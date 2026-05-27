『Forza Horizon 6』：全実績パーフェクトガイド

そこで今回は『Forza Horizon 6』の 実績パーフェクトガイド を用意した。全実績リストや高難度の実績などをまとめて紹介するので、ゲーム達成率100%を目指しているプレイヤーは是非参考にしてもらいたい。

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『Forza Horizon 6』実績概要

総数：57

最大ゲームスコア：1,000

必要時間：GS1,000までは100〜150時間以上必要

難度：低〜高

実績の大半はゲームをクリアすれば自動的に解除

一部実績は解除まで非常に時間がかかる

見逃してしまう実績は存在しない

01 実績の総数は？

『Forza Horizon 6』にはローンチ時に 57種類の実績 が収録されており、ゲームスコア（GS）は1,000に達する。これらの実績は今作の新システム（リストバンド / コレクションジャーナル / 峠バトル / Horizon Rush）とその他の様々な収集要素と密接に関係している。

『Forza Horizon 6』では都内を走行できる © Xbox Game Studios

嬉しいのは、シンプルに日本を巡りながらレースに出場していけば、自動的に大半の実績を解除できるところだ。しかし、残りの実績解除には 忍耐力 が必要になる。 収集系・マルチプレイヤー系の実績 は特にそうだ。

02 『Forza Horizon 6』実績リスト

実績 解除条件 ゲームスコア ようこそ日本へ オープニングをクリアする 10 最初のひとつ 初めての予選イベントをクリアする 10 ランキング入り 始めてHorizon Festivalレースイベントで勝利する 10 Smashscot 初めて地域マスコットを破壊する 10 四振りの剣 LINKスキルを完了する 10 Horizonへようこそ イエロー・リストバンドを獲得し、Horizon Festivalに参加する 10 スタンプラリー コレクションジャーナルでイエロースタンプを獲得する 10 掘り出し物探し アフターマーケットカーを購入する 10 まだ始まったばかり 初めての峠バトルをクリアする 10 9時から5時まで 初めてのジョブをクリアする 10 ピン留め！ ランドマークを10ヵ所発見する 10 フェスティバルファン グリーン・Horizon Festivalリストバンドを獲得する 10 波に乗れ ブルー・Horizon Festivalリストバンドを獲得する 10 観光気分 コレクションジャーナルでグリーンスタンプを獲得する 10 旅は続く コレクションジャーナルでブルースタンプを獲得する 10 コレクションに追加だ お宝車を発見して獲得する 10 もう1周だけ タイムアタックサーキットでラップタイムを記録する 10 新しいタイヤスモーク ドラッグミートを完了する 10 カークール！ Horizon Rushをクリアする 10 まっさらなキャンバス プレイヤーハウス「屋敷」を購入する 10 まったく新しい世界 Rクラスの車を運転する 10 熱心な観光客 デイトリップ ストーリーチャプターで3スターを獲得する 10 初恋 オートショーで車を購入する 10 街を駆けるメカ 「Mech My Day」ショーケースイベントをクリアする 20 そんなに難しい？ ピンク・Horizon Festivalリストバンドを獲得する 20 オレンジでよかった！ オレンジ・Horizon Festivalリストバンドを獲得する 20 自分だけの道 コレクションジャーナルでピンクスタンプを獲得する 20 ねえ！聞いて！ コレクションジャーナルでオレンジスタンプを獲得する 20 東京住民 東京シティ地域で33種類のアクティビティを達成する 20 走行距離を重ねて 10地域すべてを発見する 20 観客を沸かせろ 大谷地域でPRスタントのスターを36個獲得する 20 白い亡霊 峠バトルを5回クリアする 20 私の敷地で何してる？ 他プレイヤーのエステートを訪問する 10 見せてみろ！ ガレージに3台の異なる車を同時展示する 10 コレクター 100種類の異なるクルマを収集する 20 新たなる高みへ 「Fight Club」ショーケースイベントをクリアする 20 世界中で駐車中 3ヵ所の異なるカーミートで駐車する 10 イーブンな戦い Spec Racing Championship内のレースイベントをクリアする 10 月まで届け 「Irokawa Launch」デンジャーサインで最低1スター獲得する 10 視線を独り占め 2025 GR GT Prototypeをカーミートに駐車する 10 サーキットデイ Track Toy車両でタイムアタックサーキットのラップタイムを記録する 10 スポットライトの中で パープル・Horizon Festivalリストバンドを獲得する 30 なんて冒険だ！ コレクションジャーナルでパープルスタンプを獲得する 30 Horizon Legend ゴールド・Horizon Festivalリストバンドを獲得し、“Horizon Legend” になる 50 マスター・エクスプローラー ゴールドスタンプを獲得し、“Master Explorer” になる 50 トレジャーハンター 9台のお宝車を発見して獲得する 30 ラッシュを感じろ Horizon Rushイベントを3つクリアする 20 Horizonの地図製作者 マップ全体を開放する 50 全部ぶっ壊せ！ 地域マスコットを200個破壊する 30 レース愛好家 Horizon Festivalレースイベントで57勝する 30 準備はいいか Horizon Playで10レベル到達する 10 プレイリスト制覇 季節のFestival Playlistポイントをすべて獲得する 30 ボス ジョブで最高プロモーションランクに到達する 20 カンスト Horizon Playで100レベルに到達する 30 歴史的快挙 シリーズヒストリー報酬を獲得する 30 少しくらい傷でも！ ボーナスボードを200枚破壊する 30 ストーリーテラー ストーリーで合計81スター獲得する 10

03 達成率を100%にする方法

『Forza Horizon』の メインキャンペーン はクリアまでに 15〜25時間 必要で、舗装路・オフロード・クロスカントリーのあらゆるイベントを体験する。その間にバーチャルジャパンの多くの道路を走行し、さらにはいくつかのボーナスボードも破壊することになる。

しかし、ゲームはそこで終わりではない。『Forza Horizon 6』の57種類すべての実績を解除して達成率を100%にしたいなら、より長い時間をプレイする必要がある。実際には 約150時間（以上） は必要になるだろう。以下に、 解除までに長時間が必要な実績 をまとめておいた。

道なき道を行くのもOK © Xbox Game Studios / Phil Briel

レース愛好家： Horizon Festivalレースイベントで57勝する

全部ぶっ壊せ！： 地域マスコットを200個破壊する

カンスト： Horizon Playで100レベル到達する

マスター・エクスプローラー / Horizon Legend： すべてのFestivalイベントとコレクションジャーナルを完了する

とりわけ難しいのが、一部の ボーナスボード だ。Playground Gamesの開発チームはかなりのスキルが必要になるスキーリフトや建物の上にそれらを配置している。

04 全実績解除への道

ラリー、公道レース、ドリフト、ドラッグレースなど多様なレースが楽しめる © Xbox Game Studios / Phil Briel

さて、『Forza Horizon 6』をスタートさせたあと、 全実績を最短で解除する にはどうしたら良いのだろうか？ 以下に アドバイス を紹介しよう。

Horizon Festivalイベントにフォーカスする： ゲームが指示するイベントへ向かい、レースやショーケースに参加する。

リストバンドを集める： Horizon Festivalに参加して、イエローからグリーン、ブルー、ピンク、オレンジ、パープル、ゴールドまで続くリストバンドを集めていこう。新しいリストバンドを獲得するたびに新しいエリアとイベントが解放される。

ゴールドの “Horizon Legend” が最終目標だが、当然ながら獲得までは時間がかかる。シングルプレイヤーのすべてのイベントに参加したいなら、ゴールド獲得は必須だ。

コレクションジャーナルを進める： 『Forza Horizon 6』で新たに採用された進捗システムでは、探索、写真撮影、ストーリーミッション、オンラインアクティビティなどに応じてスタンプを獲得できるが、こちらもリストバンドと同じく色分けされている。

周囲に注意しておく： お宝車9台が日本のどこかに隠されている。これらはミニマップには表示されず、写真撮影でのみ見つけることができる。お宝車を追っていけば2種類の実績を解除できる。

地域マスコットを集める： 9地域のすべてにマシンで破壊できる地域マスコットが点在している。最初の地域マスコットを破壊するとひとつ、全200体を破壊するとさらにひとつ実績を解除できるが、後者は最も時間がかかる実績のひとつだ。地域マスコットは各地域の特徴が反映されたデザインになっている。

“ボス” に挑む： この実績を解除するためには《東京シティフードデリバリー》でプロモーションの最大レベルに到達する必要があるが、到達まではかなりの時間が必要になる。シフト1回でできる限り多くのジョブをこなして、多くのスターを獲得することが最速で最大レベルに到達する方法になる。

マルチプレイヤー系実績のアドバイス： 《Horizon Play》は今作のマルチプレイヤーセクションで、レベル10とレベル100に到達すると実績が解除される。定期的にオンラインプレイをしていくだけでこれらの実績を解除できるが、時間はかなり必要になる。

05 最高難度の実績

『Forza Horizon 6』の全57種類の実績の大半はそこまで難しくないが、一部は 時間または練習が必要 だ。そして、レーシングゲームを定期的にプレイしていなければかなり苦労するものもある。では、どれが一番難しいのだろうか？ そしてそれを解除するにはどうしたらよいのだろうか？

実績 “ボス” の解除は高難度 © Xbox Game Studios

Horizonの地図製作者（50GS）： 最後に解放できる地域は《レジェンドアイランド》で、ゴールドのリストバンドを獲得すれば行けるようになる。なるべく早くこの地域へ行けるようになるためには、ライバルモードで《海岸線スプリント》をスタートさせよう。他のすべての地域がすでに解放されている場合は、スタート直後にこの実績が解除される。

レース愛好家（30 GS）： Horizon Festivalレースイベントで57勝するのは大変に思えるかもしれないが、リストバンドの進捗と相性が良いので、楽に勝てるようになったら難度を上げて1レースあたりの経験値とクレジットを増やそう。

観客を沸かせろ（20GS）： 大谷地域でPRスタントのスターを36個獲得するのは簡単ではないように思える。最も効率良くこの実績を解除する方法は、危険標識、次にスピードトラップ、そしてドリフトゾーンを攻略していくことだ。S1クラスのスポーツカーをしっかりとチューニングしておけば、PRスタントの大半を一発クリアできるだろう。スピードトラップと危険標識にはケーニグセゴ・ジェスコが最適なマシンになる。

ボス（20GS）： 『Forza Horizon 6』では東京シティでフードデリバリーを楽しめる。しかし、この実績を解除するためには徹底的にこのジョブを進めていく必要がある。定期的にスター3個を獲得できれば、速やかにプロモーションレベルを高めていけるはずだ。

プレイリスト制覇（30GS）： 季節のFestival Playlistポイントをすべて獲得するには、ウィークリーのFestival Playlistのソロとオンライン両方のタスクを完了していく必要がある。季節が変わる前にこの実績を解除するためには、1週間を費やす必要がある。

ボス：攻略アドバイス プロモーションのレベル数 全部で9レベル存在し、レベル9に到達した時点で実績が解除される。 クレジットを集める プロモーションレベルが上がるたびにクレジットがゼロに戻る。レベル8からレベル9までは53万515クレジット必要になる。

06 実績を取りこぼす可能性は？

『Forza Horizon 6』の実績の大半はまず取りこぼさない。ゲームプレイ中にいつでも解除できる。しかしながら、 スタートから注意しなければならない点 が2つある。

プレイリストは季節ごとに変わる： プレイリストを完了せずに季節が終わった場合、次の季節まで待つ必要がある。

地域マスコットとボーナスボードはマップ上に点在している： いつでも破壊できるが、ゲームスタート直後から発見と破壊を繰り返していけば、最終的にかなりの時間を節約できる。新しい地域に入ったあとは見逃さないようにしよう。