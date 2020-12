Ubisoft gooit het met Assassin's Creed Valhalla over een totaal andere boeg . Waar het voorheen vooral afspeelde in de Italiaanse Renaissance rond de 15e en 16e eeuw, gaat Valhalla richting het noorden. Het hoofdonderwerp zijn de Vikingen, met assassin Eivor in de hoofdrol.

Dat je nu de rol van een Viking aanneemt, betekent niet dat het spel totaal veranderd is. Nog steeds dien jij af en toe sluipachtig vijanden uit te schakelen en komen ook andere bekende elementen uit de series terug. Veranderingen in met name de manier van vechten zijn er ook, en daarom geven wij jou de 6 beste Assassin's Creed Valhalla tips om de sterkste Viking ooit te worden.

Houd de map in de gaten

Let op de map © Ubisoft

De map in Valhalla is een essentieel onderdeel van een succesvolle strategie. Net zoals in eerdere Assassin's Creed games kun je hier ontzettend veel informatie uithalen. Twee vijandelijke kampen naast elkaar kunnen enorm verschillen in hun power, ofwel slagvaardigheid. Let goed op de lijnen op de map die de grenzen per gebied aangeven, want dat is waar het ene gebied ophoudt en het andere begint.

Wees je er overigens van bewust dat je vrij bent het gevecht aan te gaan met welke vijand dan ook. Het spel stopt jou daar absoluut niet in. Wil je echter zorgeloos een raid doorkomen, kies dan voor een gebied dat aansluit bij jouw power-level .

Vaardigheden kiezen

Is het pad van de Raven, de Bear of de Wolf voor jou? © Ubisoft

In Valhalla bevindt zich uiteraard weer een zogeheten skill tree, waarin jij vaardigheden kunt kiezen die bij jou passen. In Valhalla zijn er drie hoofdpaden ; die van de Wolf voor boogschieten, die van de Raven voor sluipmoord, en die van de Bear voor de gevechten die je vooral met melee-wapens voert. Het leuke in Valhalla is, is dat niet alle opties van tevoren bekend zijn.

Een overheersende mist in de skill tree zorgt ervoor dat je van tevoren niet weet wat een bepaald pad gaat brengen. Dat houdt het spannend, maar ook verfrissend . Het zou daarom zomaar voor kunnen komen dat je een assassin wordt die van meerdere facetten gebruik kan maken, zoals boogschieten.

Probeer verschillende wapens

Het gaat er soms heftig aan toe © Ubisoft

In tegenstelling tot voorgaande Assassin's Creed games, zoals Origins en Odyssey, ligt de focus in Valhalla niet op het verzamelen van wapens. Het is essentieel dat je onderdelen van jouw gear upgrade en zo sterker maakt . Dat betekent niet dat er geen keuze en verschil is tussen verschillende wapens.

Sommige wapens zijn bijvoorbeeld heel erg snel, maar doen minder schade, terwijl je met andere wapens vijanden soms in een enkele slag kunt elimineren. Let er ook op dat sommige wapens geschikt zijn voor slechts een enkele hand, waardoor je twee wapens tegelijkertijd kunt vasthouden. Of natuurlijk de standaard combinatie van een zwaard en schild. Wie weet kom jij wel op een unieke dodelijk combinatie van twee hele gave wapens.

Blokkeren en terugslaan

Assassin's Creed: Valhalla © Ubisoft

Een van de belangrijkste mechanieken in Assassin's Creed Valhalla is het zogeheten Parrying, ofwel het perfect getimed blokkeren van een vijandelijke aanval. Hiervoor dien je uiteraard de aanvalspatronen van de tegenstander tot in de puntjes te kennen.

Het parry-en is niet makkelijk, maar hoe sneller je de mechaniek onder de knie krijgt, des te makkelijker wordt het om tegenstanders te elimineren. Een perfect getimed blok geeft jou namelijk de kans hard terug te slaan .

Grotere rugzak

Stop meer in je rugzak met upgrades © Ubisoft

Tijdens het raiden kun je het soms heel erg moeilijk krijgen. In Valhalla krijg je over tijd geen health terug, waardoor je enorm afhankelijk bent van voedsel zoals bessen die je kunnen helen. Tijdens een zwaar gevecht is het niet altijd gemakkelijk voedsel te spotten en scoren. Daarom raden wij aan de capaciteit van je rugzak, je ration, te maximaliseren. Zo kun je voldoende voedsel meenemen voordat je aan een groot gevecht begint.

Wil je tijdens het gevecht helen? Stun dan je vijanden! Dat geeft je de mogelijkheid wat voedsel naar binnen te werken voordat de strijd weer doorgaat.

Let op je stamina

Een waypoint in Valhalla © Ubisoft