HYROX：プロコーチ直伝初心者用トレーニングアドバイス

でストレングス / コンディショニングコーチとして働いている彼は、

や

のようなエリート15アスリートを含む、ワールドクラスの

HYROXアスリート

たちと仕事をしている。また、彼は

冬季・夏季オリンピアン

たちをピークパフォーマンスへ戻すリハビリにも手を貸してきた。