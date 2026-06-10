【走高跳世界女王】ヤロスラワ・マフチクのトレーニング方法

ヤロスラワ・マフチクは、「飛んでいる気分」がどのようなものか理解している。ウクライナ中央部ドニプロに生まれた彼女は、最初は空手を習っていたが、姉について行った陸上競技クラブで走高跳に夢中になった。14歳を迎える2016年までに、彼女はウクライナジュニア陸上競技選手権で金メダルを獲得していた。

ヤロスラワ・マフチクは女子走高跳世界記録保持者 © Gladys Chai von der Laange/Red Bull Content Pool

その金メダル獲得をきっかけに、彼女のキャリアは飛躍した。今では、 オリンピック金メダル 、 世界陸上 / 世界室内選手権金メダル獲得3回 、そして ヨーロッパ陸上競技選手権金メダル5回 を獲得しているが、これらはすべて彼女が25歳を迎える前に成し遂げられた。

オリジナル缶 レッドブル エナジードリンク もっと見る

「自分はまだ若いという気持ちでいますが、スポーツにおいては優れた記録を残せる時期は短いです」と彼女は語る。マフチクにとっては、ひとつの遠大な目標に集中することよりも、それが跳躍すべきバーであろうと屋外であろうと、今彼女の 目の前にあるものに感謝する ことのほうがより重要なのだ。

「私はただ、すべての瞬間を楽しもうとしているだけです」と彼女は言う。

マフチクは、最近の世界室内選手権での優勝についてはいつも通り「とても満足している」としながらも、ヨーロッパ選手権や次の夏季オリンピックを見据えて「改善の余地があります」と語る。

「大会の間は、結果やメダルのことは考えずに、いつも大会の雰囲気を楽しんでいます。ここに来るために必死に努力してきていますので、結果は徐々についてくるものです。何よりも大切なのは、 このエナジーを感じたい、空を飛んでいる感覚を味わいたい という気持ちです」

スポーツでの成功を目指している人、あるいはもう少し身近な目標を掲げている人を問わず、インスピレーションを得られるはずの マフチクの目標設定ヒント を読み進めていこう。

01 自由時間の過ごし方

身体と心を整えるためのトレーニング © Vadym Herasymenko/Red Bull Content Pool Quotation 海の近くで過ごすことは、私のメンタルヘルスにとても良い効果があります ヤロスロワ・マフチク

新シーズン開幕を目前に控えたマフチクは、トレーニングキャンプでの時間を楽しんでいる唯一のアスリートかもしれない。ここから見えてくるのは、「 困難に取り組まなければならないのなら、その過程を楽しもうとする姿勢も必要 」ということだ。もちろん、世界有数の美しい国で過ごしていてもその姿勢は役立つ。

「ポルトガルでのトレーニングキャンプを心待ちにしています」と彼女は切り出し、さらに続ける。

「森やトラック、それに海もあるポルトガルが大好きです。海の近くで過ごしていると、メンタルヘルスにとても良い効果があります。トレーニング後に海へ行き、辺りを散策して、海の音を聞いていると、自分をリセットする助けになります」

世界記録更新を目指すとき、あるいは次に控える仕事のミーティングを上手くこなすための準備をするときを問わず、 リセットはすべての人に欠かせない 。マフチクにとって重要な気晴らしは、スケッチとロマンス小説だ。これは、 人は年齢に関係なく自分の糧になるものを求められる ことの証明だ。私たちと同様、マフチクもTikTokに夢中で、彼女は作り込まれたダンスルーティンをTikTokで公開している。

「気恥ずかしいですが、ダンスもストレスの解消方法のひとつです」と彼女は語るが、これは “ 自分に喜びをもたらしてくれるものなら迷わず実践すべき ” ということを示している。

02 トレーニングルーティン

ロマンス小説を読み耽っていたり、TikTokにダンス動画を投稿したりしていない時のマフチクは、最高のアスリートを目指すことに深くフォーカスしている。彼女のトレーニングプランを策定しているのは、コーチの テティアナ・ステパノワ だ。

「普段は同じワークアウトに取り組んでいます。4週間のトレーニングキャンプ中は特にそうですね。1週目は軽めの内容ですが、2週目になると “これは大変だ！” となり、3週目が一番ハードです。強度を徐々に高めていき、4週目は再び軽めの内容に戻っていきます」とマフチクは語る。

これは、 人生の特定の時期がどれほど困難に感じても、いつかどこかで楽になる ことを思い出させてくれる好例だ。

カーディオ系トレーニングに関しては、 爆発的なスピード が最重要テーマだ。マフチクは持久力を高めるとスピードが犠牲になり、高さのある跳躍が不可能になると言う。つまり、彼女にとって長距離ランはNGなのだ。Instagramで他のユーザーのStravaタイムを見て気が滅入っている人にとって、これは朗報かもしれない。

「走高跳では、 跳躍時に水平方向から垂直方向へスピードを伝える ために、思い切り速い助走をする必要があります。身体を正しく動作させれば、物理法則が働き、バーをどんどん高く上げていくことができます」とマフチクは語る。

走高跳では爆発的なスピードが重要 © Serhii Levytskyi/Red Bull Content Pool

トレーニングがどのような内容になろうとも、マフチクはステパノワが支えてくれていることを分かっている。

「私たちはお互いに支え合っています。彼女は キャリアで先を急ぎ過ぎず、これからの未来に向けてベストを尽くす ことに集中することを教えてくれました」とマフチクは語り、 信頼できる人たちを周囲に置くことが成功に欠かせない ことを証明している。

「私のコーチはみんな、私が怪我やメンタルの落ち込みと縁のないキャリアを歩めるようにケアしてくれています。私たちはひとつの目標に向かうワンチームとして努力しています」

03 食事内容

マフチクは 大会本番にピークを持っていく ようにしている。午後に競技が行われるなら、彼女はエナジーを最大化するため昼に起床する（私たちも寝過ごした時に同じ言い訳が使えるかもしれない）。競技スケジュールがどのような流れであろうと、普段の彼女は少量のパンかパスタだけの 軽めの朝食とランチ を好んでいる。こうすることで、彼女は 膨満感を得ずに競技に必要なエネルギーを確保 している。

「カロリー計算はしません。走高跳ではたった1グラムが跳躍に影響するとはいえ、私はダイエットが嫌いです。いつもは胃を空にしています。その方が跳躍しやすい気がします」

これも、 自分にとって良い感触が得られるならば迷わず実践すべき ということをあらためて教えてくれている。

04 個性的なメイクの理由

栄養と同じく自己表現も重要だ。マフチクはホテルを出てスタジアムや競技会場に向かう前に、ヘアメイクとメイクにほぼ1時間かけるときもある。彼女は ブルーとイエローのアイシャドウ で特に有名だが、これは彼女の母国の国旗の色を象徴する、非常に愛国的な行為だ。

「 世界に “ウクライナ人は強い” というメッセージを送りたいです。 また、ウクライナ国旗の青は空を意味していますので、走高跳選手の私にうってつけです」

際立った個性と共に実績を築いてきた © Sona Maleterova/Red Bull Content Pool

しかし、彼女のメイクにはウクライナ人としての誇り以上の意味が込められている。マフチクは、 スポーツと直接関係のないものに時間を割くことが、競技前に冷静になる助けになっている としている。

「競技のことを考えない時間が得られるのでメイクが好きです」と言って彼女は笑い、さらに続ける。

「メイクに集中したあと、ウォーミングアップに向かって気持ちを整えます。それだけですね」

05 睡眠時間

大会の結果がどのようになろうと、競技を終えたマフチクが考えるのは睡眠のことだけだ。

「 私の身体とメンタルヘルスにとって、睡眠は最も重要です 。睡眠はリカバリーに不可欠です」と彼女は語る。厄介なことに、世界最大の陸上競技大会を終えたあとは熟睡が難しく、アドレナリンのせいで夜明けまで寝付けない。とはいえ、ひとたび眠りに落ちれば12時間は眠っており、長時間睡眠への罪悪感もない。

もちろん、競技中にも見られることで有名な彼女の “居眠り” にも触れないわけにはいかない。自分の競技順を待っている間に、ブランケットにくるまって居眠りしている彼女の映像はオンライン上に数多くアップされている。

「ブランケットがあれば、スタジアム内が寒いときでも身体を暖かく保てますから（笑）」と言って彼女は笑う。

「筋肉を準備万端な状態にしておく必要があります。それに、 跳躍を待つ間に横になればエナジーを温存できます ので、居眠りは賢い方法なのです！」

昼寝は最高なのだ！

06 さらなる高みへ

ヤロスラヴァ・マフチフは、間違いなく 陸上競技界の未来を担う存在 と言えるだろう。しかし、マフチクは競技しているとき、していないときを問わず、陸上競技の発展を見届けることに興奮を覚えている。

今年9月には、第1回となる 世界陸上アルティメット選手権 がハンガリー・ブダペストで開催される予定だ。 賞金総額1000万ドル（約1億6,000万円） が用意されるこのイベントは特別なシーズン最終戦として位置づけられており、優勝者には1 2万8000ユーロ（約2,378万円） の賞金が贈られる。

「ブダペストを心待ちにしています。最高峰のアスリートたちが集結するでしょう。陸上競技の未来に向かう新しく大きなステップです」

ウクライナ国旗を大きく広げるヤロスラワ・マフチク © Sona Maleterova/Red Bull Content Pool Quotation ウクライナでの陸上競技人気向上の役に立ちたいです ヤロスロワ・マフチク

当然ながら、マフチクは最高峰アスリートに含まれて当然の存在だ。彼女は誰も到達できない高みへ飛翔している。しかし、マフチクのキャリアが終わりを迎える日が来ても、彼女は陸上競技を前進させ続け、 次世代の走高跳アスリートたち を助けていくはずだ。

「 将来はコーチになるかもしれません。 ただし、子供専門ですが」と彼女は語り、次のように締めくくる。

「ウクライナの陸上競技人気向上に役立ちたいですが、そこまで遠い未来について考えるのは時期尚早ですね」