Zainspiruj się najlepszymi pomysłami uczestników finału Red Bull Basement

Ponad 135 000 zgłoszeń z ponad 40 krajów nadesłano na tegoroczną edycję globalnego inkubatora innowacji Red Bull Basement . To z nich wybrano 10 najlepszych pomysłów wspartych dzięki sztucznej inteligencji, które zostały zaprezentowane przed międzynarodowym jury oraz publicznością złożoną z ekspertów branżowych, inwestorów venture capital i widzów światowego finału w San Francisco. Pomysłowi młodzi przedsiębiorcy wznieśli się na zupełnie nowy poziom. Zapoznaj się z ich konceptami poniżej.

Finał światowy w San Francisco © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

01 Kanada: TruthShield AI

Joi Lan Chow prezentuje swój projekt TruthShield AI © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Zainspirowana sytuacją, w której jej własna babcia o włos uniknęła oszustwa, Joi Lan Chow z Kanady tworzy TruthShield AI – kompleksową platformę opartą na sztucznej inteligencji, która skanuje, wykrywa i ostrzega użytkowników przed potencjalnymi oszustwami, a wszystko to przy użyciu współdzielonego systemu GPU, co pozwala obniżyć koszty i zmniejszyć wpływ na środowisko.

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Ta młoda przedsiębiorczyni, studentka Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, powiedziała: „W 2024 roku świat stracił ponad 1 bilion na oszustwach. To całe PKB Szwajcarii”. TruthShield to pierwsza na świecie platforma chroniąca przed oszustwami, wyposażona w ekosystem deweloperski, która ostrzega, weryfikuje i powstrzymuje oszustwa w rozmowach głosowych, wideo, SMS-ach i nie tylko – na każdym podłączonym urządzeniu. TruthShield jest łatwy w obsłudze dla osób starszych, spersonalizowany, by zapewnić skuteczną ochronę, i bezpieczny – dzięki czemu wszystkie twoje dane pozostają na twoim urządzeniu. Gdy świat pędzi ku przyszłości opartej na sztucznej inteligencji, TruthShield dba o to, by nikt nie został w tyle”.

02 Dania: Seabed Surveillance

Pasję Gustava Jacobsena widać od razu, gdy opowiada o „Seabed Surveillance” © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Gustav Jacobsen, student studiów magisterskich z inżynierii i sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka na Politechnice Duńskiej, zaprezentował Seabed Surveillance – platformę, która „daje oceanowi głos”, wykorzystując sztuczną inteligencję do monitorowania wód za pomocą istniejących kabli leżących na dnie oceanu i ostrzegania władz o podejrzanych statkach.

„Ocean nas karmi, reguluje nasz klimat i jest domem dla ekosystemów istniejących od milionów lat” – powiedział Jacobsen. „Jednak niektóre z jego najbardziej wrażliwych środowisk… pozostają w dużej mierze bez ochrony przed działaniami takimi jak nielegalne połowy i kłusownictwo. Na dnie morskim rozciąga się ogromna sieć kabli światłowodowych. Kiedy statek przepływa nad kablem, wywołuje to niewielką wibrację, którą kabel wykrywa. Nasze rozwiązanie nasłuchuje tych drobnych wibracji, tworząc system wczesnego ostrzegania, gdy statki wpływają tam, gdzie nie powinny, dając władzom szansę na interwencję”.

03 Egipt: KeepUp

Publiczność słucha prezentacji wizji Mo Abdela Fattaha dotyczącej KeepUp © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Mohamed „Mo” Abdel Fattah zaprezentował swój kairski startup KeepUp: opartą na sztucznej inteligencji, konfigurowalną sieć społecznościową, która pozwala użytkownikom tworzyć własne mini-apki i społeczności. Mniej przewijania, więcej zabawy, tworzenia i nawiązywania kontaktów.

Zdeterminowany, by stworzyć „lepszą wersję naszego świata online” ułatwiającą nawiązywanie osobistych kontaktów, założyciel wyjaśnił, że użytkownicy KeepUp mogą tworzyć własne mini-apki skupione wokół twórców, marek, programów i chwil, które kochają, i korzystać z nich razem z przyjaciółmi. „Podcast, który lubisz, może stać się zestawem pytań do przemyślenia. Sposób myślenia sportowca… może przerodzić się w interaktywne wyzwanie, które pomoże ci radzić sobie w życiu” – powiedział. „Nie potrzebujemy więcej treści, które tylko przewijamy, potrzebujemy więcej chwil, które nas zbliżają”.

04 Niemcy: Please Touch This Art

Zain Samdani i Ramin Udash prezentują projekt „Please Touch This Art” © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Zain Samdani, zainspirowany własnymi doświadczeniami, wraz z innym niemieckim przedsiębiorcą, Raminem Udashem, stworzyli narzędzie dla osób niewidomych i niedowidzących, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania dzieł sztuki z muzeów w modele 3D przeznaczone do dotykania, uzupełnione o audiodeskrypcję.

Zespół wyjaśnił, że choć „proszę nie dotykać” to powszechne ostrzeżenie, dla ponad 300 milionów osób niewidomych i niedowidzących dotyk pozostaje jedynym sposobem, w jaki doświadczają sztuki wizualnej. Tradycyjne rozwiązania, takie jak ręcznie rzeźbione modele, wymagają miesięcy pracy i kosztują dziesiątki tysięcy euro. „Nasz system oparty na sztucznej inteligencji zamienia obrazy i rzeźby w modele dotykowe oraz audioprzewodniki, które powstają w ciągu kilku godzin za ułamek kosztów” – powiedział Udash. „Stworzyliśmy to we współpracy z dwoma stowarzyszeniami osób niewidomych… a teraz nasze rozwiązanie działa już w czterech muzeach”. Ich celem jest rozszerzenie projektu „Please Touch This Art” na 100 000 muzeów na całym świecie.

05 Norwegia: Cephalo

Ailin Østerås opowiada, jak Cephalo może pomóc nauczycielom © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Założycielka Cephalo, Ailin Østerås, uruchomiła start-up z branży edtech, żeby ułatwić nauczycielom codzienną pracę. Sama będąc nauczycielką i kontynuując jednocześnie studia na Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii, wraz ze swoim zespołem tworzy cyfrową platformę, na której nauczyciele mogą wymieniać się materiałami dydaktycznymi.

Po rozmowach z ponad 600 nauczycielami, zarówno w Norwegii, jak i za granicą, zespół Cephalo odkrył, że nauczyciele zazwyczaj poświęcają ponad 25 godzin tygodniowo – poza godzinami pracy – na tworzenie od nowa potrzebnych materiałów. Ułatwiając udostępnianie i dostosowywanie istniejących materiałów, platforma Cephalo pozwala zaoszczędzić cenny czas. Østerås powiedziała: „Ściśle współpracujemy z nauczycielami, żeby stworzyć coś naprawdę wartościowego i przywrócić czas na to, co najważniejsze: edukację i uczniów”.

06 Portugalia: Lumination

Liliana Silva i Vasco Pires z Lumination odpowiadają na pytania jurorów © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Vasco Pires i Liliana Silva, studenci portugalskiego Instituto Superior Técnico, stworzyli Lumination – inteligentny system oświetlenia publicznego, który zamiast świecić bez względu na to, czy jest to potrzebne, dostosowuje się w czasie rzeczywistym, by ograniczyć marnotrawstwo energii, obniżyć koszty i zminimalizować zanieczyszczenie światłem.

Pires powiedział: „Wykorzystujemy istniejące latarnie uliczne i przekształcamy je w inteligentną sieć, stosując fizykę i sztuczną inteligencję. W czasie rzeczywistym nie tylko wykrywamy ruch, ale też przewidujemy pozycję… komunikując się z pobliskimi lampami, aby zapewnić bezpieczny, dynamiczny i znajomy korytarz światła, dzięki któremu bezpieczeństwo nigdy, przenigdy nie jest zagrożone”. Silva dodała: „Możemy obniżyć rachunki miasta za oświetlenie publiczne o 30 procent”, a także wymieniła takie korzyści, jak zmniejszenie emisji CO2 i lepsza widoczność nocnego nieba. Podsumowała: „Nie wyłączamy świateł. Włączamy je w inteligentny sposób”.

07 Słowacja: SoilScale

Krištof Piteľ przekonująco przedstawia swój pomysł dotyczący SoilScale © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Krištof Piteľ, uczeń programu matury międzynarodowej (IB), zaprezentował rozwiązanie z branży agrotechnologicznej, które stworzył razem z kolegą Tobiášem Šipöczem. SoilScale wykorzystuje autonomiczne drony, zdjęcia satelitarne i analizę opartą na sztucznej inteligencji do monitorowania winnic i sadów w celu wczesnego wykrywania szkodników i chorób, a to wszystko z taką precyzją, że pozwala obniżyć koszty i ograniczyć masowe stosowanie zbędnych środków chemicznych.

Piteľ powiedział: „Nasz system wykrywa choroby i zagrożenia dla upraw od trzech do siedmiu dni przed tym, zanim staną się one w ogóle widoczne. To daje rolnikom czas na podjęcie działań, zwiększając ich plony nawet o 30 procent, a jednocześnie obniżając koszty i wpływ na środowisko. To, co nas wyróżnia, to… precyzja naszego systemu na poziomie milimetrów. Wierzymy, że przyszłość rolnictwa powinna być zrównoważona i w pełni autonomiczna – aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe – i pomagamy rolnikom zoptymalizować ich działalność”.

08 Hiszpania: Biosoil

Hugo Lluch i Alejandro Aymerich chcą pomóc rolnikom na całym świecie © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Studenci studiów licencjackich i magisterskich, Hugo Lluch i Alejandro Aymerich, reprezentowali zespół innowatorów z branży biotechnologicznej z Walencji, którzy chcą „zhakować” przyszłość rolnictwa. Ich zaawansowana technologicznie platforma BioSoil wykorzystuje zmodyfikowane bakterie do oczyszczania gleby i produkcji nawozów biologicznych, stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych środków chemicznych w regeneracji gleb rolniczych.

Lluch stwierdził: „Każdego roku tracimy powierzchnię gruntów uprawnych równą 1000 miast San Francisco. [Ale w BioSoil] wykorzystujemy biologię syntetyczną do projektowania mikroorganizmów, które oczyszczają i wzbogacają nasze gleby. Rozwiązania chemiczne to tylko doraźne środki. Wykrywamy problem i eliminujemy go u źródła”. Aymerich dodał: „Nasza misja ma zasięg globalny. Ta technologia pomaga milionom rolników, których przyszłość jest zagrożona. BioSoil to nie kolejny nawóz – to rozwiązanie, które przywraca glebom życie”.

09 Tajwan: Eyeflow

Annabeth Lu i dr KJ Chang przedstawiają system Eyeflow © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Dr KJ Chang i studentka medycyny Annabeth Lu zaprezentowali Eyeflow – inteligentny system okulistyczny, który zapewnia ciągłe monitorowanie w domu, łącząc analizę opartą na sztucznej inteligencji z podejmowaniem decyzji klinicznych, by wcześniej wykrywać postęp choroby.

W imieniu większego zespołu z Narodowego Uniwersytetu Yang Ming Chiao Tung dr Chang wspomniał, że nawet bilion osób jest zagrożonych utratą wzroku, jeśli ich ślepota – której obecnie można zapobiec – pozostanie nieleczona. „Jako okulista widzę to bardzo często, nie dlatego, że medycyna nie ma na to lekarstwa, ale dlatego, że pacjenci zgłaszają się do nas zbyt późno” – powiedział. Zespół stworzył Eyeflow, żeby przenieść badania wzroku na poziomie klinicznym do domu, pozwalając użytkownikom sprawdzać 16 aspektów funkcji wzrokowych w dowolnym czasie i miejscu. Gdy wykryje pogorszenie wzroku, Eyeflow powiadamia pacjentów i lekarzy, żeby mogli na czas podjąć dalsze działania.

10 USA: Lifeline AI

Zwycięzca Darnell Adler świętuje z jurorką Sashą DiGiulian © Ryan Taylor/Red Bull Content Pool

Ostatnią prezentację z pierwszej dziesiątki wygłosił pochodzący z San Francisco Darnell Adler, twórca Lifeline AI – systemu bezpieczeństwa osobistego, który eliminuje konieczność widocznego odblokowywania telefonu, wybierania numeru czy mówienia w sytuacji zagrożenia, kiedy liczy się każda sekunda. Jury uznało tę prezentację za tak przekonującą, że ogłosiło Adlera globalnym zwycięzcą konkursu Red Bull Basement 2026.

Adler, świeżo upieczony absolwent Uniwersytetu Południowej Kalifornii, powiedział: „Lifeline AI to narzędzie do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego, które pozwala użytkownikom uruchomić ciche SOS bez wyjmowania telefonu z kieszeni. W momencie uruchomienia tego alarmu Twoje zaufane osoby otrzymują wszystkie informacje w czasie rzeczywistym – wraz z dokładną lokalizacją, rodzajem zdarzenia i wszystkim, co potrzebne do podjęcia działań”. Chcąc uczynić Lifeline AI światowym standardem w dziedzinie wzywania pomocy, podsumował: „Obecne rozwiązania bezpieczeństwa zakładają, że jesteś w stanie z nich skorzystać. Lifeline zakłada, że nie jesteś”.

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