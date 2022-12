Wereldkampioen G2 Petra: "We zijn er gewoon in blijven geloven"

Dat je als gemiddelde Nederlander nog nooit gehoord hebt van Petra Stoker, ook bekend als G2 Petra, is mogelijk. Toch timmert de Nederlandse samen met haar esportsteam G2 flink aan de weg in het schietspel Valorant. Ook heeft zij een Twitch-kanaal met meer dan 50.000 volgers , en heeft ze op verschillende social media ook een flinke following opgebouwd.

Het team van Petra, G2 Gozen, werd onlangs wereldkampioen. Geen onverdienstelijke titel, want zij en haar team namen ook 180.000 dollar mee naar huis . Niemand begint als wereldkampioen, en zo ook Petra niet. Daarom vroegen wij ons af hoe het allemaal begonnen is.

Met de paplepel

G2 Petra warmt op voor de grote finale van het WK Valorant © Valorant Champions Tour - Riot Games

Als we aan Petra vragen waar het allemaal begonnen is, weet de Friezin daar meteen antwoord op te geven. "Het begon al op een hele vroege leeftijd, met een jaar of zes zat ik al achter de computer en speelde ik Unreal Tournament - één van de populairste schietspellen van weleer - tegen mijn vader", vertelt Petra. "Niet lang daarna kreeg ik Call of Duty 2 voor kerst, en toen was ik meteen hooked aan het competitieve aspect . Ik sloot mij aan bij een clan - een groep van spelers die onder dezelfde naam spelen vergelijkbaar met een club -- en ging vervolgens naar fysieke toernooien in Nederland om daar te spelen."

Niet lang daarna stapte de G2-speelster over van Call of Duty naar het zeer competitieve Counter-Strike: Global Offensive (CSGO). "Het was min of meer gedwongen, omdat ik al mijn vrienden in Call of Duty kwijtraakte aan CSGO", vertelt ze. "Ik vond het eerst vreselijk. Ik was echt super slecht, maar ik dacht als ik hier wat uurtjes in stop dan komt het vast goed. "

Meer dan goed

G2 Petra tijdens finale Valorant Champions Tour © Valorant Champions Tour - Riot Games

Dat Petra uiteindelijk 'goed' werd in CSGO zou een understatement zijn. "Ik begon in CSGO voor een Nederlands team [mCon esports], maar gaandeweg werd ik steeds beter en kon ik voor betere teams spelen. Uiteindelijk speelde ik voor één van de beste teams van de wereld: Beşiktaş Esports [het team van de gelijknamige voetbalclub]. Ik heb daar denk ik een jaar of vier gezeten, en toen ben ik overgestapt op Valorant."

In Valorant sloot Petra zich in oktober 2021 aan bij het esportsteam G2, één van de bekendste organisaties ter wereld. Na wat succes in 2021, deden ze in 2022 dan eindelijk mee aan het eerste Valorant wereldkampioenschap . "We keken er het hele jaar al naar uit. We hebben er echt naartoe gewerkt. Het vorige grote toernooi [voor het WK] werden we tweede, dat vond ik best wel een beetje pijnlijk", vertelt ze. "Vier weken later zou het WK plaatsvinden, dus we hebben in die weken heel veel getraind."

Wereldkampioen

G2 Gozen wordt wereldkampioen Valorant © Valorant Champions Tour - Riot Games

Na een overtuigende winst in de eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap, kwam G2 Gozen in de tweede wedstrijd meteen één van de sterkste tegenstanders tegen, namelijk Cloud9 White. "Cloud9 White is een grote naam, heeft goede speelsters en een sterk imago. We wisten dat zij erg zelfverzekerd waren, op social media zeiden ze dat ze het hele toernooi gingen winnen", vertelt Petra. "Wij wisten echter dat we ze tegenstand konden bieden. En uiteindelijk versloegen we ze. Daarna dacht ik, dit toernooi kan wel eens van ons worden. "

In de finale van het wereldkampioenschap stond Petra met G2 tegenover Shopify Rebellion GC. Dat team had een vliegende start, en won twee mappen op rij, waardoor alle mappen daarna gewonnen moesten worden om wereldkampioen te worden. "We dachten, we hebben nog zeker een kans. We zijn er gewoon in blijven geloven ", vertelt ze. "Ik weet niet zo goed wat de switch tussen map twee en drie is geweest. Toen we eenmaal op stoom waren, waren we niet meer te stoppen."

Ook esports-ambities? Let hier op.

We vroegen Petra natuurlijk hoe beginnende esporters zich het best kunnen profileren binnen de scene, en of ze nog wat tips had. En die kwamen er! "Je moet veel tijd stoppen in jouw game naar keuze, en niet alleen zelf spelen maar ook andere wedstrijden kijken. Daarnaast raad ik je aan om je bij een team aan te sluiten , ook al is dat op een lager niveau. Je zet je naam dan wel op de kaart", legt ze uit. "Daarnaast is het belangrijk om open te staan voor feedback. Hopelijk ga je dan steeds een stapje omhoog, en kun je je bij steeds betere teams aansluiten."