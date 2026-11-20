世界的に話題になっている今、バイスシティでの生活を始めてみたいと思っているプレイヤーは多いだろう。そこで本記事では、序盤の攻略方法・アドバイスをまとめた。 キーレントで最初にやるべきこと 、 所持金の保管方法 、 フィットネスとフォーカスの活用方法 、 強盗のやり方 、 手配度の下げ方 、そして 犯罪プロファイルの重要性 などをチェックしていこう！

01 キーレントで最初にやるべきこと

ジェイソンとルシアの両方を簡単に操作するチュートリアルのあと、プレイヤーは『GTA 6』を自由にプレイできるようになる。ストーリーはキーレントと呼ばれるエリア（地域）から始まり、プレイヤーはメインストーリーの約5分の1が終わるまで主にここで過ごすことになる。

サプレッサーを購入する： 消音された武器はほとんどすべての戦闘を簡単にしてくれる。最初の1発で敵全員を警戒させてしまう代わりに、ひとりずつ片付けていくことができるからだ。AMMU-NATION（アミュネーション）ではほとんどすべての武器のサプレッサーが売っている。チュートリアル完了後、すぐにキーレントのAMMU-NATIONに行けるようになる。ここでサプレッサーを安価で購入できる。 ガレージを用意する： 『GTA 6』にはストーリーの進行に合わせて約10のガレージが用意されているが、ジェイソンとルシアがキーレントから出られるようになってからしか購入できない。購入できるようになったらすぐ購入しよう。ガレージではいつでも無料で乗り物、装備、違法アイテムの管理・保管ができる。 周辺を探索する： キーレントは店が並ぶ大通り、印象的なキャラクター、そしてラスティーアンカーやチーキー・ミューティニアなど魅力的なスポットが特徴的だ。少し時間をかけて周辺を探索しながら、操作やゲームプレイに慣れていくのが良いだろう。 サイドミッションを早めに終わらせる： ストーリーが他のエリアへ移ったあとは、レオニダ・キーズ（キーレントが位置するエリア）まで戻るまで約10分かかる。宝探しや釣り、隣人シャーリーの頼み事などは比較的簡単なので、早めに終わらせておこう。 所持金はあまり気にしない： 序盤は大金を所持し続けることができない。これは仕様なので、ある程度稼いだら武器や車のアップデートなどに有効活用していこう。細かく稼ぐことをそこまで意識しなくても問題ない。

『GTA 6』はバイスシティの現代版が舞台 © Rockstar Games

02 現金は隠しておく

序盤は所持金すべてを 自分で管理 しなければならない。銀行口座が持てるようになるのはゲームスタートから1〜2時間で始まる メインミッション【バックミー】 からだ。このミッションで銀行口座を開設するまでは、所持金を失うリスクが大きい。警察に捕まったり、キルされたりすれば失ってしまうからだ。しかし、隠し場所に現金を保管しておくことができる。

隠し場所： ジェイソンの家のベッドルームの 床板を外す と、現金を隠せる隠し場所が現れる。現金を手に入れたら、必要な分以外はここに隠しておこう。

03 健康的な生活を送る

『GTA 6』はある種の生活シミュレーションでもある。これまでのどの『GTA』シリーズ作品よりもシミュレーション要素が強い。食事・睡眠・シャワー・ワークアウトがジェイソンとルシアに影響するようになっており、これらを無視してもゲームオーバーになるわけではないが、プレイの邪魔になるので上手く管理しよう。

ジェイソン・デュヴァル © Rockstar Games

① 体力・心肺機能・フォーカスが重要

体力・心肺機能・フォーカスはそれぞれ ハート 、 稲妻 、 目 のアイコンで表現されており、これらは コントローラの方向キーの下を押すと画面左上に表示 される。体力はそのまま 体力 、心肺機能は スタミナ 、そしてフォーカスは 注目（エイム）できる時間 に影響するが、これらを強化する方法が存在する。

まず、 ウエイトトレーニング は体力を増強させる。また、 ランニング やバ イクライド 、 カヤッキング 、 サンドバック はスタミナを増強させる。そして 釣り や ビリヤード などはフォーカスを増強する。体力とスタミナはトレーニングを止めると徐々に失われるが、フォーカスはそのまま維持される。

また、 食事 や 睡眠 、 シャワー はこれらのステータスを一時的に回復させる。

② シンプルな生活リズムを組む

夜になったら寝て、朝にワークアウトをこなしてから食事とシャワーを済ませよう。ストーリーが進むにつれて隠れ家は変わっていくので、隠れ家が変わったタイミングで新しいアクティビティを探して、 フィットネスを維持 しよう。フィットネスに注力しなくてもゲームはクリアできるが、健康的な生活はゲームプレイの助けになる。

ヒント： ジェイソンが飼っているヘビ（ドロレス）に餌をあげよう。ドロレスの捕食を観察することでフォーカスが上昇する。

04 ワークアウトを効率良く進める

ストレングス系ワークアウトは コントローラーのトリガーを使用 する。 「両トリガーを素早く引いてゆっくり戻す」 を繰り返し、スタミナが切れる前にセットを完了しよう。タイミングを間違えたり、時間を掛けすぎたりするとスタミナを無駄遣いしてしまう。

ワークアウトの種類ごとにレップと効果に多少の差があるが、最終的に増強できることに変わりはないので、好みのワークアウトを見つけてみよう。たとえば、 デッドリフト は割と簡単で、 ケトルベルスイング はリズムに乗ることが大切だ。

重要：ジェイソンとルシアはどちらもスマートフォンに フィットネスアプリ が入っており、各ステータスの状況を確認できる。リングが上限に到達したあとは プロテインシェイク などを飲んで回復に努めよう。ワークアウトは基本的に 1日（ゲーム内時間）1回 行うことができる。

ランニング や パドルボード ではスタミナの増強に時間がかかる。ジムの会員になれば トレッドミル や エアロバイク にアクセスできるようになるので、増強が簡単になる。ただし、序盤はジムが近所にないので注意が必要だ。

2人のキャラクターのフィットネスを管理するのは大変そうに思えるかもしれないが、揃ってジムへ行けば、どちらを操作していても同時にワークアウトを進めてくれる。 現実世界、ビデオゲームを問わず、誰かと一緒にジムへ行くのは効果が高い のだ。

05 フォーカスを活用する

左右スティックを同時に押し込む とフォーカスモードに入る（タッチパッドも選択できるがマップ表示と重複ささせないように注意）。このモードでは スローモーション になるので、 戦闘中に照準を合わせやすくなる 。また、戦闘以外では 時間無制限で使用可能 で、聞こえてくる会話をしている人物などを特定できる。フォーカスモードでは敵は レッド 、インタラクト可能なアイテムは イエロー 、現金は グリーン でハイライト表示される。

フォーカスモードは壁越しの敵や解除コードが書かれている紙、動物の足跡、トランクに隠されているものなどを見つけるのに活用しよう。また、ドアが警報付きか自由に出入りできるかを判断することもできる。

フォーカスを活用してエイムしよう © Rockstar Games

06 時間帯を考える

『GTA 6』には 昼夜 が存在し、初期シリーズ作品よりも1日がかなり長くなっている。今作のスケールの大きさを考えるとこの仕様は納得できるものだ。尚、通常画面では 時間が表示されない ため、時間を確認したいときは 方向キー（Dパッド）の上を押してスマートフォンの画面を表示 させよう。一部のショップは昼間しか営業しておらず、一部のミッションは時間が指定されている。

時間は警察の活動量にも影響するので、通常は昼間よりも 夜間 を狙った方が安全だ。時間を早送りしたい場合は、 ジェイソンの家で寝る のが良い（起きる時間はアラームで指定できる）。

07 隠し部屋と入れる建物を見つける

複数のエリアで構成されているレオニダ州は 『GTA』史上最大の面積 となっている。しかし、このシリーズ最新作にはプレイヤーが出入りできる無数の部屋や建物、マンションも用意されており、これらはマップで見分けることができる。

ミニマップ： 建物のメインフロアを進み、ドアへ向かって進むと先にあるもの（階段や隠し部屋など）がミニマップに表示されるので、ミニマップに注意しておこう。

マップ： 大半の建物は2系統のブルーグレーで表示されている。 濃いブルーグレー の建物には入り口や内部が存在し、 薄いブルーグレー の建物はただの背景となっている。入れる建物に近づくとミニマップ上に入り口が白で表示される。

08 ファストトラベルの代替を活用する

『GTA 6』のマップに ファストトラベルシステムは実装されていない 。しかし、短時間で目的地へ向かう方法がいくつか用意されている。

RydeMe： 配車アプリ《RydeMe》がアンロックされたあとは、マップ上で地点を指定して配車させることができる。乗車後に100ドルを追加で支払えば、すぐに目的地へ向かうことができる。序盤ではかなり高額だ。

公共交通機関： レオニダ州にはバスと電車が走っており、ほとんどすべての駅へ行くことができる。ただし、時刻表に沿った運行なので、すぐには乗車できない。バイスシティ中心部は便数が多くて少し便利だが、もちろん、州全体に用意されている。

操作キャラクターを切り替える： 移動手段としてはこれが最速・最安価だろう。バイスシティから遠い場所でジェイソンを操作しているときは、ルシアに切り替えてみよう。通常、操作していないキャラクターはその時点の隠れ家の近くで待っている。

『GTA 6』はシリーズ史上最大の広さ © Rockstar Games

09 乗り物は賢く盗む

『GTA』シリーズの中核とも言えるシステムのひとつが、 「乗り物を盗む」 だ。もちろん、『GTA 6』でもこのシステムは採用されている。しかし、注意が必要だ。

今作ではボタンを押すだけでは盗めなくなった。大半に警報装置が備わっているのだ。そこで、狙っている乗り物に近づいたらスマートフォンを呼び出してアプリ 《WAiNK》 を開こう。次にその乗り物をスキャンして、事前にセキュリティやトラッカーの有無、売却価格、登録費用などを調べよう。

『GTA』シリーズではあらゆる乗り物の運転に慣れることも重要 © Rockstar Games/Take-Two

車の窓を割るとNPCが警戒してしまうが、 トラッカー が装着されている車はトラッカーを解除しない限り売却やカスタムはできない。トラッカーのレベルが高いと、停車位置から離れすぎると警察に通報が届いてしまう。通報を止めるには高速で振り切るしかない。

また、大半の車はエンジンを手動で動かせるが、キーレスの高級車は キークローナー がなければエンジンが始動しない。そのため、序盤は盗める乗り物に限りがある。ストーリーが進んでいくとキークローナーなどのアイテムが入手できるようになる。

気に入った車を見つけたら、 ペイ＆スプレー へ運び、 登録費用 を支払おう。酷い状態の車ほど登録費用が安い。アプリ 《Scooter Bros》 をアンロックしたあとは、このアプリ経由で登録した車を呼び出せる。

『GTA VI』にはカスタムショップも登場する © Rockstar Games/Take-Two

10 強盗の進め方を学ぶ

『GTA 6』では 強盗が主な収入源 で、ゲームスタート直後からほとんどすべての場所を襲うことができる。しかし、逃走で苦労するときは少なくない。アドバイスをまとめておこう。

① 下調べをする

マップを開き、 セキュリティレベルや危険な場所を事前に確認 しておこう。キーレント周辺のほとんどすべての店はセキュリティレベルが低く、武装した警備員や監視カメラ、警報などがほとんど存在しない。このようなセキュリティレベルの低い店はジェイソンかルシアの どちらかひとりで十分 だが、セキュリティレベルが中〜高の店は2人で襲った方が簡単だ。

ひとりのときに大きな仕事見つけたときは、 △（Y） を押すと、もうひとりを誘うことができる。いずれにせよ、 強盗に挑むのは2人を操作できるようになってからが良い だろう。

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② 裏口を活用する

多くの店舗には裏口が用意されている。 《スナップガン》 を入手したあとなら、警報を鳴らさずに施錠されているドアから入れるようになる。

③ 金庫を確認する

大半の貴重品は奥の施錠されている部屋に置かれている 金庫の中 にある。解錠コードは金庫の近くにあるので、 フォーカス で見つけよう。また、ツールで開けられる金庫があれば、爆弾でしか開けられない金庫もある。すべてのコードは異なるので、口頭で伝えられた場合などは 会話ログで再確認 しよう。

④ 序盤なら銀行より金融業者

銀行から奪った紙幣には 染料パック が仕込まれており、建物から離れると紙幣に色が付くようになっている。これを防ぐには 専用のジャマー が必要だが、これは 第3章 で入手できる。

⑤ 盗品バッグに入れる

ジェイソンとルシアは ひとり2個 まで 盗品バッグ を持てる。車のトランクには複数のバッグを入れることができる。バンやトラックなら8個までで、バイクは入れることができない。2人で強盗に入った場合は、 方向キーの右を押してから○（B）を押してバッグを相手に渡す ことができる。こうすることで、ひとりが警察のおとりになりながら、もうひとりが盗品を盗品商（フェンス）に売ることができる。

⑥ 盗品バッグを持ったままキルされない

盗品バッグを持ったままキルされてしまうと、盗品バッグとその中身を失ってしまう。トランクに保管されているバッグは残る可能性があるが、警察に押収されてしまえばそれまでだ。 大規模な強盗をしたあとは、盗品商へ直行 しよう。

⑦ 盗品商へ売却する

盗品は 《薬物》《宝飾品》《印付きの紙幣》 の3種類に分けられる。盗品商（フェンス）の大半はこれらすべてを買い取ってくれるが、買値は人によって異なる。たとえば、 ヤスマニ は《宝飾品》と《印付きの紙幣》を高く買い取ってくれるが、 タイロン は《薬物》を高く買い取ってくれる。最初は自分で運ばなければならないが、彼らとの関係が長くなると、 有料で回収 に来てくれるようになり、盗品によっては より高額 を出してくれる。

11 新しい手配システムを理解する

『GTA 6』のヘリコプター © Rockstar Games/Take-Two

『GTA 6』の警察は犯罪後のプレイヤーの位置を自動で発見しない。 目撃情報（服装・人物像・武器・車両・監視カメラ・カップル） を集めて追跡するのだ。これらの情報はゲーム内で ヒートアイコン として用意されており、確認されている情報のアイコンが画面上に点灯する。できる限り早くこのアイコンを消すことで、警察から追跡されなくなる。

人物像： 犯行中は帽子・バンダナ・メガネなどを着用しておき、逃走時に外そう。

服装： トランクに予備の服装を用意しておくか、服屋で購入して着替えよう。

武器： ピストルをホルスターで吊すか、両手武器はしまうか落として、見えなくしよう。落とした武器は所有している場合はトランクに戻る。

車両： 乗り捨てるか、乗り換えよう。

監視カメラ： 事前に破壊しておくか、警備室で録画データを削除しておこう。

カップル： 2人組として目撃されたので、分かれて逃げよう。

12 優先すべきアタッチメント

『GTA 6』の武器のカスタマイズは非常に奥が深いが、取り急ぎ次の2つのアタッチメントを購入しておきたい。

サイト：光学サイト を載せておくと、右スティックを押し込むことで視点を変更できるようになる。アイアンサイトではこれができないので、気に入った銃が見つかったら光学サイトを載せるようにしよう。

サプレッサー： 警察は銃声の通報を受けてから動き出す。また、警察よりも遅いが、ギャングの隠れ家付近で発砲すると、ギャングも呼び寄せてしまう。 サプレッサーは銃声を弱めてくれる ので、警察やギャングに気付かれることなく戦闘や強盗を進めることができる。

13 犯罪プロファイルを理解する

『GTA 6』では プレイヤーの行動がトラッキングされる 。ジェイソンとルシアにはそれぞれ 犯罪プロファイル が用意されており、暴力的・残虐的な行動、あるいはNPCや動物に対して親切な行動に影響を受ける。犯罪プロファイルはメニューの “ジェイソン＆ルシア” で確認できる。

犯罪プロファイルは 『レッド・デッド・リデンプション2』 の名声システムに似ており、基本的にはキルの頻度によって評価が変動する。以下の 5段階 が用意されている。

Lucia and Jason are the two main characters in GTA 6 © Rockstar Games

プロフェッショナル（イエロー）： 暴力行為を最低限に抑え、できる限りキルと人目を避ける。敵を無力化したり、NPCに親切な行動を取ったりするとフォーカスが上昇する。

冷静（オレンジ）： 敵や一般市民を自己防衛手段としてキルするときがある。できる限り人目を避ける。敵を無力化したり、NPCに親切な行動を取ったりするとフォーカスが上昇する。

暴力的（パープル）： 無力化はせず、警察にも攻撃を仕掛け、一般市民も理由なしにキルするときがある。ヘッドショットでフォーカスが上昇する。

サイコパス（ライトグレー）： 警官、一般市民、動物を大量にキルする。ヘッドショットでフォーカスが上昇するが、警察に投降できない。狩りは除外される。

更正不能（ダークグレー）： サイコパスに長く留まりすぎると、更正不能になる。プロフェッショナルからサイコパスまでは上下できるが、更正不能になったあとはサイコパスに戻れない。警察に投降はできず、どちらのキャラクターに長期的な影響を及ぼすことになる。

戦闘で致命傷を避けるのは可能だが難しい。ヘッドショットや胸部への一撃はキルとなるが、関節や脚は怪我で終わる。 レッドマーカー が表示される敵はすでにキルされていることを意味し、 イエロー は負傷および戦闘不能を意味する。車に追われているときは、 タイヤを1〜2本パンク させればクラッシュする。また、ヘリコプターに追われているときは、その方向に撃ち込み続ければ撤退する。

犯罪プロファイルを理解しておくことは非常に重要だ。自分が操作していないキャラクターは犯罪プロファイルに基づいて行動を取るため、たとえば、ルシアの犯罪プロファイルが暴力的の場合、銃撃戦で彼女を操作しないと、必要以上に多くの敵をキルしてしまう可能性がある（つまりはあとで自分たちが苦しむことになる）。

14 『GTA 6』初心者よくある質問

初心者プレイヤーが抱きがちな『GTA 6』の疑問・質問をまとめて紹介しよう！ 『GTA 6』で銀行口座が持てるのはいつ？ ミッション【バックミー】の途中から銀行口座が開設できる。それまではジェイソンの家のベッドルームの床板を外した隠し場所に入れておこう。 『GTA 6』で最初にやるべきことは？ AMMU-NATIONでサプレッサーを購入して、キーレント周辺を探索し、サイドミッションを進めながら、ガレージを購入する計画を立てておこう。 『GTA 6』にファストトラベルは存在する？ マップ上でワープできる機能としてのファストトラベルは存在しない。皇居交通機関や配車サービスなどを利用すれば一気に移動できる。キャラクターを切り替えてもOK。 時間を確認する / 飛ばす方法は？ 方向キーの上を押してスマートフォンを呼び出せば時間を確認できる。ジェイソンの家で朝まで寝れば次の日まで進める。 入れる建物の判別方法は？ マップ上の濃いブルーグレーの建物は入り口と内部が存在する。淡いブルーグレーの建物は背景。 ドアに警報が付いているかを確認する方法は？ フォーカスモードに入れば、入れるドアかどうかを見分けられる。レッドのドアは警報が付いている。 警察から逃げる方法は？ ヒートアイコン（服装・人物像・武器・車両・監視カメラ・カップル）を解除しよう。 犯罪プロファイルを《更正不能》から戻す方法は？ ない。《更正不能》に到達したあとは元に戻せない。