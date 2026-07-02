ツール・ド・フランス2026：全ステージ解説

チーム合宿と前哨レースが終わり、ロードレースカレンダーがそのピーク、 ツール・ド・フランス を迎えようとしている。 通算113回目 となる2026年は、 7月4日 に スペイン・バルセロナ で開幕し、23日と21ステージを経た 7月26日 に フランス・パリのシャンゼリゼ大通り で閉幕する。

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彼らの前に立ちはだかるのが、歴代首位タイとなる5回目のツール制覇を目指す タデイ・ポガチャル 、3回目のツール制覇を目指す ヨナス・ヴィンゲゴー 、そして トム・ピドコック とフランス人ライジングスターの ポール・セクサ だ。個人総合優勝を手にするのは果たして誰だろうか？ 本記事ではタイトルの行方を大きく左右することになる 全21ステージ を解説していく。

01 第1ステージ〜第3ステージ：バルセロナからフランスへ

2025年はフランス国内のみで開催されたが、2026年のツール・ド・フランスの グラン・デパール は再び国外となる。今年は、 スペイン が 3回目のグラン・デパールのホスト国 になるが、同国の北東に位置する カタルーニャ地方でのグラン・デパールは初めて となる。

レッドブル＝ボーラ＝ハンスグローエ © Oriol Castello/Red Bull Content Pool

アイコニックな都市、 バルセロナ がチームタイムトライアルの開幕ステージの背景になる。 チームタイムトライアルは2019年の第2ステージ以来 で、ライダーたちは サグラダファミリア を含むバルセロナの名所を走り抜けていくが、最後の コート・デュ・スタッド・オリンピック で 全長800ｍの急登坂 が待っている。

第2ステージはバルセロナから南下した タラゴナ の海岸沿いからスタートしたあとバルセロナに戻り、3級山岳の コート・デュ・シャトー・ドゥ・モンジュイック を含むモンジュイックの周回コースに入ったあと再びスタッド・オリンピックで終了する。

スペイン最終日となる第3ステージは 2026年最初の山岳ステージ で、1級山岳 トセス を抜けたあと ピレネー山脈 からフランスに入り、レ・ザングルでフィニッシュを迎える。

ステージ 日程 ルート 距離 タイプ 獲得標高 第1ステージ 7月4日 バルセロナ（スペイン）〜バルセロナ（スペイン） 19.6km チームタイムトライアル 200m 第2ステージ 7月5日 タラゴナ（スペイン）〜バルセロナ（スペイン） 168.5km 丘陵 2,500m 第3ステージ 7月6日 グラノリェルス（スペイン）〜レ・ザングル 195.9km 山岳 3,850m

02 第4ステージ〜第9ステージ：ピレネー山脈からフランス中部へ

ツール・ド・フランスは毎年 ピレネー山脈 と アルプス山脈 を訪れているが、今年はバルセロナで開幕を迎えるため、ピレネー山脈を先に訪れる。とはいえ、ここで展開される山岳ステージは 第6ステージ のみ。その前の第4ステージは 丘陵 、第5ステージはスプリンターたちが活躍する 平坦 ステージとなっている。

霧のピレネーを進む2025年のライダーたち © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

さて、注目の第6ステージは、GCライダーたちにとって最初の試練になる。ラスト80kmは1級山岳 アスパン （平均勾配6.5%・全長12km）、超級山岳 トゥルマレ （平均勾配7.3%・全長17.1km）、そしてゴールのガヴァルニ・ジェードルまで続く 山岳フィニッシュ （平均勾配3.7％・全長18.7km）で構成されている。

そのあとの2ステージは 平坦 で、続く第9ステージはマルモールからユセルまでの 丘陵 ステージとなっている。このステージを終えると、ツール・ド・フランス2026初の休息日を迎える。

ステージ 日程 ルート 距離 タイプ 獲得標高 第4ステージ 7月7日 カルカッソンヌ〜フォア 181.9km 丘陵 2,700m 第5ステージ 7月8日 ラムヌザン〜ポー 158.3km 平坦 1,600m 第6ステージ 7月9日 ポー〜ガヴァルニ・ジェードル 186.2km 山岳 4,100m 第7ステージ 7月10日 アジェモー〜ボルドー 175.1km 平坦 850m 第8ステージ 7月11日 ペリグ〜ベルジュラック 180.4km 平坦 1,150m 第9ステージ 7月12日 マルモール〜ユセル 185.5km 丘陵 3,300m

03 第10ステージ〜第15ステージ：中央高地・ヴォージュ・ジュラ

フランスの山は南の国境付近のみに存在するわけではない。2週目の始まりを告げる第10ステージのライダーたちは、 フランス・中央高地 で 最高難度の登坂7本 に挑まなければならない。

その後、スプリンターたちに適した平坦ステージが2つ続くが、ルートがスイスとドイツの国境へ向かっていくにつれて、クライムは厳しくなっていく。ドール〜ベルフォールの第13ステージは 全長205.8kmの壮大な登坂 で、この 2026年最長ステージ は、そのあとの連続山岳ステージに向けた最高のウォームアップになる。

クライムに挑むプリモシュ・ログリッチ © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

第14ステージは第15ステージより短く 全長155.3km だが、 1級山岳 を 4峰 含むため（平均勾配7.3%・全長11.2kmのハーク峠が最高難度）、獲得標高は 3,800m もある。第15ステージはライダーたちをオートサボアへ送ったあと、プラトー・ド・ソレゾンで山岳フィニッシュ（平均勾配9%・全長11.3km）を迎える。

このステージまでに個人総合優勝候補がまだ絞られていない場合は、2回目の休息日を前に激しいバトルが展開されるはずだ。

ステージ 日程 ルート 距離 タイプ 獲得標高 第10ステージ 7月14日 オーリヤック〜ル・リオラン 166.6km 山岳 3,800m 第11ステージ 7月15日 ヴィシー〜ヌヴェール 161.3km 平坦 1,400m 第12ステージ 7月16日 シルキュイ・ヌヴェール・マニ・クール〜シャロン・シュル・ソーヌ 179.1km 平坦 1,800m 第13ステージ 7月17日 ドール〜ベルフォール 205.8km 丘陵 2,400m 第14ステージ 7月18日 ミュルーズ〜ル・マルクシュタイン・フェルラン 155.3km 山岳 3,800m 第15ステージ 7月19日 シャンパニョール〜プラトー・ド・ソレゾン 183.9km 山岳 3,950m

04 第16ステージ〜第21ステージ：クイーンステージからパリへ

第16ステージの 個人タイムトライアル を迎える頃には、第1ステージのチームタイムトライアルが遠い記憶のように思えるだろう。

レマン湖沿いからスタートしてフィニッシュする 全長26.1km のこのステージには、2級山岳コート・ドゥ・ラルランジュ（平均勾配4.3%・全長9.7km）が含まれる。ツール・ド・フランスの基準ではここは本格的な “山岳” ではないが、タイムトライアルのスペシャリストたちよりも クライマーたちが優位に立てる だろう。

2025年にマイヨ・ブランを獲得したフロリアン・リポヴィッツ © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

第17ステージは スプリンターたちがパリ前に輝ける最後のチャンス になる。しかしながら、序盤60kmはかなりのクライムになるため、逃げ集団がそのまま勝利を手にする可能性もゼロではない。

第18ステージはツール・ド・フランスの結果を左右する（もしくは独走しているトップライダーが差をさらに広げられる）ラスト3日間の初日となる。 獲得標高3,900m のこのステージはオルシエール・メルレット（平均勾配6.7%・全長7.1km）の山岳フィニッシュで終わるが、その先にはさらなる山岳が待ち受ける。

第19ステージは アルプ・デュエズ （平均勾配8.1%・全長13.8km）再訪となる。この山が擁する 21本のスイッチバッククライム がフィーチャーされるのは、トム・ピドコックが印象的だった 2022年以来 。しかし、このステージにはアルプ・デュエズの前にも、 ノワイエ峠 （平均勾配8.5%・全長7.2km）を含む複数の等級山岳が設定されている。

第20ステージはパリでのパレードを前に個人総合優勝が決めることになるが、 近年屈指の高難度ステージのひとつ でもある。 クロワ・ド・フェール峠 （平均勾配5.2%・全長24km）に挑んだあとも、 テレグラフ峠 （平均勾配7.1%・全長11.9km）、 サレンヌ峠 （平均勾配7.3%・全長12.8km）、そしてその間には 今年の最高標高ポイント の ガリビエ峠 （平均勾配6.9%・全長17.7km）と、 ツール名物のクライム が続く。

そして、このステージもアルプ・デュエズでの山岳フィニッシュを迎えるが、前日のスイッチバック21本の代わりに山頂からの 5本 を攻めることになる。

シャンゼリゼ大通りでフィナーレを迎える © Maximilian Fries/Red Bull Content Pool

個人総合のタイトル争いは決着がついている可能性が高いが、第21ステージはそれでも 素晴らしいフィナーレ になるだろう。2024年のパリオリンピックからインスピレーションを得た2025年のパリ市内の周回コースが今年も用意される。

シャンゼリゼ通りを集団が猛スピードで駆け抜けてスプリンターたちが勝利するという既定路線の代わりに、新コースには モンマルトルへ続く周回 と、 4級山岳コート・ドゥ・ラ・ビュット・モンマルトル のクライムが含まれている。

ステージ 日程 ルート 距離 タイプ 獲得標高 第16ステージ 7月21日 エヴィアン・レ・バン〜トノン・レ・バン 26.1km 個人タイムトライアル 500m 第17ステージ 7月22日 シャンベリー〜ヴォワロン 174.7km 平坦 2,200m 第18ステージ 7月23日 ヴォワロン〜オルシエール・メルレット 185.2km 山岳 3,900m 第19ステージ 7月24日 ギャップ〜アルプ・デュエズ 127.9km 山岳 3,500m 第20ステージ 7月25日 ル・ブール・ドワザン〜アルプ・デュエズ 170.9km 山岳 5,450m 第21ステージ 7月26日 トワリー〜パリ・シャンゼリゼ 133km 平坦 1,000m