『GTA 6』のチートコードは、 メインストーリー を1回クリアしなければ使用できず、各チートコードはゲーム内で 一定の条件 を満たさなければ解除できない。そこで本記事では、今作（PS5版 / Xbox版）の 全61種類のチートコードおよびその入力方法・解除条件 をリスト化するとともに、電話番号に関する疑問にも回答する。

『GTA 6』のチートは自力で解除しなければならない © Rockstar Games/Take-Two

01 『GTA 6』のチートコード

212GBという大容量のゲーム本編をダウンロードして バイスシティ での生活の準備を整えたあと、これまでと同じようにチートコードを入力したプレイヤーはひとつ気付くことになる。何も起きないのだ…。

しかし、入力が間違っているわけではない。『GTA 6』ではチートコードは、 全91のミッションで構成されているメインストーリーをクリアするまで使用できない仕様 になっているのだ。これはかなり大きな変更点だ。『GTA 5』を含むシリーズ作品の多くでは、最初からチートコードを使用できていた。

Rockstar Gamesがこのような仕様にした理由は明らかで、彼らは、1周目は混沌を起こすことなく普通にプレイされるべきと考えているのだ。というわけで、1周目が終了すると、 メニュー《進行状況》 に “チート” が追加され、すべてのチートコードを確認できるようになる。

しかも、メインストーリークリアだけがチャレンジではない。ほとんどすべてのチートコードに 解除条件 が用意されている。

たとえば、 《無限弾薬》 が必要なら、射撃場でシルバーメダル以上を25回獲得しなければならず、 《ゴールデンフィルター》 が欲しいなら、手を繋いだ状態で4時間以上過ごさなければならない（おそらく『GTA』史上最も健全な条件だ）…。有り難いのは、 1周目からカウントされる ので、 1周目クリアと同時にいくつかのチートコードが解除される可能性が高い ということだ。

もうひとつ伝えておくことがある。 チートコードを使用するとセーブができなくなる 。また、 トロフィーと実績も獲得できなくなる 。というわけで、最初に必要なセーブをすべてしておいてから、チートコードを使用するようにしよう。

メインストーリーをクリアしないとチートを使用できない © Rockstar Games/Take-Two Interactive

02 PS5版・Xbox版：チートコードの入力方法

どちらのプラットフォームでも入力方法は同じだ。『GTA 6』のチートは ゲーム内のスマートフォン を使用して入力し、すべてのコードは 方向キー で入力する。

PS5： 方向キーの上を押してスマートフォンを表示させる。L1を長押ししてR1を押し、方向キーを順番に入力する。

Xbox Series X|S： 方向キーの上を押してスマートフォンを表示させる。LBを長押ししてRBを押し、方向キーを順番に入力する。

アドバイス： 一部のコードは非常に似ている。たとえば、《攻撃力》・《車両衝撃力》・《爆発するボール》はほんのわずかしか入力が違わないので、 時間をかけて確認して入力 しよう。誤入力で望んでいないチートを解除してしまうのはもったいない。

もうひとつのアドバイス： チートには パターン があり、乗り物出現系は 左・上・右・下 から始まり、弾薬系は 下・上・右・下・左・左・上 から始まる。前半を記憶してしまえば、あとは数回異なる入力をするだけでOKだ。もしくは本記事をすぐに読めるようにブックマークしておこう。

03 『GTA 6』にチート用電話番号は存在するのか？

この疑問を抱えているファンは多いはずだが、答えを先に言うと 「ノー」 だ。たとえば、『GTA 4』と『GTA 5』では、電話番号を入力してバザードを出現させることができた。しかし、『GTA 6』ではチートの使用にスマートフォンが必要であることに変わりはないものの、電話番号は使用しない。今作では ボタンの組み合わせ を使用する。

というわけで、1-999から始まる電話番号のリストをどこかで見かけても、それは『GTA 5』用であり、『GTA 6』では機能しないので無視して構わない。

今作にはスクリーンフィルター系チートが数多く収録されている © Rockstar Games/Take-Two

04 メインストーリークリアで解除されるチート

『GTA 6』には、 メインストーリー（1周目）をクリアするともれなく解除されるチート が 4種類 存在する。実際にはそれぞれに条件が設定されているが、いずれもストーリーを進めていくとほぼ自動的に満たすことになる。これらはエンドロール終了直後から使用できる。

チート 効果 コード（PS5 / Xbox） 解除条件 $250,000 即座に25万ドル獲得できる。 上・右・下・左・上・左・下・右 盗品を売り捌いて25万ドルを獲得する フォーカス無制限 フォーカスが切れなくなる。 下・上・上・下・上・下・上・下・上・右 ヘッドショットで敵を100回キルする 攻撃力 銃弾や近接攻撃がヒットすると、その対象が吹き飛ぶ。 下・上・左・左・右・下・下・上・下 近接攻撃で敵を100人倒すか気絶させる 天候を切り替える 天候を変える。 下・右・上・下・右・上・右 マップ全体を開放する

《＄250,000》は『GTA 6』唯一の現金系チートだ。今作ではチートを使用するとセーブができなくなるため、帝国を築くためよりもクレイジーなことを楽しむための資金として扱うのが良いだろう。

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05 プレイヤー系チート

ジェイソンとルシアを 強化・リッチ・高速化するチート が 10種類 存在する。まだコードが判明していないものもあるが、チートの存在は確定している。

チート 効果 コード（PS5 / Xbox） 解除条件 $250,000 即座に25万ドル獲得できる 上・右・下・左・上・左・下・右 メインストーリーをクリアする 酔っ払い 自分とパートナーをすぐに酔わせる TBA 飲み物に2,500ドル使用する ヒートレベルを上げる 各地のヒートレベルを上げる 左・下・右・下・上・下・上 手配度☆3個を25回逃げ切る 手配度を上げる 各地の手配度を上げる 左・下・右・下・上・右・上 手配度☆3個を50回逃げ切る フォーカス無制限 フォーカスが切れなくなる 下・上・上・下・上・下・上・下・上・右 メインストーリーをクリアする 落下ダメージなし 落下ダメージがなくなる TBA 12m以上の落下で20回生存する パラシュート 装備にパラシュートが追加される TBA 91.5m以上の高さからスカイダイビングまたはベースジャンプを50回完了させる ボディアーマー 装備にボディアーマーが追加される 下・上・左・上・上・上・上・上・下・下 トレーニングを100回完了させる 乗り物を修理 現在の乗り物を完全に修理する TBA ゲルホーン・レースウェイ、スリルビリー・マッドクラブ、ブーン・スピードウェイの10レースで1位を獲得する 無限ニトロ 乗り物のニトロを無限で使用できる TBA スタントジャンプを50回成功させる

プレイヤーに変化を加えるチートは10種類 © Rockstar Games

06 戦闘系チート

『GTA 6』には 戦闘に役立つチート が 11種類 用意されている。尚、射撃場のチートはメダルに合わせて3種類あるので、時間をかけてプレイしてみよう。

チート 効果 コード（PS5 / Xbox） 解除条件 最大弾薬 弾薬が最大まで充填される 下・上・右・下・左・左・上・上・下・左 射撃場でブロンズメダル以上を25回獲得する 無限弾薬 弾薬が無限になる 下・上・右・下・左・左・上・下・下・下 射撃場でシルバーメダル以上を25回獲得する リロード不要 弾薬が無限かつリロードの必要がなくなる 下・上・右・下・左・左・上・下・下・上 射撃場でゴールドメダル以上を25回獲得する 全爆発武器 装備に全爆発武器がフル弾薬で追加される。 TBA 手榴弾を100個投げる 火炎弾 すべての弾薬が火炎弾になる TBA 炎ダメージで敵を100人倒す 爆発するボトル すべてのボトルが破壊時に爆発する TBA 火炎瓶を100本投げる 爆発ショットガン 装備に榴弾を発射できるメイソン＆キーン ショートストローが追加される TBA 爆発ダメージで敵を100人倒す ハウナーズ H-AT 装備にハウナーズ H-ATが追加される TBA 乗り物を100台爆破する 攻撃力 銃弾や近接攻撃がヒットすると、その対象が吹き飛ぶ 下・上・左・左・右・下・下・上・下 メインストーリーをクリアする 爆発するボール スポーツ用ボールが当たると爆発する 下・上・左・左・右・下・下・上・右 爆発で敵に20回ダメージを与える 車両衝撃力 乗り物が衝突するとその対象が吹き飛ぶ 下・上・左・左・右・下・左・上・下 乗り物で敵を25人倒す

戦闘系チートも充実している © Rockstar Games

07 乗り物出現系チート

『GTA』シリーズのチートで一番人気と言えるのが 乗り物出現系 だ。有り難いことに、『GTA 6』でも 21種類の乗り物 を出現させることができる。

乗り物 コード（PS5 / Xbox） 解除条件 インターステート 救急車 TBA メニュー《進行状況》からインターステート 救急車を見つける エアボート09 TBA サバイバルチャレンジを5回クリアする ブラヴァド バンシー TBA 戦闘チャレンジをすべてクリアする タフ BMX TBA フィットネスチャレンジを5回クリアする マイバツ ブーマズーム 左・上・右・下・左・左・上・左 買い物チャレンジを5回クリアする ナガサキ カーボンRS TBA 探索チャレンジをすべてクリアする ヴァピッド ドミネーター（65年式） TBA フィットネスチャレンジをすべてクリアする プロジェン エメラス TBA 車両チャレンジをすべてクリアする 空気注入式フラミンゴ TBA 白粉のフラミンゴを50個破壊する MTL パンパー 左・上・右・下・左・右・右・上 メニュー《進行状況》からMTL パンパーを見つける ヴァピッド スタニアーG2・タクシー TBA スポーツチャレンジを5回クリアする ハウナーズ P-996 レーザー TBA すべてのチャレンジをクリアする HVY ブルドーザー 左・上・右・下・左・右・右・下 メニュー《進行状況》からHVY ブルドーザーを見つける ラップウィング マラード TBA 車両チャレンジを5回クリアする ブリムストーン ゴルファー TBA スポーツチャレンジをすべてクリアする ハウナーズ ライノ戦車 TBA サバイバルチャレンジをすべてクリアする マイバツ サンチェス TBA 犯罪チャレンジを5回クリアする ナガサキ シースパロー TBA 探索チャレンジを5回クリアする スピーダー700GT TBA 戦闘チャレンジを5回クリアする トリュファード トラクス TBA 買い物チャレンジをすべてクリアする ウェスタン ゾンビボバー TBA 犯罪チャレンジをすべてクリアする

『GTA』シリーズのチートと言えば乗り物出現系 © Rockstar Games/Take-Two

今作では 《ハウナーズ P-996 レーザー》 が究極の乗り物と位置づけられており、このジェット戦闘機はすべてのチャレンジをクリアしてようやく呼び出せるようになる。

08 環境系チート

時間と天候 を変化させることができるチートが 3種類 用意されている。時間系は時計を集めることがカギになる。

チート 効果 コード（PS5 / Xbox） 解除条件 時間を進める 時間を先に進める TBA 時計を10個集める 時間を一時停止 時間を一時停止する TBA 時計を20個集める 天候を切り替える 天候を変える 下・右・上・下・右・上・右 メインストーリーをクリアする（マップ全体を開放する）

環境も変化させることができる © Rockstar Games

09 スクリーンフィルター系チート

これは フォトモードのファン や 配信者 のためのチートカテゴリーで、今作のチートカテゴリーの中では最も種類が多い。スクリーンフィルターを使用すれば画面の色合いを変えることができるので、ストーリーを演出したり、最高の1枚を狙ったりするのが好きなプレイヤーにおすすめだ。解除条件は放置するだけのものから手配度6に関連するものまで非常に幅広い。

フィルター 効果 コード（PS5 / Xbox） 解除条件 ゴールデンアワー ワイドスクルーンの狭いアスペクト比でゴールデンフィルターを適用する TBA 手を繋いだ状態で4時間過ごす 粉砂糖 きらめくハイライトで世界を白く染める TBA 《WAiNK》ですべての宇宙ゴミをスキャンする ピンホール ピンホールカメラフィルターを適用する TBA パートナーとともにギャングの拠点を25ヵ所一掃する ネオンジャングル ネオンハイライトを適用する TBA ガーリーポップな乗り物16種類をすべて見つける 往年 白黒のブラウン管テレビのフィルターを適用する TBA リッジウェイを見つける 大変動 暗い煙で満たす 下・下・上・右・右・上・左・左・右・右 メニュー《進行状況》からマーサのヴァモスを見つける ビデオテープ ビデオテープ風フィルターを適用する TBA パートナーとアクティビティを50個クリアする ダークミラー 世界を逆さまにして黒く染める TBA 乗り物の売却で50万ドル稼ぐ 片頭痛 ボケと歪みのフィルターを適用する TBA 手配度☆6個で6分間生き延びる ドールハウス 狭いアスペクト比でビビッドフィルターを適用する 下・下・上・右・右・上・左・左・下・右 パートナーと8時間ともに過ごす バブルガム きらめくハイライトで世界を紫と黄色に染める TBA バイスシティ・フラミンゴスのコレクションカード24種類をすべて集める 早送り モーションブラーを適用し、雲の動きを速める TBA 瞑想を50回完了する 魚眼 魚眼フィルターを適用する TBA 魚を100匹捕まえる 色褪せた栄光 カラーのブラウン管テレビのフィルターを適用する 下・下・上・右・右・上・左・左・左・右 パートナーと50回店を襲う ピクセルアート ピクセレートフィルターを適用する TBA 収集アイテムの売却で25万ドル稼ぐ 地獄絵図 かげろうで世界を赤とオレンジに染める TBA 警察車両を100台盗む

スクリーンフィルターで80年代らしい雰囲気を作り出すことも可能 © Rockstar Games/Take-Two

『GTA 6』：チートコードのよくある質問 『GTA 6』のメインストーリーの途中でチートコードは使用できる？ できない。メインストーリーを1回クリアするまでチートコードは使用できない。 『GTA 6』のチートコードは何種類？ 61種類。プレイヤー系10種類・戦闘系11種類・乗り物出現系21種類・環境系3種類・スクリーンフィルター系16種類。 『GTA 6』の現金系チートは？ 上・右・下・左・上・左・下・右で25万ドル獲得できるが、最初にメインストーリーをクリアする必要がある。現金系チートはこれが唯一となる。 『GTA 6』に電話番号チートは存在する？ 2026年11月現在、電話番号チートは存在しない。今作ではスマートフォンを開いたあとは方向キーで入力する。 PS5版とXbox版はコードが異なる？ すべてのコードが共通。どちらも方向キーを使用するようになっており、L1（LB）とR1（RB）を同時に押しながら入力する。 チートを使用するとトロフィーと実績が獲得できなくなる？ イエス。チートを使用するとトロフィーと実績が獲得できなくなり、セーブもできなくなる。 PC版のチートは存在する？ 『GTA 6』はPS5版とXbox Series X|S版のみで、現時点ではPC版は存在しない。そのため、PC版のチートも存在しない。 『GTA 6』のオンラインでもチートは使用可能？ チートはシングルプレイヤー専用。ストーリーモードでのみ使用できる。