーンスタンプを獲得する

10

旅は続く

コレクションジャーナルでブルースタンプを獲得する

10

コレクションに追加だ

お宝車を発見して獲得する

10

もう1周だけ

タイムアタックサーキットでラップタイムを記録する

10

新しいタイヤスモーク

ドラッグミートを完了する

10

カークール！

Horizon Rushをクリアする

10

まっさらなキャンバス

プレイヤーハウス「屋敷」を購入する

10

まったく新しい世界

Rクラスの車を運転する

10

熱心な観光客

デイトリップ ストーリーチャプターで3スターを獲得する

10

初恋

オートショーで車を購入する

10

街を駆けるメカ

「Mech My Day」ショーケースイベントをクリアする

20

そんなに難しい？

ピンク・Horizon Festivalリストバンドを獲得する

20

オレンジでよかった！

オレンジ・Horizon Festivalリストバンドを獲得する

20

自分だけの道

コレクションジャーナルでピンクスタンプを獲得する

20

ねえ！聞いて！

コレクションジャーナルでオレンジスタンプを獲得する

20

東京住民

東京シティ地域で33種類のアクティビティを達成する

20

走行距離を重ねて

10地域すべてを発見する

20

観客を沸かせろ

大谷地域でPRスタントのスターを36個獲得する

20

白い亡霊

峠バトルを5回クリアする

20

私の敷地で何してる？

他プレイヤーのエステートを訪問する

10

見せてみろ！

ガレージに3台の異なる車を同時展示する

10

コレクター

100種類の異なるクルマを収集する

20

新たなる高みへ

「Fight Club」ショーケースイベントをクリアする

20

世界中で駐車中

3ヵ所の異なるカーミートで駐車する

10

イーブンな戦い

Spec Racing Championship内のレースイベントをクリアする

10

月まで届け

「Irokawa Launch」デンジャーサインで最低1スター獲得する

10

視線を独り占め

2025 GR GT Prototypeをカーミートに駐車する

10

サーキットデイ

Track Toy車両でタイムアタックサーキットのラップタイムを記録する

10

スポットライトの中で

パープル・Horizon Festivalリストバンドを獲得する

30

なんて冒険だ！

コレクションジャーナルでパープルスタンプを獲得する

30

Horizon Legend

ゴールド・Horizon Festivalリストバンドを獲得し、“Horizon Legend” になる

50

マスター・エクスプローラー

ゴールドスタンプを獲得し、“Master Explorer” になる

50

トレジャーハンター

9台のお宝車を発見して獲得する

30

ラッシュを感じろ

Horizon Rushイベントを3つクリアする

20

Horizonの地図製作者

マップ全体を開放する

50

全部ぶっ壊せ！

地域マスコットを200個破壊する

30

レース愛好家

Horizon Festivalレースイベントで57勝する

30

準備はいいか

Horizon Playで10レベル到達する

10

プレイリスト制覇

季節のFestival Playlistポイントをすべて獲得する

30

ボス

ジョブで最高プロモーションランクに到達する

20

カンスト

Horizon Playで100レベルに到達する

30

歴史的快挙

シリーズヒストリー報酬を獲得する

30

少しくらい傷でも！

ボーナスボードを200枚破壊する

30

ストーリーテラー

ストーリーで合計81スター獲得する

10

『Forza Horizon 6』は前作からどのように変わったのか？

『Forza Horizon 6』：前作との相違点

読み終わるまで：10分
ストーリーを読む
03

達成率を100%にする方法

『Forza Horizon』のメインキャンペーンはクリアまでに15〜25時間必要で、舗装路・オフロード・クロスカントリーのあらゆるイベントを体験する。その間にバーチャルジャパンの多くの道路を走行し、さらにはいくつかのボーナスボードも破壊することになる。
しかし、ゲームはそこで終わりではない。『Forza Horizon 6』の57種類すべての実績を解除して達成率を100%にしたいなら、より長い時間をプレイする必要がある。実際には約150時間（以上）は必要になるだろう。以下に、解除までに長時間が必要な実績をまとめておいた。
道なき道を行くのもOK

道なき道を行くのもOK

© Xbox Game Studios / Phil Briel

  • レース愛好家：Horizon Festivalレースイベントで57勝する
  • 全部ぶっ壊せ！：地域マスコットを200個破壊する
  • カンスト：Horizon Playで100レベル到達する
  • マスター・エクスプローラー / Horizon Legend：すべてのFestivalイベントとコレクションジャーナルを完了する
とりわけ難しいのが、一部のボーナスボードだ。Playground Gamesの開発チームはかなりのスキルが必要になるスキーリフトや建物の上にそれらを配置している。
04

全実績解除への道

ラリー、公道レース、ドリフト、ドラッグレースなど多様なレースが楽しめる

ラリー、公道レース、ドリフト、ドラッグレースなど多様なレースが楽しめる

© Xbox Game Studios / Phil Briel

さて、『Forza Horizon 6』をスタートさせたあと、全実績を最短で解除するにはどうしたら良いのだろうか？　以下にアドバイスを紹介しよう。
Horizon Festivalイベントにフォーカスする：ゲームが指示するイベントへ向かい、レースやショーケースに参加する。
リストバンドを集める：Horizon Festivalに参加して、イエローからグリーン、ブルー、ピンク、オレンジ、パープル、ゴールドまで続くリストバンドを集めていこう。新しいリストバンドを獲得するたびに新しいエリアとイベントが解放される。
ゴールドの “Horizon Legend” が最終目標だが、当然ながら獲得までは時間がかかる。シングルプレイヤーのすべてのイベントに参加したいなら、ゴールド獲得は必須だ。
コレクションジャーナルを進める：『Forza Horizon 6』で新たに採用された進捗システムでは、探索、写真撮影、ストーリーミッション、オンラインアクティビティなどに応じてスタンプを獲得できるが、こちらもリストバンドと同じく色分けされている。
周囲に注意しておく：お宝車9台が日本のどこかに隠されている。これらはミニマップには表示されず、写真撮影でのみ見つけることができる。お宝車を追っていけば2種類の実績を解除できる。
地域マスコットを集める：9地域のすべてにマシンで破壊できる地域マスコットが点在している。最初の地域マスコットを破壊するとひとつ、全200体を破壊するとさらにひとつ実績を解除できるが、後者は最も時間がかかる実績のひとつだ。地域マスコットは各地域の特徴が反映されたデザインになっている。
“ボス” に挑む：この実績を解除するためには《東京シティフードデリバリー》でプロモーションの最大レベルに到達する必要があるが、到達まではかなりの時間が必要になる。シフト1回でできる限り多くのジョブをこなして、多くのスターを獲得することが最速で最大レベルに到達する方法になる。
マルチプレイヤー系実績のアドバイス：《Horizon Play》は今作のマルチプレイヤーセクションで、レベル10とレベル100に到達すると実績が解除される。定期的にオンラインプレイをしていくだけでこれらの実績を解除できるが、時間はかなり必要になる。
05

最高難度の実績

『Forza Horizon 6』の全57種類の実績の大半はそこまで難しくないが、一部は時間または練習が必要だ。そして、レーシングゲームを定期的にプレイしていなければかなり苦労するものもある。では、どれが一番難しいのだろうか？　そしてそれを解除するにはどうしたらよいのだろうか？
実績 “ボス” の解除は高難度

実績 “ボス” の解除は高難度

© Xbox Game Studios

Horizonの地図製作者（50GS）：最後に解放できる地域は《レジェンドアイランド》で、ゴールドのリストバンドを獲得すれば行けるようになる。なるべく早くこの地域へ行けるようになるためには、ライバルモードで《海岸線スプリント》をスタートさせよう。他のすべての地域がすでに解放されている場合は、スタート直後にこの実績が解除される。
レース愛好家（30 GS）：Horizon Festivalレースイベントで57勝するのは大変に思えるかもしれないが、リストバンドの進捗と相性が良いので、楽に勝てるようになったら難度を上げて1レースあたりの経験値とクレジットを増やそう。
観客を沸かせろ（20GS）：大谷地域でPRスタントのスターを36個獲得するのは簡単ではないように思える。最も効率良くこの実績を解除する方法は、危険標識、次にスピードトラップ、そしてドリフトゾーンを攻略していくことだ。S1クラスのスポーツカーをしっかりとチューニングしておけば、PRスタントの大半を一発クリアできるだろう。スピードトラップと危険標識にはケーニグセゴ・ジェスコが最適なマシンになる。
ボス（20GS）：『Forza Horizon 6』では東京シティでフードデリバリーを楽しめる。しかし、この実績を解除するためには徹底的にこのジョブを進めていく必要がある。定期的にスター3個を獲得できれば、速やかにプロモーションレベルを高めていけるはずだ。
プレイリスト制覇（30GS）：季節のFestival Playlistポイントをすべて獲得するには、ウィークリーのFestival Playlistのソロとオンライン両方のタスクを完了していく必要がある。季節が変わる前にこの実績を解除するためには、1週間を費やす必要がある。
ボス：攻略アドバイス

プロモーションのレベル数

全部で9レベル存在し、レベル9に到達した時点で実績が解除される。

クレジットを集める

プロモーションレベルが上がるたびにクレジットがゼロに戻る。レベル8からレベル9までは53万515クレジット必要になる。

1/4

マックス・フェルスタッペンが雨の富士スピードウェイでスーパーGTマシンに初搭乗！

マックス・フェルスタッペンが富士スピードウェイでスーパーGT…

読み終わるまで：5分
ストーリーを読む
06

実績を取りこぼす可能性は？

『Forza Horizon 6』の実績の大半はまず取りこぼさない。ゲームプレイ中にいつでも解除できる。しかしながら、スタートから注意しなければならない点が2つある。
プレイリストは季節ごとに変わる：プレイリストを完了せずに季節が終わった場合、次の季節まで待つ必要がある。
地域マスコットとボーナスボードはマップ上に点在している：いつでも破壊できるが、ゲームスタート直後から発見と破壊を繰り返していけば、最終的にかなりの時間を節約できる。新しい地域に入ったあとは見逃さないようにしよう。
▶︎RedBull.comでは世界から発信される記事を毎週更新中！ トップページからチェック！
ゲーム
Gaming