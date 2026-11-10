Menselijke katapult lanceert duo uit Europa's hoogste schoorsteen

Stel je voor: met 180 km/u word je rechtstreeks uit de hoogste schoorsteen van Europa geschoten. Precies dat flikten de Spaanse wingsuit-vlieger Dani Roman en de Fransman Fred Fugen in Slovenië. Met deze absurde stunt schreven ze ook nog eens twee Guinness World Records® op hun naam.
Boven het Sloveense Trbovlje koos het duo het luchtruim met 's werelds grootste menselijke katapult, gebouwd ín een 360 meter hoge schoorsteen – de hoogste van Europa. Het speciaal ontworpen 60 meter lange systeem lanceerde hen recht omhoog, met een absurde acceleratie van 0 naar 180 km/u in slechts 2,15 seconden. Na een kort moment van gewichtloosheid op het hoogste punt vielen ze terug richting de aarde, om vervolgens hun parachutes te openen en veilig te landen.
01
Twee wereldrecords in een bizarre prestatie
Roman pakte de eerste Guinness World Records®-titel voor de grootste hoogte met een menselijke katapult: nadat hij uit de lanceercapsule schoot, steeg hij nog eens 100,36 meter.
Daarna is het gewoon ‘bam!’ – je gaat van nul naar 180 km/u in twee of drie seconden
Maar daar bleef het niet bij. De 35-jarige Roman en 47-jarige Fugen gingen vervolgens voor een gelijktijdige lancering, goed voor een tweede record: de grootste gecombineerde hoogte. Samen klokten ze 151,72 meter aan extra hoogte, waarbij Roman 75,97 meter en Fugen 75,75 meter boven hun loslaatpunt bereikten.
"Het meest intense moment is wanneer je in de katapult stapt, omdat je precies weet wat er gaat gebeuren," vertelt Roman, die in 2025 ook al met Fugen samenwerkte tijdens de Ultimate Aerial Obstacle Course. "De countdown begint. In die capsule kun je eigenlijk geen kant op. Je zit muurvast. Je voelt de druk op je rug en in je buik."
"Daarna is het gewoon ‘bam!’ – je gaat van nul naar 180 km/u in twee of drie seconden, waarna je recht omhoog de schoorsteen uit knalt. Je blijft maar stijgen, en ineens voelt het alsof alles om je heen in slow motion gaat, voordat je weer keihard naar beneden versnelt. Dit was absoluut een van de meest intense sprongen die ik ooit heb gedaan."
02
Human Catapult:
- Locatie: Trbovlje, Slovenia
- Datum: 5 November, 2026
- Atleten: Dani Roman (Spanje) and Fred Fugen (Frankrijk)
- Schoorsteen hoogte: 360m – Europa's hoogste schoorsteen
- Catapult hoogte: 60 meter - 's werelds grootste menselijke katapult
- Top launch speed: 180km/u
- Acceleratie: 0-180km/u in 2.15 seconden
- Highest flight point: 456.7m boven de grond
- Guinness World Records® titels: Grootste hoogte met een menselijke katapult (100,36m) en de grootste gecombineerde hoogte (151,72m).
03
Tweeënhalf jaar in de maak: achter de schermen van de recordstunt
Zoiets extreems neerzetten gebeurt niet van de ene op de andere dag. De ontwikkeling van het Human Catapult project duurde tweeënhalf jaar. Het Sloveense stuntteam en de ingenieurs van DD Squad bouwden het gigantische lanceersysteem ín de hoogste schoorsteen van Europa. Op vol vermogen kregen de atleten met G-krachten tot wel 4,2G te maken.
De realiteit van wat hier is gebeurd, is echt bizar
Voor Fugen was de grootste uitdaging de stap in het onbekende, zelfs met duizenden sprongen op zijn naam.
"Wat hier is gebeurd, is echt bizar," zegt hij. "Met een katapult van dit formaat stappen we compleet in het onbekende. We moeten vertrouwen op al onze ervaring om de sprong te controleren na een lancering die zo uniek en extreem is. Hier kun je simpelweg niet voor trainen, maar we hebben het blinde vertrouwen in de DD Squad.
"Gedurende mijn gehele carrière probeer ik de grenzen van de sport te verleggen en nieuwe dingen uit te proberen binnen het B.A.S.E. jumpen, skydiven en luchtsporten in het algemeen. En dat is vandaag gelukt."
Het project, mede mogelijk gemaakt door Prada Linea Rossa, gaf bovendien een compleet nieuwe draai aan het B.A.S.E. jumpen. Normaal gesproken draait deze sport om parachutespringen vanaf vaste objecten in plaats van uit een vliegtuig. B.A.S.E. staat voor Building (gebouw), Antenna (antenne), Span (brug) en Earth (klif of berg) – de vier type plekken waar jumpers zich normaal gesproken vanaf lanceren.
Check hoe Roman en Fugen nog een extreme uitdaging in de lucht aangaan in de Ultimate Aerial Obstacle Course.
Samen hebben Roman en Fugen ruim 32.000 parachutesprongen op hun naam staan. Toch was de lancering met 180 km/u uit een schoorsteen, zelfs voor deze veteranen, compleet onbekend terrein. En ze hebben er nu mooi twee wereldrecords aan overgehouden.
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