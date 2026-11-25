ゲーミング
『GTA 6』のチートコード
PS5版・Xbox版：チートコードの入力方法
- PS5：方向キーの上を押してスマートフォンを表示させる。L1を長押ししてR1を押し、方向キーを順番に入力する。
- Xbox Series X|S：方向キーの上を押してスマートフォンを表示させる。LBを長押ししてRBを押し、方向キーを順番に入力する。
『GTA 6』にチート用電話番号は存在するのか？
メインストーリークリアで解除されるチート
チート
効果
コード（PS5 / Xbox）
解除条件
$250,000
即座に25万ドル獲得できる。
上・右・下・左・上・左・下・右
盗品を売り捌いて25万ドルを獲得する
フォーカス無制限
フォーカスが切れなくなる。
下・上・上・下・上・下・上・下・上・右
ヘッドショットで敵を100回キルする
攻撃力
銃弾や近接攻撃がヒットすると、その対象が吹き飛ぶ。
下・上・左・左・右・下・下・上・下
近接攻撃で敵を100人倒すか気絶させる
天候を切り替える
天候を変える。
下・右・上・下・右・上・右
マップ全体を開放する
プレイヤー系チート
チート
効果
コード（PS5 / Xbox）
解除条件
$250,000
即座に25万ドル獲得できる
上・右・下・左・上・左・下・右
メインストーリーをクリアする
酔っ払い
自分とパートナーをすぐに酔わせる
TBA
飲み物に2,500ドル使用する
ヒートレベルを上げる
各地のヒートレベルを上げる
左・下・右・下・上・下・上
手配度☆3個を25回逃げ切る
手配度を上げる
各地の手配度を上げる
左・下・右・下・上・右・上
手配度☆3個を50回逃げ切る
フォーカス無制限
フォーカスが切れなくなる
下・上・上・下・上・下・上・下・上・右
メインストーリーをクリアする
落下ダメージなし
落下ダメージがなくなる
TBA
12m以上の落下で20回生存する
パラシュート
装備にパラシュートが追加される
TBA
91.5m以上の高さからスカイダイビングまたはベースジャンプを50回完了させる
ボディアーマー
装備にボディアーマーが追加される
下・上・左・上・上・上・上・上・下・下
トレーニングを100回完了させる
乗り物を修理
現在の乗り物を完全に修理する
TBA
ゲルホーン・レースウェイ、スリルビリー・マッドクラブ、ブーン・スピードウェイの10レースで1位を獲得する
無限ニトロ
乗り物のニトロを無限で使用できる
TBA
スタントジャンプを50回成功させる
戦闘系チート
チート
効果
コード（PS5 / Xbox）
解除条件
最大弾薬
弾薬が最大まで充填される
下・上・右・下・左・左・上・上・下・左
射撃場でブロンズメダル以上を25回獲得する
無限弾薬
弾薬が無限になる
下・上・右・下・左・左・上・下・下・下
射撃場でシルバーメダル以上を25回獲得する
リロード不要
弾薬が無限かつリロードの必要がなくなる
下・上・右・下・左・左・上・下・下・上
射撃場でゴールドメダル以上を25回獲得する
全爆発武器
装備に全爆発武器がフル弾薬で追加される。
TBA
手榴弾を100個投げる
火炎弾
すべての弾薬が火炎弾になる
TBA
炎ダメージで敵を100人倒す
爆発するボトル
すべてのボトルが破壊時に爆発する
TBA
火炎瓶を100本投げる
爆発ショットガン
装備に榴弾を発射できるメイソン＆キーン ショートストローが追加される
TBA
爆発ダメージで敵を100人倒す
ハウナーズ H-AT
装備にハウナーズ H-ATが追加される
TBA
乗り物を100台爆破する
攻撃力
銃弾や近接攻撃がヒットすると、その対象が吹き飛ぶ
下・上・左・左・右・下・下・上・下
メインストーリーをクリアする
爆発するボール
スポーツ用ボールが当たると爆発する
下・上・左・左・右・下・下・上・右
爆発で敵に20回ダメージを与える
車両衝撃力
乗り物が衝突するとその対象が吹き飛ぶ
下・上・左・左・右・下・左・上・下
乗り物で敵を25人倒す
乗り物出現系チート
乗り物
コード（PS5 / Xbox）
解除条件
インターステート 救急車
TBA
メニュー《進行状況》からインターステート 救急車を見つける
エアボート09
TBA
サバイバルチャレンジを5回クリアする
ブラヴァド バンシー
TBA
戦闘チャレンジをすべてクリアする
タフ BMX
TBA
フィットネスチャレンジを5回クリアする
マイバツ ブーマズーム
左・上・右・下・左・左・上・左
買い物チャレンジを5回クリアする
ナガサキ カーボンRS
TBA
探索チャレンジをすべてクリアする
ヴァピッド ドミネーター（65年式）
TBA
フィットネスチャレンジをすべてクリアする
プロジェン エメラス
TBA
車両チャレンジをすべてクリアする
空気注入式フラミンゴ
TBA
白粉のフラミンゴを50個破壊する
MTL パンパー
左・上・右・下・左・右・右・上
メニュー《進行状況》からMTL パンパーを見つける
ヴァピッド スタニアーG2・タクシー
TBA
スポーツチャレンジを5回クリアする
ハウナーズ P-996 レーザー
TBA
すべてのチャレンジをクリアする
HVY ブルドーザー
左・上・右・下・左・右・右・下
メニュー《進行状況》からHVY ブルドーザーを見つける
ラップウィング マラード
TBA
車両チャレンジを5回クリアする
ブリムストーン ゴルファー
TBA
スポーツチャレンジをすべてクリアする
ハウナーズ ライノ戦車
TBA
サバイバルチャレンジをすべてクリアする
マイバツ サンチェス
TBA
犯罪チャレンジを5回クリアする
ナガサキ シースパロー
TBA
探索チャレンジを5回クリアする
スピーダー700GT
TBA
戦闘チャレンジを5回クリアする
トリュファード トラクス
TBA
買い物チャレンジをすべてクリアする
ウェスタン ゾンビボバー
TBA
犯罪チャレンジをすべてクリアする
環境系チート
チート
効果
コード（PS5 / Xbox）
解除条件
時間を進める
時間を先に進める
TBA
時計を10個集める
時間を一時停止
時間を一時停止する
TBA
時計を20個集める
天候を切り替える
天候を変える
下・右・上・下・右・上・右
メインストーリーをクリアする（マップ全体を開放する）
スクリーンフィルター系チート
フィルター
効果
コード（PS5 / Xbox）
解除条件
ゴールデンアワー
ワイドスクルーンの狭いアスペクト比でゴールデンフィルターを適用する
TBA
手を繋いだ状態で4時間過ごす
粉砂糖
きらめくハイライトで世界を白く染める
TBA
《WAiNK》ですべての宇宙ゴミをスキャンする
ピンホール
ピンホールカメラフィルターを適用する
TBA
パートナーとともにギャングの拠点を25ヵ所一掃する
ネオンジャングル
ネオンハイライトを適用する
TBA
ガーリーポップな乗り物16種類をすべて見つける
往年
白黒のブラウン管テレビのフィルターを適用する
TBA
リッジウェイを見つける
大変動
暗い煙で満たす
下・下・上・右・右・上・左・左・右・右
メニュー《進行状況》からマーサのヴァモスを見つける
ビデオテープ
ビデオテープ風フィルターを適用する
TBA
パートナーとアクティビティを50個クリアする
ダークミラー
世界を逆さまにして黒く染める
TBA
乗り物の売却で50万ドル稼ぐ
片頭痛
ボケと歪みのフィルターを適用する
TBA
手配度☆6個で6分間生き延びる
ドールハウス
狭いアスペクト比でビビッドフィルターを適用する
下・下・上・右・右・上・左・左・下・右
パートナーと8時間ともに過ごす
バブルガム
きらめくハイライトで世界を紫と黄色に染める
TBA
バイスシティ・フラミンゴスのコレクションカード24種類をすべて集める
早送り
モーションブラーを適用し、雲の動きを速める
TBA
瞑想を50回完了する
魚眼
魚眼フィルターを適用する
TBA
魚を100匹捕まえる
色褪せた栄光
カラーのブラウン管テレビのフィルターを適用する
下・下・上・右・右・上・左・左・左・右
パートナーと50回店を襲う
ピクセルアート
ピクセレートフィルターを適用する
TBA
収集アイテムの売却で25万ドル稼ぐ
地獄絵図
かげろうで世界を赤とオレンジに染める
TBA
警察車両を100台盗む
『GTA 6』：チートコードのよくある質問