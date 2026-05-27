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『Forza Horizon 6』：全実績パーフェクトガイド
- 総数：57
- 最大ゲームスコア：1,000
- 必要時間：GS1,000までは100〜150時間以上必要
- 難度：低〜高
- 実績の大半はゲームをクリアすれば自動的に解除
- 一部実績は解除まで非常に時間がかかる
- 見逃してしまう実績は存在しない
実績の総数は？
『Forza Horizon 6』実績リスト
実績
解除条件
ゲームスコア
ようこそ日本へ
オープニングをクリアする
10
最初のひとつ
初めての予選イベントをクリアする
10
ランキング入り
始めてHorizon Festivalレースイベントで勝利する
10
Smashscot
初めて地域マスコットを破壊する
10
四振りの剣
LINKスキルを完了する
10
Horizonへようこそ
イエロー・リストバンドを獲得し、Horizon Festivalに参加する
10
スタンプラリー
コレクションジャーナルでイエロースタンプを獲得する
10
掘り出し物探し
アフターマーケットカーを購入する
10
まだ始まったばかり
初めての峠バトルをクリアする
10
9時から5時まで
初めてのジョブをクリアする
10
ピン留め！
ランドマークを10ヵ所発見する
10
フェスティバルファン
グリーン・Horizon Festivalリストバンドを獲得する
10
波に乗れ
ブルー・Horizon Festivalリストバンドを獲得する
10
観光気分
コレクションジャーナルでグリーンスタンプを獲得する
10
旅は続く
コレクションジャーナルでブルースタンプを獲得する
10
コレクションに追加だ
お宝車を発見して獲得する
10
もう1周だけ
タイムアタックサーキットでラップタイムを記録する
10
新しいタイヤスモーク
ドラッグミートを完了する
10
カークール！
Horizon Rushをクリアする
10
まっさらなキャンバス
プレイヤーハウス「屋敷」を購入する
10
まったく新しい世界
Rクラスの車を運転する
10
熱心な観光客
デイトリップ ストーリーチャプターで3スターを獲得する
10
初恋
オートショーで車を購入する
10
街を駆けるメカ
「Mech My Day」ショーケースイベントをクリアする
20
そんなに難しい？
ピンク・Horizon Festivalリストバンドを獲得する
20
オレンジでよかった！
オレンジ・Horizon Festivalリストバンドを獲得する
20
自分だけの道
コレクションジャーナルでピンクスタンプを獲得する
20
ねえ！聞いて！
コレクションジャーナルでオレンジスタンプを獲得する
20
東京住民
東京シティ地域で33種類のアクティビティを達成する
20
走行距離を重ねて
10地域すべてを発見する
20
観客を沸かせろ
大谷地域でPRスタントのスターを36個獲得する
20
白い亡霊
峠バトルを5回クリアする
20
私の敷地で何してる？
他プレイヤーのエステートを訪問する
10
見せてみろ！
ガレージに3台の異なる車を同時展示する
10
コレクター
100種類の異なるクルマを収集する
20
新たなる高みへ
「Fight Club」ショーケースイベントをクリアする
20
世界中で駐車中
3ヵ所の異なるカーミートで駐車する
10
イーブンな戦い
Spec Racing Championship内のレースイベントをクリアする
10
月まで届け
「Irokawa Launch」デンジャーサインで最低1スター獲得する
10
視線を独り占め
2025 GR GT Prototypeをカーミートに駐車する
10
サーキットデイ
Track Toy車両でタイムアタックサーキットのラップタイムを記録する
10
スポットライトの中で
パープル・Horizon Festivalリストバンドを獲得する
30
なんて冒険だ！
コレクションジャーナルでパープルスタンプを獲得する
30
Horizon Legend
ゴールド・Horizon Festivalリストバンドを獲得し、“Horizon Legend” になる
50
マスター・エクスプローラー
ゴールドスタンプを獲得し、“Master Explorer” になる
50
トレジャーハンター
9台のお宝車を発見して獲得する
30
ラッシュを感じろ
Horizon Rushイベントを3つクリアする
20
Horizonの地図製作者
マップ全体を開放する
50
全部ぶっ壊せ！
地域マスコットを200個破壊する
30
レース愛好家
Horizon Festivalレースイベントで57勝する
30
準備はいいか
Horizon Playで10レベル到達する
10
プレイリスト制覇
季節のFestival Playlistポイントをすべて獲得する
30
ボス
ジョブで最高プロモーションランクに到達する
20
カンスト
Horizon Playで100レベルに到達する
30
歴史的快挙
シリーズヒストリー報酬を獲得する
30
少しくらい傷でも！
ボーナスボードを200枚破壊する
30
ストーリーテラー
ストーリーで合計81スター獲得する
10
達成率を100%にする方法
- レース愛好家：Horizon Festivalレースイベントで57勝する
- 全部ぶっ壊せ！：地域マスコットを200個破壊する
- カンスト：Horizon Playで100レベル到達する
- マスター・エクスプローラー / Horizon Legend：すべてのFestivalイベントとコレクションジャーナルを完了する